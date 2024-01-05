Если фирма потеряла право на УСН в середине года

Утрата права на применение спецрежима в виде УСН повлечет за собой автоматический переход на общую систему налогообложения (ОСН), необходимость отправки уведомления по ф. 26.2-2, уплаты итогового налога за «упрощенный» период и подачи декларации.

Когда «слетают» с УСН

Право на «упрощенку» теряется с начала квартала, в котором совершены действия, несовместимые с УСН (ст. 346.12, 346.13, 346.14 НК):

ведется «запрещенная» на этом режиме деятельность — микрофинансирование, банковская деятельность, страхование, добыча полезных ископаемых;

сформировано обособленное подразделение, филиал;

допущено превышение лимита по доходам — в 2023 году - 251,4 млн руб. (200 млн руб. с индексацией на дефлятор - 1,257, см. приказ МЭР от 19.10.2022 № 573);

численность сотрудников превысила 130 человек;

ОС «подорожали» на сумму свыше 150 млн руб. — расчет производится по амортизируемому имуществу по данным бухучета (подп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК).

превышен 25%-ный лимит участия в других хозяйствующих субъектах.

Исключает применение УСН с объектом «доходы» вступление в простое товарищество или заключение договора на доверительное управление имуществом.

В какой форме и когда уведомить ИФНС

До 15-го числа месяца, следующего за кварталом, в течение которого утрачено право на УСН (далее, если не оговорено иное, под «кварталом» будем иметь в виду именно этот период времени), нужно подать ф. № 26.2-2 (ст. 346.13 НК) – лично, почтовым отправлением или по ТКС.

Налоговики могут и сами обнаружит «слет», и отправить свое сообщение, ф. 26.2-4. Но это не освобождает налогоплательщика от подачи ф. 26.2-2 (такое разъяснение дано в письме ФНС от 24.08.18 № СД-4-3/16474). Штрафы за неподачу или опоздание невелики — 200 руб. для фирмы (п. 1 ст. 126 НК), 300 – 500 руб. для должностного лица (ч. 1 ст. 15.6 КоАП).

Форма № 26.2-2 состоит из одного листа и заполняется просто. Помимо идентифицирующей информации (ИНН, КПП, наименование), укажите:

Первое число первого месяца квартала. Например, утрачено право на УСН в III кв., следовательно, ставим «01.07».

Причину утраты права на спецрежим. При превышении лимитов ставится прочерк, в иных случаях указывается нарушенная норма НК.

Код подписанта: «1» — руководитель, «2» — представитель по доверенности, тогда потребуется указать ее реквизиты, Ф.И.О., контактный телефон.

Подпись и дату.

По всем общим и специфическим вопросам перехода на ОСНО из-за утраты права на применение УСН вас проконсультируют эксперты КСК ГРУПП. Компания специализируется на эффективном налогообложении, инвестициях и защите активов. Выплата дивидендов без ошибок и рисков – это в КСК ГРУПП. Запись на консультацию

Налог для УСН

«Упрощенный» налог за последний период работы на спецрежиме нужно рассчитать и заплатить не позднее 28-го числа месяца, последующего за кварталом (в первый рабочий день,ст. 6.1 НК). Когда с УСН «слетают» посреди года, то последний «упрощенный» налоговый период совпадет с отчетным периодом перед кварталом (ст. 346.13, 346.21 НК).

Если право утрачено в III квартале, то рассчитывается итоговая сумма налога с 01.01.2023 по 30.06.2023, и оплату нужно произвести до 30.10.2023 (28.10 — выходной).

Если «упрощенец» применял объект «доходы минус расходы», и налог составил менее 1% от доходов, то рассчитывается и уплачивается налог минимальный.

Налог на прибыль, авансовые платежи

Выбираем способ уплаты авансовых платежей:

ежеквартально и ежемесячно в пределах квартала;

ежеквартально — через 3, 6 и 9 месяцев;

ежемесячно, с января по ноябрь.

Также необходимо определить первый период, за который будет произведен платеж. Например, если «слетели» с УСН в III квартале, следовательно, авансовые платежи нужно рассчитать из прибыли, которая получена в III квартале, и подать декларацию за 9 месяцев.

«Годовой» налог на прибыль рассчитывается по общей формуле: налоговая база умножается на ставку и вычитаются авансовые платежи.

Налог на имущество

Он рассчитывается в общем порядке, с квартала, в котором утрачено право на УСН (ст. 346.11, 346.13 НК). В месяцах, когда работали на УСН, остаточная стоимость равна нулю, поскольку после «слета» с режима компания будет рассчитывать налоги, как только что зарегистрированная, на ОСНО. Если в регионе регистрации авансовые платежи отменены, то налог на имущество рассчитывают и уплачивают лишь по итогу года (ст. 379, 382, 383 НК).

За консультациями по вопросам налогообложения обращайтесь в КСК ГРУПП. Высококвалифицированные специалисты подберут оптимальное решение в заданных вами условиях в рамках норм бухучета, налогового, гражданского и трудового права. Все рекомендации экспертов подкреплены обоснованиями.

НДС

Этот налог исчисляется с первого числа месяца в квартале, во время которого утрачено право на спецрежим. Придется провести:

начисление НДС;

оформление счетов-фактур;

регистрацию их в книге продаж по операциям с начала квартала (ст. 166, ст. 167 НК).

К таковым относятся:

получение авансов в счет будущих поставок;

отгрузка товаров (выполнение работ, оказание услуг) – даже если аванс получен еще на «упрощенке».

Если же оплата за поставку получена еще в «упрощенный» период, то НДС не начисляется.

Также нет нужды выставлять покупателям счета-фактуры по операциям, которые проводили в период с начала квартала до момента утраты права на спецрежим. НДС к оплате по ним не предъявлялся (на что указал Минфин в письме от 08.11.2021 № 03-07-09/89781).

После перехода на ОСНО НДС принимается к вычету в общем порядке. Порядок же и возможность вычета «входного» НДС, предъявленного во время работы на «упрощенке», обусловлен применяемым объектом налогообложения на УСН.

Так, объект «доходы» исключает возможность принять «входной» НДС к вычету за период работы на УСН (разъясненияМинфина от 07.04.20 № 03-07-11/27295). Однако возможно вычесть предъявленный НДС, если поставленные товары не были использованы в «упрощенный» период, а совершены уже на ОСНО (разъяснения ФНС от 28.12.2022 № СД-4-3/17675).

Если работали на объекте «доходы минус расходы», то можно принять к вычету «входной» НДС, на который право возникло, но налогоплательщик не успел включить его в «упрощенные» расходы. В I квартале после перехода на ОСНО это можно будет сделать, нужно только соблюсти необходимые условия, при этом дата принятия к учету товара неважна (ст. 346.25 НК). Например, если «упрощенец» приобрел товары для перепродажи, но на УСН не успел реализовать или если понесены расходы на строительство ОС, которое было введено в эксплуатацию уже на ОСНО.

Только не забудьте зарегистрировать в книге покупок счета-фактуры, которые получили от поставщиков.

Подача декларации

За последний период работы на УСН нужно подать декларацию, причем не по итогам года, как все, а не позже 25-го числа месяца, последующего за кварталом утраты права на спецрежим. С этого же квартала нужно отчитываться по налогам по правилам, которые установлены для ОСНО. Например, если право на УСН утрачено в августе 2023 года, то «упрощенную» декларацию за период с 01.01.2023 по 30.06.2023 нужно подать до 25.10.2023. За III квартал уже нужно сдавать декларации по НДС, по налогу на прибыль, то есть все, как на ОСНО.

Если после утраты права на УСН налоговая инспекция начинает предъявлять претензии, ставить под сомнение предоставленные документы, информацию или по-своему толковать положения НК, эксперты КСК ГРУПП отстоят ваши интересы и сведут на нет риски.

Реклама: ООО "КСК", ИНН: 7725685410, erid: LjN8Kbuu5