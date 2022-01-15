Кому ждать налоговую проверку: в ФНС присваивают баллы «интересным» кандидатам

В январе 2022 года стало известно, какие баллы и по каким критериям получают налогоплательщики от налоговой во время анализа поданных деклараций и отчетов. Чем больше баллов набирает бизнес, тем интереснее становится для проверки налоговой.

Что за баллы и как их считают, рассказываем дальше.

Налоговая разработала внутреннюю систему присвоения баллов каждому налогоплательщику. Запущенная в работу еще в конце 2019 году, система критериев ФНС позволяет инспекторам анализировать риски уклонения бизнеса от налогов и принимать меры. О критериях оценки бизнеса было известно ранее, но история с «баллами» подтвердилась только в январе 2022 года.

«Методичка» для инспектора: следуем логике ФНС

Издание «Ведомости» ссылается на непубличные документы ФНС, к которым удалось получить доступ. Стало известно, чем именно руководствуется служба, отбирая кандидатов на налоговую проверку.

В конце 2019 в ФНС разработали критерии и свой регламент для оценки компаний. В основу «новой методики» легла ст. 54.1 НК, положения которой регулируют способы выявления злоупотреблений и уклонений от уплаты налогов.

Цель «предпроверочного анализа» — выявить фирмы или ИП, которые:

✅ уклоняются от налогов,

✅ реально смогут уплатить все недоимки и штрафы после проверки или у них есть имущество, на которое будет можно наложить взыскание.

По сути, однодневки и технические компании никого не интересует. Для налоговой интересны те, с кого можно реально «поиметь». Эта непубличная система выявления «налоговых уклонистов» позволяет с высокой долей вероятности отсеять «техничку» от реально работающего бизнеса.

Оценка компании на предмет рисков неуплаты налогов базируется на данных автоматизированных систем контроля, имеющихся в распоряжении ФНС.

Например, АСК НДС не только отслеживает риски по НДС, но и ищет варианты уклонения по другим налогам и выявляет разрывы по всей цепочке контрагентов компании.

Как налоговая считает баллы для предпроверочного анализа

Налогоплательщиков условно делят на три группы по количеству набранных баллов по каждому критерию:

Фактические выгодоприобретатели (50 баллов и более) — имеют хорошие активы и штат сотрудников более 30 человек с зарплатами от 35 тыс. руб. Потенциальные выгодоприобретатели (от 20 до 49 баллов) — компании со средними показателями. «Технические звенья» — фирмы, набравшие в глазах налоговой до 19 баллов. Для ФНС — это микробизнес, с которого «нечего взять», с другой стороны, это могут быть и однодневки, являющиеся лишь инструментом для занижения налоговой базы предприятий из групп 1 и 2.

Чем больше баллов — тем выше вероятность налоговой проверки.

Примерный расчет баллов

Необоротные активы компании за 2 предыдущих года:

5 млн р. и больше — +10 баллов;

от 100 тыс.р. до 1 млн р. — +5 баллов;

до 100 тыс.р. — 0.

Вычеты по НДС:

до 90% — +10 баллов;

от 90 до 95% — +5 баллов;

95% и выше — 0.

Количество сотрудников:

более 30 человек — +10 баллов;

от 10 до 30 человек — +5 баллов;

до 10 человек — 0.

Средняя зарплата сотрудников:

35 тыс.р. и более — +10 баллов;

от 15 до 35 тыс.р. — +5 баллов;

до 15 тыс.р. — 0.

Движимое и недвижимое имущество на балансе:

числится — +15 баллов;

нет — 0.

За нарушения в регистрационных данных вычитают:

по юрлицу -5 баллов;

по учредителю -10 баллов;

по гендиру -20 баллов.

«Методичка» ФНС оценивает бизнес с точки зрения масштабов деятельности и платежеспособности. Чем крупнее и прибыльнее бизнес, тем выше вероятность, что им заинтересуются «органы».

Однако и тут не все так просто.

В поле зрения налоговиков попадают как раз середнячки и те, кто «выше среднего». На проверки в реально крупные компании идут редко. Причина проста — большой штат корпоративных юристов не дает шансов налоговой сомневаться в добросовестности бизнеса и его контрагентов.

Середнячки же, с одной стороны, не всегда обеспечены броней юридической защиты и не хотят начинать тяжбы с налоговой, а с другой — вполне могут погасить найденную недоимку за себя и своего контрагента.

Факт: выездные проверки налоговой в 2021 подтвердили наличие недоимок в 96% случаев.

Позиция налоговой и мнение народа

ФНС заверяет, что внутренний регламент для проведения анализа деятельности налогоплательщика направлен на снижение нагрузки на бизнес.

Его цель — получить объяснения от налогоплательщика еще до старта проверки, чтобы минимизировать негативные последствия. Глава ФНС РФ Даниил Егоров подчеркивает, что разработка внутреннего регламента для предпроверочного анализа не выходит за рамки законных полномочий налоговой службы.

Эксперты же из народа сразу подметили, что реальные «выгодоприобретатели» — это создатели фирм-однодневок, которые под прицел налоговой как раз и не попали, хоть и ушли от налогов и от наказания за недобросовестность. В данном случае работа налоговой сводится к перекладыванию ответственности с виновных на тех, кто «может заплатить».