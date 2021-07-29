«Утренний бухгалтер». Выплаты по 10 тысяч на школьников начнутся досрочно

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Выплачивать родителям единовременные пособия по 10 тысяч на школьников будут не с 16, а со 2 августа: так распорядился Путин.

Осторожно, мошенники: Центробанк сообщает о фальшивых сайтах банков, их очень много и их легко спутать с настоящими. Будьте внимательны.

Правительство продлило срок действия положения по СУОТ и порядка обучения по охране труда до 1 марта 2022 года.

ФСС обещает платить пособие беременным, которые встали на учет до 1 июля. Но в реальности все совсем не так гладко (ну что, первый раз что ли).

Как, вы еще не видели еще один новый проект «Клерка» — «Разборы»? Скорее исправляйте ситуацию! Наши эксперты расскажут все, что бухгалтеру нужно знать про изменения в законах, отчетности и новые требования ФНС.

Рассказываем, что делать с обесцениванием работы бухгалтера, и о многом другом — в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

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Новости

События

Онлайн-курс «Excel для бизнеса» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 5 августа, четверг

Новый формат фискальных документов: что поменяется в чеках, ФН, кассах

Дата проведения: 4 августа, среда

Бизнес-завтрак: Как теперь должны отчитываться крупные налогоплательщики — физические лица

Дата проведения: 4 августа, среда

Как платить налоги и не переплачивать. Риски налогоплательщика в 2021 году и судебная практика по ст.54.1

Дата проведения: 3 августа, вторник

Новации бухгалтерского учета и налогообложения. Новые ФСБУ и поправки к ПБУ

Дата проведения: 3 августа, вторник

Изменения порядка начисления налогов с 1 июля 2021 г : новый контроль и льготы Обновленная отчетность по НДС с 1 июля 2021 г. Как изменятся счета-фактуры, журнал их учета, а также книги покупок и продаж с 01.07.2021

Дата проведения: 2 августа, понедельник

Онлайн-курс «Организационный дизайн» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 2 августа, понедельник

3-х дневный онлайн-интенсив по товарному бизнесу на маркетплейсах!

Дата проведения: 30 июля, пятница

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Дата проведения: 30 июля, пятница

Статьи

С 1 июля 2021 года налоговики возможно будут уведомлять о будущих блокировках счетов за несданную отчетность.

Недавно мы освещали тему больничных ИП, и наши читатели в комментариях интересовались, сколько ИП должен платить в ФСС и на какую сумму в ответ может рассчитывать. Мы решили подготовить материал на эту тему.

Это связано с началом работы национальной системы прослеживаемости товаров, которая должна была заработать с 1 июля 2021 года, но заработала с 8-го.

А еще стартует новый эксперимент по маркировке.

Затраты списываются со счета 20: что выбрать, дебет счетов 40, 43, 90 или иных? Как поступать бухгалтеру для правильной организации учета себестоимости производимой продукции или реализованных работ, услуг, расскажем в статье.

В бизнесе всегда есть риск, что партнер может несвоевременно исполнить свои обязательства. Среди вариантов — нарушение покупателем (заказчиком) сроков оплаты приобретенных последним товаров (работ, услуг), или, наоборот, срыв сроков поставки продавцом заранее оплаченных товаров. Такая ситуация служит основанием для признания задолженности сомнительной.

Обязанности налогового агента по НДФЛ у ИП не возникает. Почему, разбираемся с экспертом.

Доли в ООО переходят по наследству в стандартном порядке, как и иное имущество, в том числе по завещанию, наследственному договору. При этом нередко партнеры обсуждают, какие права будут у наследников, смогут ли они войти в бизнес на полноправных началах и хватит ли им компетенций и жизненного опыта для участия в принятии решений.

На практике очень часто используется безвозмездная передача доли участникам пропорционально их долям в уставном капитале. При этом часто в обществе даже не рассматривается вопрос о том, что участники получают дополнительный доход и необходимо заплатить НДФЛ с полученного дохода, в лучшем случае полученный участником доход определяется по номинальной стоимости доли и соответственно определяется НДФЛ.

Бизнес выиграет дело о дроблении, если налоговики работали с нарушениями: в судебной практике появился хороший пример.

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Документы

Минтруд РФ: Приказ № 388н от 09.06.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/51279 от 29.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Оплата лечения ковида работника не облагается НДФЛ и страховыми взносами, даже если оно не входило в ДМС. Но есть исключения

ФНС РФ: Письмо № БС-11/8204@ от 11.06.2021

Минфин РФ: Письмо № 30-01-15/57180 от 16.07.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Компаниям надо применять ККТ при уступке требований, только если цена уступки больше цены требования

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