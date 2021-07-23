«Утренний бухгалтер». Штампы о браке и наличии детей в паспортах теперь ставить необязательно

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

По новым правилам ставить в паспорт штампы о браке и детях обязанности нет. Но вот впоследствии могут появиться проблемы:рассказываем, какие.

Центробанк сказал банкам предупреждать клиентов, что срок их вклада заканчивается, и объяснять условия его пролонгации.

МСП и социальные НКО получат от государства гранты, если им придется приостановить деятельность в случае ужесточения регионами антиковидных мер.

Работодатели больше не могут уменьшать взносы на сумму выплат пособий. Но есть исключение.

Еще больше о выплатах пособий с учетом последних изменений 2021 года — в онлайн-курсе от экспертов «Клерка».

Кстати, при регистрации ИП-работодателя больше не нужен трудовой договор. ФСС сам будет запрашивать в ПФР данные из СЗВ-ТД.

Как понять, что будет интересовать налоговиков, если их внимание привлекла ваша компания? Читайте небольшой обзор об этом.

Рассказываем самые актуальные подробности расчета зарплаты в этом году — и многое другое в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

Новости

События

ПБУ 18. Практика применения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

Дата проведения: 29 июля, четверг

Курс «Управление финансами»

Дата проведения: 29 июля, четверг

Онлайн-курс «БРЕНД-СТРАТЕГИЯ» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 29 июля, четверг

Онлайн-курс «СОЗДАНИЕ БРЕНДА НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 29 июля, четверг

Онлайн-курс «ADVANCED EXCEL» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 29 июля, четверг

Гособоронзаказ: Майские изменения при размещении и исполнении контрактов по ГОЗ в 2021. Раздельный учет затрат и результатов ФХД по госконтрактам

Дата проведения: 28 июля, среда

Онлайн-курс «Проджект-менеджмент 2.0» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 28 июля, среда

Расчет зарплаты в 2021 году: какие изменения стоит учитывать?

Дата проведения: 27 июля, вторник

Налоговый мониторинг: основные изменения с 1 июля 2021 года

Дата проведения: 27 июля, вторник

Онлайн-курс «ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 27 июля, вторник

Статьи

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Очередная драма с фальшивыми декларациями с НДС: в налоговой отказываются их аннулировать и компаниям приходится идти в суд.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/7258@ от 26.05.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Работодатели больше не могут уменьшать взносы на сумму выплат пособий. Но есть исключение

Федеральный закон № 126-ФЗ от 30.04.2021

ФНС РФ: Письмо № СД-18-3/446 от 16.03.2021

Роструд: Письмо № 16935-6-1 от 24.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Роструд объяснил, как уволить разъездного работника за прогул

Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/66200 от 22.12.2014

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