Плата за негативное воздействие на окружающую среду: бухгалтерский и налоговый учет

В результате деятельности любой организации образуются отходы. Отходы производства и потребления — это вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с законом.

При размещении указанных отходов взимается плата за негативное воздействие на окружающую среду (ст. 1, п. 1 ст. 23 Федерального закона от 24.06.1998 N 89 «Об отходах производства и потребления»). В статье рассмотрим основные моменты платы за НВОС, но более детально остановимся на налоговом и бухгалтерском учете.

Платеж за НВОС относится к категории обязательных платежей неналогового характера, поскольку в ст. 13 — 15 НК РФ о них не упоминается (см. Определение КС РФ от 10.12.2002 N 284-О, Письмо Минфина России от 28.07.2008 N 03-06-06-04/2).

Уплачивать НВОС должны организации, которые выбрасывают загрязняющие вещества в воздух, в водные объекты или занимаются размещением и захоронением отходов. Как правило, это добывающие, металлургические, химические, пищевые производства, некоторые сельскохозяйственные компании, полигоны ТБО (п. 1 ст. 16, п. 1 ст. 16.1 Закона N 7-ФЗ, п. п. 4, 5 ст. 23 Закона N 89-ФЗ, Письмо Минприроды от 14.12.2017 N 09-47/34954).

Постановление Правительства РФ от 28.09.2015 N 1029 содержит полный перечень видов деятельности и других критериев, при которых организация должна платить за НВОС.

Хозяйствующий субъект при определённых обстоятельствах должен подать в Росприроднадзор заявку о постановке загрязняющего объекта на учет. Ведомство выдаст свидетельство о постановке на учет, где будет указана категория объекта — с I по IV. Но если у вас объекты только IV категории, то вносить плату не надо (п. 1 ст. 16.1 Закона N 7-ФЗ, Письма Росприроднадзора от 11.01.2019 N АА-06-02-31/370, Минприроды от 14.12.2017 N 09-47/34954).

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В свою очередь, не должны платить за НВОС офисные компании и большинство организаций, которые занимаются розничной торговлей или оказывают услуги населению (Письмо Росприроднадзора от 31.10.2016 N АС-09-00-36/22354, Информация Росприроднадзора).

Не надо платить за НВОС, если вы:

используете автотранспорт (п. 1 ст. 16 Закона N 7-ФЗ);

платите другой организации за вывоз твердых коммунальных отходов (Письмо Росприроднадзора от 11.01.2019 N АА-06-02-31/370).

С запросом, должна ли ваша организация платить за НВОС, можно обратиться в региональное управление Росприроднадзора.

Субъекты малого и среднего предпринимательства и вновь созданные компании перечисляют плату только по итогам года. Остальные должны платить авансовые платежи за 1, 2 и 3 кварталы (ст. 16.4 Закона 7-ФЗ).

Авансы можно платить по 1/4 платы за предыдущий год. Но с 2020 г. есть и другие способы расчета — по нормативному или фактическому объему загрязнения.

Плату за год считайте по фактическим данным о загрязнении, представленным техническими специалистами вашей компании. Сумму к уплате уменьшите на перечисленные авансовые платежи (п. п. 8, 9 Правил исчисления платы).

Ставки платы на 2020 г. — это ставки на 2018 г., умноженные на 1,08. При превышении нормативов или непредставлении отчетности плату считайте с повышающими коэффициентами.

Декларация о плате за НВОС представляется не позднее 10 марта года, следующего за отчетным периодом, лицами, которые должны вносить плату за НВОС (п. 8 ст. 16.4 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее — Закон N 7-ФЗ)).

Форма декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и Порядок ее представления утверждены Приказом Минприроды России от 09.01.2017 N 3 (далее — Порядок).

В соответствии с Порядком декларация предоставляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством сети Интернет (п. 5 Порядка).

Формат, структура, порядок подтверждения, принятия и представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду в форме электронного документа изложены в Информации Росприроднадзора от 30.11.2017 «Электронный формат «Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду».

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Подать декларацию о плате на бумажном носителе возможно в следующих случаях:

годовой размер платы за предыдущий отчетный период составляет 25 тыс. руб. или меньше;

у лица, обязанного вносить плату, отсутствует техническая возможность подключения к интернету.

При подаче декларации о плате на бумажном носителе в обязательном порядке представляется копия декларации на электронном носителе (абз. 4 п. 5, п. 6 Порядка).

В налоговом учете

Налог на прибыль:

Согласно п. 1 ст. 252 НК РФ плательщик налога на прибыль уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в ст. 270 НК РФ), при условии, что расходы документально подтверждены, экономически обоснованы и направлены на получение прибыли.

В соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 254 НК РФ к материальным расходам относятся затраты налогоплательщика, связанные с содержанием и эксплуатацией основных средств и иного имущества природоохранного назначения.

Материальные расходы — это также платежи за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросы загрязняющих веществ в составе сточных вод в водные объекты, осуществляемые в пределах нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, за размещение отходов производства и потребления в пределах установленных лимитов на их размещение и другие аналогичные расходы.

Следовательно, плату за негативное воздействие на окружающую среду включите в материальные расходы. Однако учесть можно только платежи (пп. 7 п. 1 ст. 254 НК РФ):

за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах допустимых нормативов;

сбросы загрязняющих веществ в составе сточных вод в водные объекты в пределах допустимых нормативов;

размещение отходов производства и потребления в пределах лимитов.

Платежи за негативное воздействие на окружающую среду сверх этих размеров (с превышением установленных лимитов на их размещение) в расходах не учитываются (п. 4 ст. 270 НК РФ).

В свою очередь, в ст. 272 НК РФ отсутствуют специальные указания о моменте осуществления материальных расходов в виде платы за НВОС (Письмо Минфина РФ от 11.10.2016 N 03-03-05/59275, от 15.08.2016 N 03-03-06/1/47690).

У субъектов МСП обязательство уплаты НВОС возникает только в отношении годовой платы, поэтому признавать плату в расходах до окончания года (даже если организация составляет промежуточную финансовую отчетность и отчитывается по налогу на прибыль ежеквартально) как в бухгалтерском, так и в налоговом учете неправомерно.

Следовательно, дата учета платежей зависит от метода, который применяется:

при методе начисления платежи признаются на последнее число отчетного (налогового) периода, за который они уплачиваются (Письмо Минфина РФ от 07.06.2018 N 03-03-06/1/39148, от 15.08.2016 N 03-03-06/1/47690);

при кассовом методе плату учтите на дату перечисления в бюджет в размере уплаченных сумм (пп. 3 п. 3 ст. 273 НК РФ).

Таким образом, субъекты МСП, применяющие метод начисления, плату за НВОС включают в материальные расходы на 31 декабря.

УСН

В соответствии с п. 1 ст. 346.16 НК РФ «упрощенцы», выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы минус расходы, уменьшают полученные доходы на расходы согласно перечню, установленному данной статьей. При этом перечень не включает такой показатель, как плата за НВОС.

Но! «Упрощенцы» вправе учесть при налогообложении материальные расходы (пп. 5 п. 1 ст. 346.16 НК РФ), которые признаются в порядке, установленном ст. 254 НК РФ.

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Согласно пп. 7 п. 1 ст. 254 НК РФ к материальным расходам относятся плата за НВОС (об этом говорили ранее).

Таким образом, «упрощенцы» при определении объекта налогообложения вправе учесть в составе материальных расходов плату за НВОС в пределах нормативов.

Помимо платежей за НВОС, «упрощенцы» вправе учесть в расходах стоимость оказанных сторонним лицом услуг по расчету платы за НВОС, ведению учета движения отходов, заполнению формы по отходам и составлению и сдаче отчета об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов, необходимых для внесения обозначенных платежей. Основание — пп. 6 п. 1 ст. 254 НК РФ (Письмо Минфина России от 21.04.2017 N 03-11-06/2/23989).

Материальные расходы на УСНО в силу пп. 1 п. 2 ст. 346.17 НК РФ учитываются в момент погашения задолженности путем списания денежных средств с расчетного счета налогоплательщика, выплаты из кассы, а при ином способе погашения задолженности — в момент такого погашения. Следовательно, расходы в виде платежа за НВОС «упрощенцы» должны учитывать на дату его внесения (Письмо Минфина России от 18.01.2016 N 03-11-06/2/1319).

В бухгалтерском учете

В бухучете плата за НВОС на основании п. 5 ПБУ 10/99 «Расходы организации» включается в состав расходов по обычным видам деятельности (расходами организации согласно названному стандарту считается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества)).

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В связи с тем что платеж за НВОС в силу ст. 13 — 15 НК РФ не является налоговым, в бухгалтерском учете он отражается без использования счета 68 «Расчеты с бюджетом». Начисление данного платежа следует отражать записью по дебету счетов учета затрат на производство (20, 23, 25, 26, 44) в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами».

При этом встречается и противоположная точка зрения. Согласно которой затраты организации, связанные с получением разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, признаются расходами по обычным видам деятельности и отражаются записью по дебету счета 20 «Основное производство» и кредиту счета 68 (п. п. 5, 7 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н) с отражением в учете проводки Д 20 (25) К 68.10.