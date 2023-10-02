Рассрочка по налогам. Что изменилось в 2023 году

В 2023 году в порядок предоставления рассрочки по налогам внесли некоторые изменения: увеличен максимальный срок, на который она может быть предоставлена; скорректирован перечень необходимых документов и способ их подачи в ФНС на электронный формат.

Разберем, как в 2023 году получить рассрочку по обязательным платежам и в каких случаях в ней могут отказать.

Что такое рассрочка по налогам и когда она предоставляется

Рассрочка – это перенос срока оплаты налога на более поздний период, при котором погашение обязательного платежа производится не единовременно (при наступлении срока уплаты), а частями, в соответствии с графиком платежей. В этом заключается ключевое отличие рассрочки от отсрочки.

Рассрочка предоставляется в том случае, если на текущий момент заявитель не может уплатить налог (погасить задолженность по ЕНС), но такая возможность у него появится в течение срока действия рассрочки; и выполняется хотя бы одно из следующих оснований:

получен ущерб из-за стихийного бедствия, технологической катастрофы;

не предоставили бюджетное финансирование, задержали его или перевели не в полном объеме;

не оплатили выполненный государственный или муниципальный заказ либо сделали это несвоевременно, не полностью;

при единовременной уплате налогов (страховых взносов) возникнет угроза банкротства организации. Но если у организации уже есть признаки несостоятельности или она признана банкротом по решению суда, отсрочку не предоставят (письма Минфина от 11.02.2020 № 03-02-07/1/8762, от 26.11.2019 № 03-02-07/1/91525);

деятельность носит сезонный характер.

Максимальный срок, на который может быть предоставлена рассрочка, — 3 года. Отсчет срока начинается с:

Даты уплаты налога, установленной НК — если рассрочка предоставляется по налогу, срок уплаты которого еще не наступил.

Даты принятия решения о предоставлении рассрочки — если рассрочка предоставляется в отношении задолженности по ЕНС (отрицательного сальдо).

Отрицательное сальдо по ЕНС — задолженность, которая возникает из-за того, что денег на едином налоговом счете было недостаточно для оплаты налога.

Например, ИП должен был уплатить авансовый платеж по УСН за 1 квартал в размере 50 000 руб. На дату списания платежа на счете находилось только 20 000 руб. Разница 30 000 руб. — это отрицательное сальдо по ЕНС.

Кому откажут в получении рассрочки по налогам

Даже если заявитель отвечает одному или нескольким указанным выше основаниям, ему откажут в предоставлении рассрочки, если:

В отношении его возбуждено уголовное дело, связанное с нарушениями законодательства о налогах и сборах. Организация или ИП, претендующие на рассрочку, обжалуют наличие обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов. Заявитель планирует выехать за границу на ПМЖ. В течение 3 лет, которые предшествуют дню подачи заявления о предоставлении рассрочки, в отношении заявителя было вынесено решение о досрочном прекращении действия ранее предоставленной рассрочки. Заявитель-организация находится в стадии ликвидации. Заявитель находится в стадии банкротства.

Начисляются ли проценты при предоставлении рассрочки

В большинстве случаев. Их размер зависит от основания, по которому налогоплательщик был вынужден обратиться за предоставлением рассрочки:

Проценты не начисляются — если основанием для предоставления рассрочки явился ущерб, который возник вследствие стихийного бедствия или технологической катастрофы, либо из-за неполучения бюджетных средств.

Проценты начисляются в размере ½ от ключевой ставки ЦБ — если основанием для получения рассрочки явилась угроза возникновения банкротства в случае полной оплаты налога, имущественное положение заявителя, которое исключает возможность своевременной оплаты налога, или, если деятельность заявителя носит сезонный характер.

Проценты начисляются в размере размере ключевой ставки ЦБ — по другим основаниям.

Проценты начисляются за каждый день рассрочки по дату погашения последнего платежа. Максимальный срок оплаты процентов — не позднее дня, следующего за днем уплаты последнего платежа.

Проценты, начисленные за период рассрочки необходимо включить в состав внереализационных расходов на конец каждого месяца, соответствующего отчетного (налогового) периода (пп. 2 п. 1 ст. 265, п. 8 ст. 272 НК, письма Минфина от 09.02.2021 № 03-03-06/1/8227, от 24.11.2020 № 03-03-06/1/102113).

Как получить рассрочку по налогам в 2023 году

Для того чтобы получить рассрочку по налогам, заявителю необходимо:

Составить заявление на предоставление рассрочки.

Подготовить пакет документов, подтверждающих наличие основания для предоставления рассрочки.

Направить документы в налоговую.

Получить решение о предоставлении отсрочки либо об отказе в ней.

Проверить основания для предоставления рассрочки по налогам и подготовить пакет документов для подачи в ФНС помогут эксперты КСК ГРУПП. Налоговый консультантответитна все вопросы, связанные с получением рассрочки.

Как составить заявление на рассрочку по налогам

Форма заявления утверждена приказом ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1134@.

В нем необходимо указать:

ИНН и КПП (при наличии) заявителя;

Особенностей заполнения поле ИНН не имеет. Так как данные в заявление вносятся в электронной форме, то ставить пропуски в последних двух ячейках строки ИНН или КПП (при подаче заявления ИП) не нужно.

ФИО ИП или название организации.

Название юридического лица указывается полностью, например: «Общество с ограниченной ответственностью «Юг».

Код налогового органа, в который подается заявление.

Если рассрочка предоставляется по налогам, сумма которых не превышает 10 млн руб., заявление необходимо направить в УФНС субъекта РФ по месту жительства или местонахождению заявителя.

Если сумма налогов превышает 10 млн руб. — заявление направляется в Межрегиональную ИФНС по управлению долгом.

Решение по заявлениям о предоставлении рассрочки в сумме, которая превышает 1 млрд руб., принимается Межрегиональной ИФНС по управлению долга по согласованию с ФНС.

Вид льготы.

В ячейке «прошу предоставить», необходимо указать код «2» (рассрочку).

На втором листе заявления необходимо указать:

Номер подпункта и пункта статьи НК, в которых указано основание, дающее заявителю право на получение рассрочки. Общий срок рассрочки в месяцах. Период погашения платежа: ежемесячно: до 28 числа или ежеквартально — не позднее 28 числа последнего месяца квартала. КБК платежа. Сумму налога, на которую запрашивается рассрочка. Срок уплаты налога, по которому заявитель планирует получить рассрочку.

На третьем листе необходимо указать способ обеспечения обязанности по уплате налога и, при необходимости, просьбу о приостановлении уплаты налога на период рассмотрения заявления.

Документы к заявлению на получение рассрочки

К заявлению необходимо приложить следующие документы:

Справки из банков о ежемесячных оборотах денежных средств за каждый месяц в течение последних шести месяцев.

Справки из банков об остатках денежных средств на всех счетах заявителя.

Перечень контрагентов-дебиторов заявителя, с указанием цен договоров и сроков их исполнения.

Документы, которые подтверждают наличие конкретного основания для предоставления рассрочки. Их перечень приведен в п. 5 ст. 64 НК.

Документы, которые подтверждают обеспечение обязанностей по уплате налога — договор поручительства или залога или банковская гарантия.

Если налоги начислены по итогам проведенной проверки, то единственным способом обеспечения исполнения обязанности для рассрочки является банковская гарантия.

Направление документов в налоговую

Начиная с 2023 года заявление и документы для предоставления рассрочки направляются в налоговую только в электронной форме: по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

Получение решения о предоставлении рассрочки либо об отказе в ней

В начале налоговые органы рассматривают документы, которые подтверждают способ обеспечения обязанности по уплате налогов. Срок такого рассмотрения — 5 рабочих дней.

Окончательное решение о предоставлении рассрочки принимается в течение 10 дней со дня получения налоговыми органами заявления.

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Что изменилось в порядке предоставления рассрочки по налогам в 2023 году

Отменили условие о величине чистых активов организации для получения рассрочки.

Увеличили максимальный срок, на который может быть предоставлена рассрочка: с одного года до 3 лет.

Скорректировали перечень документов, которые нужно предоставить для получения рассрочки. С 2023 года к заявлению не нужно прикладывать копии договоров с контрагентами-дебиторами.

Сократили срок принятия решения о предоставлении рассрочки: с 30 до 10 дней.

Из перечня оснований для получения рассрочки исключили другие обстоятельства непреодолимой силы.

Изменили порядок подачи документов на предоставление рассрочки. С 2023 года обратиться за ее получением можно только в электронной форме.

Внесли изменения в определение места, куда подается заявление на рассрочку.

Сократили срок рассмотрения налоговой документов, которые подтверждают способ обеспечения обязанности по уплате налога: с семи до пяти рабочих дней.

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