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«Утренний бухгалтер». Власти хотят донастроить налоговую систему и собрать в бюджет 400 млрд рублей

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Благодаря новой «налоговой донастройке» бюджет может пополниться на 400 миллиардов. В частности, хотят поднять налоги для металлургии и нефтяников, а еще состоятельных «физиков».

Свежие разъяснения Минфина: если срок действия патента у ИП закончится в течение года, то в этом же году можно получить новый.

История про налоговиков и цифровизацию. В работе ТКС сбои, бухгалтеры не могут отправить отчеты. В ФНС все обещают починить к завтрашнему дню. Как думаете, починят?

Стоимость коммуналки для населения в Госдуме предложили компенсировать из бюджета. Очередная «идея в воздух»?

Роструд рассказал, что принимать обратно на работу уже уволенного работника работодатель имеет право, но не обязан. Отказ при этом надо мотивировать.

«Клерк» запускает новый онлайн-курс — про оптимизацию НДС и АСК НДС-2. Уникальная информация от ведущего эксперта по НДС Кирилла Соппы, все без воды и на практических примерах. Записаться можно прямо сейчас.

Объясняем, как торговле выбрать онлайн-кассу, что нового принесло в судебную практику «дело Мэри» и многое другое — в свежем «Утреннем бухгалтере».

Новости

События

Онлайн-курс «Финансовое моделирование» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 13 июля, вторник

Онлайн-курс «POWER BI» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 13 июля, вторник

«Разрывы» по НДС: как легально не платить за других и при этом избежать ВНП

Дата проведения: 8 июля, четверг

Строительство: все изменения 2021 г. по ДДУ и счетам эскроу. Налоги и отчетность застройщиков и подрядчиков (8-9 июля 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 8 июля, четверг

Бухгалтер-финансист: каким работодатель видит идеального бухгалтера?

Дата проведения: 7 июля, среда

Бизнес-завтрак: Актуальные тенденции 2021 в налогообложении физических лиц в России и за рубежом. Как защитить свои активы?

Дата проведения: 7 июля, среда

Для работы в международной компании.CPA:Финансовый учет (МСФО); Управленческий учет; Налоги; Право

Дата проведения: 7 июля, среда

Онлайн-курс «Управление техническими проектами» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 7 июля, среда

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/46562 от 11.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости ИП на ПСН не может привлекать к работе субподрядчиков-ИП

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-5976 от 29.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости С 1 сентября запись в трудовой можно будет напечатать на принтере

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/45650 от 10.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости После окончания срока действия патента ИП может получить новый патент

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