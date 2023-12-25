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Налоги, взносы, пошлины

Это будет непросто! Обзор основных изменений по налогам на 2024 год

Под Новый год грянут не только куранты, но и многочисленные изменения в правилах налогообложения, администрирования и отчетности. Чтобы изменения не были такими же оглушающими, как новогодний салют, предлагаем обратить внимания на основные из них, без которых работать будет невозможно.
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Это будет непросто! Обзор основных изменений по налогам на 2024 год
Иллюстрация: АКГ «Созидание и Развитие»

ЕНС и ЕНП: что нового

Платежные поручения в виде распоряжения на перевод денежных средств, которые заменяют уведомление об исчисленных суммах налогов, прекращают свое действие с 1 января 2024 года. Не будет больше платежек со статусом 02 на отдельные налоговые КБК, так как с 2024 года будут предоставляться только уведомления по форме, которая утверждена приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@. Платежи, учитываемые в составе ЕНП, перечисляются на КБК 18201061201010000510 и проходят со статусом 01.

По некоторым видам налогов сохраняется старый порядок уплаты — на отдельные КБК (п. 1 ст. 58 НК). С нового года добавится еще один обязательный платеж для некоторых компаний — налог на сверхприбыль (КБК 182 1 01 03000 01 1000 110).

Ниже приведены обязательные платежи, которые можно вносить как отдельно, так и в составе ЕНП (п. 1 ст. 58 НК).

Вид налога, сбора

Код КБК

Налог на профессиональный доход

182 1 05 06000 01 1000 110

Сбор за пользование объектами животного мира

182 1 07 04010 01 1000 110

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов

182 1 07 04030 01 1000 110 — за пользование внутренними объектами водных биоресурсов

182 1 07 04020 01 1000 110 — за пользование иными водными объектами

 Обязанность по уплате налогов считается исполненной со дня перечисления денежных средств (подп. 1, 5 п. 7 ст. 45 НК).

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Изменения по НДФЛ

Доходы дистанционных сотрудников.

С 1 января 2024 года доходом от источников в РФ будут признаваться доходы сотрудников, работающих на «удаленке» и выполняющих трудовую функцию по договору с российской организацией или обособленным подразделением иностранной организации, зарегистрированным в РФ (подп. «а» п. 21 ст. 2 закона от 31.07.2023 № 389-ФЗ). С такого дохода нужно будет удерживать 13% или 15% в соответствии с п. 3.1 ст. 224 НК (п. 35 ст. 2 закона от 31.07.2023 № 389-ФЗ).

Компенсации при дистанционной работе

К доходам, которые не облагаются НДФЛ, с 1 января 2024 года относится компенсация дистанционному сотруднику расходов за использование своих ресурсов, например, ПО, оргтехники, оборудования.

При этом устанавливается верхний предел такого возмещения — 35 руб. за рабочий день на «удаленке». А в случае расходов, которые подтверждены документально, сумма возмещается полностью. 

Конкретный размер возмещения работодатель закрепляет в локальном нормативном акте, коллективном и (или) трудовом договоре, а также дополнительном соглашении (подп. «а» п. 28 ст. 2 закона № 389-ФЗ). 

Суточные: какие лимиты вводятся

Конкретизируются положения, определяющие лимиты сумм суточных / полевого довольствия, которые выплачиваются работодателем и не облагаются НДФЛ (подп. «а» п. 28 ст. 2 № 389-ФЗ). Так, максимальная сумма составляет:

  • 700 руб. в день — при разъездной работе и работе в пути, а также при вахтовой работе и за время, которое вахтовики проводят в пути на территории РФ;

  • 2500 руб. в день — за пределами территории РФ.

Социальные вычеты по НДФЛ

Стандартный налоговый вычет по НДФЛ предоставляется, начиная с доходов, которые получены с 1 января 2023 года на недееспособного ребенка и (или) подопечного, вне зависимости от возраста (п. 30. ст. 2 закона № 389-ФЗ). 

С 1 января 2024 года право на получение социального вычета распространяется также на очное обучение супруга (супруги) в образовательных организациях (подп. «а» п. 31 ст. 2 закона № 389-ФЗ).

С 1 января 2024 года предусматривается увеличение максимального размера социальных вычетов (п. 1 ст. 1 закона от 28.04.2023 № 159-ФЗ):

  • до 150 000 руб. (вместо 120 тыс. руб.) — на свое обучение, медицинские услуги, пенсионное обеспечение и т.д. (абз. 8 п. 2 ст. 219 НК);

  • до 110 000 руб. (было 50 тыс. руб.) — на обучение детей.

При получении вычета у работодателя новые размеры будут применяться с 1 января 2024 года, при подаче 3-НДФЛ через ИФНС — с 1 января 2025 года.

Упрощается порядок предоставления социальных вычетов. Так, по общему правилу налогоплательщик должен предоставить документы, подтверждающие расходы на образовательные, медицинские, физкультурно-оздоровительные услуги, на пенсионное обеспечение. Однако налогоплательщик вправе это не делать при условии, что (п. 31 ст. 2 закона № 389-ФЗ):

  • Организация или ИП, оказывающая соответствующие услуги, самостоятельно предоставила такие документы в налоговую.

  • Эти документы размещены в личном кабинете налогоплательщика.

Также с 1 января 2024 года появятся новые штрафы:

  • За непредставление расчета по налогу на прибыль для налогового агента (п. 43 ст. 1 закона № 389-ФЗ) — 5% от неуплаченного (неперечисленного) налога, но не более 30% от указанной суммы и не менее 1000 руб.

  • За недостоверные сведения для получения упрощенных социальных вычетов (п. 45 ст. 1 закона № 389-ФЗ) — 20% от сумм, неправомерно сэкономленных в связи с предоставлением социального налогового вычета в упрощенном порядке. Организации и ИП не будут привлекаться к ответственности в случае исправления допущенных ошибок до их обнаружения налоговой (п. 45 ст. 1 закона № 389-ФЗ).

С апреля 2024 года ФНС получит новые полномочия — ставить на налоговый учет иностранцев: физических лиц, частных предпринимателей, фирмы (п. 30 ст. 1 закона 389-ФЗ). Также налоговые органы смогут частично отменять или заменять уже наложенные обеспечительные меры — при частичном исполнении решения или частичной его отмене (подп. «д» п. 39 ст. 1 закона № 389-ФЗ).

С 1 апреля 2024 года ИП смогут использовать личный кабинет для отправки и получения налоговых документов, при условии, что они будут подписаны УКЭП (подп. «а» п. 3 ст. 1 закона № 389-ФЗ).

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Налог на добавленную стоимость: что изменится

С 1 января 2024 года освобождение от НДС не применяется к строительству помещений, которые предназначены для временного проживания. Это касается объектов строительства, разрешение на которые получено с 1 января 2024 года (подп. «в» п. 2 ст. 2, п. 29 ст. 13 закона № 389-ФЗ). Застройщики получат право:

  • принимать к вычету входной НДС;

  • выставлять счета-фактуры заказчикам.

Упрощен порядок подтверждения ставки 0% при экспорте. Теперь вместо деклараций и контрактов нужно будет предоставлять реестр в электронной форме, который будет содержать соответствующие сведения (п. 3 ст. 1 закона от 19.12.2022 № 549-ФЗ).

Дополнен перечень товаров для детей, которые облагаются по ставке 10%: стулья, стульчики для кормления, велосипеды, пеленки и т.д. (закон от 19.10.2023 № 504-ФЗ).

Внесли изменения в перечни льготируемых медицинских товаров (постановление Кабмина от 16.09.2023 № 1513), в том числе облагаемых 10%-ным НДС товаров по ОКПД2 и по ТН ВЭД ЕАЭС, а также вообще освобожденных от НДС при ввозе и реализации в России.

Продлен до конца 2025 года упрощенный порядок заявительного порядка возмещения НДС (подп. 8 п. 2 ст. 176.1 НК в ред. закона № 389-ФЗ). К 2024 году налоговики утвердят форму и формат такой заявки (п. 25 ст. 176.1 НК в ред. закона № 389-ФЗ). 

Уточнен процесс заявительного порядка возмещения, изменения по которому вступят в силу с 1 апреля 2024 года

Возможность применения права на возмещение НДС налогоплательщиками, у которых уплаченные налоги за три предыдущих года составляют не менее 2 млрд руб., теперь будет зависеть еще от одного условия — на момент подачи заявления в отношении указанного налогоплательщика не должно быть возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) (подп. «а» п. 10 ст. 2 закона № 389-ФЗ).

Также конкретизируются положения, касающиеся действующей банковской гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательства по возврату суммы налога (п. 10 ст. 2 закона № 389-ФЗ):

  • Так, например, банковскую гарантию нужно будет направлять в налоговую гарантом не позже следующего дня после ее выдачи.

  • При этом закрепляется возможность замены банковской гарантии в срок не позднее пяти дней со дня предоставления налоговой декларации / уточненной налоговой декларации.

С 1 апреля 2024 года заявление в целях возмещения налога нужно будет подавать в электронном виде. И так как в настоящий момент не разработаны форма, формат и порядок подачи такого заявления, налоговый орган берет на себя соответствующую обязанность (подп. «д», «м» п. 10 ст. 2 закона № 389-ФЗ).

Также с 1 апреля 2024 года можно будет применять электронную банковскую гарантию при возмещении НДС и акцизов (подп. «б» п. 23 ст. 1 закона № 389-ФЗ).

С 1 января 2024 года повышаются акцизы на ряд товаров: этиловый спирт, виноградное сусло, вина, винные и виноградосодержащие напитки, игристые вина, пиво, табак и т.п. (полный перечень — подп. «а» п. 14 ст. 2 закона № 389-ФЗ).

Что изменится применительно к имущественным налогам

Налог на имущество организаций

Изменяются сроки, предусмотренные главой 30 НК:

Устанавливается ставка, не превышающая 0,3%, при выполнении следующих условий:

  • в отношении жилых помещений, гаражей, машино-мест, принадлежащих личному фонду;

  • налоговая база по ним определяется как кадастровая стоимость;

  • исключение составляют те объекты, кадастровая стоимость которых превышает 300 млн рублей (подп. «б» п. 107 ст. 2 закона № 389-ФЗ).

Транспортный налог

В отношении транспорта, который находится в розыске, с 1 января 2024 года:

Земельный налог

Уточняется порядок определения налоговой базы, и устанавливается новая форма уведомлений для расчета налога по ряду участков (приказ ФНС от 16.08.2023 № ЕД-7-21/546@): жилищного фонда, инженерной инфраструктуры ЖКК (подп. «б» п. 111 ст. 2 закона № 389-ФЗ).

Устанавливается порядок предоставления сведений органом, осуществляющим выдачу разрешений на строительство жилых домов, в налоговый орган субъекта РФ (подп. «о» п. 115 ст. 2 закона № 389-ФЗ).

ФНС в своем приказе от 28.08.2023 № ЕД-7-21/577 утвердил форму и порядок предоставления пояснений по налогу на имущество организаций, транспортному налогу, земельному налогу, которые начинают действовать с 1 января 2024 года.

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Изменения по УСН

С 1 января 2024 года, если сменили место нахождения или место жительства,  то нужно применять ставку налога, установленную по новому месту (подп. «а» п. 90 ст. 2 закона № 389-ФЗ).  

Отчитываться нужно по новым формам:

Также будет применяться новая форма налогового расчета сумм доходов, которые выплатили иностранными организациями, и сумм удержанных налогов.

Также, скорее всего, изменят формы отчетов ЕФС-1 и персонифицированные формы АДВ-1 и СЗВ-К (проекты приказов уже опубликованы). Не позднее 25 января 2024 года нужно сдать ЕФС-1 со сведениями о периодах работы сотрудников за 2023 год (бывшая СЗВ-СТАЖ, закон от 14.07.2022 № 237-ФЗ).

В заключение отметим, что с 1 сентября 2024 года не будет возможности подписывать документы от лица компании с применением КЭП сотрудников организаций (закон от 04.08.2023 № 457-ФЗ). Впрочем, возможно, что в вашем случае это уже произошло, поскольку закончился срок действия сертификатов ЭП сотрудников, их перестали выдавать с 01 сентября 2023. 

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Комментарии

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