«Утренний бухгалтер». Власти хотят донастроить налоговую систему и собрать в бюджет 400 млрд рублей

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Благодаря новой «налоговой донастройке» бюджет может пополниться на 400 миллиардов. В частности, хотят поднять налоги для металлургии и нефтяников, а еще состоятельных «физиков».
Свежие разъяснения Минфина: если срок действия патента у ИП закончится в течение года, то в этом же году можно получить новый.
История про налоговиков и цифровизацию. В работе ТКС сбои, бухгалтеры не могут отправить отчеты. В ФНС все обещают починить к завтрашнему дню. Как думаете, починят?
Стоимость коммуналки для населения в Госдуме предложили компенсировать из бюджета. Очередная «идея в воздух»?
Роструд рассказал, что принимать обратно на работу уже уволенного работника работодатель имеет право, но не обязан. Отказ при этом надо мотивировать.
«Клерк» запускает новый онлайн-курс — про оптимизацию НДС и АСК НДС-2. Уникальная информация от ведущего эксперта по НДС Кирилла Соппы, все без воды и на практических примерах. Записаться можно прямо сейчас.
Объясняем, как торговле выбрать онлайн-кассу, что нового принесло в судебную практику «дело Мэри» и многое другое — в свежем «Утреннем бухгалтере».
Новости
- Из-за проблем с базами ФНС люди оказываются на карантине. Сами того не ведая
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- С выплаты за вынужденный прогул восстановленному сотруднику уплачиваем НДФЛ и страховые взносы
- После окончания срока действия патента ИП может получить новый патент
- Мнение: переход банков на отечественное ПО породит больше рисков, чем выгоды
- Убытки от ковида за 2020 год составили около 1 трлн рублей
- В МЭР заявили о снижении инфляции. А бизнес не разделяет радужных прогнозов ведомства
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- Стоимость ЖКУ предложили компенсировать из бюджета
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- Упрощенцы смогут учитывать в расходах расходы на тестирование ковид и содержание медпункта
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- В Кремле прокомментировали скандальную ситуацию вокруг шампанского
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- Уволенного работника не обязательно принимать повторно на работу
- Большинству на работе не нравится жара, маленькая зарплата и сверхурочная работа
- С 1 сентября запись в трудовой можно будет напечатать на принтере
- Так что в Москве с ревакцинацией? В столичные поликлиники, где можно пройти ревакцинацию, нереально дозвониться
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События
Онлайн-курс «Финансовое моделирование» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 13 июля, вторник
Онлайн-курс «POWER BI» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 13 июля, вторник
«Разрывы» по НДС: как легально не платить за других и при этом избежать ВНП
Дата проведения: 8 июля, четверг
Строительство: все изменения 2021 г. по ДДУ и счетам эскроу. Налоги и отчетность застройщиков и подрядчиков (8-9 июля 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 8 июля, четверг
Бухгалтер-финансист: каким работодатель видит идеального бухгалтера?
Дата проведения: 7 июля, среда
Бизнес-завтрак: Актуальные тенденции 2021 в налогообложении физических лиц в России и за рубежом. Как защитить свои активы?
Дата проведения: 7 июля, среда
Для работы в международной компании.CPA:Финансовый учет (МСФО); Управленческий учет; Налоги; Право
Дата проведения: 7 июля, среда
Онлайн-курс «Управление техническими проектами» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 7 июля, среда
Статьи
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- Социально ориентированные НКО (RosCo)
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/46562 от 11.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости ИП на ПСН не может привлекать к работе субподрядчиков-ИП
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-5976 от 29.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости С 1 сентября запись в трудовой можно будет напечатать на принтере
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/45650 от 10.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости После окончания срока действия патента ИП может получить новый патент
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