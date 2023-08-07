Приостановление СОИДН: последствия для российских налогоплательщиков 

В мае 2023 года к Президенту поступило предложение приостановить действие соглашения об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые ввели санкции против России. Расскажем, чем это может грозить для российских компаний.

С кем сейчас действует СОИДН

Сегодня более 80 стран заключили с Россией соглашения об избежании двойного налогообложения (СОИДН), однако, 39 из них теперь входят в перечень недружественных стран.

Если Президент издаст указ о приостановлении СОИДН, то будет приостановлено применение пониженных ставок налога у источника в отношении тех доходов, на которые распространяется действие СОИДН.

Действие СОИДН предлагается приостановить до полной отмены всех введенных против России санкций.

СОИДН с Украиной прекратило свое действие с 1 января 2023 года, а с Латвией приостановлено с сентября 2022 года и прекратит свое действие с 1 января 2024 года.

СОИДН позволяет организациям, которые являются налоговыми резидентами одной страны, но получают доход в другой стране, уплачивать налог с дохода только в одной из этих стран, либо в обеих, но по сниженной ставке.

Если изменения будут приняты, то их действие отразится не только на иностранных компаниях, работающих в России, но и на российских компаниях, которые получают доходы из-за рубежа.

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Какие могут быть последствия для налогоплательщиков из РФ

По общему правилу резиденты РФ могут зачесть налог, который они уплатили за рубежом в счет налога на прибыль (п. 3 ст. 311 НК, письма Минфина от 29.04.2022 № 03-08-05/40187, от 29.04.2021 № 03-08- 05/32984), наличие СОИДН для этого не нужно.

Исключением являются только налоги с дивидендов от иностранных организаций — чтобы их зачесть в РФ, необходимо, чтобы это было предусмотрено международным договором.

Если действие СОИДН с недружественными странами будет прекращено, то российские организации будут обязаны уплачивать налог с дивидендов в той стране, где они их получили, но зачесть его в счет уплаты налога с дивидендов в РФ не сможет, как и списать в расходы при расчете налога на прибыль. Это означает рост налоговой нагрузки на компании, работающие на международном рынке.

Поэтому, если действие СОИДН будет приостановлено, то российские организации, работающие с недружественными странами, по-прежнему смогут засчитывать налог, уплаченный на территории иностранного государства в счет уплаты налога на прибыль на территории РФ. А вот за дивиденды придется заплатить дважды, если в НК не внесут изменения.

Фактически, компаниям, которые не желают стать жертвами двойного налогообложения по дивидендам, придется реструктурировать свой бизнес так, чтобы распределить дивиденды через альтернативные юридические конструкции с более льготным режимом международного налогообложения, что, безусловно, также будет создавать издержки.

Что поменяется у налоговых агентов

Сегодня при действии СОИДН определенные виды доходов иностранных организаций могут облагаться по пониженной ставке или вовсе не облагаться налогом на прибыль в РФ. Российская компания, как налоговый агент, при выплате таких доходов, не исчисляет и не удерживает налог на прибыль или применяет льготные ставки, которые предусмотрены СОИДН. Главное, чтобы все подтверждающие документы были в порядке.

Если СОИДН будет приостановлено, то налоговый агент будет удерживать налог по ставкам, которые существуют в РФ, а значит налоговое бремя на компанию возрастет.

Например, между РФ и США в рамках СОИДН доходы от авторских прав, полученные иностранной организацией, облагаются налогами только в США. Российская компания выплачивает роялти и не удерживает с них налог. Если СОИДН приостановят, то российская компания станет налоговым агентом и будет удерживать с суммы роялти 20% и направлять их в бюджет РФ.

Это может отразиться на суммах вознаграждений по договорам — увеличить их на сумму налога, в связи с чем вырастут расходы российских компаний.

С одной стороны, приостановление СОИДН увеличит налоговую нагрузку на компании, с другой стороны — увеличит доходы бюджета РФ.

Пока СОИДН не приостановили, рекомендуем тщательно изучить условия действующих соглашений, а также контролировать все подтверждающие документы. Записывайтесь на налоговое консультирование в АКГ «Созидание и Развитие».

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