Новые глобальные изменения в Налоговый кодекс (не 389-ФЗ!)

Не успел отгреметь нашумевший Федеральный закон № 389-ФЗ, как Минфин разместил для публичного обсуждения новый проект о внесении изменений в Налоговый кодекс. Он также касается реализации основных направлений налоговой политики. В статье разбираем подробно поправки по нему.

Проект «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» был открыт к публичному обсуждению 8 августа 2023 года на сайте regulation.gov.ru. Пока он не такой внушительный, как его предшественник. По большей части он несет в себе поправки, уточняющие прежние недоработки и спорные моменты Налогового кодекса. Есть и приятные нововведения. Итак, рассмотрим все изменения по порядку.



Изменения в сфере налогового администрирования

Граждане смогут указывать в представляемых в ИФНС декларациях (в т. ч. 3-НДФЛ), заявлениях, иных документах вместо ИНН (или персональных данных) – номер записи единого федерального информационного регистра (ЕФИР), содержащего сведения о населении РФ.

Основы ведения ЕФИР установлены Федеральным законом № 168-ФЗ от 8 июня 2020 г. Оператором реестра выступает ФНС России. В ресурс включаются в том числе следующие сведения о физлицах (используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг): ФИО, дата и место рождения и смерти, гражданство, пол и семейное положение;

реквизиты паспорта и документов об образовании, квалификации, ученой степени и ученом звании;

данные о постановке на налоговый и воинский учет, в службе занятости, о регистрации в системах обязательного страхования;

учетная запись на Портале госуслуг (ЕПГУ).

Установят срок, по истечении которого электронный документ, направленный от ИФНС по ТКС через оператора ЭДО, будет считаться полученным налогоплательщиком-организацией. Этот срок будет составлять шесть дней со дня отправки, указанного в подтверждении даты отправки документа. Норму о блокировке счета из-за неотправки квитанции (пп. 2 п. 3 ст. 76 Налогового кодекса РФ) отменят.

Оптимизируют количество "нулевой" налоговой отчетности. Единую (упрощенную) декларацию нужно будет сдавать один раз после того, как компания "обнулилась" (до 20-го числа, следующего за месяцем, в котором последний раз было движение на счетах в банках (в кассе организации) и в котором по декларируемым налогам последний раз были объекты налогообложения).

Сейчас единая (упрощенная) налоговая декларация подается в ИФНС не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшими кварталом, полугодием, 9 месяцами, календарным годом.

Расширят круг потенциальных участников налогового мониторинга. Это будет реализовано за счет уменьшения пороговых минимальных сумм уплаченных ими налогов (80 млн вместо 100 млн), полученных ими доходов (800 млн вместо 1 млрд) и величины их активов (800 млн вместо 1 млрд).

На 2024 год будут продленыполномочия Правительства по увеличению сроков уплаты налогов, сборов, страховых взносов, сроков представления деклараций (расчетов) и иных мер поддержки налогоплательщиков.

Будет закреплено: утрата силы государственной регистрации гражданина в качестве ИП является основанием для прекращения приостановления операций по его счетам в банке. То есть отмена блокировки счета ИП должна будет проводиться автоматически в случае снятия налогоплательщика с учета в качестве ИП. При этом решение об отмене приостановления операций по счетам такого лица в банке ИФНС не принимает.

Заменят документы, подтверждающие постановку на налоговый учет организаций, ИП, граждан. Вместо свидетельства (уведомления) о постановке на учет налогоплательщикам будет выдаваться выписка из ЕРГН (ЕГРЮЛ, ЕГРИП);

Изменения в части трансфертного ценообразования

Установят новые обязанности для организаций подавать уведомления о контролируемых сделках в электронной форме. Сейчас они могут выбрать и бумажную форму. Граждане и в дальнейшем смогут сдавать такие уведомления в бумажной форме.

Планируется ввести механизм, обеспечивающий налогообложение у источника в РФ доходов нерезидентов РФ, если они были получены в результате манипулирования ценами в сделках между взаимозависимыми лицами.

Подарок для наших читателей – чек-листы с вариантами законной оптимизации налогообложения на ОСНО и УСН. Больше сорока способов легально снизить налоговую нагрузку от экспертов интернет-бухгалтерии «Моё дело»! Методы оптимизации налогов Как законно снизить налоговую нагрузку Получите бесплатные чек-листы для ОСНО и УСН! Оставьте заявку в форме ниже, и мы вышлем вам их Отправить

Изменения по отдельным налогам

НДФЛ

Будут унифицированы размеры компенсационных выплат при увольнении физических лиц, освобождаемые от налогообложения.

Освобождение от налогообложения доходов в виде жилого помещения (земельного участка), полученного бесплатно от государства (муниципалитета), распространят также на случаи, когда такая недвижимость получена с частичной оплатой.

Установят срок владения жильем при расчете НДФЛ в случае продажи жилых помещений, образованных в результате раздела (перепланировки, реконструкции), выдела доли. Срок будет рассчитываться с учетом срока владения исходным помещением. В случае объединения помещений срок будет рассчитываться с даты приобретения в собственность последнего из объединенных помещений.

Сейчас при объединении или разделе квартиры с регистрацией прав на вновь образованные объекты (комнаты) срок владения для целей освобождения дохода от НДФЛ нужно считать с даты оформления права собственности на вновь образованную квартиру. Срок владения исходной недвижимостью не учитывается (см. в том числе Информацию с сайта ФНС России (раздел "Часто задаваемые вопросы", тематика "НДФЛ"))

Установят порядок признания расходов при продаже жилых помещений, образованных в результате раздела (перепланировки, реконструкции), объединения, выдела доли.

Пропишут единый срок владения жильем для взрослых членов семьи и несовершеннолетних детей при продаже жилого помещения, приобретенного за средства маткапитала, – с даты приобретения помещения членом семьи (супругом) за средства маткапитала.

Сейчас срок владения для супругов идет от даты регистрации на одного из них, а для детей – от даты регистрации на них этих долей (письмо Минфина России № 03-04-05/51097 от 2 июня 2023 г.).

Предоставят региональным властям право уменьшать минимальный предельный срок владения объектами недвижимости независимо от оснований их приобретения.

Распространят права на соцвычет на медуслуги, оказанные детям (подопечным), признанным судом недееспособными, без ограничения по возрасту.

Изменят механизм налогообложения процентов по длительным вкладам (более года) в части необлагаемого предела (равного произведению 1 млн руб. и ключевой ставки ЦБ РФ). Превышение необлагаемого предела над фактически полученными доходами в виде процентов можно будет переносить в уменьшение базы следующих налоговых периодов (излишек лимита можно будет использовать в отношении процентов, начисленных за период его возникновения, но выплачиваемых в следующих периодах).

Поменяют порядок расчета материальной выгоды от экономии на процентах заемными (кредитными) средствами, полученными от организаций (ИП). Для расчета матвыгоды нужно будет брать ставку рефинансирования (ключевая ставка), установленную на дату заключения договора кредита (займа).

Сейчас берется ставка рефинансирования (ключевая ставка) на последний день каждого месяца в течение срока, на который были предоставлены заемные средства.

Налог на прибыль

Уточнят порядок применения нулевой ставки при продаже акций организации, которые относятся к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг.

Приведут в ст. 287 Налогового кодекса РФ состав налоговых агентов по налогу на прибыль при выплате дохода иностранным организациям (добавление ИП) в соответствие с п. 1 ст. 310 Налогового кодекса РФ (техническая правка);

Налог на имущество физлиц

Будут определены равные условия налогообложения (в части ставок и льгот) для всех квартир и комнат независимо от назначения зданий (жилое, нежилое), в которых они расположены. Даже если здания включены в перечень объектов административно-делового и торгового назначения;



УСН

Уточнят порядок применения повышенных налоговых ставок ‎(8% и 20%) начиная с отчетного периода, в котором допущено превышение доходов, до окончания налогового (отчетного) периода. Уточнения касаются случаев, когда база по налогу за отчетный период возвращается к нормальным значениям, а также когда превышение базы произошло по итогам I квартала.

Исключат из состава налогооблагаемых доходов суммы возмещения, полученные в связи с изъятием для государственных (муниципальных) нужд земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости;



ЕСХН

Также, как в УСН, исключат из состава налогооблагаемых доходов суммы возмещения, полученные в связи с изъятием для государственных (муниципальных) нужд земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости.



Страховые взносы

Установят срок направления ИП без наемных работников в адрес ИФНС заявления об освобождении от уплаты взносов за периоды отсутствия деятельности (прохождения военной службы). Заявление нужно будет направить в срок не позднее трех лет с даты возникновения права на освобождение.

Запланированный срок вступления в силу закона – по истечении одного месяца со дня его официального опубликования (за исключением некоторых положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу). Но сперва проект должен поступить на рассмотрение Государственной думы (то есть быть размещенным на сайте sozd.duma.gov.ru).

Напоминаем, что в таблице сервиса «Моё дело Бюро» вы можете ознакомиться со всеми важными проектами изменений законодательства налогового и бухгалтерского учета.

А для работников кадровой службы в сервисе также есть отдельная таблица с проектами по изменениям трудового законодательства.

Моё дело Бюро Справочно-правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг Узнать больше

Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: LjN8KMYXD