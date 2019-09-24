2-НДФЛ: все правила и образец заполнения

Недавно прошла новость, что 2-НДФЛ отменят. Но, как оказалось, чиновники пока к этому не готовы. Ловите справочник по этой форме.
Бланк справки 2-НДФЛ на 2019 год — это документ, который должен быть под рукой у каждого бухгалтера. В первую очередь он необходим, чтобы отчитаться по итогам года перед yалоговой службой. Кроме того, его используют для выдачи сотрудникам, которые просят сведения о выплаченной заработной плате и перечисленном подоходном налоге.
Что изменилосьС начала 2019 года стало известно, что работодателям и компаниям, выплачивающим доходы (например дивиденды) физическим лицам по итогам текущего года, и в дальнейшем придется отчитываться по новым правилам, для чего понадобится образец 2-НДФЛ за 2019 год. Новый порядок оформления значительно отличается от прежнего. Рассмотрим, как заполнять, где найти и скачать актуальную форму 2-НДФЛ 2019 года.
С 01.01.2019 внесены изменения, которые придется учитывать всем работодателям, ИП и организациям, выплачивающим доход физическим лицам. На основании Приказа ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@, форма будет не одна, а две. Одна из них используется для сдачи отчетности в ИФНС, а вторая — для выдачи обратившимся физическим лицам. Как уточняют представители Налоговой службы, образец заполнения формы справки 2-НДФЛ в 2019 году содержит некоторые ненужные для обычных граждан пункты. Что касается формы для ИФНС, то в нем почти все важное и нужное, поэтому основная часть структуры сохраняется.
Отметим, что оба документа будут называться одинаково — «Справка о доходах и суммах налога физического лица». Но чтобы бухгалтеры не запутались, вносится небольшая корректировка:
- отчет, который организации и ИП должны направлять в налоговые органы, в названии имеет сокращение «форма 2 НДФЛ» и официальный номер в классификаторе налоговых документов — КНД 1151078;
- документ, который выдается физлицу, когда оно обращается на основании ст. 230 НК РФ, ни сокращений, ни номеров в КНД не имеет.
Что касается отчета, который сдается в ИФНС с 2019 года, то в нем чуть больше изменений. Справка состоит из вводной части, двух разделов и одного приложения. В действовавшей ранее форме 2-НДФЛ было 5 разделов. Кроме того, налоговики удалили поля для указания ИНН физлиц и оставили только одно поле для уточнения вида уведомления, подтверждающего право на один из налоговых вычетов.
Отметим, что если вы заполняете отчеты для налоговиков в электронном виде и передаете их в ФНС через операторов, то особых изменений не заметите. Посредники обещают, что своевременно обновляют форматы, которые используют налоговые агенты при передаче данных о доходах и суммах подоходного налога физлиц. Что касается справок для работников, а такие обращения — не редкость, то необходимо использовать уже новые формы, чтобы не нарушать требования Налогового кодекса РФ.
Обращаем внимание, что с 01.01.2019 утратили силу:
- Приказ ФНС РФ от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485 и Приказ Федеральной налоговой службы от 17.01.2018 № ММВ-7-11/19@, которыми утвержден ныне рабочий вариант документа и порядок его заполнения;
- Приказ ФНС РФ от 16.09.2011 № ММВ-7-3/576 и Приказ Федеральной налоговой службы от 08.12.2014 № ММВ-7-11/617@, в которых описаны правила, как подавать сведения на электронных и бумажных носителях и через операторов телекоммуникационных каналов связи.
Образец заполнения в 2019 годуТеперь рассмотрим конкретный пример. ООО «Компания» должна сдать отчет в 2019 году на работницу Семенову О.А. по новым правилам. Для его заполнения необходимо следовать инструкции:
- В общих сведениях все довольно просто: ИНН, КПП, наименование организации или ИП, отчетный год, код ИФНС, код реорганизации и ИНН, КПП реорганизованной организации, код ОКТМО, телефон.
- Номер справки — это порядковый номер направленной в отчетном периоде формы.
- Признак (1, 2, 3, 4) — указывают в зависимости от оснований сдачи документа.
- Номер корректировки: 00 — первичная, 99 — аннулирующая. Все остальные от 01 до 98 — корректирующие отчеты.
- Данные о налогоплательщиках указывают из имеющихся у налогового агента документов.
- В разделе «Ставка налога» необходимо указать процент, по которому удержан НДФЛ. На сегодняшний день существуют три ставки: 13, 30 и 35%. Наиболее распространена ставка 13%. Применяется она для работников, имеющих статус резидента РФ.
- Сведения о суммах дохода и рассчитанном, удержанном налоге берут за весь отчетный период.
- Коды вычетов проставляются с учетом Приказа ФНС России от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@. В нашем случае — код 126, поскольку у работника есть ребенок.
- Код вида уведомления (при условии, что выдано уведомление):
- цифру 1 ставят, если налогоплательщику выдано уведомление о праве на имущественный вычет;
- цифру 2, если налогоплательщику выдано уведомление о праве на социальный вычет;
- цифру 3, если налоговому агенту выдано уведомление, подтверждающее право на уменьшение подоходного налога на фиксированные авансовые платежи.
- Приложение заполняется по месяцам, в которых выплачивался доход или предоставлялся вычет. Отличий от действующего порядка заполнения этого документа нет.
Образец заполнения справки 2-НДФЛ по новым правилам 2019 года
Как отчитываются сейчас за прошлые годыСправка о доходах физических лиц часто претерпевает изменения. В 2015-2016 годах использовалась старая форма, утвержденная Приказом ФНС от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@. Но в конце 2017 года ФНС было инициировано рассмотрение очередных изменений в этот Приказ в связи с утверждением Приказа ФНС России от 17.01.2018 № ММВ-7-11/19@ (зарегистрирован в Минюсте и опубликован 30.01.2018). Если понадобится сдать сведения за прошлые периоды, налоговая требует использовать формы, действовавшие в этот период.
Форма, действовавшая в 2017 году
Форма, действовавшая в 2018 году
Кто обязан сдавать справкиСкачать бесплатно образец новой справки 2-НДФЛ за 2019 г. необходимо всем налоговым агентам, которые обязаны отчитываться в ИФНС. Ими являются организации, индивидуальные предприниматели, иные лица, в соответствии со статьей 226 НК РФ, которые выплачивают доход физическому лицу, являющемуся налогоплательщиком, работники, находящиеся с организацией в трудовых отношениях, работающие по договору подряда, иные граждане. Такое лицо обязано исчислить, удержать налог у налогоплательщика и перечислить его в бюджет.
Форма для сдачи в ИФНС заполняется по каждому физическому лицу.
Каждый налоговый агент обязан обеспечить учет доходов, выплаченных физическим лицам, предоставленных им вычетов, исчисленных и удержанных налогов. Для этого составляется налоговый регистр. Открывается он сразу при приеме сотрудника на работу. Регистр разрабатывается и утверждается самостоятельно налоговым агентом и содержит сведения:
- о физическом лице, его идентификационных данных (Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные, ИНН);
- видах и суммах доходов;
- предоставленных вычетах;
- суммах исчисленного, удержанного и перечисленного налогов;
- датах удержания налога и его перечисления в бюджет, реквизитах платежных документов.
Форматы сдачиКогда численность компании составляет несколько человек, то 2-НФДЛ можно сдать в налоговую на бумаге. Если число физических лиц, получивших доход в компании, превысило 25 человек, то сдавать отчет придется только в электронном виде (п. 2 ст. 230 НК РФ) по телекоммуникационным каналам связи.
Для подготовки отчетов используется бесплатное ПО ФНС «Налогоплательщик ЮЛ». Чтобы отправить электронный отчет в ИФНС в электронном виде, необходимо заключить договор с уполномоченным оператором связи, получить электронно-цифровую подпись и установить программное обеспечение.
Как проверить справку перед сдачей в налоговую в электронном виде? Для этого достаточно скачать на официальном сайте ИФНС бесплатную программу Tester. Установив ее на своем компьютере, можно проверить файл, отправляемый в ИФНС, на соответствие формату предоставления отчета в электронном виде.
Сроки сдачи отчетаУчтите, что заполнить и предоставить 2-НДФЛ в налоговую инспекцию следует не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. Поскольку это последняя дата, когда налоговые агенты передают сведения о доходах физического лица, исчисленном, удержанном и перечисленном налогах в бюджет (п. 2 ст. 230 НК РФ). В этом случае в поле «Признак» указывают цифру 1. В 2018 году 1 апреля приходилось на воскресенье, поэтому последний срок сдачи переносился на 02.04.2018. Что касается 2020 года, то никаких переносов не предусмотрено.
Если налоговый агент не смог удержать налог при выплате дохода и в течение всего налогового периода, то он обязан предоставить в налоговую отчет, указав в поле «Признак» цифру 2. Сделать это необходимо до 1 марта следующего года (п. 5 ст. 226 НК РФ). Обратите внимание, что порядок предоставления в налоговые органы таких сведений теперь представлен в приложении № 4 к Приказу ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@.
За несвоевременную сдачу отчета предусмотрена ответственность в размере 200 руб. за каждую справку (п. 1 ст. 126 НК РФ), то есть за форму, составленную на отдельного сотрудника. Также введена ответственность за предоставление справок с недостоверными сведениями. За каждый такой отчет придется заплатить штраф в размере 500 руб. (ст. 126.1 НК РФ), и избежать его удастся только в том случае, если налоговый агент выявит и исправит ошибку до обнаружения ее налоговым органом.
Какие изменения претерпела форма в 2019 годуВ основном изменения технические и не затрагивают порядок отражения доходов, вычетов и налогов:
- в разделе 1 появились сведения о реорганизации или ликвидации компании;
- из раздела 2 исключены сведения о месте жительства налогоплательщика;
- из раздела 4 исключаются упоминания об инвестиционных вычетах;
- в раздел 5 в строки подписи и удостоверяющего полномочия подписанта документа вводится упоминание о возможности подписания справки правопреемником.
Образец заполнения справки в 2019 годуПрежде чем скачать для заполнения форму справки 2-НДФЛ в 2019 году, рекомендуем ознакомиться с правилами, действовавшими в 2018 году (до 31 декабря):
- В разделе 1 необходимо указать наименование налогового агента и его основные реквизиты: ИНН, КПП, код ОКТМО.
- В разделе 2 указываются сведения о физическом лице: его Ф.И.О., дата рождения и паспортные данные. Как было сказано выше, адрес места жительства указывать не требуется.
- В разделе 3 отражаются доходы налогоплательщика с градацией на месяц выплаты, код дохода, сумма.
- В разделе 4 следует указать сведения о налоговых вычетах, предоставленных физлицу.
- Общие суммы за год: доходы и вычеты физического лица, налоги исчисленные, удержанные и перечисленные в бюджет РФ — отражаются в разделе 5. Также здесь указываются реквизиты лица, ответственного за заполнение.
- Раздел 3 заполняется по каждой налоговой ставке. Например, если сотрудник является нерезидентом и получает дивиденды, то на него необходимо заполнить два раздела 3 и два раздела 5 справки. Отдельно — для оплаты труда по ставке 30% и отдельно — для дивидендов по ставке 15%, указав код дохода.
Образец справки 2-НДФЛ по форме 2018 года
Дивиденды в справке в 2019 годаЕсли компания в 2018 году выплачивала дивиденды учредителям — физическим лицам, то на них тоже необходимо составить справки и сдать их в ИФНС. Код дохода по дивидендам в отчете за 2018 год — 1010. Ставка налога может составлять:
- 13%, если участник — резидент;
- 15%, если участник — нерезидент РФ.