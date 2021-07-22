«Утренний бухгалтер». Государство заплатит за людей долги по ЖКХ, а профсоюзы хотят всех заставить индексировать зарплату

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Не новости, а рай на земле: в Думе говорят, что власти должны заплатить за население долги по коммуналке, а профсоюзы хотят обязать ежегодно индексировать зарплату на размер инфляции.

Помощь государства россиянам, застрявшим за границей из-за пандемии, не облагается НДФЛ, сказал Минфин.

Утверждены формы реестров документов, подтверждающих право на налоговые льготы по НДС и налогу на имущество. Рассказываем подробности.

СЗВ-ТД до 1 августа можно сдать как по старому формату, так и по новому. ПФР внес правки в ПО. Бухгалтеры уже обсуждают новость.

Какие еще детали нужно знать бухгалтеру и кадровику по кадровой отчетности, рассказываем в онлайн-курсе «Клерка». Записаться можно хоть сейчас.

С 1 марта 2022 года грядет много изменений по охране труда. В частности, нельзя будет оформлять микротравму, если сотрудник взял больничный.

Чтобы раз и навсегда разобраться с вопросами авансов по налогу на прибыль, приходите на семинар «Авансы по налогу на прибыль» в преддверии отчетной кампании за полугодие. Семинар проведет Людмила Тютюникова — главбух, который съел не одну собаку на ентих авансах :) По совместительству — основатель школы бухгалтера TaxFree. 22 июля в 19.00 по московскому в прямом эфире. Не забудьте оставить заявку на участие!

Новости

События

Дата проведения: 28 июля, среда

Онлайн-курс «Проджект-менеджмент 2.0» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 28 июля, среда

Расчет зарплаты в 2021 году: какие изменения стоит учитывать?

Дата проведения: 27 июля, вторник

Налоговый мониторинг: основные изменения с 1 июля 2021 года

Дата проведения: 27 июля, вторник

Онлайн-курс «ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 27 июля, вторник

Новые возможности ВЭД в 2021 году: как работать по новым правилам и на что обратить внимание. Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности. Риски экспорта и импорта: как их избежать. Новое в валютном регулировании и контроле с 2021г.

Дата проведения: 26 июля, понедельник

Онлайн-курс «ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 26 июля, понедельник

Запасы и основные средства. Детальный анализ ФСБУ 5/2019, первое знакомство с ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020

Дата проведения: 26 июля, понедельник

Онлайн-курс «МАРКЕТИНГ-МЕНЕДЖЕР» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 26 июля, понедельник

Онлайн-курс «HR-ДИРЕКТОР» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 26 июля, понедельник

Статьи

Если власти примут инициативу, то платить нужно будет не до 1 декабря, а до 1 сентября.

С 1 июля вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ». И среди прочего он ввёл новое понятие контролируемых лиц. Разберемся, что это значит.

Рассмотрим настройку графиков работы по отношению к работе сотрудника, а также один из видов начисления — прямая-сдельная оплата труда.

Мотивированный отказ — одно из правил, которое недавно появилось в законодательстве и уже серьезно озадачило работодателей. Теперь недостаточно просто отказать кандидату или вообще не давать ему feedback. Если соискатель попросит дать ответ, сделать это надо будет в течение семи рабочих дней.

Как никто другой, я понимаю, как жалко платить налоги. Знаю, что предприниматели подписывают платежки в бюджет со слезами на глазах. А уж сколько нецензурной лексики я слышала...

С этого года запасы учитываем по новому ФСБУ 5/2019. Посмотрим, как наладить учет материалов, товаров, готовой продукции, незавершенки с учетом нового стандарта.

Досудебный порядок урегулирования споров — это, по сути, одна из форм защиты нарушенных прав, которая дает возможность сторонам разрешить разногласие до или вместо обращения в суд с иском. Основные цели досудебного порядка — содействие мирному урегулированию споров и развитие партнерских отношений. По многим категориям споров соблюдение такого порядка является обязательным.

Вы исправно платите НДС? И знаете, что схемы с НДС сейчас — это трюки под куполом без страховки? Вы, конечно, молодцы, но это теперь не значит, что инспекторы не придут к вам с проверкой.

В капкан системы прослеживаемости товаров попадет любая компания. Если купит в офис монитор или холодильник.

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Документы

Подробнее о документе мы писали в новости ИП должен платить взносы за себя, даже если нет деятельности

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/50222 от 25.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Командированный сотрудник оплатил отель картой «Мир» и получил туристический кэшбек. Что с НДФЛ?

Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/50225 от 25.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Подтвердить покупку электронного билета можно посадочным талоном или другими документами

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/50356 от 25.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Собственность на квартиру признана судом. С какой даты считать минимальный срок владения для НДФЛ при продаже?

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/46753 от 15.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Минфин запретил применять НПД при сдаче в аренду имущества своему работодателю. Почему он ошибается

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