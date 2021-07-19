«Утренний бухгалтер». Обязательные QR-коды для посещения московского общепита отменили

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Темпы обязательной вакцинации в столице выросли настолько, что Собянин отменил систему QR-кодов для общепита.
Впрочем, остальных ограничений, в том числе и в других регионах, это не касается. Актуальный список регионов можно посмотреть тут.
Зарплату и доходы, с которых можно удерживать алименты, внесут в специальный перечень: готовится постановление правительства.
Потому что очень надо: налоговики требуют у компании срочно уточниться. Прямо в требовании пишут «срочно», заглавными буквами и с кучей восклицательных знаков.
Мем дня. ИП предложили подписать договор сроком до 2071 года, и это не шутка и не опечатка.
Рассказываем, что нового в налоговых преступлениях и что бухгалтеру надо знать про работу с договорами в новом выпуске «Утреннего бухгалтера». Хорошей вам недели!
Ошиблись в работе с ККТ? Как все исправить и не попасть на штрафы?
Расскажем на бесплатном вебинаре 22 июля от КАМИН. Разберемся:
- в каком порядке действовать;
- на что обратить внимание;
- как минимизировать потери.
Записаться на вебинар можно прямо сейчас.
Новости
- Крупный контрагент требует включить в договор налоговую оговорку. Стоит ли сумма по договору возможных рисков?
- Как сообщить в налоговую об ошибке в Личном кабинете
- Если сотрудник постоянно опаздывает, ему можно платить меньше
- Срок отказа бизнесу в господдержке за нарушения предлагают сократить с трех до одного года
- Гранты не облагаются налогом на прибыль. Но есть нюансы
- Обновят перечень доходов, из которых можно удерживать алименты
- Актуальный список регионов с обязательной вакцинацией
- Мошенники активизировались из-за выплат в 10 тыс. рублей к школе
- Передача имущества учредителю при ликвидации ООО может признаваться продажей. Но не всегда
- Налоговики начали вызывать к себе исполнителей-самозанятых на разговор
- Больше половины работников хотели бы работать 4 дня в неделю летом
- Утвержден новый стандарт бухучета для госсектора
- Срок действия паспортов, подлежащих замене, продлят до 90 суток. А выдавать новый будут через 5 дней
- Число закрытых компаний и ИП бьет рекорды
- Налоговики в требовании на уточнение декларации пишут «СРОЧНО!!!». Потому что она за 4 кв. 2018 года
- В Москве с понедельника можно идти в ресторан или кафе без QR-кода
- Если у семьи два дома, для права на детское пособие имеет значение их площадь
- Директору или главбуху грозит субсидиарка. Как защититься? Бесплатный вебинар
- Самозанятые хотят получать разрешения на такси без оформления ИП
- С новым отчетом по вакцинации сплошные проблемы. Количество сотрудников в разы превышает реальные данные
- Суд принял сторону налоговиков в деле о дроблении сети АЗС. Допрашивали даже бывшего бухгалтера
- В чеке можно сокращать адрес места расчета. Но только по общепринятым правилам
- Договор со сроком действия до 2071 года. И это не ошибка
- Работник лишен права заниматься определенной деятельностью. В электронной трудовой при увольнении это не указывается
- При продаже монитора в комплекте с компьютером необходимо оформлять документы в системе прослеживаемости
- Недоимка оплачена, а в выдаче лицензии отказали. Госпошлину можно возместить с ФНС
- Клиентам 1С доступен лизинг от группы Райффайзен
- Срок сдачи отчета о вакцинации сотрудников продлен до 22 июля
- Налоговики внезапно сообщили, что у сотрудника неверный ИНН в отчетах за 3 года. Где они раньше были?
- Московскому общепиту анонсировали проверки после отмены QR-кодов
- Работодателям разъяснят порядок вакцинации
События
Как налоговики контролируют ИП в 2021 году
Дата проведения: 23 июля, пятница
ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухучете»: подробный анализ и практические рекомендации по применению. Требования к первичной документации и документообороту в бухучете и налоговом учете
Дата проведения: 23 июля, пятница
Авансы по налогу на прибыль. Бесплатный онлайн семинар
Дата проведения: 22 июля, четверг
«Разрывы» по НДС: как легально не платить за других и при этом избежать ВНП
Дата проведения: 22 июля, четверг
Как исправить ошибку при применении ККТ?
Дата проведения: 22 июля, четверг
Онлайн-курс «НОТАЦИЯ BPMN 2.0» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 22 июля, четверг
Привлечение директора к убыткам по долгам компании: что важно знать
Дата проведения: 21 июля, среда
Бизнес-завтрак: Актуальные тенденции 2021 в налогообложении физических лиц в России и за рубежом. Как защитить свои активы?
Дата проведения: 21 июля, среда
Онлайн-курс «Google Таблицы для бизнеса» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 21 июля, среда
Онлайн-курс «HR-МЕНЕДЖЕР 2.0» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 21 июля, среда
Статьи
- «Утренний бухгалтер». Роструд разрешил отстранять удаленщиков без зарплаты, если у них нет медотвода или прививки
Письмо от Роструда с таким ответом пришло в одну из организаций.
Раньше оценка профрисков не регламентировалась. Но сейчас утверждены поправки в раздел Х ТК РФ об охране труда. Нужно успеть многое исправить до 1 марта 2022 года. Какие документы подготовить и как провести оценку рисков?
Рассмотрим, каким должен быть электронный документ, однозначно подтверждающий расходы по налогу на прибыль.
Официальная зарплата собственника — какая она? Существует ли она в природе и если да, то сколько самому себе платить? Попробуем разобраться.
Разбираем ситуацию из жизни.
Я уже писал на «Клерке» о передаче результата выполненных работ (то есть их реализации) и порядке отражения этой операции в регистрах учета. Бухгалтеры задались вопросом: в каком конкретном случае результат работ может передан заказчику, но риск его случайного повреждения или гибели, тем не менее, остается за подрядчиком?
Профстандарты для главного бухгалтера в 2021 году, как и прежде, должны применяться в том числе с учетом положений трудового законодательства. Рассмотрим, как соответствующие положения влияют на использование профстандарта «Бухгалтер» для главного бухгалтера.
Налоговики давно грозили бизнесу проверками отношений с самозанятыми, и вот тревожные звоночки: самозанятых-исполнителей стали вызывать в инспекции «на разговор».
Блоги компаний
- Продажа крестьянами товаров на собственной земле (Юзвак Максим)
- Как оформить квартиру в собственность удаленно. Почему электронная регистрация безопасна (Калуга Астрал)
- Что такое амортизация (Моё дело)
- Доплачиваем за замещение на время отпуска: как бухгалтеру не сделать ошибок (КАМИН)
- Новый формат передачи фискальных данных: что изменится с 6 августа (МойСклад)
- Предприниматели сэкономят на ЭДО и электронной отчётности: акция для новых клиентов (Платформа ОФД)
- Банкротов к концу 2021 года станет еще больше (КСК ГРУПП)
- Что Минфин опять придумал про НДФЛ (Школа бизнеса Турова)
- Прощай, безбумажная технология, здравствуй, бестолковая! Почему бухгалтерам на ЭДО не проще (Сервис КНАП)
- Как ИП сэкономить на патенте и упрощенке. Миграция между регионами и прочие лайфхаки (Чёрная Бухгалтерия)
- Дистанционные услуги юриста и самозанятость (Юзвак Максим)
- Проверка контрагентов по-новому: если не изменитесь, к вам придут налоговики (НАСБ)
- Как будут наказывать непрофессиональных экскурсоводов (Юзвак Максим)
- Кого накажут за жестокое обращение с животными: новые штрафы (Юзвак Максим)
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/26937 от 12.04.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Изменение ПАО на АО у покупателя в счете-фактуре не препятствует вычету
ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-15/9015@ от 28.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости При продаже монитора в комплекте с компьютером необходимо оформлять документы в системе прослеживаемости
ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/6091@ от 30.04.2021
Подробнее о документе мы писали в новости В чеке можно сокращать адрес места расчета. Но только по общепринятым правилам
ФНС РФ: Письмо № ЕД-4-20/7915@ от 24.04.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/49096 от 22.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Гранты не облагаются налогом на прибыль. Но есть нюансы
Новые темы форума
- Подотчет
- Бухгалтерский юмор
- Заполнение РСВ в Налогоплательщик ЮЛ
- Заверить протокол
- Налогообложение невозмещаемой суммы по дилерскому договору
- Помогите разобраться
- Больничный самому ИП
- Достали письма из ПФР по ГПХшникам! Внесем изменения в СЗВ-М!
- Вопрос по тому, сколько процентов должен платить самозанятый: 4% или 6%
- Импорт из Белоруссии
- 1с 8.3 бухг. перестал начислять пониж.тариф с 1кв21
- Отчет по вакцинации
- Отчетный период в СЗВ-ТД при исправлении
- Продажа товара и услуг для нужд международной организации, как учесть НДС
- Доля вычета по ндс
- Бесплатные вебинары для бухгалтеров
- Помогите разобраться
- Какой НДФЛ - продажа участка ИЖС
- Помогите с проводками!
- Учет расходов на сервер при УСН