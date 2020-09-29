Особенности учета расходов на рекламу в рамках УСН

Расходы на рекламу разрешены к учету при УСНО по правилам, которые установлены «прибыльной» главой Налогового кодекса. То есть некоторые виды рекламных затрат «упрощенцы» (наравне с плательщиками налога на прибыль) обязаны признавать в составе расходов при налогообложении в пределах норматива — в рассматриваемом случае в пределах 1 % выручки от реализации.

Какие именно затраты необходимо нормировать и как — поясним в данном материале.

Понятие «реклама»

Вначале определимся с терминами и понятиями.

Под рекламой понимается информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная не­определенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и продвижение на рынке (п. 1 ст. 3 Закона № 38‑ФЗ).

Обратите внимание Как отмечено в Постановлении АС УО от 18.03.2020 № Ф09-1053/20 по делу № А47-14439/2018, понятие «неопределенный круг лиц» подразумевает под собой круг лиц, которых невозможно индивидуализировать (определить) заранее. Поэтому, исходя из понятия «реклама» для целей налогообложения, затраты на распространение рекламных материалов можно учесть в расходах на рекламу только при условии, что данные материалы предназначены для неопределенного круга лиц.

Правила налогового учета

«Упрощенцы» вправе учесть в расходах затраты на рекламу производимых (приобретенных) и (или) реализуемых товаров (работ, услуг), товарного знака и знака обслуживания (пп. 20 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Рекламные расходы признаются в расходах в порядке, предусмотренном ст. 264 НК РФ (см. также Письмо Минфина России от 17.12.2019 № 03‑11‑11/98698).

Как упоминалось ранее, особенностью признания рекламных расходов при применении УСН является нормирование некоторых из них. Иными словами, часть рекламных расходов принимается к налоговому учету в полном объеме, а остальные — в размере, не превышающем 1 % выручки от реализации (п. 4 ст. 264, пп. 20 п. 1, п. 2 ст. 346.16 НК РФ).

📌 Реклама

Какие расходы нормируются, а какие — нет?

В пункте 4 ст. 264 НК РФ расходы на рекламу поделены на два вида — на нормируемые и не являющиеся таковыми.

Для удобства восприятия содержание данного пункта представлено в таблице.

Рекламные расходы (п. 4 ст. 264 НК РФ)

Ненормируемые расходы (абз. 2 — 4) Нормируемые расходы (абз. 5) На рекламные мероприятия через средства массовой информации (в том числе объявления в печати, передача по радио и телевидению), Интернет, при кино- и видеообслуживании На приобретение (изготовление) призов, вручаемых победителям розыгрышей таких призов во время проведения массовых рекламных кампаний На световую и иную наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов и рекламных щитов На иные виды рекламы, которые не приведены в перечне ненормируемых расходов На участие в выставках (ярмарках, экспозициях), оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов и демонстрационных залов, изготовление рекламных брошюр (каталогов), содержащих информацию о реализуемых товарах (работах, услугах), товарных знаках и знаках обслуживания и (или) о самой организации, уценку товаров, полностью или частично потерявших свои первоначальные качества при экспонировании

Обратите внимание Перечень ненормируемых для целей налогообложения рекламных расходов является закрытым (см. Постановление АС ПО от 09.03.2016 № Ф06-6351/2016 по делу № А06-3246/2015). Перечень нормируемых рекламных расходов, напротив, открыт. Минфин в Письме от 24.01.2018 № 03‑11‑11/3772 подчеркнул: расходы налогоплательщика на приобретение (изготовление) призов, вручаемых победителям розыгрышей таких призов во время проведения массовых рекламных кампаний, а также расходы на иные виды рекламы, не указанные в абз. 2 — 4 п. 4 ст. 264 НК РФ, осуществленные им в течение отчетного (налогового) периода, для целей налогообложения признаются в размере, не превышающем 1 % выручки от реализации, определяемой в соответствии со ст. 249 НК РФ.

Финансисты считают, что к нормируемым расходам на рекламу следует отнести, например, затраты: