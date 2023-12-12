Как правильно установить персональную надбавку сотруднику

Обоснование персональных надбавок и доплат к заработной плате сотрудников: виды надбавок, как рассчитывать и устанавливать, можно ли отменить и как правильно это сделать.

Надбавка и доплата: в чем разница

Заработная плата штатного сотрудника включает вознаграждение за труд, а также стимулирующие и компенсационные выплаты. Такие выплаты Трудовой кодекс (далее — ТК) именует доплатами и надбавками. Четкого разграничения между понятием «надбавка» и понятием «доплата» трудовое законодательство не дает. Надбавки и доплаты к зарплате могут иметь стимулирующий характер, а могут быть компенсацией.

Но на практике чаще всего к доплатам относят выплаты компенсационного характера – за труд в условиях, отличающихся от обычных. Например:

● за сверхурочную работу;

● за работу в ночное время;

● за работу в праздничные и выходные дни;

● за работу во вредных и опасных условиях;

● за вахтовый метод работы;

● за выполнение работы временно отсутствующего сотрудника.

Особенностью доплат компенсационного характера является то, что они обязательны к выплате при наличии соответствующих оснований. Необходимость их перечисления сотруднику прямо прописана в ТК, как и минимальный размер выплаты. Доплаты носят общий характер, то есть они распространяются на всех работников, которые отвечают определенным условиям. Персональными доплаты не бывают, так как работодатель не может выбирать, кому из сотрудников компенсировать труд в особых условиях, а кому нет.

Надбавками на практике чаще всего называют выплаты стимулирующего характера.

Особенность надбавок стимулирующего характера заключается в том, что они не являются обязательными. Работодатель вводит их на свое усмотрение, устанавливает размер, основания и порядок их выплаты.

Специалисты СберРешений помогут разобраться с нюансами назначения и выплаты персональной надбавки. Доверьте ведение бухгалтерского, налогового и кадрового учета профессионалам.

Надбавки могут быть общими и персональными. Общая надбавка устанавливается для всех работников, которые отвечают определенным условиям, например, за выполнение плана при отсутствии брака.

Персональная устанавливается для конкретного работника, например, за владение иностранным языком, высокую квалификацию или профмастерство.

Далее в статье рассмотрим, что конкретно относится к персональным надбавкам, за что их можно назначить работнику, как правильно их выплатить и можно ли отменить.

Что такое персональная надбавка

Персональная надбавка работникам – это выплата стимулирующего характера, которая назначается конкретному работнику при наличии определенных оснований. Эти основания должны быть объективны и не должны носить дискриминационный характер. То есть назначить сотруднику персональную надбавку можно в том случае, если он, например, имеет более узкие знания, более высокий класс профмастерства или знает несколько иностранных языков.

Если же в коллективе есть несколько сотрудников, которые отвечают условиям для получения персональной надбавки, но выплачивается она только одному из них, то возможны конфликты в коллективе и жалобы других работников. Если такое нарушение обнаружит ГИТ при проверке, работодатель должен будет его устранить. Для этого нужно выплатить надбавку работнику, которому она ранее не была назначена, а также компенсировать задержку своевременной выплаты.

За что устанавливается персональная надбавка

Конкретные условия и основания для назначения персональной надбавки работодатель определяет самостоятельно. Главное, чтобы они не носили дискриминационный характер и не выделяли необоснованно одного работника над другими.

Размер, условия и порядок выплаты персональной надбавки необходимо отразить в коллективном договоре или соответствующем локальном нормативном акте (ЛНА). Таким актом может быть Положение об оплате труда или Положение о персональной надбавке.

Так как надбавка является частью заработной платы, условие о ее выплате, необходимо включить в трудовой договор, даже если возможность перечисления этой выплаты прямо прописана в коллективном договоре или ЛНА (ч. 2 ст. 57 ТК). Сделать это можно двумя способами:

● Подробно расписать в трудовом договоре размер, условия и порядок выплаты персональной надбавки.

Желательно не использовать на практике этот вариант, так как в случае изменения размера надбавки или условий ее предоставления, потребуется внести изменения в трудовой договор с обязательным уведомлением сотрудника за 2 месяца.

● Указать в трудовом договоре на возможность назначения сотруднику персональной надбавки и сделать отсылку на соответствующий документ, которым она будет установлена.

Это самый оптимальный вариант, так как в случае изменения размера надбавки или условий ее предоставления, работодателю не потребуется вносить изменения в трудовой договор и уведомлять заранее об этом работника.

Три месяца ведения бухгалтерии за 1₽ Получите три месяца сервиса «Моя Бухгалтерия Аутсорсинг» и квартальный отчет Подробнее

Виды персональных надбавок

Конкретный перечень персональных надбавок работодатель также устанавливает самостоятельно. Чаще всего применяются следующие виды персональных надбавок:

● за профессиональное мастерство;

● за опыт или стаж работы в определенной должности;

● за наличие ученых степеней;

● за наличие нескольких видов высшего образования;

● за знания иностранных языков;

● за работу со сведениями, которые составляют коммерческую или служебную тайну.

Этот перечень не исчерпывающий, работодатель может ввести какие-то свои показатели, за которые можно поощрить конкретного сотрудника.

Специалисты СберРешений помогут разобраться во всех нюансах и скорректировать порядок расчета и выплаты персональной надбавки. Доверьте ведение бухгалтерского, налогового и кадрового учета профессионалам!

Персональная надбавка может быть разовой или выплачиваться на постоянной основе:

● ежемесячно;

● ежеквартально;

● раз в полгода;

● раз в год;

Как рассчитать и оформить персональную надбавку

Как уже было сказано выше, порядок расчета и выплаты персональной надбавки должен быть установлен в коллективном договоре или ЛНА организации, а условия о ее перечислении сотруднику необходимо включить в трудовой договор.

Порядок назначения персональной надбавки состоит из следующих шагов:

● Включить условие о выплате персональной надбавки в трудовой договор с сотрудником.

● При соблюдении условий для выплаты надбавки перечислить ее сотруднику.

● Издать приказ о выплате персональной надбавки – если она носит разовый характер и условие о ее выплате не отражено в трудовом договоре или если условием для получения персональной надбавки является достижение определенных результатов.

Унифицированной формы приказа о выплате персональной надбавки нет, работодатель разрабатывает ее самостоятельно.

● Рассчитать и перечислить сотруднику персональную надбавку.

Порядок расчета персональной надбавки зависит от того, в каком размере она установлена: в фиксированной величине, в процентном отношении к окладу или средней зарплате.

На практике не принято устанавливать размер персональной надбавки, превышающий месячный оклад работника.

Оптимальный вариант – установить надбавку к зарплате в размере от 10% до 30% от оклада. При установлении слишком высокого размера персональной надбавки налоговая инспекция может посчитать это подозрительным и нецелевым расходованием денежных средств, а учредители могут предъявить претензии в связи с этим к назначенному ими руководителю компании. Поэтому при определении размера персональной надбавки следует руководствоваться принципом разумности и соразмерности.

Обратите внимание, надбавку нужно начислять одновременно с заработной платой. Персональная надбавка включается в средний заработок и используется для расчета обязательных выплат, например, отпускных.

Можно ли отменить персональную надбавку к заработной плате

Да, можно. Например, работник в отчетном периоде не достиг определенных результатов труда, при которых ему полагается персональная надбавка, следовательно результаты работы не соответствуют условиям выплаты персональной надбавки.

В коллективном договоре или ЛНА работодатель может предусмотреть условия, при котором персональные надбавки сотрудникам не выплачиваются. К таким условиям может относиться, например, ухудшившееся финансовое положение организации, которое подтверждается финансовыми документами.

Об отмене персональной надбавки на постоянной основе работника необходимо уведомить за два месяца.

Обратите внимание, что лишение работника персональной надбавки по условиям, которые не отражены в трудовом договоре или в соответствующем ЛНА, является нарушением, за которое работодателя могут привлечь к ответственности по п. 6-7 ст. 5.27 КоАП.

Если в вашей компании применяются сложные выплаты, общие и персональные надбавки с разными коэффициентами — делегируйте расчет заработной платы специалистам СберРешений.

Заключение

Подведем итоги:

● Надбавки и доплаты могут носить компенсационный или стимулирующий характер.

● Доплатами, как правило, называют выплаты компенсационного характера, а надбавками – стимулирующего.

● Надбавки стимулирующего характера могут распространяться на всех работников или на конкретного сотрудника.

● Персональная надбавка – это выплата стимулирующего характера, которая назначается конкретному сотруднику при соблюдении определенных условий.

● Условие о выплате персональной надбавки необходимо включить в трудовой договор, а размер, порядок ее расчета и выплаты отразить в коллективном договоре или соответствующем ЛНА.

● Персональную надбавку можно установить в фиксированной величине или в процентном соотношении к окладу или среднему заработку.

● Невыплата персональной надбавки, если соответствующее условие включено в трудовой договор, является нарушением положений ст. 5.27 КоАП.

Три месяца ведения бухгалтерии за 1₽ Получите три месяца сервиса «Моя Бухгалтерия Аутсорсинг» и квартальный отчет Подробнее

Реклама: АО «Интеркомп», ИНН: 7709688816, erid: LjN8JuhD1