«Утренний бухгалтер». Работодатели будут оплачивать собеседования?

Всем отличного дня! С вами на связи «Утренний бухгалтер», который теперь выходит не только в рассылке, но и тут, на родном «Клерке».

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех материалов «Клерка» за сутки. Кратко, структированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное за прошедший день.

Безработица в стране, как известно, никуда не уходит, а на поиск работы часто уходит много времени. Поэтому на сайте РОИ появилась инициатива, чтобы работодатели оплачивали собеседования.

Минтруд тем временем собирается сделать правила выплаты максимального пособия по безработице более справедливыми.

Важное для физлиц: ФНС обновила формы для зачета и возврата единого налогового платежа.

Власти вроде как готовят новые меры поддержки для самозанятых. Путин сказал, что это сектор, пострадавший от пандемии, значит, такие меры нужны.

Минутка гордости. Бухгалтеров спросили, что они чаще читают. Они ответили, что «Клерк».

На заметку: налоговики тестируют новые подходы к истребованию документов при камералках: что им говорит суд

Расскажем про нетиповые способы налоговой оптимизации в 2021 году на ближайшем (бесплатном) вебинаре Центра обучения Клерка. Не пропустите!

Новости

События

Валютное законодательство и валютный контроль в 2021 г.

Дата проведения: 11 февраля, четверг

Разрешения на работу в 2021 году

Дата проведения: 10 февраля, среда

Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году

Дата проведения:10 февраля, среда

Дистанционная работа — Благо для компании или «вынужденное зло»? Реалии нашего времени

Дата проведения: 10 февраля, среда

Вебинар «Дистанционная работа по-новому»

Дата проведения: 10 февраля, среда

Производство под заказ в решениях 1С. Автоматизируем учет и увеличиваем прибыль.

Дата проведения: 9 февраля, вторник

Онлайн-кассы и оперативный контроль в 2021 г. Новый порядок ведения кассовых операций. Изменения в чеках ККТ (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 9 февраля, вторник

Закон о дистанционной работе — ожидания и реальность

Дата проведения: 9 февраля, вторник

Нетиповые способы налоговой оптимизации в 2021 году

Дата проведения: 8 февраля, понедельник

Онлайн-курс «Бухгалтерская отчетность и налоговый контроль»

Дата проведения: 8 февраля, понедельник

Статьи

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Декларация по НДС: порядок заполнения, сроки сдачи, штрафы

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«Ночной бухгалтер». Штрафы за коммуналку теперь посыпятся по полной

Мораторий на штрафы за неоплату ЖКХ отменили. Жить стало настолько хорошо?

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-06-07-04/1311 от 14.01.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Минфин против введения нового налога за мусор

ФНС РФ: Письмо № КВ-19-14/26@ от 25.01.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Сведения о членах СНТ не вносятся в ЕГРЮЛ

Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/111223 от 18.12.2020

Подробнее о документе мы писали в новости Юрист не может пойти на допрос в налоговую вместо вас, а вместе с вами — может

ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/21027@ от 21.12.2020

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