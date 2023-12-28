Новый порядок уменьшения УСН и ПСН на страховые взносы

Начиная с 2023 года, налог по УСН и ПСН необходимо уменьшать на страховые взносы по новым правилам. Эти изменения уже вступили в силу, и их можно применять в работе. Разберем, как теперь нужно уменьшать налог по упрощенке и патенту.

Новые правила уменьшения УСН и ПСН на страховые взносы

Прежде чем перейти непосредственно к порядку уменьшения налога по упрощенке и патенту, расскажем об основных изменениях, которые произошли в 2023 году и кардинально поменяли действующий ранее порядок учета страховых взносов при расчете стоимости налога по УСН и ПСН.

Изменение № 1. Налог по упрощенке и патенту можно уменьшить без оплаты страховых взносов

С 1 января 2023 года дата фактической оплаты страховых взносов больше не имеет значения. Произвести уменьшение можно до того, как взносы фактически будут перечислены в бюджет (подп. «б» п. 90, подп. «б» п. 94 ст. 2 закона № 389-ФЗ). Это стало возможным после введения ЕНС и установления обезличенного порядка оплаты обязательных платежей.

Теперь деньги в счет оплаты конкретного налога, сбора или взноса списываются со счета по сроку уплаты.

Например, срок оплаты фиксированных взносов ИП – 31 декабря, а 1% взноса с дохода свыше 300 000 руб. – до 1 июля следующего года (абз. 2 п. 2 ст. 432 НК). Даже если ИП перечислит взносы гораздо раньше, списаны они будут все равно 31 декабря и 1 июля. Поэтому утратил свою актуальность факт непосредственной оплаты страховых взносов перед уменьшением на них налога.

То есть, теперь ИП может сначала произвести уменьшение, и только потом оплатить взносы. И даже если он их вовсе не перечислит в бюджет, на уменьшение патента или налога по УСН это никак не повлияет. Налоговая не заставит предпринимателя пересчитывать налог, если он не оплатит взносы. В этом случае она самостоятельно приступит к мерам принудительного взыскания и удержит долг со счета ИП или за счет иного имущества.

Изменение № 2. Взносы учитываются в том периоде, за который они рассчитаны

Это изменение актуально для тех случаев, когда срок оплаты взносов переносится на другой налоговый период (год), так как он попадает на выходной или праздничный день. Такая ситуация сложится, например, по взносам за 2023 год. Срок уплаты этих платежей (31 декабря 2023 года) выпадает на выходной день и переносится на первый рабочий день 2024 года – 9 января.

По логике, так как взносы были списаны 9 января, ИП должен был уменьшить на них налог за 2024 год, как это и делалось раньше. Но теперь взносы можно учесть только в том периоде, за который были исчислены. То есть взносы за 2023 год можно использовать при уменьшении налога только за 2023 год, а не за 2024, несмотря на то, что фактически они будут списаны с ЕНС в 2024 году (подп. «б» п. 90, подп. «з» п. 94 ст. 2 закона № 389-ФЗ).

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Изменение № 3. Взнос со сверхдохода учитывается в том году, в котором оплачивается

Прямо противоположная ситуация сложилась по взносам с доходов свыше 300 000 руб. Они уменьшают налог того года, в котором фактически оплачиваются. То есть 1% взнос с дохода за 2024 год можно будет использовать для уменьшения патента или налога по упрощенке только за 2025 год, так как фактически он будет списан с ЕНС 1 июля 2025 года.

Но по 1% взносу за 2023 год сделано исключение. Его можно учесть как в 2023, так и в 2024 году. Но сделать это можно только один раз: или в 2023 году, или в 2024 (письмо ФНС от 25.08.2023 № СД-4-3/10872@)

Изменение № 4. Задолженность по страховым взносам за периоды до 2023 года можно учесть при уменьшении налога по УСН и ПСН в 2023-2025 году

Это значит, что, если ИП в 2024 или в 2025 году погасит долг по взносам за периоды до 2023 года, он сможет учесть его при расчете налога за этот год (подп. «б» п. 90, подп. «з» п. 94 ст. 2 закона № 389-ФЗ).

Кроме указанных выше изменений, при уменьшении патента и налога по упрощенке на страховые взносы, необходимо учитывать следующие условия:

При наличии наемных работников в период действия патента, уменьшить сумму налога получится не более чем наполовину (абз. 6 п. 1.2 ст. 346.51 НК).

Например, стоимость патента за год составляет 36 000 руб. В течение года ИП привлекал к сотрудничеству нескольких работников и перечислил за них взносы в общей сумме 40 000 руб. Уменьшить сумму налога на уплаченные за себя и за работников страховые взносы, ИП сможет не более чем на 50%, то есть не более чем на 18 000 руб.

При наличии наемных работников по УСН налогоплательщик вправе уменьшить сумму налога (авансовых платежей по налогу) на сумму расходов не более чем на 50% (абз. 5 п. 3.1 ст. 346.21 НК).

Порядок уменьшения налога по ПСН и УСН на страховые взносы в 2023-2024 году

Новый порядок уменьшения налога по ПСН и УСН на страховые взносы состоит из следующих шагов:

Направление в ИФНС уведомления.

ИП на ПСН направляют уведомление об уменьшении суммы налога на страховые взносы. Оно сдается в ту инспекцию, в которой налогоплательщик состоит на учете и в которую была уплачена сумма уменьшения (Приказ ФНС России от 26.03.2021 N ЕД-7-3/218@).

ИП на УСН направляют уведомление об исчисленных суммах налога. Его нужно направить в инспекцию по месту учета ИП.

Если ИП на упрощенке уменьшает на страховые взносы годовой налог, подавать уведомление не нужно. Информацию об исчисленных суммах страховых взносов ИФНС получит из налоговой декларации.

Не требуется представление заявления о зачете в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате страховых взносов (письмо ФНС от 25.08.2023 № СД-4-3/10872@);

Не требуется наличия переплаты на КБК ЕНП или КБК указанных страховых взносов (письмо ФНС от 25.08.2023 № СД-4-3/10872@).

Доплата налога – при необходимости.

Если страховые взносы полностью не перекрывают сумму налога, разницу необходимо доплатить в бюджет через ЕНС. Для этого потребуется пополнить счет одним из нескольких способов: через личный кабинет на сайте ФНС, через специальный сервис или платежкой через банк.

Уплата страховых взносов.

Страховые взносы необходимо перечислить в бюджет до наступления срока их уплаты. По фиксированным взносам за 2023 год – это 9 января 2024 года, по взносам за 2024 год – 31 декабря 2024 года.

Срок уплаты взноса с дохода свыше 300 000 руб. за 2023 год – до 1 июля 2024 года, с дохода за 2024 год – до 1 июля 2025 года.

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