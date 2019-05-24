Охрану труда проверят по новым правилам

Чиновники намерены уделять больше внимания профилактическим мероприятиям, и теперь пересматривают законодательство, регламентирующее охрану труда. Правительство утвердило комплекс мер по стимулированию работодателей и работников к улучшению условий труда и сохранению здоровья работников, а Роструд представил новые рекомендации по проверке функционирования системы управления охраной труда на предприятиях.

Как работодателей уговорят улучшать условия труда

Правительство утвердило комплекс мер по стимулированию работодателей и работников к улучшению условий труда и сохранению здоровья работников, а также по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни (Распоряжение от 26.04.2019 № 833-р), который, надеются чиновники, изменит ситуацию в сфере охраны труда. В ближайшие 6 лет планируется:

переписать законодательные акты, регулирующие механизмы предупреждения производственного травматизма и профзаболеваемости, а также постепенно внедрять принципы концепции «нулевого» травматизма;

усовершенствовать методологии и процедуры медицинских осмотров работников, чтобы на ранних стадиях выявлять признаки воздействия вредных факторов и риски развития хронических неинфекционных заболеваний;

с 2020 года проводить конкурс «Лучшие системы управления охраной здоровья работников на производстве»;

внедрять программы укрепления здоровья на рабочем месте;

организовывать совместно с работодателями Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».

Новые Методические рекомендации, обязательные для применения

Пока все это планы, а результаты работы нужны уже в ближайшей перспективе. Поэтому Роструд выпустил Методические рекомендации по проверке создания и обеспечения функционирования системы управления охраной труда (СУОТ) (Приказ от 21.03.2019 № 77). Рекомендации обязательны для инспекторов ГИТ при проведении расследований несчастных случаев (НС) и внеплановых проверок в связи с НС.

Как заявлено в Приказе, предметом внеплановой проверки должно стать соблюдение работодателем трудового законодательства, в том числе требований о создании и обеспечении функционирования системы управления охраной труда. Вместе с тем подчеркивается, что инспекторы должны соблюдать нормы:

ТК РФ;

Типового положения о системе управления охраной труда, утв. Приказом Минтруда РФ от 19.08.2016 № 438н;

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ о защите прав предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля;

Постановления Минтруда от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях» и приложения к нему.

Что должны сделать работодатели: обязательный минимум

Методические рекомендации, приведенные в Приказе Роструда № 77, дают пошаговый алгоритм действий для проверяющих. Но есть и определенные разъяснения для работодателей. В частности, компании должны соблюдать общегосударственные нормы по охране труда с учетом своей специфики, «достижений современной науки и наилучшей практики, принятых на себя обязательств и на основе международных, межгосударственных и национальных стандартов, руководств, а также рекомендаций Международной организации труда по СУОТ и безопасности производства».

Главный документ, который должен быть в организации, — Положение о системе управления охраной труда. Причем чиновники настаивают, что у документа должно быть именно такое название.

В документ необходимо включить следующие пункты:

политика (это может быть и отдельный документ) и цели в области охраны труда;

обеспечение функционирования системы управления охраной труда и распределение обязанностей между должностными лицами;

процедуры, направленные на достижение поставленных целей, включая (при необходимости):

подготовку работников по охране труда (Постановление Минтруда и Минобразования от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»);

управление профессиональными рисками;

организацию и проведение спецоценки условий труда;

информирование работников об условиях труда на их рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, предоставляемых гарантиях и полагающихся компенсациях (Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»);

организацию и проведения наблюдения за состоянием здоровья работников (Приказ Минздравсоцразвития от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и(или) опасными условиями труда»);

обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников (разделы ТК РФ и действующие СанПиНы);

предоставление средств индивидуальной и коллективной защиты, обеспечение смывающими и обезвреживающими средствами (Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н и Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122н);

обеспечение работников молоком и другими равноценными пищевыми продуктами, лечебно-профилактическим питанием (Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 № 45н и Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 № 46н);

обеспечение безопасного выполнения подрядных работ и снабжение безопасной продукцией;

контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур. Здесь речь идет о необходимости утвердить план мероприятий по реализации процедур (можно в виде приложения к Положению);

планирование улучшений функционирования системы управления охраной труда. Работодателям понадобится план мероприятий по улучшению функционирования СУОТ. Обычно его утверждают по результатам ежегодного отчета службы охраны труда на предприятии, допускается включать их в план мероприятий по улучшению условий и охраны труда, разработанный по результатам специальной оценки условий труда;

реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные заболевания. Перечень документов, необходимых работодателям, перечислен в пп. 60-63 Типового положения о системе управления охраной труда. Но не будет нарушения, если компания укажет, что реагирование на несчастные случаи осуществляется в соответствии со статьями 227 — 231 ТК РФ, а также в соответствии с Постановлением Минтруда № 73;

управление документами СУОТ. Главное требование в этом случае — работодатель обязан актуализировать внутренние документы, чтобы они соответствовали действующему законодательству. Не подлежат исправлению журналы учета, реестры, акты расследований, записи, пр. документы.

Разработать положение и приложения к нему работодатель может самостоятельно либо с привлечением сторонних специалистов. Утвердить его следует с учетом мнения профсоюза или иного представительного органа работников (при наличии).

Чтобы положение вступило в силу, на предприятии издается приказ об его утверждении с перечислением лиц, ответственных за выполнение требований.

Как инспекторы будут оценивать эффективность системы управления охраной труда на предприятии

Исходя из требований к работодателям, инспекторы ГИТ начнут проверку с изучения наличия всех необходимых документов, корректности их оформления и содержания. Среди запрашиваемых документов могут быть любые журналы, акты, реестры, статистические исследования, результаты спецоценки, должностные инструкции, трудовые договоры. Проверять будут такие детали, как ознакомление работников с результатами спецоценки; списки организаций, где проводят обязательные медосмотры; наличие подписей работников в журналах инструктажа.

После проверки документации инспекторы перейдут к проверке:

рабочих мест;

оборудования;

транспортных средств;

территорий, зданий и сооружений;

производственных и технологических процессов.

Главная цель этой части проверки — изучить, как на практике реализуются процедуры, описанные в документах.

В Приказе Роструда заявлено, что если в ходе ранее проведенной проверки изучению эффективности функционирования системы управления охраной труда было уделено недостаточное время, инспекторы вправе провести дополнительную проверку. Но все должно быть в рамках законодательства.

Чтобы работодателям было проще понять, как осуществляют проверки, и подготовиться по всем направлениям, предлагаем блок-схему, разработанную чиновниками.

Как будут расследовать несчастные случаи: пошаговый алгоритм

Если на предприятии произошел несчастный случай, это повод для внеплановой проверки ГИТ. И инспекторы будут действовать по определенному плану.

Шаг 1. Изучение ситуации, вследствие которой возник несчастный случай.

Шаг 2. Выяснение корневых причин для разработки мер профилактики и предупреждения травматизма. Среди корневых причин выделены:

отсутствие перечня требований, соответствие которым обеспечивает работодатель (это говорит о том, что в компании плохо работает процесс управления документами);

отсутствие локальных актов, устанавливающих реализацию тех или иных процедур, либо нарушение установленных процедур;

отсутствие распределения обязанностей и ответственности за соблюдение требований безопасности;

отсутствие системы контроля функционирования СУОТ и мониторинга показателей реализации процедур или нарушение установленных форм и методов контроля;

отсутствие процедуры информирования.

Шаг 3. Изучение элементов системы управления охраной труда и выяснение, в каком из них произошел сбой.

Шаг 4. Анализ процедуры управления профессиональными рисками, в том числе изучение методов выявления опасностей, включение всех опасностей в перечень, принятие мер по снижению рисков.

Шаг 5. Проверка запланированных работодателем мер управления рисками.

Шаг 6. Анализ иных выявленных нарушений.

Шаг 7. Заполнение акта о расследовании несчастного случая.

Шаг 8. Принятие мер к нарушителям — выдача предписаний, привлечение к ответственности.

Напомним, по действующим правилам работодателей должны предупреждать о внеплановой проверке за 24 часа до ее начала. Этого времени очень мало, чтобы подготовиться в такой объемной сфере как охрана труда. Поэтому лучше не ждать, а заранее разработать и утвердить необходимую документацию, корректно вести нужные бумаги, быть в курсе всех изменений.