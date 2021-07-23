«Утренний бухгалтер». Штампы о браке и наличии детей в паспортах теперь ставить необязательно

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
По новым правилам ставить в паспорт штампы о браке и детях обязанности нет. Но вот впоследствии могут появиться проблемы:рассказываем, какие.
Центробанк сказал банкам предупреждать клиентов, что срок их вклада заканчивается, и объяснять условия его пролонгации.
МСП и социальные НКО получат от государства гранты, если им придется приостановить деятельность в случае ужесточения регионами антиковидных мер.
Работодатели больше не могут уменьшать взносы на сумму выплат пособий. Но есть исключение.
Еще больше о выплатах пособий с учетом последних изменений 2021 года — в онлайн-курсе от экспертов «Клерка».
Кстати, при регистрации ИП-работодателя больше не нужен трудовой договор. ФСС сам будет запрашивать в ПФР данные из СЗВ-ТД.
Как понять, что будет интересовать налоговиков, если их внимание привлекла ваша компания? Читайте небольшой обзор об этом.
Рассказываем самые актуальные подробности расчета зарплаты в этом году — и многое другое в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».
Новости
- Налоговики не дождались ответа на требование, шлют второе с возмущением. Хотя срок ответа еще не вышел
- Как заполнить новое уведомление об уменьшении патента на взносы. Официальное разъяснение ФНС
- При регистрации ИП-работодателя больше не нужен трудовой договор. ФСС сам будет запрашивать в ПФР данные из СЗВ-ТД
- ИП должен платить взносы за себя, даже если нет деятельности
- Как налоговики контролируют ИП в 2021 году? Вебинар уже завтра
- НДС на базовые продукты предложили уменьшить до 5%
- Как платить страховые взносы главе КФХ, если он ведет и другую предпринимательскую деятельность
- Запутались с зарплатой и новыми правилами по НДФЛ? Приходите на вебинар 27 июля
- Банки будут предупреждать клиентов, что срок их вклада заканчивается
- Компании смогут работать с самозанятыми через платформу YouDo Бизнес
- Штамп о браке в паспорт ставить необязательно. Но потом могут быть последствия
- Прошла проверка работы Рунета в условиях отключения от глобальной сети
- 44% россиян предпочитают удаленный график работы, а не высокую зарплату
- Полтора года судебных разборок. Как компания добивалась аннулирования липовых деклараций по НДС
- Мошенники объявили охоту на туристов-путешественников
- Роструд объяснил, как уволить разъездного работника за прогул
- Ответ на требование налоговиков поможет избежать выездных проверок
- Сегодня последний день сдачи отчета о вакцинации работников
- Смена места жительства ИП на УСН может привести к увеличению ставки налога
- Малый бизнес сможет получить гранты при приостановке работы из-за ковида
- Работодатели больше не могут уменьшать взносы на сумму выплат пособий. Но есть исключение
- Зарегистрировать ИП можно через мобильник
- ПФР сформировал платежки на выплаты по 10 000 руб. на школьников
События
ПБУ 18. Практика применения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»
Дата проведения: 29 июля, четверг
Дата проведения: 29 июля, четверг
Онлайн-курс «БРЕНД-СТРАТЕГИЯ» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 29 июля, четверг
Онлайн-курс «СОЗДАНИЕ БРЕНДА НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 29 июля, четверг
Онлайн-курс «ADVANCED EXCEL» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 29 июля, четверг
Гособоронзаказ: Майские изменения при размещении и исполнении контрактов по ГОЗ в 2021. Раздельный учет затрат и результатов ФХД по госконтрактам
Дата проведения: 28 июля, среда
Онлайн-курс «Проджект-менеджмент 2.0» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 28 июля, среда
Расчет зарплаты в 2021 году: какие изменения стоит учитывать?
Дата проведения: 27 июля, вторник
Налоговый мониторинг: основные изменения с 1 июля 2021 года
Дата проведения: 27 июля, вторник
Онлайн-курс «ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 27 июля, вторник
Статьи
- «Утренний бухгалтер». Государство заплатит за людей долги по ЖКХ, а профсоюзы хотят всех заставить индексировать зарплату
Прямо новости из какой-то параллельной России.
Строка 070 декларации по НДС — что отражается в ней? Ответ зависит от того, в каком разделе декларации эта строка находится и какие правила ее заполнения установлены налоговым законодательством. Рассмотрим что значит стр. 070 в различных разделах декларации, порядок заполнения стр. 070 в разд. 3 и приведем образец оформления стр.070.
Договоры поставки нередко предусматривают обязанность покупателя заплатить аванс. Как вернуть уплаченные денежные средства, если поставщик не доставил товар в установленный срок, расскажем в нашей статье.
Должностные обязанности отстраненных от работы сотрудников сами себя не исполнят. Эту работу нужно перепоручить работающим привитым коллегам. Расскажем, как это сделать.
Разберем должностные обязанности бухгалтера по учету ГСМ. В их числе прием и обработка путевых листов на технику, учет движения, списания по нормативам, формирование и утверждение норм расходов и ведение первичной документации с контрагентами.
Очень полезное толкование закона сделал Верховный суд РФ для тех, кто устал от бесконечных звонков коллекторов и решил на них жаловаться. Понятно, что спор, который изучал Верховный суд, касается конкретной коллизии, но для всех остальных такое разъяснение полезно, в первую очередь, правовым анализом очень распространенной ситуации.
- Когда договор считается заключенным: момент возникновение взаимных прав и обязанностей сторон договора
Договор, как правило, относится к наиболее часто встречающейся разновидности сделок, что следует из ст. 8 ГК РФ. Заключение договора, наряду с его исполнением, является центральным моментом для возникновения у его сторон взаимных прав и обязанностей.
Очередная драма с фальшивыми декларациями с НДС: в налоговой отказываются их аннулировать и компаниям приходится идти в суд.
Блоги компаний
- Предельный возраст службы Маршалов, адмиралов флотов и генералов армии определит Президент (Юзвак Максим)
- Плюсы и минусы поиска тендеров на сайте ЕИС (Тендерплан)
- Секретный список налоговиков, по которому они проверяют компании (НАСБ)
- 1С: Садовод: обзор программы для учета в СНТ (Scloud — аренда 1С в облаке)
- Для чего ИП нужен ОКПО и как его узнать (Чёрная Бухгалтерия)
- Смешная реальная история про то, что баланс может сходиться «примерно» и почему это не парит финдира (Кирилл Соппа)
- Электронный архив: как отправить бухгалтера на удаленку (Docsvision)
- Взаимозависимость: как не попасться. Главбуха тоже могут признать взаимозависимым (WhiteRock)
- Квест московского бухгалтера: как Берта Сергеевна отчет по вакцинации сдавала (БухСофт)
- Когда в интернет-бизнесе нужна онлайн-касса, что с новым ФФД и курьерскими услугами (Платформа ОФД)
- Коммерческое предложение: что это такое, и как его правильно составить (S2)
- Вакцинация работников: беспредел или в рамках закона? (RosCo)
- Нотариусы, адвокаты и аудиторы будут ловить террористов (Школа бизнеса Турова)
- Руководители брошенных компаний рискуют попасть под субсидиарную ответственность («Налоговые адвокаты»)
- Как открыть счет удаленно через биометрию. Спойлер: а никак! (ITSOFT)
- 1С:ERP: как производственной компании перейти на новый виток развития (1С:Апрель Софт)
- Три вида токсичных клиентов, с которыми не надо работать ни при каких обстоятельствах (Бухгалтерия Ада слушает)
Документы
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/7258@ от 26.05.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Работодатели больше не могут уменьшать взносы на сумму выплат пособий. Но есть исключение
Федеральный закон № 126-ФЗ от 30.04.2021
ФНС РФ: Письмо № СД-18-3/446 от 16.03.2021
Роструд: Письмо № 16935-6-1 от 24.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Роструд объяснил, как уволить разъездного работника за прогул
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/66200 от 22.12.2014
Новые темы форума
- Программа для электронной поадчи заявлений в налоговую по госрегистрации
- Уволился главный бухгалтер, кто будет подписывать документы
- Компенсация удаленщику
- Гендиректор, он же единственный участник. СЗВ-ТД
- Уточненка по УСН (налог к уменьшению)
- Водоканал
- Момент признания лизинговых расходов
- ИП - можно ли принять к расходам УСН?
- Форма УПД с 01.07.21
- Вакцинация единственного директора-учредителя
- Расчет отпускных после выхода из декретного отпуска
- Затраты на ремонт арендованной квартиры
- Трудовой договор с ген. директором
- Расхождение с ФСС
- Декрет для бабушки
- Патент и налоговый период в 2021
- Вывод ДС с расчетного счета ИП по зарплатному проекту
- Отчет по вакцинации: пришел ответ, что один сотрудник не прошел вакцинацию
- Не дают счёт-фактуру на аванс
- Счета от Водоканала за негативное воздействие, за сброс загрязняющих веществ