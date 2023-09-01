Когда инспекция вправе истребовать документы в ходе камеральной проверки?

Количество случаев, когда ИФНС вправе запрашивать документы в ходе камеральной проверки, ограничено. Организациям и ИП полезно знать их, чтобы отстоять свое право не представлять документ, когда запрос не обоснован. А недавно ФНС обнародовала Рекомендации по истребованию документов у плательщиков (контрагентов)…

Летом 2023 года ФНС России обнародовала Рекомендации по истребованию документов (информации) у плательщиков и их контрагентов. Хоть они по факту и предназначаются для ИФНС, ознакомиться с ними полезно всем. Ведь очевидно, что рекомендации – это то, к чему должны стремиться инспекторы на местах. Однако на практике их стремления не всегда соответствуют принципам, которые упоминает сама налоговая служба в своих рекомендациях (законность, определенность, однократность и т.д.). А значит, важно понимать, по каким основаниям и как защитить свои интересы.

Остановимся сначала на случаях, когда инспекция вправе истребовать документы у организации или ИП по Налоговому кодексу. А в другом разделе подробно расскажем о рекомендациях ФНС.



Случаи, при которых инспекция может потребовать документы в ходе КНП

В ходе камеральной налоговой проверки (КНП) налоговая инспекция вправе истребовать у организации или ИП (будь то налогоплательщик или налоговый агент):

1) документы, которые нужно было подать вместе с декларацией (расчетом), но они не были поданы.

Например, документы, которые подтверждают обоснованность применения ставки 0 процентов по НДС в соответствии со ст. 165 Налогового кодекса РФ;

2) документы, подтверждающие налоговые льготы.

3) документы, подтверждающие право на вычет НДС в соответствии со ст. 172 Налогового кодекса РФ, если подана декларация с суммой налога к возмещению из бюджета.

4) счета-фактуры, первичные и иные документы, относящиеся коперациям с прослеживаемыми товарами, при выявлении несоответствий, указанных в п. 8.9 ст. 88 Налогового кодекса РФ, при проверке деклараций по НДС, УСН, ЕСХН, единой упрощенной декларации.

Исключение: ИФНС не вправе истребовать документацию по прослеживаемым товарам, если такие документы уже представлялись в налоговый орган в случаях и порядке, которые установлены Правительством РФ;

5) счета-фактуры, первичные и иные документы по операциям, в которых при КНП выявлены противоречия (несоответствия), свидетельствующие о занижении НДС к уплате в бюджет или завышении входного НДС, заявленного к возмещению.

Это противоречия:

между сведениями, отраженными проверяемой организацией (ИП) в своей декларации;

между этими сведениями и сведениями контрагента, отраженными в его декларациях по НДС или в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур;

6) иные документы, которые являются основанием для расчета и уплаты налогов, связанных с использованием природных ресурсов (НДПИ, водному или земельному налогу), помимо документов, представленных вместе с декларацией по этим налогам;

7) сведения о периоде участия в договоре инвестиционного товарищества, о приходящейся на каждого участника доле прибыли (расходов, убытков) инвестиционного товарищества у участника такого договора (при проверке его декларации (расчета) по налогу на прибыль, НДФЛ);

8) первичные и иные документы, аналитические регистры налогового учета, подтверждающие изменение показателей исходной и уточненной налоговой декларации (расчета), поданной в связи с уменьшением суммы налога к уплате или увеличением убытка по истечении двух лет со дня, установленного для подачи налоговой декларации (расчета);

9) первичные и иные документы, подтверждающие налоговые вычеты, указанные в декларации по акцизам по:

возврату покупателем ранее реализованных ему подакцизных товаров (за исключением алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции);

возврату налогоплательщиком – производителем алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции этилового спирта поставщику – производителю этилового спирта;

уплате акцизов при ввозе в Россию подакцизных товаров, если эти товары в дальнейшем были использованы в качестве сырья для производства подакцизных товаров.

Исключение: по этому основанию ИФНС не может истребовать документы, ранее уже представленные в налоговые органы по иным основаниям;

10) документы (информацию), подтверждающие, что местом оказания электронных услуг, указанных в п. 1 ст. 174.2 Налогового кодекса РФ, у иностранной организации, зарегистрированной по п. 4.6 ст. 83 Налогового кодекса РФ, признается Россия, а также иную информацию (сведения) относительно таких услуг;

11) сведения и документы, подтверждающие обоснованность отражения в РСВ:

сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами;

пониженных тарифов страховых взносов;

12) документы, подтверждающие право на вычет НДС с товаров, реализованных иностранным гражданам по системе tax free (п. 4.1 ст. 171 Налогового кодекса РФ), если сведения по нему в декларации по НДС не соответствуют имеющимся у налоговой инспекции;

13) первичные и иные документы, подтверждающие право на инвестиционный налоговый вычет по ст. 286.1 Налогового кодекса РФ, заявленный в декларации по налогу на прибыль;

14) сведения и документы, подтверждающие, что в целях использования налоговых льгот, заявленных в декларации (расчете) участником регионального инвестиционного проекта (РИП), показатели реализации РИП соответствуют требованиям Налогового кодекса РФ и региональных законов к таким проектам, их участникам.

Эти случаи перечислены в ст. 88 Налогового кодекса РФ. В иных случаях, не предусмотренных Налоговым кодексом РФ, налоговая инспекция при камеральной проверке не вправе требовать дополнительные сведения и документы.

О том, в каком порядке ИФНС запрашивает документы у проверяемой организации и как их представлять см. здесь.

Организация (ИП) вправе по собственной инициативе дополнительно представить в ИФНС выписки из регистров налогового, бухгалтерского учета, иные документы, подтверждающие достоверность данных, внесенных в налоговую декларацию (расчет), вместе с запрошенными ИФНС пояснениями:

по выявленным ошибкам, противоречиям в налоговой декларации (расчете), представленных с ней документах;

по изменениям показателей в уточненной налоговой декларации (расчете), в которой уменьшена сумма налога к уплате, размер убытка.

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Рекомендации по истребованию документов (информации) от ФНС

Рекомендации по истребованию документов (информации), которые ФНС России направила в нижестоящие инспекции, приведены в письме № СД-4-2/8096 от 26 июня 2023 г.

ФНС России отменила также свои письма с отметкой «дсп» («Для служебного пользования). Речь идет о письмах № ЕД-5-2/298дсп@ от 13 февраля 2019 г. и № ЕД-5-2/1531дсп@ от 31 мая 2019 г.

В Рекомендациях указаны основные принципы, которых должны придерживаться инспекторы при проведении данной процедуры, в частности:

законность (на истребование документов должны быть соответствующие полномочия);

риск-ориентированный подход (документы истребуются при наличии противоречий или риска нарушения законодательства). Например, само по себе применение льгот или заявление налога к возмещению не является основанием для обязательного истребования документов. Истребуются документы по отдельным операциям (сделкам), а не за период или тем более за несколько периодов.

Допустимо истребовать документы за период (за несколько периодов), только если эти документы необходимы для подтверждения выявленных фактов налоговых нарушений;

определенность (используются четкие формулировки, чтобы плательщику было понятно, какие документы должны быть представлены);

однократность (не истребуются документы, которые представлялись ранее);

приоритет получения информации из доступных государственных ресурсов (максимально используется межведомственный обмен информацией);

цифровая среда (максимально используется электронный документооборот);

срочность. Готовность продлить срок представления документов при получении мотивированного обращения налогоплательщика.

Кроме того:

истребование документов (информации) должно проводиться в комплексе (неразрывной взаимосвязи) с иными мероприятиями налогового контроля;

при проведении выездной налоговой проверки целесообразно истребование документов после ознакомления с ними проверяющих;

не могут быть истребованы документы, обязанность по ведению которых у налогоплательщика отсутствует, например, в связи с применением спецрежима;

приоритетным считается истребование документов у проверяемого лица и только потом у его контрагентов или иных лиц;

нельзя заменять процедуру истребования документов (информации) включением этого требования (просьбы) в иные документы, направляемые плательщикам (в т.ч. по запросу по телефону, по электронной почте и т.д.).

Совет: Если в ходе проведения истребования ИФНС нарушает указанные принципы, налогоплательщик вправе обратиться с жалобой на такие действия в вышестоящее ведомство (УФНС России, ФНС России) через налоговую инспекцию, действия которой обжалуются (п. 1 ст. 139 Налогового кодекса РФ). Порядок подачи и рассмотрения жалобы подробно рассмотрен в сервисе «Мое дело Бюро».

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