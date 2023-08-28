С 1 сентября 2023 года вводится маркировка новых товаров, в том числе газировки и соков!

С 1 сентября 2023 года вводится маркировка шести товарных групп, в том числе безалкогольных напитков и соков. Все участники оборота таких товаров с указанной даты должны зарегистрироваться в системе маркировки "Честный знак". В статье рассказываем подробно о товарах, попавших под маркировку, и о сроках передачи сведений в систему мониторинга.

С 1 сентября 2023 года вводится маркировка шести товарных групп, в том числе безалкогольных напитков и соков. Все участники оборота таких товаров с указанной даты должны зарегистрироваться в системе маркировки "Честный знак". В статье рассказываем подробно о товарах, попавших под маркировку, и о сроках передачи сведений в систему мониторинга.



Маркировка безалкогольных напитков и соков

В перечень на маркировку вошли:

напитки безалкогольные, включая газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих веществ, сок, вкусоароматические вещества;

напитки на растительном сырье;

компоты фруктовые и ягодные (за исключением содержащих плоды фруктов и ягод);

квасы;

морсы;

соки фруктовые или ореховые и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта (включая кокосовую воду), с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ.

Исключение – пищевая продукция для диетического лечебного и диетического профилактического питания, для питания спортсменов, беременных и кормящих женщин, а также концентраты и замороженные соки.

Перечень видов напитков (соков), а также Правила маркировки данной продукции утверждены Постановлением Правительства РФ № 887 от 31 мая 2023 г.

Участники оборота таких товаров должны подавать в систему мониторинга:

заявление на регистрацию в системе мониторинга – с 1 сентября 2023 года; сведения о нанесении маркировки и вводе в оборот безалкогольных напитков с кодами по ОКПД 2: 11.07.19.131, 11.07.19.132, 11.07.19.134, 11.07.19.135, 11.07.19.136, 11.07.19.121, 11.07.19.190, 10.86.10.233, 10.86.10.245, 10.32.22, упакованных:

в стеклянную или полимерную потребительские упаковки, – с 5 ноября 2024 года ;

в банки, в том числе алюминиевые, – с 1 марта 2024 года.

Сведения о выводе из оборота таких напитков представляются с 1 марта 2025 года;

Сведения о нанесении маркировки и вводе в оборот соков, упакованных в потребительскую упаковку (кроме вышеуказанных случаев), – с 1 июня 2024 года. Сведения о выводе из оборота соков подаются с 1 марта 2025 года.

Оборот и вывод из оборота немаркированных остатков, произведенных или ввезенных в Россию до даты начала передачи сведений о маркировке, допускаются до окончания их срока годности.

Те, кто на 31 августа 2023 года участвовали в эксперименте по маркировке таких напитков (соков), автоматически признаются зарегистрированными в системе мониторинга.

Маркировка БАД к пище

Маркировка введена в отношении БАД к пище с кодами по ОКПД 2, приведенными в пп. "а" п. 3 Постановления Правительства РФ № 886 от 31 мая 2023 г. (при наличии действующего свидетельства о госрегистрации, выданного на БАД согласно Решению Коллегии ЕЭК № 80 от 30 июня 2017 г.).

Этим же документов утверждены Правила маркировки данной продукции.

Участники оборота таких добавок должны подавать в систему мониторинга:

заявление на регистрацию в системе мониторинга – с 1 сентября 2023 года ;

сведения о нанесении маркировки и вводе в оборот – с 1 октября 2023 года ;

сведения о выводе из оборота добавок – с 1 марта 2024 года ;

сведения об обороте добавок – с 1 мая 2024 года.

Остатки добавок, наличествующие на 1 октября 2023 года и произведенные (ввезенные в Россию) по 30 сентября 2023 года (включительно), без маркировки можно продавать до окончания их срока годности.



Маркировка детской воды

Маркируется детская вода с кодом по ОКПД 2 – 10.86.10.310.

Правила маркировки данной продукции утверждены Постановлением Правительства РФ № 841 от 31 мая 2021 ‎г. (в ред. с Постановления Правительства РФ № 834 от 27 мая 2023 г.).

Участники оборота воды должны подавать в систему мониторинга:

сведения о нанесении маркировки и вводе в оборот – с 1 октября 2023 года ;

сведения об обороте и выводе из оборота – с 1 марта 2024 года.

Оборот и вывод из оборота немаркированных остатков, произведенных или ввезенных в Россию до даты начала передачи сведений о маркировке, допускается до окончания их срока годности.

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Маркировка антисептиков

Маркировка введена в отношении:

парфюмерно-косметической продукции, предназначенной для гигиены рук (с заявленным в маркировке потребительской тары антимикробным действием), код по ОКПД 2 – 20.42.15; кожных антисептиков – дезинфицирующих средств, код по ОКПД 2 – 20.20.14.000.

Правила маркировки данной продукции утверждены Постановлением Правительства РФ № 870 от 30 мая 2023 г.

Участники оборота таких товаров должны подавать в систему мониторинга:

заявление на регистрацию в системе мониторинга – с 1 сентября 2023 года ;

сведения о нанесении маркировки и вводе в оборот – с 1 октября 2023 года ;

сведения о выводе из оборота товаров – с 1 марта 2024 года ;

сведения об обороте товаров – с 1 мая 2024 года.

Остатки парфюмерно-косметической продукции, наличествующие на 1 октября 2023 года, а также остатки кожных антисептиков, введенные в оборот по 30 сентября 2023 года, без маркировки можно продавать по 30 сентября 2024 года.



Маркировка медицинских изделий

Маркировка введена в отношении медицинских изделий:

обеззараживателей – очистителей воздуха (в т. ч. оборудования, бактерицидных установок и рециркуляторов, применяемых для фильтрования и очистки воздуха в помещениях); обуви ортопедической и вкладных корригирующих элементов для обуви ортопедической (в т. ч. стелек, полустелек); аппаратов слуховых (кроме частей и принадлежностей), стентов коронарных, компьютерных томографов, санитарно-гигиенических изделий (используемых при недержании).

Правила маркировки данной продукции утверждены Постановлением Правительства РФ № 894 от 31 мая 2023 г.

Участники оборота таких товаров должны подавать в систему мониторинга:

заявление на регистрацию в системе мониторинга – с 1 сентября 2023 года ;

сведения о нанесении маркировки и вводе в оборот по первым двум группам товаров – с 1 октября 2023 года, по третьей группе товаров – с 1 марта 2024 года ;

сведения о выводе из оборота товаров – с 1 сентября 2024 года ;

сведения об обороте товаров – с 1 сентября 2025 года.

Продавать остатки без маркировки можно до истечения их срока годности, либо остатки можно промаркировать (отправив сведения в систему мониторинга) до 31 августа 2024 года.

Маркировать нужно кресла-коляски, относящиеся к медицинским изделиям и имеющих действующее регистрационное удостоверение с кодами по ОКПД 2: 30.92.20.000, 32.50.50.190, 30.99.10.190. Это коляски как с ручным приводом (без механических устройств для передвижения), так и электрические, а также прочие, оснащенные двигателем или другими механическими устройствами для передвижения.

Правила маркировки данной продукции утверждены Постановлением Правительства РФ № 885 от 31 мая 2023 г.

Участники оборота таких товаров должны подавать в систему мониторинга:

заявление на регистрацию в системе мониторинга – с 1 сентября 2023 года ;

сведения о нанесении маркировки и вводе в оборот – с 1 октября 2023 года ;

сведения об обороте и выводе из оборота товаров – с 1 сентября 2024 года.

Остатки на 1 октября 2023 года, произведенные (ввезенные) по 30 сентября 2023 года (включительно), без маркировки можно продавать по 31 августа 2024 года.

Узнать о сроках введения обязательной маркировки других видов продукции можно из материала системы «Моё дело Бюро»: «Обязательная маркировка товаров – что важно знать?».

В материале есть также информация об экспериментах по добровольной маркировке.

Кстати, о плановых экспериментах. С 1 сентября 2023 года участники оборота упакованной воды, обуви, духов и туалетной воды, шин и покрышек могут добровольно поучаствовать в новом эксперименте по проверке подтверждения безопасности продукции в системе маркировки. Его суть заключается в том, что каждому промаркированному товару будет привязан сертификат соответствия. Это сделает невозможным ввод в оборот большей партии, чем указано в документах.

Участие в эксперименте позволит разработать удобные механизмы, которые не создадут дополнительной нагрузки на продавцов и производителей.

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