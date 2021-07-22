«Утренний бухгалтер». Государство заплатит за людей долги по ЖКХ, а профсоюзы хотят всех заставить индексировать зарплату

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
Итак, читайте главное.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Не новости, а рай на земле: в Думе говорят, что власти должны заплатить за население долги по коммуналке, а профсоюзы хотят обязать ежегодно индексировать зарплату на размер инфляции.
Помощь государства россиянам, застрявшим за границей из-за пандемии, не облагается НДФЛ, сказал Минфин.
Утверждены формы реестров документов, подтверждающих право на налоговые льготы по НДС и налогу на имущество. Рассказываем подробности.
СЗВ-ТД до 1 августа можно сдать как по старому формату, так и по новому. ПФР внес правки в ПО. Бухгалтеры уже обсуждают новость.
Какие еще детали нужно знать бухгалтеру и кадровику по кадровой отчетности, рассказываем в онлайн-курсе «Клерка». Записаться можно хоть сейчас.
С 1 марта 2022 года грядет много изменений по охране труда. В частности, нельзя будет оформлять микротравму, если сотрудник взял больничный.
Чтобы раз и навсегда разобраться с вопросами авансов по налогу на прибыль, приходите на семинар «Авансы по налогу на прибыль» в преддверии отчетной кампании за полугодие.
Семинар проведет Людмила Тютюникова — главбух, который съел не одну собаку на ентих авансах :) По совместительству — основатель школы бухгалтера TaxFree.
22 июля в 19.00 по московскому в прямом эфире.
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СобытияГособоронзаказ: Майские изменения при размещении и исполнении контрактов по ГОЗ в 2021. Раздельный учет затрат и результатов ФХД по госконтрактам
Дата проведения: 28 июля, среда
Онлайн-курс «Проджект-менеджмент 2.0» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 28 июля, среда
Расчет зарплаты в 2021 году: какие изменения стоит учитывать?
Дата проведения: 27 июля, вторник
Налоговый мониторинг: основные изменения с 1 июля 2021 года
Дата проведения: 27 июля, вторник
Онлайн-курс «ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 27 июля, вторник
Новые возможности ВЭД в 2021 году: как работать по новым правилам и на что обратить внимание. Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности. Риски экспорта и импорта: как их избежать. Новое в валютном регулировании и контроле с 2021г.
Дата проведения: 26 июля, понедельник
Онлайн-курс «ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 26 июля, понедельник
Запасы и основные средства. Детальный анализ ФСБУ 5/2019, первое знакомство с ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020
Дата проведения: 26 июля, понедельник
Онлайн-курс «МАРКЕТИНГ-МЕНЕДЖЕР» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 26 июля, понедельник
Онлайн-курс «HR-ДИРЕКТОР» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 26 июля, понедельник
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ДокументыМинфин РФ: Письмо № 03-15-05/47315 от 16.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости ИП должен платить взносы за себя, даже если нет деятельности
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/50222 от 25.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Командированный сотрудник оплатил отель картой «Мир» и получил туристический кэшбек. Что с НДФЛ?
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/50225 от 25.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Подтвердить покупку электронного билета можно посадочным талоном или другими документами
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/50356 от 25.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Собственность на квартиру признана судом. С какой даты считать минимальный срок владения для НДФЛ при продаже?
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/46753 от 15.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Минфин запретил применять НПД при сдаче в аренду имущества своему работодателю. Почему он ошибается
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