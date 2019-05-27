Упрощенка и расходы на ДМС: о каких особенностях важно помнить

Расходы на оплату труда «упрощенцы», как известно, принимают к учету в порядке, определенном «прибыльной» ст. 255 НК РФ. В ней среди прочих видов затрат, признаваемых расходами на оплату труда, поименованы суммы платежей (взносов) работодателей по договорам добровольного страхования, заключенным в пользу работников со страховыми организациями, имеющими лицензии, выданные согласно законодательству РФ, на ведение соответствующей деятельности, то есть затраты на ДМС сотрудников. Между тем расходы этого вида являются нормируемыми, и к ним нужно отнестись с особым вниманием.

Требование закона

Налогоплательщики, применяющие УСНО, при определении объекта налогообложения уменьшают полученные доходы на расходы, в том числе на оплату труда, выплату пособий по временной нетрудоспособности по законодательству РФ (пп. 6 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). При этом состав расходов на оплату труда определяется в соответствии со ст. 255 НК РФ (п. 2названной статьи).

В частности,п. 16 ст. 255 к расходам на оплату труда отнесены в том числе суммы платежей (взносов) работодателей по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу работников со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), имеющими лицензии, выданные согласно законодательству РФ, на ведение соответствующих видов деятельности в Российской Федерации (то есть расходы на ДМС сотрудников).

Обратите внимание Добровольное личное страхование осуществляется в форме договора, заключенного между организацией (страхователем) и страховой организацией, имеющей соответствующую лицензию (страховщиком), в письменной форме (ч. 1 ст. 927, ч. 1 ст. 940 ГК РФ).

Договором страхования может быть предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку (частями). Это следует из ч. 1, 3 ст. 954 ГК РФ.

Договор страхования (включая договор ДМС), если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в момент уплаты страховой премии или первого ее взноса (ч. 1 ст. 957 ГК РФ).

Другими словами, работодатели-«упрощенцы» имеют право включать в состав налоговых расходов на оплату труда взносы по договорам добровольного медицинского страхования своих работников. Но при этом они должны соблюдать те же самые ограничения, что и плательщики налога на прибыль.

Статьей 255 НК РФ определено три ограничения.

Во-первых, указанные суммы относятся к расходам на оплату труда, если договоры добровольного личного страхования работников, предусматривающие оплату страховщиками медицинских расходов застрахованных работников, заключены на срок не менее одного года. Во-вторых, взносы по таким договорам включаются в состав расходов в размере, не превышающем 6% суммы расходов на оплату труда. В-третьих, страховая организация должна иметь действующую лицензию.

Подчеркнем: расходы на оплату труда для установления предельного размера исчисляются нарастающим итогом начиная с даты фактического перечисления первого взноса в пределах данного налогового периода. Расчет предельной величины в последнем налоговом периоде производится до даты окончания действия договора ДМС. Такие рекомендации по расчету предельной величины (норматива) расходов на ДМС, признаваемых для целей налогообложения, даны в Письме Минфина России от 16.09.2016 № 030306/1/54205

Суммы платежей по договорам добровольного медицинского страхования работников, заключаемым на срок не менее одного года, со страховой компанией, имеющей лицензию на ведение соответствующего вида деятельности, учитываются в составе расходов при определении объекта обложения «упрощенным» налогом, при соблюдении предельного размера платежей — 6% суммы расходов на оплату труда.

«Упрощенные» особенности

Организации, применяющие УСНО, признают расходы в целях налогообложения после их фактической оплаты (п. 2 ст. 346.17 НК РФ). Каких-либо особенностей учета расходов на ДМС сотрудников гл. 26.2 НК РФне установлено. В связи с этим возникают вопросы о порядке учета в налоговой базе по «упрощенному» налогу сумм страховых премий.

Как при общем режиме налогообложения, так и при УСНО в расходах учитываются только уплаченные взносы на ДМС.

Но нужно ли при этом уплаченную сумму распределять по отчетным (налоговым) периодам равномерно (то есть пропорционально количеству календарных дней в этом периоде — п. 6 ст. 272 НК РФ)? Ведь, как правило, страховая премия за весь срок действия договора перечисляется одним или двумя платежами.

С одной стороны, суммы таких платежей необходимо распределять в течение всего срока действия договора. Ведь в силу п. 2 ст. 346.17 НК РФоплатой услуг признается прекращение непосредственно связанного с их оказанием встречного обязательства организации перед исполнителем. Поэтому фактическое перечисление суммы страховой премии по договору ДМС (или ее части) не может являться основанием для признания расхода на дату ее уплаты, поскольку на этот момент страховщик еще не исполнил свои обязательства по оказанию услуг.

С другой стороны, затраты на ДМС относятся к расходам на оплату труда, которые принимаются к учету в порядке, установленном для целей налого­обложения прибыли ст. 255 НК РФ. А оплата труда признается в расходах в момент погашения задолженности перед работниками, то есть на дату, когда денежные средства списаны с расчетного счета или выплачены из кассы. Это следует из пп. 1 п. 2 ст. 346.17 НК РФ. Значит, сумму страховой премии нужно признавать в составе налогооблагаемых расходов в том периоде, когда она была уплачена. Распределять данные затраты в течение срока действия договора ДМС не нужно.

По мнению автора, в таком случае предпочтительным является именно второй вариант нормирования расходов для целей исчисления «упрощенного» налога, поскольку он учитывает специфику понесенных затрат. При этом для определения норматива в расчет берутся фактически выплаченные персоналу суммы.

Пример

Компания, применяющая УСНО, заключила договор ДМС на период с 15.11.2017 по 31.07.2019. Условиями договора ДМС предусмотрена выплата страховой премии тремя платежами:

первый — 25.12.2017 — в сумме 500000 руб.;

второй — 31.07.2018 — в сумме 250000 руб.;

третий — 31.01.2019 — в сумме 250000 руб.

При этом 6% ФОТ составили:

за период с 15.11.2017 по 31.12.2017 — 53800 руб.;

за период с&nbp;01.01.2018 по 31.07.2018 — 251066 руб.;

за период с 01.08.2018 по 31.01.2019 — 226955 руб.

за январь 2019 года — 37825 руб.;

за период с 01.02.2019 по 31.07.2019 — 281040 руб.

За весь период действия договора 6% ФОТ составили 850686 руб. (53800 251066 264780 281040), а полная сумма страховой премии — 1000000руб. (500000 250000 250000).

Поэтому компания может включить в налоговую базу по УСНО расходы на ДМС только в сумме 850686руб.:

в 2017 году — 53800 руб.;

в 2018 году — 478021 руб. (251066 руб. включены в расходы по итогам девяти месяцев, 226955 руб. — по итогам года);

в 2019 году — 318865 руб. (37825 руб. включены в расходы по итогам I квартала, 281040 руб. — по итогам девяти месяцев).

НДФЛ и страховые взносы

Формально в рассматриваемой ситуации работники получают от компании-работодателя доходы в виде уплаченных за них страховых взносов по договору ДМС.

Однако в силу прямого указания в п. 3 ст. 213 НК РФ при определении облагаемой базы по НДФЛ учитываются суммы страховых взносов, если они вносятся за физических лиц из средств работодателей либо из средств организаций или предпринимателей, не являющихся работодателями в отношении физических лиц, за которых они вносят страховые взносы, за исключениемслучаев, когда страхование физических лиц производится по договорам обязательного страхования, добровольного личного страхованияили добровольного пенсионного страхования.

Из этого следует, что полученные работниками доходы в виде уплаченных компанией-«упрощенцем» страховых взносов по договору ДМС не нужно учитывать при определении облагаемой базы по НДФЛ.

Обратите внимание Специалисты ФНС в Письме от 01.08.2016 № БС-4-11/13984@ пояснили, что в расчете по форме 6НДФЛ не отражаются доходы, не подлежащие обложению НДФЛ, перечисленные в ст. 217 НК РФ. При этом о доходах, перечисленных в других статьях гл. 23 НК РФ, в частности в п. 3 ст. 213, они не упомянули. Включать ли данные по расходам на ДМС в расчет по форме 6-НДФЛ, налоговый агент должен решить самостоятельно. При этом отражение или, напротив, неотражение этих сведений в указанном расчете никак не повлияет на налоговую базу и сумму налога.

Если договор ДМС заключен между страховой компанией и компанией-работодателем в пользу работников, но удержание страховых взносов производится из их зарплаты, налогоплательщик (работники) вправе реализовать свое право на получение социального налогового вычета, предусмотренного пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ. В этом случае вычет сумм оплаты стоимости медицинских услуг и (или) уплаты страховых взносов предоставляется налогоплательщику, если ( Письмо Минфина России от 11.12.2018 № 03-04-05/89998 ):

медицинские услуги оказываются в медицинских организациях (у индивидуальных предпринимателей), имеющих соответствующие лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданные согласно законодательству РФ;

а также при представлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы на оказанные медицинские услуги, приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения или уплату страховых взносов.

К таким документам, в частности, относятся платежные документы (платежные поручения), подтверждающие уплату работодателем взносов страховой компании, копия договора добровольного медицинского страхования, справка, выданная работодателем с указанием суммы взносов, перечисленных страховой компании, которые были удержаны из заработной платы налогоплательщика в течение налогового периода.

Страховые взносы. Страховая премия по договорам ДМС работников, заключенных на срок не менее года, не подлежит обложению страховыми взносами в ПФ РФ, в ФСС (включая взносы по травматизму) и в ФОМС (пп. 5 п. 1 ст. 422 НК РФ, пп. 5 п. 1 ст. 20.2 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).

Таким образом, страховая премия за период, когда работники состояли в трудовых отношениях с организацией, не включается в базу для начисления страховых взносов.

Бухгалтерский учет затрат в виде суммы страховой премии

Страховая премия по договору ДМС, заключенному в пользу сотрудников в соответствии с условиями трудовых договоров, признается в составе расходов по обычным видам деятельности (п. 5,16,18 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Порядок признания таких расходов законодательно не урегулирован. Поэтому организация должна разработать его самостоятельно, основываясь на допущениях и требованиях, приведенных в п. 5 и 6ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», и закрепить в учетной политике для целей бухгалтерского учета. Порядок разрабатывается, в частности, исходя из МСФО и рекомендаций в области бухучета. При этом приоритетными являются МСФО (п. 7.1 ПБУ 1/2008).

Для учета вознаграждений работникам применяется МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам».

На основании п. 5,9 МСФО (IAS) 19 расходы по договорам ДМС действующих работников относятся к их краткосрочным вознаграждениям (в качестве льгот в неденежной форме). В рассматриваемой ситуации у компании согласно п. 11 МСФО (IAS) 19возникает актив в виде предоплаченного расхода. Данный подход отражен в Толковании «Участие организации в договорах страхования в качестве страхователя».

При таком подходе уплаченная премия учитывается в качестве предоплаты в составе дебиторской задолженности (п. 3,16 ПБУ 10/99). Она признается расходом по мере потребления страховых услуг, то есть по мере истекания периода страхования.

Иными словами, страховая премия по договору ДМС, заключенному в пользу работников, признается в составе расходов по обычным видам деятельности по мере оказания страховых услуг (независимо от времени их фактической оплаты), то есть ежемесячно на последнее число соответствующего месяца в сумме, рассчитанной исходя из количества дней действия договора в каждом текущем месяце. Это следует из п. 5,16, 18 ПБУ 10/99.

В приведенном выше примере договор ДМС заключен на срок с 15.11.2017 по 31.07.2019, то есть на 624 дня. Поэтому, к примеру, в декабре 2017 года компания признает в составе прочих расходов 49679,49руб. (1000000 руб. / 624 дн. х 31 дн.).

При этом расчеты по договорам ДМС целесообразнее отражать в бухучете с применением счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 1 «Расчеты по имущественному и личному страхованию».

Признание расходов по ДМС в качестве расходов будущих периодов, отражаемых на счете 97 с одноименным названием, не совсем корректно. Дело в том, что такой вид активов, как расходы будущих периодов, в настоящее время упоминается только:

в п. 16 ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» — применительно к затратам, понесенным в связи с предстоящими строительными работами (например, стоимость материалов, переданных на строительную площадку);

в п. 39 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» — применительно к стоимости лицензионного программного обеспечения.

Вместе с тем использование счета 97 для отражения суммы страховой премии не будет считаться грубой ошибкой, поскольку ни в одном действующем ПБУ не оговорен конкретный порядок отражения в учете затрат определенного вида. Поэтому при наличии у компании расходов, которые относятся к следующим отчетным периодам, она вправе их учесть с применением счета 76-1 или 97.