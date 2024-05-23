Увольнение с максимальной выгодой для работника

«Каждому сотруднику всегда приходится принимать непростое решение об увольнении. В зависимости от личного карьерного трека сотрудник увольняются в среднем 15–20 раз в жизни. Накопить опыт финансово эффективного увольнения получается не сразу», — директор практики организационного развития к.ю.н., Михаил Меркулов, обобщил опыт наиболее выгодных приемов расставания с работодателем.

Стандартные выплаты при увольнении по инициативе работника состоят из двух частей:

зарплата за количество отработанных дней в месяце;

компенсация за неотгулянный отпуск, если он не использован.

Увеличение сумм фактических выплат получают работники, если:

Уволиться 01 числом следующего месяца , чтобы количество отработанных дней в месяце было полное;

Увольняться ч ерез месяц после длинных майских и январских праздников , что сумма отработанных дней не уменьшалась на выходные и перенесенные праздничные дни;

Увольняться на следующий месяц после окончания квартала или года, если система премирования и выплаты бонусов имеет квартальный / годовой ритм.

За счет бонусных выплат средняя зарплата для начисления компенсации неотгулянных отпусков будет выше. Начисление бонусов за период, как правило, происходит с запаздыванием из-за внутренних процедур верификации условий выплат.

Если работник заявит о своем уходе до получения фактической выплаты, то существует риск невыплаты по субъективным формальным основаниям «за нелояльность» и «для экономии»;

При высокой доле переменной части зарплаты и очевидном для работника невыполнении условий премирования, выгодно, не дожидаясь завершения отчетного срока, писать заявление и «брать больничный» на следующий рабочий день . «Бонусом» станет свободное время на поправку здоровья, рассылку резюме и собеседования, а также оплата больничного работодателем в размере 60% от зарплаты;

При высокой средней зарплате за 2 последних года и более высокой зарплате супруга(и) уйти в декрет (опция доступна и мужчинам) без последующего возвращения к работодателю . За время декрета работодатель будет выплачивать пособие по уходу за ребенком в размере 40% среднего заработка;

Если условия трудового договора предусматривают компенсационные выплаты «золотой парашют» , то их выполнение, как правило, выгоднее немедленного увольнения. В связи с чем потерпеть и подождать с уходом в обмен на существенную прибавку — целесообразно;

Уволиться с помощью «заявления по собственному желанию», а спустя некоторое время с помощью юристов и предварительной подготовки восстановиться на работе, доказав отсутствие «желания» и наличие «давления» работодателя на увольнение.

Судебная практика очень благосклонна к работникам в таких ситуациях, если работодатель не активирует уголовно-правовой механизм статьи УК «Мошенничество».

Опытные специалисты кадровых служб, предотвращая возможные злоупотребления, стараются оформлять итоговые документы «по соглашению сторон», даже если работник писал заявление «по собственному желанию».

Уволиться по соглашению сторон, договорившись с работодателем о компенсационной выплате , например, за наставничество нового сотрудника и аккуратную передачу дел, за увольнение после завершения проекта (персонифицированных задач) с получением раннее не предусмотренной доплаты, за документирование результатов работ, функций, бизнес-процессов, в которых участвовал работник для обучения новых сотрудников;

Написать заявление об уходе в разгар производственного сезона, в пик отпусков или в максимальной нагрузке в ходе проекта. Невозможность работодателю быстро заменить уходящего работника часто приводит к получению последним предложения на заключение временного гражданско-правового договора (ГПХ) на период подбора. Условия договора ГПХ, как правило, существенно привлекательнее старой зарплаты и могут не ограничивать работника трудовыми формальностями: о внешнем виде, графике труда и отдыха, удаленной работе и т.д.

У злоупотребляющих своими правами работников, кроме выгод существуют и риски потерь нелояльного ухода в виде отрицательных отзывов коллег и работодателя.

Злоупотребления работников своими правами приносят сиюминутные выгоды, но стратегические потери в будущем могут быть крайне чувствительны. Уходить надо красиво!