«Утренний бухгалтер». Появилась новая форма бумажных трудовых книжек

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Несмотря на то, что многие уже перешли на электронные трудовые, с 1 января 2023 года будет применяться бумажная трудовая книжка нового образца. Рассказываем, что изменится.
Кстати, работникам больше не надо будет расписываться в личной карточке и книге учета трудовых книжек: эту норму отменили.
Скандальная история с финансовой пирамидой Финико: ее сооснователь Кирилл Доронин доставлен в суд.
В Москве начинают говорить о стабилизации ситуации с ковидом, и это хорошо, потому что иначе некоторые сферы бизнеса могут вообще не восстановиться. Например, общепит.
Налоговики обновили мобильное приложение по проверке чеков, и теперь покупатели смогут не только жаловаться на невыдачу чека, но и получать кэшбэк.
Про кассы и чеки: вы же знаете, что изменится с новым форматом фискальных документов? Если нет, скорее записывайтесь на бесплатный вебинар 4 августа.
И помните: если в вашей работе назрели сложные вопросы, в которых самому не разобраться, вас всегда проконсультируют эксперты «Клерка». Для этого у нас есть новый крутой сервис :)
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В компании назревают проблемы, и вы никак не можете понять, в чем причина? Не торопитесь увольнять людей или сокращать расходы, возможно, вам просто нужно оптимизировать процессы и правильно все структурировать.
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Новости
- НДС на продукты и детские товары предлагают снизить с 10 до 5 %
- Каждый второй бухгалтер пользуется только одной программой ЭДО
- Вышла новая форма уведомления о КИК
- Сервис Samsung Pay могут запретить в России
- Бухгалтеры предпочитают учиться онлайн: опрос «Клерка»
- 20% компаний общепита закрылись или продали бизнес из-за бесковидного режима работы
- В Москве смягчили ковидные ограничения. Перчатки больше не нужны
- Пункты выдачи заказов не могут указывать в чеке просто номер посылки и общую стоимость
- Утвердили новый бланк о переходе на НДФЛ с фиксированной прибыли КИК
- Отсутствие на работе из-за ожидания ПЦР-теста не является прогулом
- Вводят новую форму трудовых книжек
- Почти 90% бизнеса, воспользовавшихся льготными кредитами, положительно оценили эту меру поддержки
- Деятельность столичного общепита может не восстановиться, если будет новая волна пандемии
- В Санкт-Петербурге вводится 100% вакцинация работников некоторых отраслей деятельности
- Бухгалтеры жалуются, что не приходят уведомления о принятии отчетов. У налоговиков снова сбой?
- Поменяют форму РСВ
- Сотрудника можно уволить, если он представил фальшивый аттестат об образовании. Даже если потом прошел обучение
- Подпись сотрудника в карточке Т-2 будет не нужна. Эту норму окончательно отменили
- Покупатели через мобильное приложение ФНС могут не только жаловаться на невыдачу чека, но и получать кэшбэк
- Субсидию и льготы смогут получить больше столичных компаний малого бизнеса
- С 1 марта 2022 года декларации СОУТ подаем по-новому
- 40% не знают, что такое цифровой рубль. А вы говорите, получать в нем зарплату
- Сооснователь пирамиды Финико Кирилл Доронин доставлен в суд
События
Дебиторская и кредиторская задолженность: инструкция по применению
Дата проведения: 5 августа, четверг
Онлайн-курс «Excel для бизнеса» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 5 августа, четверг
Новый формат фискальных документов: что поменяется в чеках, ФН, кассах
Дата проведения: 4 августа, среда
Бизнес-завтрак: Как теперь должны отчитываться крупные налогоплательщики — физические лица
Дата проведения: 4 августа, среда
Как платить налоги и не переплачивать. Риски налогоплательщика в 2021 году и судебная практика по ст.54.1
Дата проведения: 3 августа, вторник
Новации бухгалтерского учета и налогообложения. Новые ФСБУ и поправки к ПБУ
Дата проведения: 3 августа, вторник
Онлайн-курс «Организационный дизайн» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 2 августа, понедельник
Статьи
Отказ от сдачи деклараций будет добровольным, а не принудительным. По крайней мере, пока заявляется так.
- «Утренний бухгалтер». «Клерк» получил образовательную лицензию: теперь в нашем Центре обучения все серьезно
Это значит, что теперь мы сможем выдавать документы об образовании!
Минфин утвердил ФСБУ 27/2021 о документах и документообороте в бухучете. Применять его должны все компании, кроме организаций госсектора, с 1 января 2022 года.
Что относится к незавершенному производству — этот вопрос рано ли поздно встает перед многими бухгалтерами. Как понять, что отнести к незавершенному производству, а что не следует причислять к НЗП? Ответ — в материале далее.
Для совершенствования механизмов предупреждения несчастных случаев на производстве (производственного травматизма) и профессиональных заболеваний Закон от 02.07.2021 № 311-ФЗ ввёл с 1 марта 2022 года важные и масштабные изменения в ТК РФ по охране труда. Обзор нововведений — в этой статье.
Иногда из-за намерения даже доброта может оказаться формой манипуляции. А в рабочей обстановке чистой доброты бывает значительно меньше, чем конкуренции, зависти, сплетен, интриг и попыток завоевать власть или авторитет. Людьми ежедневно манипулируют (или пытаются это делать), прикрываясь благими намерениями или пользой для дела.
Каршеринг в больших городах в последнее время пользуется популярностью у автовладельцев. Это удобно, не нужно задумываться о платной парковке в центре города, о хранении авто, о замене резины, не нужно думать о ремонте и заправке автомобиля, все эти проблемы решают за вас службы каршеринга.
Приказом Минфина РФ от 14.09.2020 № 198н внесены изменения в Инструкцию № 157н. Изменения следует использовать при формировании учетной политики и показателей бухгалтерского учета с 2021 г.
Когда-нибудь права налоговиков, похоже, станут просто безграничными. В этот раз вот замечательная идея — разрешить инспекторам оперативно блокировать имущество бизнеса.
Работать без повышения профессионального уровня в наше время не принято, а у бухгалтера это чревато еще и кучей штрафов и других проблем с законом. Но как понять, где дают действительно качественные знания?
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Документы
Федеральный закон № 143-ФЗ от 26.05.2021
Федеральный закон № 88-ФЗ от 05.04.2021
Федеральный закон № 305-ФЗ от 02.07.2021
Правительство РФ: Постановление № 1953 от 31.12.2019
Правительство РФ: Постановление № 1957 от 31.12.2019
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