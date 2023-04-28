Электронные перевозочные документы для торговли и транспорта

На данный момент это дело добровольное, но обязательное введение электронных перевозочных документов планируется. В 2024 году бумажный формат обмена информации может быть отменен, считают эксперты рынка.

Одним из последних изменений, которое отразилось на работе перевозчиков, сталои старт работы Государственной информационной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). Постепенно даже небольшие транспортные компании переходят на электронный документооборот.

При этом на открытии международного форума «Налоговая экосистема: люди и технологии» Даниил Егоров пояснил, что о внедрении ЭДО стоит говорить очень аккуратно, чтобы сделать это максимально эргономично. Важно слышать желания бизнеса, и тогда получится наладить его эффективное взаимодействие с государственными системами.

«Во многих странах локомотивом внедрения являются именно налоговые службы. Если слушать, слышать и внедрять то, что предлагает бизнес, то мы получим очень серьезное снижение издержек для страны в целом», – подчеркнул Даниил Егоров. Таким примером служит недавнее нововведение Минтранса в отношении системы перевозочных документов: предъявить документы на груз инспектору можно с помощью QR-кода.

Плюсы электронных перевозочных документов

Быстрый обмен документами с подрядчиками: отправителями/получателями груза, перевозчиками.

Ранее приходилось ждать, пока перевозчик вернет подписанные получателем документы в офис отправителя, сейчас же все необходимые подписи можно поставить сразу после выгрузки. Экономия времени, а значит, и ускоренный товарооборот – сразу после подписи можно продолжать сотрудничество и согласовывать новые поставки.

Нет необходимости распечатывать бумажную форму документов.

Электронный документ, который подписан квалифицированной электронной подписью, имеет такую же юридическую силу, как и его бумажный вариант. Это способствует экономии денежных средств и ресурсов.

Четкая аналитика и отслеживание статуса транспортных накладных.

Это помогает не упустить ни один документ в потоке различных согласований и перевозок, а при необходимости найти его.

Возможность отслеживать все этапы транспортировки груза.

Если товар перевозится несколькими транспортными компаниями или проходит через несколько покупателей, при использовании электронного документооборота вы всегда можете отследить местоположение груза.

Отсутствие ошибок в документах и исключение риска потери бумаг.

Вероятно, многие ранее сталкивались с потерей накладных или неточностями в документах. Электронные документы помогают этого избежать, так как хранятся в системе и проверяются сервисом во время оформления.

Соблюдение законодательства.

При оформлении перевозочных документов в электронном виде вы всегда можете быть уверены в актуальности и соответствии форм действующему законодательству, так как в электронных сервисах изменения в формы документов вносятся в кратчайшие сроки.

«Платформа ЭДО» – надежный партнер для передачи электронных перевозочных документов в государственную систему мониторинга (внесен в Реестр операторов информационных систем электронных перевозочных документов).

Какие документы можно оформлять в электронном виде

Изначально в системе ГИС ЭПД можно было оформить электронно три вида перевозочных документов:

Транспортную накладную. Сопроводительную ведомость. Заказ-наряд.

С 1 марта 2023 года в систему добавлены:

Договор фрахтования.

Путевой лист.

Заказ (заявка).

Кому нужно подключаться к Государственной информационной системе

Для полной автоматизации работы и ускоренного оформления документов на всех этапах удобно, когда к системе подключены:

оптовые компании или производители товаров (грузоотправители);

транспортные и логистические компании (перевозчики);

розничные компании (грузополучатели).

На каждом из этапов движения товара участники подтверждают получение документов с помощью электронной подписи: грузоотправители и грузополучатели с помощью квалифицированной ЭП, перевозчику достаточно иметь простую электронную подпись. Это дает прозрачность грузоперевозкам и возможность отслеживать доставку груза.

При использовании электронных перевозочных документов можно будет понять, на каком этапе произошла задержка. И если такое произойдет – это позволит избежать срыва сроков в поставке товаров, своевременно пополняя остатки на складах.

Электронный документооборот в торговле с «Платформой ЭДО» – обмен юридически значимыми документами с партнерами. Сотрудничество с одним и тем же оператором не обязательно – настроим роуминг даже с другими операторами. Узнать подробнее

Использование электронных перевозочных документов пока не входит в обязанности участников рынка грузоперевозок. Но ждать введения обязательной передачи документов в ГИС ЭПД не рекомендуется, так как тогда необходимо будет осваивать новые правила в срочном порядке. Лучше подготовить все системы постепенно и тщательно изучить новый порядок работы, тогда грядущие изменения не застанут вас врасплох.



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