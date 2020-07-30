Блокировка счетов от налоговой: судебная практика

До 1 июля бизнес мог не бояться блокировок от налоговой. Но теперь все вернулось на круги своя, а поэтому предлагаем почитать истории, когда компаниям удалось в суде оспорить действия налоговиков, а где-то и наказать их рублем.
Постановление АС Уральского округа от 19.10.2018 № Ф09-6763/18.
Компании заблокировали расчетный счет якобы за неуплату аванса по налогу на имущество, хотя на самом деле все было уплачено. Компания отреагировала, направила жалобу, и счет разблокировали. Но в тот момент, когда счет заблокировали, компания хотела разместить деньги на депозите и получить проценты, а блокировка помешала. Соответственно, ошибка налоговиков привела к убытку.
Через суд с налоговиков взыскали 1,9 млн.руб. неполученных процентов.
Постановление АС Уральского округа от 28.08.2019 № Ф09-4854/19.