10 вредных советов: как не нужно вести управленческий учет 

Управленческий учет позволяет владельцу бизнеса получать информацию о деятельности компании с такой периодичностью и в таком виде, как ему нужно. Рассмотрим 10 распространенных ошибок, которые могут сделать управленческий учет опасным для компании.

Вредный совет № 1. Игнорируйте стандарты и правила

Управленческий учет отличается от бухгалтерского и подчиняется своим правилам. Эти правила составляют управленческую учетную политику. Ее отсутствие приведет к тому, что пользователи управленческих отчетов будут интерпретировать данные по-разному, делать разные выводы и заключения. В итоге — никто ничего не поймет.

Вредный совет № 2. Двойную запись оставьте для бухучета

Двойная запись в управленческом учете — не обязательное требование. Однако, по ряду причин ее использование может быть полезным:

Двойная запись показывает полную картину движения ресурсов внутри компании. Отражение каждой операцию дважды дает информацию не только о том, куда ушли деньги, но и откуда они поступили, как это повлияло на активы, обязательства и капитал.

Принцип двойной записи обеспечивает баланс между дебетом и кредитом, что помогает выявить ошибки и неточности. Если баланс не сходится, значит в отчете допущена ошибка, которую нужно исправить.

Двойная запись позволяет проследить взаимосвязь между различными операциями и как они влияют на финансовое состояние компании.

Структурированную с помощью двойной записи информацию легче анализировать и использовать для расчета различных показателей. Например, показателей эффективности проекта.

Если управленческий учет использует двойную запись, его данные проще сопоставлять с бухгалтерским учетом, который строится на этом же принципе.

Вредный совет № 3. Забудьте про автоматизацию

Автоматизация управленческого учета — это не роскошь, а необходимость для современного бизнеса. Ручной учет уже не справляется с тем объемом данных и той скоростью, с которой развивается бизнес.

Excel хорош для небольших объемов, но управленческий учет крупных предприятий требует специализированных ERP-систем, новых инструментов и методов, которые позволят повысить качество и точность учета, а также сократить затраты на его ведение.

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Вредный совет № 4. Собирайте информацию в кучу

Такой подход приведет к полному хаосу и негативным последствиям: отставание от конкурентов, снижение эффективности управления, потеря доли рынка.

Поэтому разделяйте финансы по проектам, подразделениям, статьям затрат. Так менеджменту проще выделять наиболее прибыльные и менее затратные проекты, оценивать их эффективность, и на основании этих данных принимать управленческие решения.

Вредный совет № 5. Сопоставление управленческого и бухгалтерского учета — это лишнее

Сопоставление бухгалтерского и управленческого учета — это не прихоть, а важный инструмент для качественного управления бизнесом, потому что:

Бухгалтерский учет строго регламентирован и ориентирован на внешних пользователей (налоговая, инвесторы). А управленческий учет более гибкий и нацелен на внутренние потребности компании. Сопоставление позволяет выявить расхождения и ошибки.

Результат сопоставления — комплексный анализ и полная картина влияния внутренних процессов на общие финансовые показатели, индикатор сильных и слабых сторон бизнеса.

Сопоставление помогает оптимизировать налогообложение — найти законные способы снизить налоговую нагрузку. Например, чтобы выявить расходы, которые подходят для уменьшения налога на прибыль в бухгалтерском учете, но при этом исключить их из управленческого учета, чтобы получить более точную картину рентабельности проекта.

Сопоставление позволяет оценить результат принятых решений, скорректировать стратегию, если фактические результаты расходятся с плановыми. Например, если управленческий учет показывает высокую рентабельность проекта, а бухгалтерский учет фиксирует убытки, значит, необходимо проанализировать причины расхождений и принять меры по их устранению.

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Вредный совет № 6. Синхронизация не нужна

Синхронизация бухгалтерского и управленческого учета — это не просто сопоставление данных, а налаживание непрерывного обмена информацией между системами в режиме онлайн. Такой подход помогает достичь:

Оперативности и точности данных. Синхронизация исключает ручной ввод, что снижает риск ошибок, ускоряет получение информации и принятие управленческих решений, когда каждая минута на счету.

Автоматизации рутинных операций. Синхронизация освобождает время сотрудников для важных задач. Результат — сокращение затрат на ведение учета и рост КПД финансового отдела.

Полной и достоверной картины финансового состояния компании. Она необходима для глубокого анализа, выявления скрытых тенденций и принятия обоснованных решений.

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Вредный совет № 7. Не подпускайте никого к данным управленческого учета

Данные управленческого учета нужны не только руководителю компании.

Информация должна быть доступна всем заинтересованным лицам — руководителям, менеджерам подразделений, собственникам бизнеса, финансистам. Только так компания избежит разрозненности в действиях сотрудников и менеджмента, непонимания целей и принятия несогласованных решений.

Вредный совет № 8. Откладывайте на потом

Если не формировать отчетность вовремя, будут накапливаться кипы документов, и разбираться с ними придется в последний момент на фоне паники и аврала. А еще в результате — упущенные возможности, запоздалые решения, утрата конкурентоспособности.

Поэтому информация должна поступать оперативно, позволяя реагировать на изменения в режиме реального времени.

Вредный совет № 9. Не обращайте внимание на мелочи

Внимание к мелочам — путь к совершенству и положительным результатам управленческого учета. Важно тщательно отслеживать все нюансы, которые формируют общую картину. В противном случае последует искажение финансовых результатов, неверная оценка эффективности, принятие ошибочных решений.

Вредный совет № 10. Не обучайте персонал

Это приведет к ошибкам в отчетности, неверной интерпретация данных, бесполезным управленческим решениям и т.д.

Ведение управленческого учета — это не просто «сводить дебет с кредитом», а аналитическая работа, которая требует специальных знаний и навыков. Доверить ведение управленки кому-угодно и не отслеживать развитие компетенций этого сотрудника — верный путь к утрате качества учета.

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