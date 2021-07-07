«Утренний бухгалтер». Налоговики утвердили форму заявления об упрощенных вычетах по НДФЛ

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Утверждены новые формы бланков, которые будут применяться при предоставлении вычетов по НДФЛ в упрощенном порядке: они вступят в силу с 16 июля.
Новое письмо Минфина гласит, что ИП на патенте нельзя привлекать к работе субподрядчиков-ИП.
Роструд рассказал, что работодатель может не предоставлять учебный отпуск сотруднику, если справку-вызов на сессию он принес не вовремя.
Очередные поломки в системе? Компании получают от властей письма с требованиями принять меры по заболевшим ковидом...бывшим сотрудникам.
Между делом: ковид ковидом, а стандарты бухучета сами собой применяться не начнут. Рассказываем, что нового принесут организациям ПБУ 18/02, на бесплатном вебинаре 13 июля.
Интересная бухгалтерская вакансия: зарплата 90 тысяч за ведение трех организаций и ВЭД. А вы бы пошли?
Про то, как бухгалтеру уйти в аутсорс, на «Клерке» есть классный онлайн-курс: очень советуем его пройти.
Вы можете продолжать делать таблицы, которые не помогают управлять бизнесом. Либо научиться строить финансовую модель — и понять, сколько вы заработаете через полгода, стоит ли выходить на новый рынок и нужно ли инвестировать в проект.
Все это даст вам масштабировать свое дело, расширить его возможности даже в кризис и выстоять, даже если экономическая ситуация ухудшится. Как?
Расскажем на курсе от Laba «Финансовое моделирование» с обратной связью от преподавателя. Он стартует 13 июля, успейте записаться.
Новости
- Бухгалтеры обсуждают в сети новую вакансию. Зарплата 90 тыс. рублей за ведение трех организаций и ВЭД
- Появилась форма заявления о предоставлении вычетов по НДФЛ в упрощенном порядке
- Больничные на засекреченных сотрудников ФСС будет возмещать работодателям по обезличенному реестру
- Бизнес просит столичную мэрию не штрафовать за непривитых сотрудников до 15 августа. И сдвинуть сроки вакцинации
- ИП на ПСН не может привлекать к работе субподрядчиков-ИП
- Людям не нравится использовать для работы личные вещи
- По проданной наследственной квартире НДФЛ считается с учетом расходов бывшего владельца. Но только с 2019 года
- К 2024 году средняя пенсия превысит 20 тыс. рублей
- Учебный отпуск можно не предоставлять, если справку-вызов принесли после сессии
- В 2024 размер маткапитала поднимут почти до 720 тыс. рублей
- Нужно ли бухгалтеру становиться финансистом и осваивать управленческий учет? Бесплатный вебинар завтра
- По мнению налоговиков, бизнес только «схематозит». А значит, и доказательства его невиновности внимания не заслуживают
- Бывший глава ФНС посоветовал IT-компании вывести в отдельную структуру разработку ПО. А как на это потом посмотрят налоговики?
- С 1 марта 2022 года можно будет отстранять от работы за неиспользование спецодежды
- QR-код можно получить в упрощенном порядке через СМС
- Минтруд предложил компенсировать перерасход средств ФСС на больничые за счет бюджета
- Власти рассылают письма по заболевшим ковидом сотрудникам в компании, где они уже давно не работают. А то и вовсе не работали
- Продажи ресторанов упали вдвое. А онлайн-продажи — выросли в 2,5 раза
- Полиграф при найме на работу — нормально? Или прихоть работодателя? А астролог?
- Общепиту хотят компенсировать расходы на профилактику ковида и отсрочить арендные платежи
- За несдачу 3-НДФЛ оштрафуют на 1 тыс. рублей. Даже если декларация — нулевая
- В Кремле высказались против закрытия регионов
- Женщинам разрешат работать механиками и инженерами в авиации
- ВС скорректировал постановление о краже 2002 года. Туда добавили кражу с банковских карт
События
Онлайн-курс «Финансовое моделирование» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 13 июля, вторник
Онлайн-курс «POWER BI» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 13 июля, вторник
«Разрывы» по НДС: как легально не платить за других и при этом избежать ВНП
Дата проведения: 8 июля, четверг
Строительство: все изменения 2021 г. по ДДУ и счетам эскроу. Налоги и отчетность застройщиков и подрядчиков (8-9 июля 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 8 июля, четверг
Новые штрафы за ошибки в чеках
Дата проведения: 8 июля, четверг
Онлайн-интенсив: я — ландшафтный дизайнер
Дата проведения: 8 июля, четверг
Онлайн-интенсив: Лёгкий старт в профессию тестировщика
Дата проведения: 8 июля, четверг
Онлайн-интенсив: Учимся создавать курсы
Дата проведения: 8 июля, четверг
Онлайн-интенсив: как превратить рисунки в деньги
Дата проведения: 8 июля, четверг
Бухгалтер-финансист: каким работодатель видит идеального бухгалтера?
Дата проведения: 7 июля, среда
Статьи
Налоговики стали шуршать по компаниям, которые в схематозе с НДС никогда замешаны не были.
Планы наполеоновские, но конкретики по ним пока нет.
- Бухгалтеры разбираются с обязательной вакцинацией, готовятся к отчетности и опять в шоке от липовых уточненок: неделя на «Клерке»
Страсти по обязательной вакцинации сотрудников на прошедшей неделе накалились до предела, поэтому мы на «Клерке» даже провели экстренный вебинар. А еще разгорелся очередной скандал с НДС, Путин провел прямую линию, над головами бухгалтеров кружат призраки отчетности: рассказываем по порядку в новом обзоре.
Организации и бизнесмены, которые относятся к субъектам малого предпринимательства, вправе вести учет в упрощенном порядке и отражать все операции в одном журнале. Расскажем, как заполнить и вести его.
Код единицы измерения в счете-фактуре приводится в основной таблице этого документа. Рассмотрим, откуда он берется и всегда ли обязательно его указывать.
Организации на УСН уплачивают налог на имущество организаций только с недвижимости, которая облагается по кадастровой стоимости. От уплаты налога с имущества, которое облагается по среднегодовой стоимости, они освобождены.
Направление требований налогоплательщикам — основное мероприятие налогового контроля. Так налоговики собирают доказательства, которые в последующем же используют против налогоплательщиков.
- «Ночной бухгалтер». В Трудовой кодекс внесли поправки и оснований отстранять сотрудников стало больше
Статья 76 Трудового кодекса нынче в большой моде. Наверное, даже те, кто никогда ее в глаза не видел, за последние пару недель выучили наизусть все основания отстранения от работы по ТК. Теперь там появился еще один пункт — неиспользование спецодежды и средств индивидуальной защиты.
Блоги компаний
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- Кому нужна онлайн-касса, и что будет, если ее нет: разбираем популярные вопросы (Светлана Беляева)
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/46759 от 15.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Самозанятый платит 4% с оплат, полученных от адвокатов
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/43609 от 04.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости По проданной наследственной квартире НДФЛ считается с учетом расходов бывшего владельца. Но только с 2019 года
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