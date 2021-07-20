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«Утренний бухгалтер». Штрафы для бизнеса опять хотят заменить предупреждениями

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Административные штрафы бизнесу за первое нарушение нужно заменять предупреждениями, считают в Корпорации МСП. Уже не первый раз такие идеи выдвигают. Как думаете, примут?

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Пенсионерам предложили выплачивать по 10 тыс. рублей за вакцинацию. Но только нем, кто получает пенсию по старости.

Рубрика «достижения». В России установлен восьмилетний рекорд по прекратившим деятельность ИП. За первое полугодие 2021 году их стало 545,8 тысяч. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Как доказать, что ты не верблюд (в смысле доказать налоговикам на допросе, что ты бел и чист)? Разбираемся в статье.

А уже сегодня на бесплатном вебинаре разберемся, как законно и правильно снижать налоги в 2021 году.

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Дата проведения: 26 июля, понедельник

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/50394 от 25.06.2021

Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС21-3655 от 14.04.2021

Верховный Суд РФ: Определение № 307-ЭС21-6593 от 13.07.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/50508 от 25.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Состав профвычета у ИП на ОСНО аналогичен списку расходов организаций на ОСНО

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