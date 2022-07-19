Госзакупки

Кем может работать госслужащий. Альтернатива после увольнения

Недавно проведенная реформа оптимизировала аппарат госслужащих. Это значит, что часть рабочих мест (порядка 30 тысяч) сократили, а некоторые ведомства были ликвидированы целиком (например, Роспечать или Россвязь). Как быть в такой ситуации? Куда идти бывшим государственным служащим? Попробуем разобраться и дать несколько советов.

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Кем может работать госслужащий. Альтернатива после увольнения

Что делать, если вы попали под сокращение?

Во-первых, практически все должности государственной-гражданской службы являются конкурсными, а значит, ваш трудовой договор изначально имел свой срок окончания. Поэтому, устраиваясь на такую работу, нужно уже было быть готовыми к будущим переменам. Хотя сокращение, конечно, могло стать неприятной неожиданностью.

Во-вторых, госслужба дает отличный опыт и базу для дальнейшей работы и обучения. Древнеримский педагог Квинтилиан сказал одну замечательную фразу: «Учиться никогда не поздно». Поэтому стоит пересмотреть свои навыки и решить — стоит ли продолжать работу в том же направлении или переквалифицироваться.

Если вы решили менять квалификацию — присмотритесь к востребованным вакансиям. Есть такие, на которые спрос есть всегда.

Например, работодатели сейчас охотно подбирают специалистов на работу в Едином Реестре специалистов по закупкам в госсекторе.

Перспективное направление для обучения бывшим государственным служащим

Сфера вашей новой деятельности, если вы не хотите полностью сменить вектор работы, должна быть как-то связана с госслужбой. Поэтому одно из самых перспективных направлений для обучения — специалист в сфере государственных закупок.

Кто это такой? Это человек, работа которого связана с планированием, подготовкой и участием в конкурсах, аукционах и других закупочных процедурах, а также с процессами заключения, исполнения и расторжения госконтрактов.

Причем специалистом в сфере закупок можно быть как со стороны продавца, так и со стороны покупателя, везде одинаково нужны квалифицированные специалисты.

Как можно получить образование в сфере государственных закупок?

  1. Если вы уже работали с закупками или хотите освоить какую-то узкую нишу, например юрист в сфере закупок, то можно пройти курсы повышения квалификации от 72 до 120 часов и получить удостоверение о повышении квалификации, которое дает вам право идти работать в данную сферу;
  2. Если вы не имеете опыта работы в государственных закупках и хотите детально во всем разобраться, тогда лучше пройти курсы профессиональной переподготовки от 250 до 520 часов и получить уже диплом о переподготовке.
  3. Можно комбинировать варианты пройти и профессиональную переподготовку и курсы повышения квалификации, чтобы быть во всеоружии.

Если вы пройдете обучение в Высшей школе Госзакупок, то получите не только документ, подтверждающий квалификацию, но и попадете в Единый реестр специалистов по закупкам в госсекторе.

Но вступить в Реестр вы можете до начала обучения в Школе — это поможет вам оценить уровень навыков в сфере закупок, а также получить рекомендации по учебе. Начать обучение можно в бесплатном доступе, а ваши навыки уже будут расти в Реестре — это автоматически делает вас квалифицированным специалистом для работодателя.

Хочу попасть в Реестр >>>

Львиная доля подготовки документов и проведения процедуры госзакупок лежит на заказчике, а заказчик — ни кто иной, как государственное предприятие или частное, но получившее бюджетное финансирование (например, субсидию или грант).

Бывшим государственным служащим это позволяет продолжить работу не только в той же сфере. но в том же госучреждении. Ведь потребность в закупках не уменьшается, напротив, сейчас постоянном меняются правила и требования и специалисты со свежими знаниями и навыками очень нужны.

Какие курсы можно пройти и быть зачисленным в Реестр?

1. Полная профессиональная подготовка по 44-ФЗ. От введения в контрактную систему до полного разбора всех этапов закупочной деятельности.

В таких курсах дополнительно разбираются основы бюджетного, административного, трудового и земельного законодательства, особенности бухгалтерского учета при проведении закупочных процедур, основы ценообразования и налогообложения.

2. Специалист в сфере госзакупок. Этот курс короче первого, однако вы также получите представление о процессах подготовки и проведения закупки, работы с контрактом и юридические тонкости претензионной работы с заказчиками.

3. Эксперт сразу по двум законам: 223-ФЗ и 44-ФЗ. После обучения будете полностью соответствовать профстандартам. Разберетесь во всех этапах закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

В Высшей школе Госзакупок есть уникальная возможность целый год учиться сразу по 9 программам — за каждый пройденный курс вы получаете удостоверение или диплом установленного образца. Т. е. по окончанию такой программы в Реестре отобразятся сразу семь удостоверений и два диплома.

Узкоспециализированные курсы, например «Электронная приемка в ЕИС» или «Работа с единственным поставщиком» , «Госзакупки для юриста». Все эти курсы будут краткосрочными, направленными на подготовку и освоение именно специального материала по заявленной теме.

4. Экспресс-курсы. Как правило в таких курсах разбирается одна тема или какой-то интересный прецедент, допустим «как согласовать закупки у единственного поставщика» или «Примеры расчета неустойки по сорванным контрактам».

Обычно такие курсы краткосрочны и занимают от 2 до 6 часов, они дают разбор конкретной ситуации и возможность поделиться опытом с коллегами.

Какой курс пройти в итоге — переподготовку или повышение квалификации, решать только вам. Высшая школа Госзакупок предлагает попробовать бесплатно любой курс на ваш выбор, чтобы принять верное решение.

Для этого оставьте заявку — куратор Школы подберет вам программу и вышлет доступ.

Высшая школа Госзакупок
Высшая школа Госзакупок
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Недавно проведенная реформа оптимизировала аппарат госслужащих. Это значит, что часть рабочих мест (порядка 30 тысяч) сократили, а некоторые ведомства были ликвидированы целиком (например, Роспечать или Россвязь). Как быть в такой ситуации? Куда идти бывшим государственным служащим? Попробуем разобраться и дать несколько советов.

Кем может работать госслужащий. Альтернатива после увольнения

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