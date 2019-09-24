2-НДФЛ: все правила и образец заполнения

Недавно прошла новость, что 2-НДФЛ отменят. Но, как оказалось, чиновники пока к этому не готовы. Ловите справочник по этой форме.

Бланк справки 2-НДФЛ на 2019 год — это документ, который должен быть под рукой у каждого бухгалтера. В первую очередь он необходим, чтобы отчитаться по итогам года перед yалоговой службой. Кроме того, его используют для выдачи сотрудникам, которые просят сведения о выплаченной заработной плате и перечисленном подоходном налоге.

Что изменилось

С начала 2019 года стало известно, что работодателям и компаниям, выплачивающим доходы (например дивиденды) физическим лицам по итогам текущего года, и в дальнейшем придется отчитываться по новым правилам, для чего понадобится образец 2-НДФЛ за 2019 год. Новый порядок оформления значительно отличается от прежнего. Рассмотрим, как заполнять, где найти и скачать актуальную форму 2-НДФЛ 2019 года.

С 01.01.2019 внесены изменения, которые придется учитывать всем работодателям, ИП и организациям, выплачивающим доход физическим лицам. На основании Приказа ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@, форма будет не одна, а две. Одна из них используется для сдачи отчетности в ИФНС, а вторая — для выдачи обратившимся физическим лицам. Как уточняют представители Налоговой службы, образец заполнения формы справки 2-НДФЛ в 2019 году содержит некоторые ненужные для обычных граждан пункты. Что касается формы для ИФНС, то в нем почти все важное и нужное, поэтому основная часть структуры сохраняется.

Отметим, что оба документа будут называться одинаково — «Справка о доходах и суммах налога физического лица». Но чтобы бухгалтеры не запутались, вносится небольшая корректировка:

отчет, который организации и ИП должны направлять в налоговые органы, в названии имеет сокращение «форма 2 НДФЛ» и официальный номер в классификаторе налоговых документов — КНД 1151078;

документ, который выдается физлицу, когда оно обращается на основании ст. 230 НК РФ, ни сокращений, ни номеров в КНД не имеет.

Поскольку назначение справок разное, они имеют различную структуру и порядок заполнения. И в Приказе ФНС об этом прямо заявлено. В форму, которую работодатели должны выдавать сотрудникам (приложение номер 5 Приказа ФНС), внесены минимальные изменения. В частности, из нее исключили строку о признаке, номере корректировки и коде ИФНС и реквизиты уведомления о предоставлении вычета. С нового года документ выглядит так:

Что касается отчета, который сдается в ИФНС с 2019 года, то в нем чуть больше изменений. Справка состоит из вводной части, двух разделов и одного приложения. В действовавшей ранее форме 2-НДФЛ было 5 разделов. Кроме того, налоговики удалили поля для указания ИНН физлиц и оставили только одно поле для уточнения вида уведомления, подтверждающего право на один из налоговых вычетов.

Отметим, что если вы заполняете отчеты для налоговиков в электронном виде и передаете их в ФНС через операторов, то особых изменений не заметите. Посредники обещают, что своевременно обновляют форматы, которые используют налоговые агенты при передаче данных о доходах и суммах подоходного налога физлиц. Что касается справок для работников, а такие обращения — не редкость, то необходимо использовать уже новые формы, чтобы не нарушать требования Налогового кодекса РФ.

Обращаем внимание, что с 01.01.2019 утратили силу:

Приказ ФНС РФ от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485 и Приказ Федеральной налоговой службы от 17.01.2018 № ММВ-7-11/19@, которыми утвержден ныне рабочий вариант документа и порядок его заполнения;

Приказ ФНС РФ от 16.09.2011 № ММВ-7-3/576 и Приказ Федеральной налоговой службы от 08.12.2014 № ММВ-7-11/617@, в которых описаны правила, как подавать сведения на электронных и бумажных носителях и через операторов телекоммуникационных каналов связи.

Для подачи информации в Налоговую инспекцию Москвы, Санкт-Петербурга или другого региона воспользуйтесь нашими формами. Для доступа к ним регистрация или иные дополнительные действия не понадобятся: вся информация для читателей бесплатная. Заполнять документы в формате word, excel или каком другом, решать вам.

Образец заполнения в 2019 году

Теперь рассмотрим конкретный пример. ООО «Компания» должна сдать отчет в 2019 году на работницу Семенову О.А. по новым правилам. Для его заполнения необходимо следовать инструкции:

В общих сведениях все довольно просто: ИНН, КПП, наименование организации или ИП, отчетный год, код ИФНС, код реорганизации и ИНН, КПП реорганизованной организации, код ОКТМО, телефон. Номер справки — это порядковый номер направленной в отчетном периоде формы. Признак (1, 2, 3, 4) — указывают в зависимости от оснований сдачи документа. Номер корректировки: 00 — первичная, 99 — аннулирующая. Все остальные от 01 до 98 — корректирующие отчеты. Данные о налогоплательщиках указывают из имеющихся у налогового агента документов. В разделе «Ставка налога» необходимо указать процент, по которому удержан НДФЛ. На сегодняшний день существуют три ставки: 13, 30 и 35%. Наиболее распространена ставка 13%. Применяется она для работников, имеющих статус резидента РФ. Сведения о суммах дохода и рассчитанном, удержанном налоге берут за весь отчетный период. Коды вычетов проставляются с учетом Приказа ФНС России от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@. В нашем случае — код 126, поскольку у работника есть ребенок. Код вида уведомления (при условии, что выдано уведомление): цифру 1 ставят, если налогоплательщику выдано уведомление о праве на имущественный вычет; цифру 2, если налогоплательщику выдано уведомление о праве на социальный вычет; цифру 3, если налоговому агенту выдано уведомление, подтверждающее право на уменьшение подоходного налога на фиксированные авансовые платежи. Приложение заполняется по месяцам, в которых выплачивался доход или предоставлялся вычет. Отличий от действующего порядка заполнения этого документа нет.

Образец заполнения справки 2-НДФЛ по новым правилам 2019 года

Как отчитываются сейчас за прошлые годы

Справка о доходах физических лиц часто претерпевает изменения. В 2015-2016 годах использовалась старая форма, утвержденная Приказом ФНС от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@. Но в конце 2017 года ФНС было инициировано рассмотрение очередных изменений в этот Приказ в связи с утверждением Приказа ФНС России от 17.01.2018 № ММВ-7-11/19@ (зарегистрирован в Минюсте и опубликован 30.01.2018). Если понадобится сдать сведения за прошлые периоды, налоговая требует использовать формы, действовавшие в этот период.

Форма, действовавшая в 2017 году

Форма, действовавшая в 2018 году

Кто обязан сдавать справки

Скачать бесплатно образец новой справки 2-НДФЛ за 2019 г. необходимо всем налоговым агентам, которые обязаны отчитываться в ИФНС. Ими являются организации, индивидуальные предприниматели, иные лица, в соответствии со статьей 226 НК РФ, которые выплачивают доход физическому лицу, являющемуся налогоплательщиком, работники, находящиеся с организацией в трудовых отношениях, работающие по договору подряда, иные граждане. Такое лицо обязано исчислить, удержать налог у налогоплательщика и перечислить его в бюджет.

Форма для сдачи в ИФНС заполняется по каждому физическому лицу.

Каждый налоговый агент обязан обеспечить учет доходов, выплаченных физическим лицам, предоставленных им вычетов, исчисленных и удержанных налогов. Для этого составляется налоговый регистр. Открывается он сразу при приеме сотрудника на работу. Регистр разрабатывается и утверждается самостоятельно налоговым агентом и содержит сведения:

о физическом лице, его идентификационных данных (Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные, ИНН);

видах и суммах доходов;

предоставленных вычетах;

суммах исчисленного, удержанного и перечисленного налогов;

датах удержания налога и его перечисления в бюджет, реквизитах платежных документов.

Именно данные этого налогового регистра будут использованы для заполнения форм. Обратите внимание, что если организация выплачивала сотруднику только пособие, не облагаемое НДФЛ (например, по уходу за ребенком до 1,5 лет), то справку в ИФНС сдавать не нужно.

Форматы сдачи

Когда численность компании составляет несколько человек, то 2-НФДЛ можно сдать в налоговую на бумаге. Если число физических лиц, получивших доход в компании, превысило 25 человек, то сдавать отчет придется только в электронном виде (п. 2 ст. 230 НК РФ) по телекоммуникационным каналам связи.

Для подготовки отчетов используется бесплатное ПО ФНС «Налогоплательщик ЮЛ». Чтобы отправить электронный отчет в ИФНС в электронном виде, необходимо заключить договор с уполномоченным оператором связи, получить электронно-цифровую подпись и установить программное обеспечение.

Как проверить справку перед сдачей в налоговую в электронном виде? Для этого достаточно скачать на официальном сайте ИФНС бесплатную программу Tester. Установив ее на своем компьютере, можно проверить файл, отправляемый в ИФНС, на соответствие формату предоставления отчета в электронном виде.

Сроки сдачи отчета

Учтите, что заполнить и предоставить 2-НДФЛ в налоговую инспекцию следует не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. Поскольку это последняя дата, когда налоговые агенты передают сведения о доходах физического лица, исчисленном, удержанном и перечисленном налогах в бюджет (п. 2 ст. 230 НК РФ). В этом случае в поле «Признак» указывают цифру 1. В 2018 году 1 апреля приходилось на воскресенье, поэтому последний срок сдачи переносился на 02.04.2018. Что касается 2020 года, то никаких переносов не предусмотрено.

Если налоговый агент не смог удержать налог при выплате дохода и в течение всего налогового периода, то он обязан предоставить в налоговую отчет, указав в поле «Признак» цифру 2. Сделать это необходимо до 1 марта следующего года (п. 5 ст. 226 НК РФ). Обратите внимание, что порядок предоставления в налоговые органы таких сведений теперь представлен в приложении № 4 к Приказу ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@.

За несвоевременную сдачу отчета предусмотрена ответственность в размере 200 руб. за каждую справку (п. 1 ст. 126 НК РФ), то есть за форму, составленную на отдельного сотрудника. Также введена ответственность за предоставление справок с недостоверными сведениями. За каждый такой отчет придется заплатить штраф в размере 500 руб. (ст. 126.1 НК РФ), и избежать его удастся только в том случае, если налоговый агент выявит и исправит ошибку до обнаружения ее налоговым органом.

Какие изменения претерпела форма в 2019 году

В основном изменения технические и не затрагивают порядок отражения доходов, вычетов и налогов:

в разделе 1 появились сведения о реорганизации или ликвидации компании;

из раздела 2 исключены сведения о месте жительства налогоплательщика;

из раздела 4 исключаются упоминания об инвестиционных вычетах;

в раздел 5 в строки подписи и удостоверяющего полномочия подписанта документа вводится упоминание о возможности подписания справки правопреемником.

Таким образом, заполнение основных разделов осталось прежним.

Образец заполнения справки в 2019 году

Прежде чем скачать для заполнения форму справки 2-НДФЛ в 2019 году, рекомендуем ознакомиться с правилами, действовавшими в 2018 году (до 31 декабря):

В разделе 1 необходимо указать наименование налогового агента и его основные реквизиты: ИНН, КПП, код ОКТМО. В разделе 2 указываются сведения о физическом лице: его Ф.И.О., дата рождения и паспортные данные. Как было сказано выше, адрес места жительства указывать не требуется. В разделе 3 отражаются доходы налогоплательщика с градацией на месяц выплаты, код дохода, сумма. В разделе 4 следует указать сведения о налоговых вычетах, предоставленных физлицу. Общие суммы за год: доходы и вычеты физического лица, налоги исчисленные, удержанные и перечисленные в бюджет РФ — отражаются в разделе 5. Также здесь указываются реквизиты лица, ответственного за заполнение. Раздел 3 заполняется по каждой налоговой ставке. Например, если сотрудник является нерезидентом и получает дивиденды, то на него необходимо заполнить два раздела 3 и два раздела 5 справки. Отдельно — для оплаты труда по ставке 30% и отдельно — для дивидендов по ставке 15%, указав код дохода.

Образец справки 2-НДФЛ по форме 2018 года

Дивиденды в справке в 2019 года

Если компания в 2018 году выплачивала дивиденды учредителям — физическим лицам, то на них тоже необходимо составить справки и сдать их в ИФНС. Код дохода по дивидендам в отчете за 2018 год — 1010. Ставка налога может составлять:

13%, если участник — резидент;

15%, если участник — нерезидент РФ.

Если учредитель компании, получивший дивиденды, является резидентом РФ и одновременно получает заработную плату в компании, то дивиденды следует отразить в том же разделе 3, что и остальные доходы. Заполнять отдельный раздел 3 в этом случае нет необходимости.