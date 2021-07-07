«Утренний бухгалтер». Налоговики утвердили форму заявления об упрощенных вычетах по НДФЛ

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Утверждены новые формы бланков, которые будут применяться при предоставлении вычетов по НДФЛ в упрощенном порядке: они вступят в силу с 16 июля.

Новое письмо Минфина гласит, что ИП на патенте нельзя привлекать к работе субподрядчиков-ИП.

Роструд рассказал, что работодатель может не предоставлять учебный отпуск сотруднику, если справку-вызов на сессию он принес не вовремя.

Очередные поломки в системе? Компании получают от властей письма с требованиями принять меры по заболевшим ковидом...бывшим сотрудникам.

Между делом: ковид ковидом, а стандарты бухучета сами собой применяться не начнут. Рассказываем, что нового принесут организациям ПБУ 18/02, на бесплатном вебинаре 13 июля.

Интересная бухгалтерская вакансия: зарплата 90 тысяч за ведение трех организаций и ВЭД. А вы бы пошли?

Про то, как бухгалтеру уйти в аутсорс, на «Клерке» есть классный онлайн-курс: очень советуем его пройти.

Вы можете продолжать делать таблицы, которые не помогают управлять бизнесом. Либо научиться строить финансовую модель — и понять, сколько вы заработаете через полгода, стоит ли выходить на новый рынок и нужно ли инвестировать в проект. Все это даст вам масштабировать свое дело, расширить его возможности даже в кризис и выстоять, даже если экономическая ситуация ухудшится. Как? Расскажем на курсе от Laba «Финансовое моделирование» с обратной связью от преподавателя. Он стартует 13 июля, успейте записаться.

Новости

События

Онлайн-курс «Финансовое моделирование» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 13 июля, вторник

Онлайн-курс «POWER BI» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 13 июля, вторник

«Разрывы» по НДС: как легально не платить за других и при этом избежать ВНП

Дата проведения: 8 июля, четверг

Строительство: все изменения 2021 г. по ДДУ и счетам эскроу. Налоги и отчетность застройщиков и подрядчиков (8-9 июля 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 8 июля, четверг

Новые штрафы за ошибки в чеках

Дата проведения: 8 июля, четверг

Онлайн-интенсив: я — ландшафтный дизайнер

Дата проведения: 8 июля, четверг

Онлайн-интенсив: Лёгкий старт в профессию тестировщика

Дата проведения: 8 июля, четверг

Онлайн-интенсив: Учимся создавать курсы

Дата проведения: 8 июля, четверг

Онлайн-интенсив: как превратить рисунки в деньги

Дата проведения: 8 июля, четверг

Бухгалтер-финансист: каким работодатель видит идеального бухгалтера?

Дата проведения: 7 июля, среда

Статьи

Налоговики стали шуршать по компаниям, которые в схематозе с НДС никогда замешаны не были.

Планы наполеоновские, но конкретики по ним пока нет.

Страсти по обязательной вакцинации сотрудников на прошедшей неделе накалились до предела, поэтому мы на «Клерке» даже провели экстренный вебинар. А еще разгорелся очередной скандал с НДС, Путин провел прямую линию, над головами бухгалтеров кружат призраки отчетности: рассказываем по порядку в новом обзоре.

Организации и бизнесмены, которые относятся к субъектам малого предпринимательства, вправе вести учет в упрощенном порядке и отражать все операции в одном журнале. Расскажем, как заполнить и вести его.

Код единицы измерения в счете-фактуре приводится в основной таблице этого документа. Рассмотрим, откуда он берется и всегда ли обязательно его указывать.

Организации на УСН уплачивают налог на имущество организаций только с недвижимости, которая облагается по кадастровой стоимости. От уплаты налога с имущества, которое облагается по среднегодовой стоимости, они освобождены.

Направление требований налогоплательщикам — основное мероприятие налогового контроля. Так налоговики собирают доказательства, которые в последующем же используют против налогоплательщиков.

Статья 76 Трудового кодекса нынче в большой моде. Наверное, даже те, кто никогда ее в глаза не видел, за последние пару недель выучили наизусть все основания отстранения от работы по ТК. Теперь там появился еще один пункт — неиспользование спецодежды и средств индивидуальной защиты.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/46759 от 15.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Самозанятый платит 4% с оплат, полученных от адвокатов

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/43609 от 04.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости По проданной наследственной квартире НДФЛ считается с учетом расходов бывшего владельца. Но только с 2019 года

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