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Блокировка счетов от налоговой: судебная практика

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

До 1 июля бизнес мог не бояться блокировок от налоговой. Но теперь все вернулось на круги своя, а поэтому предлагаем почитать истории, когда компаниям удалось в суде оспорить действия налоговиков, а где-то и наказать их рублем.

Постановление АС Уральского округа от 19.10.2018 № Ф09-6763/18.

Компании заблокировали расчетный счет якобы за неуплату аванса по налогу на имущество, хотя на самом деле все было уплачено. Компания отреагировала, направила жалобу, и счет разблокировали. Но в тот момент, когда счет заблокировали, компания хотела разместить деньги на депозите и получить проценты, а блокировка помешала. Соответственно, ошибка налоговиков привела к убытку.

Через суд с налоговиков взыскали 1,9 млн.руб. неполученных процентов.

Постановление АС Уральского округа от 28.08.2019 № Ф09-4854/19.

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Ситуация почти такая же. Компания хотела открыть депозит, но помешала блокировка из-за ошибки налоговиков. У компании была недоимка в одну копейку и когда налоговики уточняли платеж они прописали неверный КБК, поэтому повисла копеечная задолженность.

С налоговиков взыскали 73 тысячи неполученных процентов по депозиту.

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 24.10.2019 № Ф04-5081/2019.

Здесь налоговики побежали вперед паровоза и доначислив налоги решили сразу заблокировать счета, хотя у компании было имущество, и они должны были сначала наложить запрет на отчуждение имущества. Налоговики не включили в стоимость имущества дебиторку — решили, что это не актив.

Но суд решил, что должны были включить, и оснований для блокировки не было.

Постановление АС Северо-Кавказского округа от 15.05.2019 № Ф08-3018/2019.

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После выездной проверки и доначислений на 10 миллионов эту сумму заморозили на счетах фирмы. Компании удалось приостановить это решение, но налоговики тянули с разблокировкой аж целый год.

Фирма через суд добилась, чтобы налоговики заплатили миллион процентов за то время, которое не могла пользоваться деньгами.

Постановление АС Поволжского округа от 19.02.2019 № Ф06-42891/2019.

После проверки фирме доначислили налоги и почему-то сразу решили, что фирма заплатить не сможет и станет уклоняться. И заморозили счета, хотя компания просила просто наложить запрет на отчуждение имущества и при этом предоставила достаточно информации чтобы показать, что работает в обычном режиме и не собирается бегать от налоговой и выводить имущество чтобы не платить недоимку.

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Такая самодеятельность и рвение налоговиков незаконны — есть определенный порядок принятия обеспечительных мер и его надо соблюдать.

Постановление АС Поволжского округа от 05.12.2019 № Ф06-55325/2019.

После проверки налоговики начислили 5 миллионов налогов, штрафов и пени. Они решили, что фирма не сможет расплатиться, и поспешили заблокировать счет. Аргументы налоговиков: фирма пыталась прописаться по другому адресу, нет основных средств и большая кредиторка. В суде компания доказала, что финансовое положение не такое плохое, как преподносят налоговики — есть деньги на счетах, товарные запасы и дебиторка.

Суд встал на сторону фирмы, потому что если налоговикам что-то показалось, то нужно сначала это доказать, а не блокировать счет только из-за своих подозрений.

Постановление АС Московского округа от 07.08.2018 № Ф05-12160/2018.

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Через год после сдачи декларации инспекторы допросили директора и выудили признание, что он номинал и отчетность не подписывал. На этом основании налоговики удалили отчетность из базы, а счет заблокировали за несданную отчетность. В суде фирма доказала, что налоговики действовали незаконно, а директора просто запугали.

И пусть эта подборка убедит вас в том, что не нужно сидеть сложа лапки — налоговики часто ошибаются и злоупотребляют правами, поэтому свои права можно и нужно отстаивать.

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