Блокировка счетов от налоговой: судебная практика

Ситуация почти такая же. Компания хотела открыть депозит, но помешала блокировка из-за ошибки налоговиков. У компании была недоимка в одну копейку и когда налоговики уточняли платеж они прописали неверный КБК, поэтому повисла копеечная задолженность.

С налоговиков взыскали 73 тысячи неполученных процентов по депозиту.

Здесь налоговики побежали вперед паровоза и доначислив налоги решили сразу заблокировать счета, хотя у компании было имущество, и они должны были сначала наложить запрет на отчуждение имущества. Налоговики не включили в стоимость имущества дебиторку — решили, что это не актив.

Но суд решил, что должны были включить, и оснований для блокировки не было.

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После выездной проверки и доначислений на 10 миллионов эту сумму заморозили на счетах фирмы. Компании удалось приостановить это решение, но налоговики тянули с разблокировкой аж целый год.

Фирма через суд добилась, чтобы налоговики заплатили миллион процентов за то время, которое не могла пользоваться деньгами.

После проверки фирме доначислили налоги и почему-то сразу решили, что фирма заплатить не сможет и станет уклоняться. И заморозили счета, хотя компания просила просто наложить запрет на отчуждение имущества и при этом предоставила достаточно информации чтобы показать, что работает в обычном режиме и не собирается бегать от налоговой и выводить имущество чтобы не платить недоимку.

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Такая самодеятельность и рвение налоговиков незаконны — есть определенный порядок принятия обеспечительных мер и его надо соблюдать.

После проверки налоговики начислили 5 миллионов налогов, штрафов и пени. Они решили, что фирма не сможет расплатиться, и поспешили заблокировать счет. Аргументы налоговиков: фирма пыталась прописаться по другому адресу, нет основных средств и большая кредиторка. В суде компания доказала, что финансовое положение не такое плохое, как преподносят налоговики — есть деньги на счетах, товарные запасы и дебиторка.

Суд встал на сторону фирмы, потому что если налоговикам что-то показалось, то нужно сначала это доказать, а не блокировать счет только из-за своих подозрений.

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Через год после сдачи декларации инспекторы допросили директора и выудили признание, что он номинал и отчетность не подписывал. На этом основании налоговики удалили отчетность из базы, а счет заблокировали за несданную отчетность. В суде фирма доказала, что налоговики действовали незаконно, а директора просто запугали.

И пусть эта подборка убедит вас в том, что не нужно сидеть сложа лапки — налоговики часто ошибаются и злоупотребляют правами, поэтому свои права можно и нужно отстаивать.