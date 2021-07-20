«Утренний бухгалтер». Штрафы для бизнеса опять хотят заменить предупреждениями

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«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Административные штрафы бизнесу за первое нарушение нужно заменять предупреждениями, считают в Корпорации МСП. Уже не первый раз такие идеи выдвигают. Как думаете, примут?
Единороссы предложили пострадавшим в ЧС или техногенной катастрофе простить долги по кредитам. Даже законопроект подготовили.
Пенсионерам предложили выплачивать по 10 тыс. рублей за вакцинацию. Но только нем, кто получает пенсию по старости.
Рубрика «достижения». В России установлен восьмилетний рекорд по прекратившим деятельность ИП. За первое полугодие 2021 году их стало 545,8 тысяч. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.
Как доказать, что ты не верблюд (в смысле доказать налоговикам на допросе, что ты бел и чист)? Разбираемся в статье.
А уже сегодня на бесплатном вебинаре разберемся, как законно и правильно снижать налоги в 2021 году.
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Новости
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События
Новые возможности ВЭД в 2021 году: как работать по новым правилам и на что обратить внимание. Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности. Риски экспорта и импорта: как их избежать. Новое в валютном регулировании и контроле с 2021г.
Дата проведения: 26 июля, понедельник
Онлайн-курс «ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 26 июля, понедельник
Запасы и основные средства. Детальный анализ ФСБУ 5/2019, первое знакомство с ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020
Дата проведения: 26 июля, понедельник
Онлайн-курс «МАРКЕТИНГ-МЕНЕДЖЕР» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 26 июля, понедельник
Онлайн-курс «HR-ДИРЕКТОР» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 26 июля, понедельник
Онлайн-курс «БИЗНЕС-АНАЛИЗ» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 26 июля, понедельник
Как налоговики контролируют ИП в 2021 году
Дата проведения: 23 июля, пятница
ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухучете»: подробный анализ и практические рекомендации по применению. Требования к первичной документации и документообороту в бухучете и налоговом учете
Дата проведения: 23 июля, пятница
Авансы по налогу на прибыль. Бесплатный онлайн семинар
Дата проведения: 22 июля, четверг
«Разрывы» по НДС: как легально не платить за других и при этом избежать ВНП
Дата проведения: 22 июля, четверг
Статьи
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Пенсионный фонд фиксирует много ошибок в заявлениях на выплату нового детского пособия одиноким родителям. Расскажем, какие это ошибки и как их избежать.
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В 2021 г. ФНС ввела новый, временный, порядок сверки по налогам и сборам. Расскажем, как инициировать сверку с налоговой по новым правилам, а не ждать, пока налоговая сама это сделает.
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Наверное, каждый из нас хотя бы раз обращался к нотариусу для того, чтобы удостоверить доверенность, договор, учредительные и иные документы. При этом всех удивляет стоимость оказания услуг — не нотариальный тариф, а именно стоимость услуг правового и технического характера, которая практически всегда в несколько раз превышает тариф.
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Кнут и пряник от столичных властей: сроки сдачи отчета по вакцинации продлили, QR-коды отменили, но пригрозили бизнесу очередными проверками.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/50394 от 25.06.2021
Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС21-3655 от 14.04.2021
Верховный Суд РФ: Определение № 307-ЭС21-6593 от 13.07.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/50508 от 25.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Состав профвычета у ИП на ОСНО аналогичен списку расходов организаций на ОСНО
Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-01/50619 от 28.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Изменение года постройки здания в ЕГРН влияет на налог на имущество
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