Гид по обвинениям в искусственном дроблении бизнеса

Эксперты taxCOACH составили своё видение выводов и тенденций, исходя из анализа 350 арбитражных дел по дроблению.

Вот общая статистика:

самое большое количество претензий к производственной сфере, далее идут оптовая торговля, аренда имущества и монтажно-ремонтные работы;

средний размер взысканий по судебным решениям в 2019 году вырос на 75% до 52,9 млн. руб. на одного налогоплательщика (30,2 млн.р. в 2018);

все больше дел рассматривается в пользу налогового органа (72% - в 2018, 77,8% - в 2019);

рейтинг признаков дробления вырос с 20 пунктов до 30, появились новые лидеры по степени «убойности»;

налоговый орган и суды все чаще вникают в специфику и целостность производственных процессов (бизнес-процессов), очень внимательно анализируют движение финансов в группе, систему управления;

все чаще налогоплательщиков губит жадность и лень;

и, как и прежде, судебная защита бизнеса выглядит жалким мямленьем нашкодившего первоклассника.

Введение: а зачем?

Не будет для вас открытием, что налоговые органы, построив вполне эффективную систему администрирования НДС, перенесли фокус внимания на искусственное дробление бизнеса.

С 2017 года информационное поле периодически взрывается громкими судебными делами о дроблении, разделивших наблюдателей на два лагеря. Одни заявляют о прессинге на средний бизнес, который объективно не может вынести налогового бремени. Другие - о необходимости подобной борьбы в целях обеспечения условий свободной конкуренции. Нам понятны аргументы обеих сторон. Однако в действительности, мало кто из тех и других до конца понимает, что претензия в искусственном дроблении может быть предъявлена практически каждому бизнесу.

Ничем не подкрепленные и явно надуманные «франчайзинговые модели», бездумное использование набивших оскомину производственных кооперативов и компаний- пустышек под безНДСный рукав продаж (который не находит подкрепления в организационной структуре). Да и в целом, группы компаний, нашпигованные где-то подсмотренными инструментами вне всякой связи с реальными бизнес-процессами и системой управления.

Если приправить все это неуместными попытками скрыть взаимозависимость, там где она очевидна, и, одновременно, стремлением раскрыть всю реальную информацию банкам (вы же хотите нормальных условий кредитования), то получаем супчик, плохо перевариваемый судом. А заодно и девальвацию нормальных рабочих инструментов, которые вместо ожидаемого побочного эффекта в виде налоговой оптимизации становятся бонусным билетом в ад для вашего бизнеса, поскольку в 39% случаев за доначислениями по признакам искусственного дробления следует банкротство, со всеми вытекающими последствиями.

Еще один важный аспект. Юристами, аудиторами и консультантами написано немало материалов по теме. Но в подавляющем большинстве все сводится лишь к разбору «по косточкам» неких признаков опасного дробления, сформулированных ФНС в своих письмах. А это довольно плоская картина.

Безусловно, любая статистика врет. За исключением правдивой статистики Росстата. Но и польза от нее существенная. Можно нащупать правильный вектор, тональность, если угодно, попутно абстрагируясь от собственных убеждений…и лучшего подхода, чем подбить статистику арбитражной практики, мы не нашли.

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Проведя сквозной анализ 350 арбитражных дел по теме дробления, мы пришли к весьма неожиданным выводам.

Например, в отличие от распространенного мнения, больше всего споров касается вовсе не розницы и общепита. С другой стороны, если уж пришли к общепиту, то и шансов отбиться у него практически нет. Далее. При упоминании дробления прежде всего на ум приходит обособление субъектов на специальных режимах налогообложения. Но увы, арбитражная практика указывает, что создание ООО на общей системе с уплатой НДС также может быть признано искусственным дроблением. И это не единичный факт.

В общем, проблема гораздо шире и неоднозначнее, чем кажется.

А есть и такие вопросы: а каков масштаб проблемы…так сказать в рублях? Сколько доначисляют в среднем? А кому? Какому субъекту в группе? И чем аргументируют?

Ну а самое поразительное открытие, которое мы сделали, в том, что во многих случаях, казалось бы даже вполне безобидных, налогоплательщику просто нечего противопоставить ФНС. Да, да. В материалах дела вообще отсутствуют какие-либо внятные контраргументы со стороны бизнеса. И основная причина - отсутствие элементарных способностей вовремя подумать, соотнести, внедрить и доделать. Также убийственный эффект усиливает обычная предпринимательская жаба жадность, когда неспособность вовремя остановиться в желании отжать максимум губит все многолетние усилия.

Часть 1. «Познай себя». Часто встречаемый налогоплательщик

Искусственное дробление - это создание искусственной ситуации, при которой видимость действий нескольких лиц прикрывает фактическую деятельность одного налогоплательщика. Письмо Федеральной налоговой службы от 11 августа 2017 г. № СА-4-7/15895@.

Однако ведение бизнеса от лица единственного субъекта - это исключение, нежели правило. Традиционная юридическая модель среднего бизнеса и логика рассуждений при ее построении примерно выглядит так:

(1-2) Бизнес начался с перепродажи товаров, необходимых как юридическим, так и физическим лицам. Создано одно ООО на ОСН (для оптовых продаж) и ЕНВД (для розничных).

(3) Компания окрепла и поняла, что сама может производить часть продаваемой продукции. Так появляется ООО «Цех» на УСН.

(4) Организация работы по договору подряда иждивением Заказчика позволяет переносить часть прибыли торгового дома в виде оплаты услуг цеха на УСН, при этом вычеты по НДС при закупе сырья остаются у ТД. Организация собственного производства потребовала покупки помещения и оборудования.

(5) В целях обеспечения имущественной безопасности значимые активы приобретены на новую компанию ООО Хранитель активов (ХА) на УСН.

(6) Поскольку количество юридических субъектов разрастается, «общие функции» (бухгалтерия, кадры, юристы) теперь сосредоточены так же в ООО ХА, которое оказывает управленческие услуги остальным компаниям. Проанализировав своих покупателей, руководители пришли к выводу, что 30% из них не нуждаются в вычетах по НДС.

(7) Так появилось ООО ТД на УСН, покупающее товар торгового дома с минимальной наценкой

(8) и поставляющее его тем же самым покупателям, но уже без НДС с конечной продажи.

(10) Следующим шагом развития стал выход в соседний регион, где интересы ТД представляет индивидуальный предприниматель (ИП) на УСН,

(11) с которым заключен агентский договор.

(12) Этот ИП организует поставку товара ТД. Розничное направление бизнеса также успешно развивается. Единственный минус - площади торговых помещений уже не укладываются в требуемые 150 кв. м. для ЕНВД.

(13) Так появляется ИП на вмененном налоге - соарендатор торговой площади,

(14) покупающий и

(15) продающий товар торгового дома в розницу. У каждого в аренде не более 150 кв. м. Следующим шагом становится приобретение новых активов. Однако старое ООО ХА уже не может быть собственником покупаемого имущества. Остаточная стоимость основных средств будет превышать установленное ограничение в 150 млн. Да и продавец применяет ОСН, поэтому покупка будет с «входным» НДС, который так нужен торговому дому.

(16) Так создается ООО ХА на ОСН, взявшее НДС к возмещению и

(17) далее сдающее активы в аренду ТД.