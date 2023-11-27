Постройте бизнес-модель вашего бухгалтерского агентства. Пошаговый план здесь

Коллеги, приветствую. Я Екатерина Сидиченко и со мной бухгалтера становятся предпринимателями и создают свои бухгалтерские агентства за 3 месяца. И сегодня я расскажу, с чего начинается системный прибыльный бухгалтерский бизнес.

Если вы только думаете о бух агентстве, статья поможет вам начать действовать без ошибок, раздрайва и страха, что ничего не получится.

Если вы опытный владелец бух агентства или бухгалтер на аутсорсинге со своей командой, сможете укрепить или пересобрать «фундамент». И этот фундамент — бизнес-модель вашего бухгалтерского агентства.

Бизнес-модель — это схематичное описание вашей компании, на котором отображены отделы (отдел бухгалтерии, отдел маркетинга и продаж и др), состав каждого отдела, функции и задачи каждого сотрудника, система мотивации и KPI сотрудников, порядок взаимодействия между отделами.

Правильно разработанная бизнес-модель — залог того, что в вашем бухгалтерском деле каждый специалист выполняет свою функцию, имеет понятную мотивацию, увеличивает прибыль компании и влияет на личный доход.

Чтобы было понятно и наглядно, я подготовила для вас урок с разбором базовой бизнес-модели бухгалтерского агентства.

Собственник бухгалтерского бизнеса

Ключевое звено — собственник бухгалтерского агентства, который отвечает за организацию работы, мотивацию сотрудников, рекламу и продажи. Он управляет 3 отделами:

Отдел оказания бухгалтерских услуг. Отдел администрации. Отдел маркетинга и продаж .

Отдел оказания бухгалтерских услуг

Включает руководителя отдела бухгалтерии, рабочую группу (главного бухгалтера и бухгалтеров полного цикла).

Руководитель отдела бухгалтерии отвечает за поиск, стажировку, ведение переговоров с клиентами, распределение задач, контроль и мотивацию сотрудников.

Система мотивации: фиксированные оклады, проценты с новых договоров, проценты с общей выручки отдела бухгалтерии, проценты с выручки за консультации.

Главный бухгалтер отвечает за формирование налоговой декларации, взаимодействие с клиентами, обучение и контроль бухгалтеров, заполнение документов и контроль оплат.

Система мотивации: фиксированные оклады, процент выручки от клиентов, квартальные премии.

Бухгалтер на первичку отвечает за обработку документов, контроль количества документов, систему мотивации.

Бухгалтер на участок зп отвечает за учет заработной платы, кадровую документацию, систему мотивации.

Бухгалтер полного цикла ведет учет от А до Я, отвечает на запросы клиентов.

Система мотивации: фиксированный оклад, процент выручки действующих клиентов, ежеквартальные премии.

Отдел администрации

Включает администратора, аналитика и системного администратора/программиста.

Администратор офиса контролирует ведение системы, повышение тарифов и выставление дополнительных счетов.

Аналитик ведет финансовые показатели офиса, занимается расчетами тарифов, созданием карточек спецификации, контролем ФРВ, расчетом ценообразования.

Системный администратор пишет внешние обработки для 1С, ведет Битрикс, вносит изменения на сайт, подключает телефонию и др.

Отдел маркетинга и продаж

Маркетолог (подотдел маркетинга) занимается написанием рекламных текстов, оформлением коммерческих предложений, подбором фотографий для рекламы, размещением информации на сайтах и актуализацией данных в геолокационных справочниках.

Отдел продаж включает руководителя отдела продаж, менеджера по рекламе и менеджера по работе с клиентами.

Менеджер по рекламе занимается привлечением заявок, а менеджер по работе с клиентами — переводом заявок в договоры. Важно разделить функции между менеджерами, чтобы избежать провалов в работе.

Менеджер по работе с клиентами рассчитывает стоимость потенциальных клиентов, консультирует по услугам и тарифам компании, ведет клиента от заключения договора до получения первой оплаты.

Система мотивации: минимальный оклад плюс 70% заключенного договора.

Теперь вы знаете, из чего состоит бизнес-модель бухгалтерского агентства. Строить ее можно в разных программах: XMind, Miro и другие. Рекомендую установить Xmind.

На марафоне готовых решений «Бухгалтерский бизнес под ключ» (трехмесячная программа по созданию бухгалтерского бизнеса) вы сможете бесплатно установить продвинутую версию и скачать предложенную на видео модель со всеми регламентами. А также сможете построить свою модель и получить проверку вашей модели лично от меня. Ознакомиться с программой и оставить заявку по ссылке.

Обратите внимание: при работе вам необходимо создать две бизнес-модели: текущую и целевую. Как из текущей модели перейти к целевой и сделать так, чтобы бухгалтерское агентство работало, как швейцарские часы? Внедрить все инструменты (более 75 инструментов), необходимы для прибыльного растущего бухгалтерского бизнеса.

Все инструменты, уроки по внедрению и контроль реализации вы также получите на марафоне.

А пока пишите в комментариях, что нового узнали из урока и статьи и, если вы уже владеете своим бух агентством, будете ли что-то менять в вашей действующей бизнес-модели после просмотра урока?

БУХГАЛТЕРСКИЙ БИЗНЕС|Екатерина Сидиченко Сделаю из бухгалтера предпринимателя за 3 месяца Перейти

Реклама: ИП Филатова Е.С., ИНН 246213815352, erid: LjN8K2iLk