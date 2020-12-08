Не бухгалтер, а консультант: куда расти исполнителю и зачем учиться общаться с бизнес-акулами

Когда бухгалтер работает в компании, он отвечает за узкий профиль работ, выполняет задачи в соответствии со своей специализацией. Но когда он переходит на фриланс, появляется желание и даже необходимость расширять компетенции.

Почему? Разбираясь в самых разных вопросах управления финансами и отчетностью, фрилансер станет максимально полезен бизнесу клиентов. Он сможет предлагать больше услуг, а значит будет стоить дороже.

Мы уже разобрались как продвигать себя на рынке начинающему специалисту и какие личностные качества понадобятся бухгалтеру-фрилансеру, а сегодня расскажем, что нужно знать про устройство бизнеса, в каких вопросах стоит начинать разбираться и какими дополнительными инструментами пользоваться, чтобы расширить предложение для клиентов. Возможно, вы даже станете бизнес-трекером.

Базовое, но необходимое

Ниже расскажем о самых базовых вопросах, знание которых вам позволит предлагать клиентам более широкий спектр услуг.

1. Устройство бизнеса и выбор оптимальной налоговой системы для него. Здесь нужно правильно выбрать между формами собственности (ИП или ООО), собрать документы для регистрации, рассчитать налоговую нагрузку на бизнес. Высшим уровнем мастерства считается способность заложить базу для будущего развития фирмы с помощью легальных методов оптимизации. Вы должны быть готовы к вопросам про товароучетную программу, эквайринг, онлайн-кассу, маркировку и прочие технические средства.

Клиент, воспользовавшийся вашими услугами в самом начале, с большей вероятностью захочет продолжить сотрудничество и получить уже бухгалтерское обслуживание.

2. Кадровый учет. Большим бонусом для вас будет знание документов для оформления, перевода или увольнения сотрудников. Вслед за этим тянутся задачи по начислению заработной платы, расчету НДФЛ, взносов и их перечислению. Некоторые умельцы знают, как здесь сэкономить. Внедряют производственный кооператив, используют ученические договора, договора подряда с самозанятыми и многое другое. Естественно, без рисков и опираясь на судебную практику.

3. Понимание юридической специфики. Никого уже не удивляет, что за оформлением заявлений в налоговую обращаются к бухгалтерам-фрилансерам. Отвечать на требования налоговой, запросы из банка или от изощренных контрагентов вы тоже должны уметь. И человеку с бухгалтерским опытом, скорее всего, будет проще работать с договорами, составлять их и вычитывать.

А теперь поговорим о более специфических навыках, которые способны превратить бухгалтера из простого фрилансера в настоящего консультанта.

Аналитика данных и финансовых показателей

Изучение инструментов работы с разными данными, как финансовыми, так и техническими, уже сложнее. И специалисту, который действительно хочет становиться более востребованным на рынке, придется разобраться в новых программах, изучить метрики и их влияние на показатели бизнеса.

Знание аналитики поможет понять причинно-следственную связь между финансовыми показатели. Почему продажи есть, а рентабельность падает? Что тормозит и тянет бизнес вниз? Откуда в отчетах прибыль, если денег на счете нет, и наоборот? Для бухгалтера — это уже совсем новый уровень компетенций, и, скорее всего, стоимость оказываемых услуг.

Переломный момент или апгрейд

Если вы прочитали советы выше и не испугались, насколько много знаний требуется бухгалтеру, рассказываем дальше.

Безусловно, тот набор навыков, о котором мы писали, очень ценен. Постоянно развиваясь, вы становитесь финансовым консультантом, главным бухгалтером и аналитиком в одном лице. Но проработав в одной сфере довольно долгое время, зачастую специалистам начинает хотеться чего-то нового, например, перехода в наиболее актуальную сферу на рынке.

В один прекрасный момент консультировать руководителей бизнеса и помогать им развиваться, может стать интереснее, чем вести для них бухгалтерию. В бизнесе таких называют «трекерами».

Вам давно пора стать трекером

Если вы устали быть обычным исполнителем бухгалтерских услуг и делаете задачи на автомате.

Если вы в бухгалтерском фрилансе достигли потолка: вместе с обслуживанием с легкостью консультируете бывалых бизнесменов, о том, как вести дела.

Если вы, как и другие специалисты вокруг, видите, как быстро развивается сейчас рынок, и насколько широкие специалисты ему нужны. Узкого знания бухгалтерии уже недостаточно, чтобы получать большие заказы.

Но что делать, если опыта хоть отбавляй, а управленческих и гибких навыков, кажется, недостаточно? Окей, про гибкие навыки мы уже писали. Но если вы хотите стать хорошим бизнес-консультантом, советуем смотреть шире.

Кто такие бизнес-трекеры? Это люди, которые являются экспертами в развитии бизнеса. Например, если компания тратит много ресурсов на развитие, а результата нет — идут к бизнес-трекеру, а он уже рассказывает, в чем стратегические и тактические ошибки, разбирается в аналитике, финансах и маркетинге и все по полочкам раскладывает.

Именно такие консультанты сегодня очень востребованы. Причина простая — чем сильнее кризис в экономике, тем большая помощь в решении бизнес-проблем нужна собственникам. Какие-то компании находятся на грани выживания, и им требуется консультация, как преодолеть эти трудности. А другие наоборот растут в этот кризис, но не могут выбрать наиболее перспективное направление, так как не понимают, что сейчас нужно делать на рынке. И всем таким бизнесам помогает бизнес-трекер.

Стать бизнес-трекером, работая бухгалтером или финансистом на фрилансе, не так сложно. Например, на курсе Нетологии «Трекер для бизнеса» эксперты в течение 3,5 месяцев рассказывают, как понимать продукт, анализировать экономику проекта, общаться со всей командой, а также строить комплексную стратегию для развития.