Патентная система: на какие разъяснения чиновников обратить внимание

Патентная система налогообложения действует почти 5 лет. Несмотря на относительную новизну ПСН, уже сформировалась практика спорных ситуаций ее применения, и законодатели реагируют на запросы налогоплательщиков своими разъяснениями. Интересные нюансы и новшества ПСН рассмотрим в этой статье.

Обновленное заявление

С 29 сентября 2017 г. действует отредактированная форма заявления на применение патента. Вместо строки «Код по ОКТМО» в заявлении появились строки «Код субъекта РФ места осуществления предпринимательской деятельности», «Код налогового органа по месту осуществления предпринимательской деятельности, выбранного ИП для постановки на учет».

Образцы заполнения заявлений на патент смотрите тут

Новшества предусмотрены для тех предпринимателей, которые планируют осуществлять деятельность в регионе, не состоя в нем на учете. Согласно НК РФ в такой ситуации ИП имеет право выбрать любую налоговую инспекцию на территории региона для подачи заявления на патент. Обновленное заявление позволит подтвердить выбор предпринимателя.

Нарушение срока подачи патента

Согласно п. 2 ст. 346.45 НК РФ срок подачи заявления по ПСН – не позднее 10 дней до начала осуществления планируемой деятельности, причем они исчисляются в рабочих днях (п. 6 ст. 6.1 НК РФ). Частая проблема, с которой сталкивались предприниматели – пропуск срока подачи заявления и, соответственно, утрата возможности на применение льготного режима налогообложения.

Однако есть письмо ФНС от 10.10.2017 № СД-4-3/20355 и письмо Минфина России от 14.07.2017 N 03-11-12/45160, в которых говорится, что налоговые органы могут рассмотреть заявление на выдачу патента, сданное менее чем за 10 дней до начала осуществления деятельности.

В НК РФ отсутствует основание для отказа в выдаче патента в связи с нарушением срока подачи в налоговый орган заявления. Поэтому, если заявление подано с нарушением 10-дневного срока, но до планируемого начала действия патента, налоговый орган может выдать патент с датой начала действия ПСН согласно заявлению.

Неоплата патента

До 2017 г. одним из оснований для утраты возможности применять патент была его несвоевременная оплата. В ситуации неоплаты патента предметом ожесточенного спора между Минфином и ФНС был вопрос: возникает ли штраф при несвоевременной неуплате налога по ПСН.

ФНС говорила, что возникает только недоимка и пени (письмо ФНС от 19.07.2017 № СД-4-3/14066), а Минфин напрямую руководствовался п. 2.1. ст. 346.51 НК РФ в которой указано, что в случае неуплаты или неполной уплаты налога выставляется требование об уплате налога, пеней и штрафа (письмо Минфина от 18.08.2017 № 03-11-09/53124).

Но недавно спор был разрешен, и появилось письмо ФНС № СД-4-3/21453 от 24.10.17, в котором указано, что в случае уплаты ИП налога с нарушением срока уплате подлежат пени без взыскания штрафа. Однако отмечено, что в случае, когда налоговый орган выявил неуплату в ходе проверки налогоплательщика, то он имеет право привлечь к ответственности и выставить штраф.

ПСН при сдаче недвижимости в аренду

Применение патента при сдаче нежилых помещений в аренду оказалось очень выгодным. Именно поэтому практика разъяснений в отношении этой деятельности обширная.

Так, например, в письме ФНС от 19.09.2017 № СД-4-3/18316 рассматривается ситуация, когда у ИП, применяющего ПСН, в течение года изменилось количество арендаторов. Налоговая служба указывает, что патент на осуществление предпринимательской деятельности по передаче в аренду недвижимости действует в отношении указанных в патенте объектов, а не в отношении арендаторов. Следовательно, при изменении числа арендаторов необходимость в получении нового патента отсутствует.

Другой вопрос, рассматриваемый в письме Минфина от 10.10.2017 № 03-11-12/66090, по какой системе налогообложения облагать штрафы, неустойки и компенсации, полученные от арендатора при условии, что арендодатель применяет ПСН по сдаваемой в аренду недвижимость. Минфин указывает, что такой ИП доход в виде возмещения убытков, штрафов, пеней, компенсации при расторжении договора аренды по инициативе арендатора признает частью дохода от предпринимательской деятельности по сдаче в аренду нежилых помещений, следовательно, облагает налогом по ПСН. Иными словами, приобретение патента на сдачу недвижимости в аренду уже включает в себя налоги, которые должны быть исчислены с компенсаций и неустоек.

Совмещение УСН и ПСН

Совмещение упрощенной системы налогообложения и ПСН – распространенная практика. Как быть с лимитом по доходам, если ИП совмещает упрощенку и патент? В 2017 г. у упрощенки лимит 150 млн руб., у патента – 60 млн руб.

В письме ФНС от 15.06.2017 № СД-4-3/11331 указано, что для соблюдения лимита по упрощенке нужно просуммировать доходы по упрощенке и патенту и уложиться в 150 млн руб. (60 млн руб. из которых приходят на патент). ИП утратит право на применение ПСН в случае, если с начала календарного года доходы от реализации по обоим указанным специальным налоговым режимам превысят 60 млн руб. Следовательно, общий лимит по доходам, который должен отслеживаться постоянно, при совмещении ПСН и УСН – 60 млн руб.

Другое ограничение, которое необходимо контролировать при совмещении УСН и ПСН – средняя численность работников. В отдельности лимит по работникам на УСН – 100 человек, на ПСН – 15 человек.

В письме Минфина от 06.12.2016 № 03-11-12/72655 указано, что при совмещении патента и упрощенки средняя численность работников, задействованных в деятельности по обоим режимам, не должна превышать 15 человек.

Патентная система налогообложения была разработана для снижения налоговой нагрузки на предпринимателей. На практике оказалось, что выгода в налогах оборачивается жесткими ограничениями, которые нужно соблюдать и контролировать. Имеющиеся на патентной системе налогообложения нюансы необходимо знать, чтобы не утратить право на применение этого режима.

Источник: газета «Прогрессивный бухгалтер».