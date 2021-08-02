«Утренний бухгалтер». Появилась новая форма бумажных трудовых книжек

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Несмотря на то, что многие уже перешли на электронные трудовые, с 1 января 2023 года будет применяться бумажная трудовая книжка нового образца. Рассказываем, что изменится.

Кстати, работникам больше не надо будет расписываться в личной карточке и книге учета трудовых книжек: эту норму отменили.

Скандальная история с финансовой пирамидой Финико: ее сооснователь Кирилл Доронин доставлен в суд.

В Москве начинают говорить о стабилизации ситуации с ковидом, и это хорошо, потому что иначе некоторые сферы бизнеса могут вообще не восстановиться. Например, общепит.

Налоговики обновили мобильное приложение по проверке чеков, и теперь покупатели смогут не только жаловаться на невыдачу чека, но и получать кэшбэк.

Про кассы и чеки: вы же знаете, что изменится с новым форматом фискальных документов? Если нет, скорее записывайтесь на бесплатный вебинар 4 августа.

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Новости

События

Дебиторская и кредиторская задолженность: инструкция по применению

Дата проведения: 5 августа, четверг

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Дата проведения: 5 августа, четверг

Новый формат фискальных документов: что поменяется в чеках, ФН, кассах

Дата проведения: 4 августа, среда

Бизнес-завтрак: Как теперь должны отчитываться крупные налогоплательщики — физические лица

Дата проведения: 4 августа, среда

Как платить налоги и не переплачивать. Риски налогоплательщика в 2021 году и судебная практика по ст.54.1

Дата проведения: 3 августа, вторник

Новации бухгалтерского учета и налогообложения. Новые ФСБУ и поправки к ПБУ

Дата проведения: 3 августа, вторник

Онлайн-курс «Организационный дизайн» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 2 августа, понедельник

Статьи

Отказ от сдачи деклараций будет добровольным, а не принудительным. По крайней мере, пока заявляется так.

Это значит, что теперь мы сможем выдавать документы об образовании!

Минфин утвердил ФСБУ 27/2021 о документах и документообороте в бухучете. Применять его должны все компании, кроме организаций госсектора, с 1 января 2022 года.

Что относится к незавершенному производству — этот вопрос рано ли поздно встает перед многими бухгалтерами. Как понять, что отнести к незавершенному производству, а что не следует причислять к НЗП? Ответ — в материале далее.

Для совершенствования механизмов предупреждения несчастных случаев на производстве (производственного травматизма) и профессиональных заболеваний Закон от 02.07.2021 № 311-ФЗ ввёл с 1 марта 2022 года важные и масштабные изменения в ТК РФ по охране труда. Обзор нововведений — в этой статье.

Иногда из-за намерения даже доброта может оказаться формой манипуляции. А в рабочей обстановке чистой доброты бывает значительно меньше, чем конкуренции, зависти, сплетен, интриг и попыток завоевать власть или авторитет. Людьми ежедневно манипулируют (или пытаются это делать), прикрываясь благими намерениями или пользой для дела.

Каршеринг в больших городах в последнее время пользуется популярностью у автовладельцев. Это удобно, не нужно задумываться о платной парковке в центре города, о хранении авто, о замене резины, не нужно думать о ремонте и заправке автомобиля, все эти проблемы решают за вас службы каршеринга.

Приказом Минфина РФ от 14.09.2020 № 198н внесены изменения в Инструкцию № 157н. Изменения следует использовать при формировании учетной политики и показателей бухгалтерского учета с 2021 г.

Когда-нибудь права налоговиков, похоже, станут просто безграничными. В этот раз вот замечательная идея — разрешить инспекторам оперативно блокировать имущество бизнеса.

Работать без повышения профессионального уровня в наше время не принято, а у бухгалтера это чревато еще и кучей штрафов и других проблем с законом. Но как понять, где дают действительно качественные знания?

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Документы

Федеральный закон № 143-ФЗ от 26.05.2021

Федеральный закон № 88-ФЗ от 05.04.2021

Федеральный закон № 305-ФЗ от 02.07.2021

Правительство РФ: Постановление № 1953 от 31.12.2019

Правительство РФ: Постановление № 1957 от 31.12.2019

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