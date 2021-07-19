«Утренний бухгалтер». Обязательные QR-коды для посещения московского общепита отменили

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Темпы обязательной вакцинации в столице выросли настолько, что Собянин отменил систему QR-кодов для общепита.

Впрочем, остальных ограничений, в том числе и в других регионах, это не касается. Актуальный список регионов можно посмотреть тут.

Зарплату и доходы, с которых можно удерживать алименты, внесут в специальный перечень: готовится постановление правительства.

Потому что очень надо: налоговики требуют у компании срочно уточниться. Прямо в требовании пишут «срочно», заглавными буквами и с кучей восклицательных знаков.

Мем дня. ИП предложили подписать договор сроком до 2071 года, и это не шутка и не опечатка.

Рассказываем, что нового в налоговых преступлениях и что бухгалтеру надо знать про работу с договорами в новом выпуске «Утреннего бухгалтера». Хорошей вам недели!

Ошиблись в работе с ККТ? Как все исправить и не попасть на штрафы?

Расскажем на бесплатном вебинаре 22 июля от КАМИН. Разберемся:

в каком порядке действовать;

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Новости

События

Как налоговики контролируют ИП в 2021 году

Дата проведения: 23 июля, пятница

ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухучете»: подробный анализ и практические рекомендации по применению. Требования к первичной документации и документообороту в бухучете и налоговом учете

Дата проведения: 23 июля, пятница

Авансы по налогу на прибыль. Бесплатный онлайн семинар

Дата проведения: 22 июля, четверг

«Разрывы» по НДС: как легально не платить за других и при этом избежать ВНП

Дата проведения: 22 июля, четверг

Как исправить ошибку при применении ККТ?

Дата проведения: 22 июля, четверг

Онлайн-курс «НОТАЦИЯ BPMN 2.0» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 22 июля, четверг

Привлечение директора к убыткам по долгам компании: что важно знать

Дата проведения: 21 июля, среда

Бизнес-завтрак: Актуальные тенденции 2021 в налогообложении физических лиц в России и за рубежом. Как защитить свои активы?

Дата проведения: 21 июля, среда

Онлайн-курс «Google Таблицы для бизнеса» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 21 июля, среда

Онлайн-курс «HR-МЕНЕДЖЕР 2.0» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 21 июля, среда

Статьи

Письмо от Роструда с таким ответом пришло в одну из организаций.

Раньше оценка профрисков не регламентировалась. Но сейчас утверждены поправки в раздел Х ТК РФ об охране труда. Нужно успеть многое исправить до 1 марта 2022 года. Какие документы подготовить и как провести оценку рисков?

Рассмотрим, каким должен быть электронный документ, однозначно подтверждающий расходы по налогу на прибыль.

Официальная зарплата собственника — какая она? Существует ли она в природе и если да, то сколько самому себе платить? Попробуем разобраться.

Разбираем ситуацию из жизни.

Я уже писал на «Клерке» о передаче результата выполненных работ (то есть их реализации) и порядке отражения этой операции в регистрах учета. Бухгалтеры задались вопросом: в каком конкретном случае результат работ может передан заказчику, но риск его случайного повреждения или гибели, тем не менее, остается за подрядчиком?

Профстандарты для главного бухгалтера в 2021 году, как и прежде, должны применяться в том числе с учетом положений трудового законодательства. Рассмотрим, как соответствующие положения влияют на использование профстандарта «Бухгалтер» для главного бухгалтера.

Налоговики давно грозили бизнесу проверками отношений с самозанятыми, и вот тревожные звоночки: самозанятых-исполнителей стали вызывать в инспекции «на разговор».

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/26937 от 12.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Изменение ПАО на АО у покупателя в счете-фактуре не препятствует вычету

ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-15/9015@ от 28.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости При продаже монитора в комплекте с компьютером необходимо оформлять документы в системе прослеживаемости

ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/6091@ от 30.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости В чеке можно сокращать адрес места расчета. Но только по общепринятым правилам

ФНС РФ: Письмо № ЕД-4-20/7915@ от 24.04.2019

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/49096 от 22.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Гранты не облагаются налогом на прибыль. Но есть нюансы

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