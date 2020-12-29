Учет подарков работникам в натуральной форме

Расскажем, как отразить подарки работникам компании в натуральной форме в программе «1С:Бухгалтерия 8».

По закону о главном

Мотивация персонала является одним из способов улучшения производительности труда. Одним из видов мотивации сотрудников является материальное поощрение.

ТК РФ не раскрывает значение понятия «подарок», что означает, что под презентом понимается как подарок в неденежной форме, так и в материальной.

При выдаче подарка организации нужно издать приказ о поощрении по форме № Т-11. Если цена подарка выше 3000 руб., то также нужно подписать договор дарения в бумажном виде. Также при подписании договора дарения с работником, компания освобождается от обязанности исчислить страховые взносы от цены подарка.

В п. 1 ст. 210 НК РФ указано, что подарок, подаренный работнику, является его прибылью. Цена презентов, полученных физическими лицами (в частности, сотрудниками от начальника), освобождается от обложения налогом на доходы физических лиц в размере, не превышающем 4000 руб. за налоговый период. Если на протяжении календарного года цена подарков составляла 4000 руб. и выше, то с превышения нужно исчислить НДФЛ физлицу, которое является:

налоговым резидентом РФ — по ставке 13%;

нерезидентом РФ — по ставке 30%.

Датой получения считается день передачи доходов в натуральной форме. Удержанный налог нужно перевести не позднее дня, следующего за днем выплаты сотруднику дохода, с которого можно удержать НДФЛ. Если подарены финансовые средства, то необходимо удержать НДФЛ при выплате подарка в денежной форме и перечислить его в бюджет не позднее, чем на следующий день.

Если подарок дарится на день рождения, 8 марта или другой праздник, не связанный с поощрением труда сотрудника, его стоимость не учитывается в расходах по налогу на прибыль, что указано в п. 16 ст. 270 НК РФ.

Как начислить стоимость подарка в программе «1С»

Чтобы начислить доход в сумме цены подарка, нужно создать новый вид начисления (раздел «Зарплата и кадры» — «Настройки зарплаты» — Раздел «Расчет зарплаты» — «Начисления»).

?

Чтобы создать начисление, заполним наименование и код дохода. После чего переходим к настройкам начисления:

В разделе «НДФЛ» установим переключатель в положение облагается и в поле «код дохода» указываем код 2720 «Стоимость подарков». В поле «Категория дохода» отметим «Натуральный доход».

Отметим «Доход в натуральной форме», т.к. конкретное начисление не будет выплачиваться работнику деньгами, но будет учитываться для целей налогообложения и попадет в соответствующий раздел отчетов по заработной плате. Помимо этого, бухгалтерские проводки по таким начислениям не формируются, но формируются проводки по НДФЛ и страховым взносам, если это начисление ими облагается.

В разделе «Страховые взносы» выберем «Доходы, не являющиеся объектом обложения страховыми взносами».

В разделе «Налог на прибыль, вид расхода по ст. 255 НК РФ» установим переключатель в положение «не включается в расходы по оплате труда».

В разделе «Отражение в бухгалтерском учете» в поле «Способ отражения» укажем метод отражения начисления в бухгалтерском учете для формирования проводок по начислению. Значение выберем из справочника «Способы учета зарплаты» (раздел «Зарплата и кадры» — «Настройки зарплаты» — раздел «Отражение в учете» — «Способы учета зарплаты»). Данное поле необходимо заполнять, когда начисление отражается в бухгалтерском учете одинаковым методом для всех работников компании.

Отметка «Входит в состав базовых начислений для расчета начислений «Районный коэффициент» и «Северная надбавка» устанавливается по умолчанию. При необходимости флажок может быть снят.

После чего нажмем кнопку «Записать и закрыть».

Начисление дохода в сумме стоимости подарка

Начисление дохода в сумме стоимости презента производится с помощью документа «Начисление зарплаты» (раздел «Зарплата и кадры» — «Все начисления»).

для автозаполнения и расчета документа по всем плановым начислениям сотрудников нажмем на кнопку «Заполнить». Если начислить заработную плату нужно определенным лицам, нажмем на «Подбор» или «Добавить»;

выделив работника, по кнопке «Начислить» выберем из списка ранее созданный вид начисления «Стоимость подарка». В появившемся окне укажем стоимость подарка, при этом в автоматическом режиме появится сумма вычета (например, 4000 руб.). Ранее в налоговом периоде подарок сотруднику не предоставлялся. Нажимаем «ОК».

В колонке «Начислено» по ссылке можно посмотреть все рассчитанные начисления и изменить их в случае необходимости. В форме «Начисления» в колонке «Дата выплаты» укажем дату вручения подарка. После чего налог будет удержан с ближайшей выплаты зарплаты.

Расчет НДФЛ со стоимости подарка производится в колонке «НДФЛ».

Для проведения документа нажмем на кнопку «Провести». Для просмотра результата проведения документа нажмем на кнопку «Показать проводки и другие движения документа».

📌 Реклама

Если сумму НДФЛ с подарка в натуральной форме необходимо отразить по дебету счета 73.03 «Расчеты по прочим операциям», то необходимо сделать ручную проводку Дт 73.03 Кт 70 на сумму налога с подарка с помощью документа «Операция» (раздел «Операции» — «Операции, введенные вручную»).