Бухгалтер учится за счет компании: учет расходов, проводки, документы

От профессионализма бухгалтера зависит финансовое благосостояние компании. Многие руководители компаний знают об этом не понаслышке и понимают, что бухгалтер должен регулярно обновлять знания и навыки. Расскажем, как правильно отразить в учете компании расходы на обучение, и какими документами их подтвердить.

Новый профстандарт для бухгалтеров действует с 2019 года. Кому обязательно его соблюдать, мы подробно рассказывали в этой статье.

На практике многие коммерческие предприятия придерживаются требований профстандарта по собственной инициативе. Так как понимают, что экономия на обучении может выйти компании боком. Несданная отчетность, неправильно рассчитанные налоги – могут привести к серьезным штрафам, блокировке счетов и прочим «приятностям» со стороны контролирующих органов.

Какие документы нужны

В статье 196 ТК РФ сказано, что условия и порядок направления работников на обучение нужно закрепить документально.

Например: в коллективном договоре, соглашении или в трудовом договоре с работником.

Вот пример формулировки пункта трудового договора:

«Работодатель обязан: ... 3.2.6. Оплачивать обучение Работника в случае производственной необходимости в целях повышения его квалификации».

Перед тем, как направить бухгалтера на обучающие курсы нужно:

1. Заключить договор с обучающей организацией.

Обратите внимание: образовательная организация должна иметь лицензию. А в договоре должны быть указаны: программа, форма и длительность обучения.

2. Издать приказ о направление работника на обучение. Унифицированной формы такого приказа нет. Он издается в свободной форме.

Пример формулировки приказа:

«Приказываю: Направить бухгалтера ______________ на курсы повышения квалификации по программе _____________, с _____ по _________ без отрыва от работы. Оплатить стоимость обучения по договору №_______ от __________ с образовательным учреждением ______________ в размере _______ рублей. На время обучения предоставить ___________ гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством».

По окончании обучения бухгалтер получит соответствующий документ: аттестат, удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации и т. д. А работодатель должен запросить его копию, чтобы подтвердить расходы на обучение.

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Кроме того понадобятся закрывающие документы от образовательной организации: акт об оказании услуг и счет-фактура, если учреждение работает с НДС.

Проводки в бухгалтерском учете

Стоимость обучения списывают на затраты следующей проводкой:

Д 26 (44, 20, 25) К 76.

Если образовательная организация выдала счет-фактуру, а ваша компания работает с НДС, его можно принять к вычету:

Д 19 К 76.

В бухучете затраты на обучение бухгалтера включают в состав расходов по обычным видам деятельности.

Налоговый учет

Если ваша организация применяет УСН (доходы минус расходы) и все подтверждающие документы в порядке – стоимость обучения можно включить в состав расходов при расчете единого налога (п. 1 ст. 346.16 НК РФ).

Если ваша организация работает на общем режиме – стоимость обучения можно включить в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль в составе прочих расходов (подп. 23 п. 1 ст. 264 НК).

НДФЛ и страховые взносы

Обучение бухгалтера необходимо для нужд организации. Также согласно п. 21 ст. 217 НК РФ не облагаются налогом на доходы суммы платы за обучение в российских образовательных организациях.

Страховые взносы на сумму платы за обучение тоже начислять не нужно (пп. 12 п. 1 ст. 422 НК РФ).

Как оплачивать бухгалтеру время обучения

Сегодня большинство курсов проходит в онлайн-режиме. Это очень удобно для специалистов. Ведь не нужно тратить время на поездки к месту проведения очного обучения и обратно. Можно комфортно учиться прямо на рабочем месте или дома.

Если бухгалтер учится, не покидая рабочего места, то часы обучения нужно оплачивать исходя из среднего заработка.

В табеле рабочего времени нужно разграничить:

рабочие часы : «Я» (или цифровой код «01»), за которые начисляется зарплата в обычном порядке;

часы обучения : «ПК» (или цифровой код «07») – оплата исходя из среднего заработка.

Что делать, если бухгалтер проходит онлайн-обучение после окончания рабочего дня или в свои выходные дни из дома? Так как этот вопрос трудовым законодательством еще не урегулирован, многие работодатели считают, что оплачивать это время не нужно.

Но по нашему мнению, что это время тоже необходимо оплатить. Ведь бухгалтер учится не по собственному желанию, а по направлению своего работодателя. Причем оплата должна быть начислена в повышенном размере:

за сверхурочные часы : «С» (или цифровой код «04»), если бухгалтер учится по окончании рабочего дня;

за работу в выходной день : «РВ» (или цифровой код «03»), если бухгалтер учится по субботам / воскресеньям (другие выходные дни, установленные на предприятии).

Помните, что отправить бухгалтера на обучение в выходные дни или сверхурочно можно только с его согласия. Принудительно лишать сотрудника законного отдыха работодатель не вправе.

Чтобы суммы, оплаченные бухгалтеру за обучение в нерабочее время, можно было включить в расходы, обязательно пропишите такой порядок в локальном акте предприятия (трудовом договоре с бухгалтером).