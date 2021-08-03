«Утренний бухгалтер». Тотальных проверок вакцинации 60% сотрудников столичного бизнеса не будет

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что заболеваемость коронавирусом падает, поэтому можно обойтись и без тотальных проверок вакцинации 60% работников. Правда, с компаниями, которые не сдали отчет о вакцинации, будет отдельно беседовать Роспотребнадзор.

Еще столичный градоначальник нашел причину инфляции. Знаете, в чем? В оттоке мигрантов.

Свежие разъяснения от ФНС: с безвозмездной господдержки бизнеса налог на прибыль платить не нужно. Надо же, как щедро получается.

Бухгалтеры жалуются, что от налоговиков в программе прилетают требования со сроком ответа один день. Опять что-то сломалось?

О том, как быть, если из налоговой прилетел вызов по проблемным контрагентам, поговорим на бесплатном вебинаре. Он уже совсем скоро, так что не забудьте записаться.

Еще бухгалтеры обсуждают, что делать главбуху, если он уходит с работы. Надо составлять акт приема-передачи документов?

Коллеги, будьте внимательны — не пропустите новые правила в законодательстве! Перед вами жаркая подборка июльских изменений: Изменили расчет амортизации при реконструкции основных средств и расширили перечень затрат на оплату труда (Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ) Автоперевозки переведут на электронные накладные (Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 336-ФЗ) Ввели льготы по НДС для межценовой разницы и общепита (Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 305-ФЗ) В Налоговом кодексе уточнили правила подачи декларации и блокировки счетов (Федеральный закон от 9 ноября 2020 г. № 368-ФЗ — действует с 1 июля 2021 г.) В России начала действовать система прослеживаемости импортных товаров (Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июля 2021 г. № 1108) Появилась новая отчетность по налогу на имущество и новые правила расчета налога (Приказ ФНС от 18.06.2021 № ЕД-7-21/574) В Минтруде ввели новые трудовые книжки и правила охраны труда (Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 311-Ф3) Минтруд разрешил отстранять от работы сотрудников без перчаток и вакцины (Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 311-Ф3) Но это еще не все поправки — их намного больше. В июле появилось более 10 Федеральных законов и свыше 20 постановлений, приказов и писем, которые меняют работу бухгалтера в 2021 и 2022 гг. Подробнее о них вы узнаете на семинаре 9-10 августа 2021 г. «Глобальные изменения 2021-2022 гг. за два дня: налог на прибыль, НДС, зарплата, НДФЛ и страховые взносы. Все новые ФСБУ» Поторопитесь, семинар уже на следующей неделе! Записаться >> Обучение можно пройти лично или онлайн! Тел. 7 (495) 601 88 32

Новости

События

Вебинар «Командировки и представительские расходы. Подотчетные лица: требования в соответствии с действующими нормативными актами»

Дата проведения: 10 августа, вторник

Транспортное обеспечение ВЭД ( при импорте, экспорте, транзите товара) Грузоперевозки и экспедиторские услуги Система Налогообложения 2021. Документооборот Особенности оказания транспортных услуг в рамках ЕАЭС

Дата проведения: 9 августа, понедельник

ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР (CFO): управление денежными средствами, анализ эффективности и контроль финансового состояния предприятия

Дата проведения: 9 августа, понедельник

Анализ финансово-хозяйственной деятельности

Дата проведения: 9 августа, понедельник

Онлайн-курс «Проджект-менеджмент в IT» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 9 августа, понедельник

Дебиторская и кредиторская задолженность: инструкция по применению

Дата проведения: 5 августа, четверг

Онлайн-курс «Excel для бизнеса» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 5 августа, четверг

Лизинг — бухгалтерский и налоговый учет. Бесплатный онлайн семинар

Дата проведения: 4 августа, среда

Новый формат фискальных документов: что поменяется в чеках, ФН, кассах

Дата проведения: 4 августа, среда

Статьи

Подготовили таблицу, в которой представлен размер прожиточного минимума пенсионера за 2021 год, а также (для сравнения) его прошлогодний и позапрошлогодний размер.

Последняя неделя отчетного периода закончилась и многие бухгалтеры уходят в отпуск. Но на форуме «Клерка» поток вопросов не заканчивается.

Действовать она будет с 2023 года.

Налоговый вычет за фитнес, второй дальневосточный гектар, выдача удостоверений лицам без гражданства и другие нововведения последнего месяца лета — в дайджесте от Госдумы.

Регистры налогового учета нужны, чтобы рассчитать итоговую сумму налога в бюджет. В нашей статье вы узнаете, какие существуют виды регистров налогового учета по НДС, а также правила ведения книги покупок и продаж.

Рассказываем об изменениях в налоговой и около налоговой нормативке в августе 2021 года.

Контрольно-надзорные проверки бизнеса с 2021 года проводятся по новым правилам. У проверяющих появилась возможность контролировать компании и ИП дистанционно, а также применять новые формы надзорных мероприятий: инспекционный визит, мониторинговую закупку, выборочный контроль и т. д. Об этих новшествах и о том, что нужно знать про Положение о виде контроля с 2021 года, расскажем в материале.

Манипуляция — психологическая разновидность достижения желаемого, основанная на насильственной тактике, которая часто прикрыта благородными аргументами. Поговорим о том, как ее используют налоговики.

То ли у налоговиков ретроградный Меркурий, то ли опять сломалась программа, то ли черт его знает: плательщиков НПД снимают с учета в налоговой задним числом и говорят им об этом максимально внезапно.

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Документы

Минтруд РФ: Приказ № 438н от 19.08.2016

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/10101@ от 19.07.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Как заполнить новое уведомление об уменьшении патента на взносы. Официальное разъяснение ФНС

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/27059@ от 27.12.2019

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/10467@ от 26.07.2021

Подробнее о документе мы писали в новости С безвозмездной господдержки бизнеса налог на прибыль платить не нужно

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/7029@ от 21.05.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Если в 6-НДФЛ за 1 квартал 2021 ошибочно указан НДФЛ с зарплаты за декабрь 2020, ничего страшного. Уточненка не нужна

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