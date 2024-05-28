₽ Заказать рекламу
КУБ24 ФинДиректор
Управленческий учет

10 вредных советов: как не нужно вести управленческий учет 

Управленческий учет позволяет владельцу бизнеса получать информацию о деятельности компании с такой периодичностью и в таком виде, как ему нужно. Рассмотрим 10 распространенных ошибок, которые могут сделать управленческий учет опасным для компании.
10 вредных советов: как не нужно вести управленческий учет 
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Вредный совет № 1. Игнорируйте стандарты и правила

Управленческий учет отличается от бухгалтерского и подчиняется своим правилам. Эти правила составляют управленческую учетную политику. Ее отсутствие приведет к тому, что пользователи управленческих отчетов будут интерпретировать данные по-разному, делать разные выводы и заключения. В итоге — никто ничего не поймет. 

Вредный совет № 2. Двойную запись оставьте для бухучета

Двойная запись в управленческом учете — не обязательное требование. Однако, по ряду причин ее использование может быть полезным:

  • Двойная запись показывает полную картину движения ресурсов внутри компании. Отражение каждой операцию дважды дает информацию не только о том, куда ушли деньги, но и откуда они поступили, как это повлияло на активы, обязательства и капитал.

  • Принцип двойной записи обеспечивает баланс между дебетом и кредитом, что помогает выявить ошибки и неточности. Если баланс не сходится, значит в отчете допущена ошибка, которую нужно исправить.

  • Двойная запись позволяет проследить взаимосвязь между различными операциями и как они влияют на финансовое состояние компании. 

  • Структурированную с помощью двойной записи информацию легче анализировать и использовать для расчета различных показателей. Например, показателей эффективности проекта.

  • Если управленческий учет использует двойную запись, его данные проще сопоставлять с бухгалтерским учетом, который строится на этом же принципе.

Вредный совет № 3. Забудьте про автоматизацию

Автоматизация управленческого учета — это не роскошь, а необходимость для современного бизнеса. Ручной учет уже не справляется с тем объемом данных и той скоростью, с которой развивается бизнес. 

Excel хорош для небольших объемов, но управленческий учет крупных предприятий требует специализированных ERP-систем, новых инструментов и методов, которые позволят повысить качество и точность учета, а также сократить затраты на его ведение.

Автоматизируйте управленческий учет с помощью сервиса КУБ24 ФинДиректор. Онлайн-сервис сам сделает расчеты, исключит ошибки и предоставит данные в удобном виде. Увеличивайте прибыль и экономьте время на каждом этапе развития бизнеса.

Попробовать бесплатно

Вредный совет № 4. Собирайте информацию в кучу

Такой подход приведет к полному хаосу и негативным последствиям: отставание от конкурентов, снижение эффективности управления, потеря доли рынка.

Поэтому разделяйте финансы по проектам, подразделениям, статьям затрат. Так менеджменту проще выделять наиболее прибыльные и менее затратные проекты, оценивать их эффективность, и на основании этих данных принимать управленческие решения.

Вредный совет № 5. Сопоставление управленческого и бухгалтерского учета — это лишнее

Сопоставление бухгалтерского и управленческого учета — это не прихоть, а важный инструмент для качественного управления бизнесом, потому что:

  • Бухгалтерский учет строго регламентирован и ориентирован на внешних пользователей (налоговая, инвесторы). А управленческий учет более гибкий и нацелен на внутренние потребности компании. Сопоставление позволяет выявить расхождения и ошибки.

  • Результат сопоставления — комплексный анализ и полная картина влияния внутренних процессов на общие финансовые показатели, индикатор сильных и слабых сторон бизнеса.

  • Сопоставление помогает оптимизировать налогообложение — найти законные способы снизить налоговую нагрузку. Например, чтобы выявить расходы, которые подходят для уменьшения налога на прибыль в бухгалтерском учете, но при этом исключить их из управленческого учета, чтобы получить более точную картину рентабельности проекта.

  • Сопоставление позволяет оценить результат принятых решений, скорректировать стратегию, если фактические результаты расходятся с плановыми. Например, если управленческий учет показывает высокую рентабельность проекта, а бухгалтерский учет фиксирует убытки, значит, необходимо проанализировать причины расхождений и принять меры по их устранению.

Управленческий учет для роста прибыли и экономии времени на каждом этапе развития бизнеса

Онлайн-сервис для принятия решений на основе цифр

Вредный совет № 6. Синхронизация не нужна

Синхронизация бухгалтерского и управленческого учета — это не просто сопоставление данных, а налаживание непрерывного обмена информацией между системами в режиме онлайн. Такой подход помогает достичь: 

  • Оперативности и точности данных. Синхронизация исключает ручной ввод, что снижает риск ошибок, ускоряет получение информации и принятие управленческих решений, когда каждая минута на счету.

  • Автоматизации рутинных операций. Синхронизация освобождает время сотрудников для важных задач. Результат — сокращение затрат на ведение учета и рост КПД финансового отдела.

  • Полной и достоверной картины финансового состояния компании. Она необходима для глубокого анализа, выявления скрытых тенденций и принятия обоснованных решений.

КУБ24 ФинДиректор — принимайте решения на основе цифр. Сервис обеспечивает автоматический сбор данных, где бы они не находились. Данные попадают в отчеты без потерь и ошибок. Анализ расходов помогает руководителю определить их структуру, принять решение — какие постоянные и переменные расходы можно уменьшить.

Вредный совет № 7. Не подпускайте никого к данным управленческого учета 

Данные управленческого учета нужны не только руководителю компании.

Информация должна быть доступна всем заинтересованным лицам — руководителям, менеджерам подразделений, собственникам бизнеса, финансистам. Только так компания избежит разрозненности в действиях сотрудников и менеджмента, непонимания целей и принятия несогласованных решений.

Вредный совет № 8. Откладывайте на потом

Если не формировать отчетность вовремя, будут накапливаться кипы документов, и разбираться с ними придется в последний момент на фоне паники и аврала. А еще в результате — упущенные возможности, запоздалые решения, утрата конкурентоспособности.

Поэтому информация должна поступать оперативно, позволяя реагировать на изменения в режиме реального времени. 

Вредный совет № 9. Не обращайте внимание на мелочи

Внимание к мелочам — путь к совершенству и положительным результатам управленческого учета. Важно тщательно отслеживать все нюансы, которые формируют общую картину. В противном случае последует искажение финансовых результатов, неверная оценка эффективности, принятие ошибочных решений.

Вредный совет № 10. Не обучайте персонал

Это приведет к ошибкам в отчетности, неверной интерпретация данных, бесполезным управленческим решениям и т.д.

Ведение управленческого учета — это не просто «сводить дебет с кредитом», а аналитическая работа, которая требует специальных знаний и навыков. Доверить ведение управленки кому-угодно и не отслеживать развитие компетенций этого сотрудника — верный путь к утрате качества учета.

Наведите порядок в финансах с КУБ24 ФинДиректор: соберите данные в одном месте и контролируйте финансы бизнеса. В сервисе доступны наборы дашбордов под разные типы бизнесов, которые позволяют визуализировать большие таблицы и увидеть все показатели в одном окне. А специальные возможности сервиса помогут упростить сложные задачи: учет зарплаты и расчет предварительной суммы НДС к уплате.

Управленческий учет для роста прибыли и экономии времени на каждом этапе развития бизнеса

Онлайн-сервис для принятия решений на основе цифр

Реклама: ООО «КУБ», ИНН 9705052396, erid: LjN8K4R8T

Начать дискуссию

НДС

Минфин отказался отменять НДС на российское серебро

Недавно ювелирному бизнесу, который работает с серебром, вернули право на применение спецрежимов (УСН, АУСН, ПСН). Но ювелиры хотят еще льготу по НДС на ОСНО.

Курсы повышения
квалификации

22 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Наталия Лукина
Зарплата

🔥Викторина на «Клерке». Проверьте свои знания по зарплате в коротком тесте

Викторина в Трибуне! На этот раз предлагаем вам проверить свои знания зарплаты. Вопросы несложные, но иногда с подвохом. Покажите свою эрудицию и проверьте знания, а еще получите шанс забрать подарок — онлайн-курс «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С».

🔥Викторина на «Клерке». Проверьте свои знания по зарплате в коротком тесте
НДФЛ

Депутаты назвали нижний порог новой шкалы по НДФЛ

Госдума определилась с рекомендациями Правительству по разработке изменения в НК в части НДФЛ.

Календарь вебинаров

12
Лучшие спикеры, новый каждый день
Моё дело
Бухгалтерский аутсорсинг

Муки выбора: как быстро найти подходящего бухгалтера на участок

Парадокс: специалистов в стране много, но найти подходящего на определенный участок бухгалтерии — целый квест! Разбираемся, как гарантированно закрыть вакансию бухгалтера и прекратить текучку кадров.

Муки выбора: как быстро найти подходящего бухгалтера на участок
Павел Комаровский
Обзоры новостей

Йоханссонгейт для ChatGPT, а также таинственное исчезновение прибыли Газпрома

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире.

1
Ведение бизнеса

У СДЭК сбой. Клиенты больше суток не могут получить посылки

Из-за технического сбоя сервис по доставке прекратил выдавать и принимать отправления. Чтобы не допустить ошибок, компания не обрабатывает посылки в ручном режиме.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Консалтинг Онлайн
Лицензирование

Публикация лицензии на пожарную безопасность. Как правильно внести сведения о лицензии в Федресурс

Все юридические лица и ИП, у которых есть лицензии, обязаны публиковать сообщение о лицензии на вид деятельности в Федресурсе.

Публикация лицензии на пожарную безопасность. Как правильно внести сведения о лицензии в Федресурс
Модульбанк
Система быстрых платежей

Модульбанк запустил новое приложение для приема оплат ModulPay

Модульбанк запустил приложение ModulPay для приема безналичных платежей.

Пенсии

Госдума разрешит получать страховую пенсию с 50 лет. Но не всем

Право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости с 50 лет появится у мужчин и женщин, которые не меньше 25 лет работали в органах управления и в пожарной охране Вооруженных Сил.

КУБ24 ФинДиректор
Управленческий учет

10 вредных советов: как не нужно вести управленческий учет 

Управленческий учет позволяет владельцу бизнеса получать информацию о деятельности компании с такой периодичностью и в таком виде, как ему нужно. Рассмотрим 10 распространенных ошибок, которые могут сделать управленческий учет опасным для компании.

10 вредных советов: как не нужно вести управленческий учет 
НДФЛ

Компенсация за утечку персональных данных облагается НДФЛ

Чтобы снизить размер административного штрафа за утечку персональных данных, компания-оператор выплачивает компенсацию пострадавшим физлицам. Эта компенсация облагается НДФЛ.

НДС

В Совете Федерации предложили освободить от НДС рестораны с оборотом до 3 млрд рублей

Пересмотр лимитов позволит ресторанам и кафе открывать новые точки и вкладываться в развитие собственного бизнеса. Ожидается, что вместе с этим вырастут и поступления в бюджет страны.

Разборы законов

1 296
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
НДС

💥 Больше не будет проблем с восстановлением НДС с аванса

НДС восстановят только в том квартале, в котором покупатель принял товары на учет. Вне зависимости от того, когда продавец их отгрузил.

3
Первая Экспертная Бухгалтерия
Ведение бизнеса

7 дел июня для руководителя: о чем нельзя забыть

В июне АО обязаны утвердить годовую отчетность, НКО могут отказаться от печатей, а для перевозки алкоголя вводятся электронные документы. Есть и другие новости и дедлайны, о которых необходимо знать руководителю. Собрали все важные даты в статье. 

7 дел июня для руководителя: о чем нельзя забыть
Трудовое право

Размещать отчеты в ЦЗН работодатели могут не только на портале «Работа России»

Размещать информацию о вакансиях, сокращении штата, введении неполного рабочего времени, объявлении простоя, переводе на дистанционку работодатели могут размещать не только на портале «Работа России», но и на других ресурсах.

Консалтинг Онлайн
Ведение бизнеса

Федресурс (ЕФРСФДЮЛ): обязательные сообщения и их публикация в Едином федеральном реестре сведений

Публикация сведений в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязательна для всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в РФ. Рассмотрим ключевые аспекты этой обязанности, включая сроки, ответственность за нарушения и возможные последствия неисполнения обязательств.

Федресурс (ЕФРСФДЮЛ): обязательные сообщения и их публикация в Едином федеральном реестре сведений
Социальный вычет

😺🐶 Госдума начала рассматривать законопроект о новом виде соцвычета. Очень полезная льгота, поскольку расходы иногда существенные — говорит бухгалтер

Социальный вычет по НДФЛ можно получить за лечение зарегистрированных домашних животных у ветеринара, а также за покупку лекарств для них.

4
Разобраться в налогах
НДС

Что делать, если доля вычетов по НДС превысила «безопасное» значение

Безопасная доля вычетов — определенное отношение суммы налоговых вычетов к сумме начисленного НДС. Это та сумма вычетов, на которую можно уменьшить НДС, не привлекая внимание налоговых органов. Расскажем, чем чревато превышение безопасной доли и нужно ли принимать какие-либо действия по её снижению

Что делать, если доля вычетов по НДС превысила «безопасное» значение

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Астрал
Электронные подписи

Неквалифицированная электронная подпись: что это такое и как ее использовать

Есть несколько видов ЭП, которые различаются по своим свойствам и сферам применения. Рассмотрим неквалифицированную электронную подпись (НЭП) — что она собой представляет, для чего используется, какие имеет особенности и отличия от квалифицированной ЭП. Стоит ли переплачивать за КЭП или для большинства задач будет достаточно НЭП.

Неквалифицированная электронная подпись: что это такое и как ее использовать

Интересные материалы

Маркировка товаров

С 1 сентября маркировка велосипедов станет обязательной

Участники рынка, которые не успеют промаркировать продукцию до 1 сентября 2024 года, смогут это сделать до 1 января 2025.