«Утренний бухгалтер». В Счетной палате считают, что донастраивать налоговую систему и повышать налоги не надо

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Донастраивать налоговую систему не нужно, говорят в Счетной палате. А еще ее глава напомнил, что в 2018 году власти обещали шесть лет не трогать налоговую систему.

Минтруд рассказал, как получить выплаты на школьников по 10 тысяч рублей. Приводим эти разъяснения.

Занимательная статистика. Три четверти российских семей живут в условиях постоянной нехватки денег на покупку самого необходимого. Два года назад таких семей было почти 80%.

Свежее разъяснение Роструда: если сотрудник ушел на прививку в рабочее время — ппо закону это не прогул.

Судебная практика все активнее насыщается делами, где убытки компании взыскиваются с самого генерального директора. Что делать в таком случае, разберемся на бесплатном вебинаре 21 июля.

А если вы работаете с самозанятыми, то вот вам целая подборка сервисов для облегчения взаимодействий с ними.

Минутка хвастовства: «Клерк» запустил очень крутой проект для всех компаний, которые собираются или уже начали применять CRM-системы. Рассказываем про них все самое важное.

Новости

События

Онлайн-курс «Google Таблицы для бизнеса» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 21 июля, среда

Как можно снизить налоги в 2021

Дата проведения: 20 июля, вторник

Управленческий учет. Базовые инструменты прогнозирования ключевых бизнес-показателей

Дата проведения: 20 июля, вторник

Вебинар «Командировки и представительские расходы. Подотчетные лица: требования в соответствии с действующими нормативными актами»

Дата проведения: 20 июля, вторник

Аренда и лизинг — Новшества 21гг. ФСБУ 25/2018: новые правила учета аренды и лизинга

Дата проведения: 20 июля, вторник

Онлайн-курс «SQL для аналитики» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 20 июля, вторник

Онлайн-курс «БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 20 июля, вторник

Онлайн-курс «Стратегический рекрутмент» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 20 июля, вторник

Онлайн-семинар: профессия «Куратор онлайн-курсов»

Дата проведения: 19 июля, понедельник

Налоговые преступления: схемы, субсидиарка, налоговая реконструкция

Дата проведения: 19 июля, понедельник

Статьи

Сама система, как мы уже писали, заработала с 8 июля.

Работать с самозанятыми бизнесу становится все привычнее. Количество таких исполнителей растет. Но могут возникнуть сложности с обменом документов, оплатой работы, аннуляцией чеков. Поэтому компании задумываются о подрядчиках, которые упростят и обезопасят работу с СМЗ. «Клерк» составил обзор таких полезных платформ.

Большинство CRM-систем расширяют свой функционал управлением послепродажным обслуживанием, а некоторые из них даже реализуют бухгалтерский учет, управление счетами на оплату и управление финансами.

Зачастую рост бизнеса невозможен без привлечения партнеров в отдельные его направления / проекты / компании. И отношения с такими партнерами должны быть заранее отрегулированы и юридически закреплены, что гарантировано минимизирует риски корпоративных конфликтов такого бизнеса и обеспечит защиту его основателя.

Взносы по дополнительным тарифам начисляются в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, занятых на видах работ, выполняя которые они могут получить право на досрочное назначение трудовой пенсии.

В этой статье мы поговорим о одной фишке 1С: ЗУП ред. 3.1 — об индивидуальных графиках работы. Находятся они в разделе «Настройка» — «Графики работы сотрудников».

Удаленная работа перестала восприниматься как смелый или временный эксперимент на период локдауна, как это было год назад. По данным недавнего опроса сервиса «Зарплата.ру», почти треть российских работодателей собирались перевести в июле сотрудников на удаленку. Из них 53% намерены сделать это до осени, а 21% — до зимы.

Очередная страшилка от любимых: предварительные доказательства для выхода на тематическую ВНП московские налоговики собирать больше не будут, им сказали заниматься этим «по ходу дела».

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-01-11/49331 от 23.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости ИНН не является персональными данными, но обязателен для всех

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/48884 от 22.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Самозанятые могут быть репетиторами и дистанционными юристами

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/48885 от 22.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Самозанятые могут быть репетиторами и дистанционными юристами

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/48894 от 22.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Самозанятые могут быть репетиторами и дистанционными юристами

Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-02/49673 от 24.06.2021

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