Как научить 1С делать то, чего она не умеет

Реальные кейсы наших клиентов.

Как в 1С: Розница видеть остатки центрального склада

Один из наших клиентов работает в двух базах: магазины в 1С:Рознице, центральный склад в 1С:Управление Торговлей 11.

Встал вопрос, как видеть остатки с ЦС. Рассматривали несколько вариантов, в итоге остановились на API через веб-сервис, встроенный в 1С: Управление торговлей. Сделали индивидуальную доработку:

В 1С: Управлении торговлей в фоне запускается http-сервис, который при запросе к нему выдаёт текущие свободные остатки (за минусом резервов).

В 1С: Рознице, при запуске для получения остатков центрального склада идёт обращение в базе УТ через сеть.

Работает быстро, не требует вмешательства пользователей (нет ручной выгрузки-загрузки данных), данные об остатках всегда свежие. Подробнее здесь

Как использовать коэффициент оборачиваемости в KPI менеджеров по закупкам

Категорийный менеджер распределяет бюджет компании. Но как понять, что он делает это эффективно?

Мы решили это системой KPI, где отслеживаем сумму запасов, коэффициент оборачиваемости, дебиторку и множество других показателей. Как мы работаем, например, с коэффициентом оборачиваемости: Изначально, глядя на исторические данные видим, что с 1 млн. рублей, вложенных например в телефоны, мы зарабатываем 450-550 тыс. Юрий, руководитель сети цифровых магазинов

Это соответствует коэффициенту оборачиваемости 45-55%.

Принимаем это за норму (или ставим план повыше с целью улучшить показатель), запоминаем диапазон и каждый месяц сравниваемся с ним.

Если значение за текущий месяц внутри коридора — всё ок и ситуация под контролем. Если значение вышло за допустимые пределы — это важный сигнал и мы должны подумать, чем это вызвано.

Если КО снизился, значит при том же наличии на полках, продажи снизились. Возможно стоит провести акции и распродать лишний товар, возможно у конкурентов появилось предложение, которое оттянуло часть покупателей, а возможно это глобальная тенденция и группа товаров стала выходить из моды.

Повышение КО может говорить о том, что товар распродался слишком сильно и мы провели месяц с полупустыми полками. Регулярно получая такие сигналы, мы постоянно корректируем свою матрицу, подстраиваясь под рыночную ситуацию.

Помимо этого, эти показатели дают нам возможность проверки и самопроверки работы менеджеров.

Подробнее о коэффициенте оборачиваемости и как его применять на практике читайте здесь

Как рассчитывать упущенный спрос

«В нашей компании давно внедрена жестко заданная матрица. У каждого товара проставлен признак, указывающий на то, что товар должен присутствовать в ассортименте. Соответственно у нас нет никаких погрешностей и упущенная прибыль показывается точно и без необходимости ручной перепроверки. Если сформировать отчет по всему списку товаров (а не только включенные в матрицу), то могут попадаться товары под заказ, или тестовые позиции, которые вносят погрешность в общую картину. Кстати, если сформировать отчет только по А-классу товаров, результаты тоже вполне адекватны.» — Максим, Руководитель отдела закупок розничного магазин строительных материалов

Я сделал отдельную настройку, где задал отбор по признаку присутствия товара в матрице.

Отчет формирую раз в неделю, контролируя уровень сервиса за текущий месяц. Цифры вполне адекватные, примерно 80% в целом по компании. От 70 до 90% по отдельным группам, где-то хуже, где-то лучше.

Уровень сервиса понятный и логичный показатель, его без проблем признали все менеджеры и руководство. Показатель уже включили во внутреннюю отчётность. В ближайшее время включать в систему мотивации его не планируем, это сделаем позже, после того как привыкнем к цифрам, станем чувствовать их интуитивно.