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Особенности учета расходов на рекламу в рамках УСН

Расходы на рекламу разрешены к учету при УСНО по правилам, которые установлены «прибыльной» главой Налогового кодекса. То есть некоторые виды рекламных затрат «упрощенцы» (наравне с плательщиками налога на прибыль) обязаны признавать в составе расходов при налогообложении в пределах норматива — в рассматриваемом случае в пределах 1 % выручки от реализации.

Какие именно затраты необходимо нормировать и как — поясним в данном материале.

Понятие «реклама»

Вначале определимся с терминами и понятиями.

Под рекламой понимается информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная не­определенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и продвижение на рынке (п. 1 ст. 3 Закона № 38‑ФЗ).

Обратите внимание

Как отмечено в Постановлении АС УО от 18.03.2020 № Ф09-1053/20 по делу № А47-14439/2018, понятие «неопределенный круг лиц» подразумевает под собой круг лиц, которых невозможно индивидуализировать (определить) заранее. Поэтому, исходя из понятия «реклама» для целей налогообложения, затраты на распространение рекламных материалов можно учесть в расходах на рекламу только при условии, что данные материалы предназначены для неопределенного круга лиц.

Правила налогового учета

«Упрощенцы» вправе учесть в расходах затраты на рекламу производимых (приобретенных) и (или) реализуемых товаров (работ, услуг), товарного знака и знака обслуживания (пп. 20 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Рекламные расходы признаются в расходах в порядке, предусмотренном ст. 264 НК РФ (см. также Письмо Минфина России от 17.12.2019 № 03‑11‑11/98698).

Как упоминалось ранее, особенностью признания рекламных расходов при применении УСН является нормирование некоторых из них. Иными словами, часть рекламных расходов принимается к налоговому учету в полном объеме, а остальные — в размере, не превышающем 1 % выручки от реализации (п. 4 ст. 264, пп. 20 п. 1, п. 2 ст. 346.16 НК РФ).

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Какие расходы нормируются, а какие — нет?

В пункте 4 ст. 264 НК РФ расходы на рекламу поделены на два вида — на нормируемые и не являющиеся таковыми.

Для удобства восприятия содержание данного пункта представлено в таблице.

Рекламные расходы (п. 4 ст. 264 НК РФ)

Ненормируемые расходы (абз. 2 — 4)

Нормируемые расходы (абз. 5)

На рекламные мероприятия через средства массовой информации (в том числе объявления в печати, передача по радио и телевидению), Интернет, при кино- и видеообслуживании

На приобретение (изготовление) призов, вручаемых победителям розыгрышей таких призов во время проведения массовых рекламных кампаний

На световую и иную наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов и рекламных щитов

На иные виды рекламы, которые не приведены в перечне ненормируемых расходов

На участие в выставках (ярмарках, экспозициях), оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов и демонстрационных залов, изготовление рекламных брошюр (каталогов), содержащих информацию о реализуемых товарах (работах, услугах), товарных знаках и знаках обслуживания и (или) о самой организации, уценку товаров, полностью или частично потерявших свои первоначальные качества при экспонировании

Обратите внимание

Перечень ненормируемых для целей налогообложения рекламных расходов является закрытым (см. Постановление АС ПО от 09.03.2016 № Ф06-6351/2016 по делу № А06-3246/2015). Перечень нормируемых рекламных расходов, напротив, открыт.

Минфин в Письме от 24.01.2018 № 03‑11‑11/3772 подчеркнул: расходы налогоплательщика на приобретение (изготовление) призов, вручаемых победителям розыгрышей таких призов во время проведения массовых рекламных кампаний, а также расходы на иные виды рекламы, не указанные в абз. 2 — 4 п. 4 ст. 264 НК РФ, осуществленные им в течение отчетного (налогового) периода, для целей налогообложения признаются в размере, не превышающем 1 % выручки от реализации, определяемой в соответствии со ст. 249 НК РФ.

Финансисты считают, что к нормируемым расходам на рекламу следует отнести, например, затраты:

  • на оплату услуг по размещению в каталогах торговых сетей информации о реализованных компанией товарах (работах, услугах);
  • на рассылку СМС-сообщений рекламного характера;
  • на размещение рекламных щитов в метро.
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К сведению

Ввиду того что расходы на проведение рекламных праздников, акций, программ лояльности прямо не поименованы в п. 4 ст. 264 НК РФ и не указаны в п. 1 ст. 346.16 НК РФ, налогоплательщики, применяющие УСН, не вправе учитывать названные расходы в целях налогообложения.

Между тем в Постановлении ФАС МО от 24.09.2009 № КА-А40/9145‑09 по делу № А40-62621/08‑4‑304 сказано, что проведение культурно-массовых мероприятий, в частности с целью увеличения лояльности клиентов, является рекламной акцией. Помимо этого, судьи указали, что налоговое законодательство не ставит возможность признания расходов в зависимость от вида рекламы или способов рекламирования. В соответствии с п. 4 ст. 264 НК РФ допускается включение в затраты стоимости иных видов рекламы, не указанных в абз. 2 — 4 п. 4 ст. 264.

Порядок признания нормируемых расходов на рекламу

Ненормируемые расходы полностью учитываются при расчете «упрощенного» налога.

Нормируемые учитываются в размере, не превышающем 1 % выручки от реализации, исчисляемой согласно ст. 249 НК РФ. Норматив расходов на рекламу считается по выручке нарастающим итогом с начала года.

Пример 1

Компания на УСН («доходы минус расходы») в I квартале 2020 года уплатила за размещение на общественном транспорте рекламы 50000руб. Выручка от реализации компании за этот период составила 2211749руб.

Предельная величина рекламных расходов в I квартале равна 22 117,49 руб. (2 211 749 руб. х 1 %).

Следовательно, компания может включить в состав фактически произведенных расходов по итогам I квартала нормируемые рекламные расходы на сумму 22 117,49 руб.

При УСН все доходы согласно ст. 346.17 НК РФ учитываются кассовым методом, и для целей нормирования рекламных расходов это положение сохраняется. То есть выручка должна рассчитываться с учетом поступивших авансовых платежей.

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Если нормируемые расходы на рекламу превысили 1 % выручки в одном отчетном периоде, то сверхнормативные расходы можно учесть в следующем отчетном периоде, и так до конца года. Ведь при УСН доходы и расходы рассчитываются нарастающим итогом (п. 5 ст. 346.18 НК РФ). Однако перенести на следующий год расходы, которые превысили этот лимит по итогам года, нельзя.

Пример 2

Воспользуемся данными из предыдущего примера.

В июне 2020 года компания провела рекламную акцию с подарками для ее участников. На покупку подарков было потрачено 27000руб. А в сентябре были напечатаны рекламные проспекты. Сумма расходов по ним составила 32500руб.

Предельная величина рекламных расходов в I квартале равна 22 117,49 руб. (2 211 749 руб. х 1 %).

Следовательно, компания может включить в состав фактически произведенных расходов по итогам I квартала нормируемые рекламные расходы на сумму 22 117,49 руб.

Период

Выручка, руб.

Расходы на рекламу, руб.

Норматив по рекламе нарастающим итогом, руб.

Признано расходов на рекламу в конце квартала, руб.

За период

Нарастающим итогом

Нормируемых

Ненормируемых

I квартал

2 211 749

2 211 749

50 000

22 117,49

22 117,49

II квартал

2 253 526

4 465 275

27 000

44 652,75

22 535,26

III квартал

3 032 634

7 497 909

32 500

74 979,09

30 326,34

32 500

IV квартал

2 891 416

10 389 325

103 893,25

2 020,91

Итого

10 389 325

109 500

103 893,25

77 000

32 500

Таким образом, компания вправе учесть в налоговой базе все понесенные расходы на рекламу.

Реклама в интернете

ФАС в Письме от 25.09.2019 № АК/83509/19 указала на отсутствие каких‑либо особых требований к рекламе, размещенной в интернете.

Поэтому расходы, связанные с размещением в интернете информации рекламного характера о самом налогоплательщике либо о выпускаемой им продукции (об оказываемых услугах, выполняемых работах), в налоговом учете при УСН можно учесть в качестве рекламных без нормирования. Это следует из совокупности норм п. 4 ст. 264 и пп. 20 п. 1 ст. 346.16 НК РФ.

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Обратите внимание

Затраты на оплату заказа по разработке и созданию веб-сайта, предназначенного для продвижения услуг на рынке и не принадлежащего на праве собственности налогоплательщику, а также на его содержание (оплата услуг домена и хостинга) могут учитываться в составе расходов на рекламу при определении налоговой базы по «упрощенному» налогу. Причем в полном объеме.

Вместе с тем при квалификации затрат, понесенных при размещении информации в интернете, необходимо руководствоваться нормами, установленными Законом № 38‑ФЗ.
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Учитывая это, ФАС в Письме № АК/83509/19 выделила несколько видов интернет-информации, которые не могут быть признаны рекламой (см. таблицу).

Аспект

Конкретика

Информация в поисковой строке (п. 2.1 Письма № АК/83509/19)

Не относится к рекламе перечень гиперссылок на различные источники информации (сайты, форумы и пр.), поскольку выдача такого перечня является результатом обработки поискового запроса пользователя. При размещении подобных информационных сведений (результатов поискового запроса) такая задача, стоящая перед рекламой, как формирование и поддержание интереса к конкретному юридическому лицу и его товару, услуге, не выполняется, поскольку однородная информация, размещенная среди таких же, однородных сведений о различных товарах, не позволяет выделить какой‑либо отдельный товар и сформировать к нему интерес

Примечание. Если на странице вместе с результатами поиска появляется информация, направленная на привлечение внимания к конкретному товару и его выделение среди иных товаров (например, всплывающий баннер, информация с пометкой «реклама», размещенная посредством системы размещения контекстной рекламы), такая информация является рекламой (см. также Письмо ФАС России от 28.08.2015 № АК/45828/15)

Сведения на сайтах объявлений (п. 2.2 Письма № АК/83509/19)

Не подпадает под понятие рекламы информация, размещенная в справочно-каталожных изданиях, содержащая одинаковый набор сведений об организациях или товарах (услугах), и сгруппированная по определенным рубрикам. Такая информация носит справочно-информационный характер, поскольку направлена на извещение потребителей информации о перечне существующих хозяйствующих субъектов или о перечне предлагаемых товаров, услуг, обозначение осуществляемого этими субъектами вида деятельности.

Такую информацию можно увидеть на сайтах объявлений. Сведения на этих сайтах предназначены для информирования посетителей о возможностях и условиях приобретения товаров или услуг, а не для поддержания интереса к конкретной компании и ее товару

Информация на сайте продавца (п. 2.3 Письма № АК/83509/19)

По мнению ФАС, не является рекламой информация о производимых или реализуемых товарах (оказываемых услугах), размещенная на сайте производителя или продавца данных товаров (лица, оказывающего данные услуги). Эти сведения предназначены для информирования посетителей сайта об ассортименте товаров (услуг), правилах пользования, а также непосредственно о продавце, производителе товара или лице, оказывающем услуги, и т. п. Следовательно, на такую информацию положения Закона № 38‑ФЗ не распространяются

Примечание. В исключительных случаях, когда размещаемая на сайте информация направлена не столько на информирование потребителей о деятельности организации или реализуемых товарах, сколько на выделение определенных товаров или самой организации среди однородных товаров, организаций (например, в виде всплывающего баннера), такая информация может быть признана рекламой

Реклама в мобильных приложениях (п. 5 Письма № АК/83509/19)

Если пользователь получает в мобильном приложении рекламу какого‑либо товара или услуги, загруженную через интернет, то к ней применяются те же требования, что и к рекламе в интернете.

ФАС считает, что на такую рекламу распространяются все ограничения, связанные с рекламой товаров, запрещенных к распространению в интернете. Например, запрет на рекламу алкоголя (пп. 8 п. 2 ст. 21 Закона № 38‑ФЗ)

📌 Реклама

Полагаем, критерии отнесения интернет-информации к рекламе, приведенные в Письме ФАС России № АК/83509/19, позволят «упрощенцам» в дальнейшем правильно квалифицировать затраты на размещение этой информации и отражать их в налоговом учете.

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