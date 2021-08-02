Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

«Утренний бухгалтер». Появилась новая форма бумажных трудовых книжек

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Обзоры для бухгалтера
Версия для печати

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Несмотря на то, что многие уже перешли на электронные трудовые, с 1 января 2023 года будет применяться бумажная трудовая книжка нового образца. Рассказываем, что изменится.

Кстати, работникам больше не надо будет расписываться в личной карточке и книге учета трудовых книжек: эту норму отменили.

Скандальная история с финансовой пирамидой Финико: ее сооснователь Кирилл Доронин доставлен в суд.

В Москве начинают говорить о стабилизации ситуации с ковидом, и это хорошо, потому что иначе некоторые сферы бизнеса могут вообще не восстановиться. Например, общепит.

Налоговики обновили мобильное приложение по проверке чеков, и теперь покупатели смогут не только жаловаться на невыдачу чека, но и получать кэшбэк.

Про кассы и чеки: вы же знаете, что изменится с новым форматом фискальных документов? Если нет, скорее записывайтесь на бесплатный вебинар 4 августа.

И помните: если в вашей работе назрели сложные вопросы, в которых самому не разобраться, вас всегда проконсультируют эксперты «Клерка». Для этого у нас есть новый крутой сервис :)

Хорошей вам недели, друзья!

В компании назревают проблемы, и вы никак не можете понять, в чем причина? Не торопитесь увольнять людей или сокращать расходы, возможно, вам просто нужно оптимизировать процессы и правильно все структурировать.

Иными словами, надо навести порядок. Как?

Разбираемся в онлайн-курсе от Laba «Организационный дизайн»!

После курса вы научитесь:

  • находить и устранять слабые места в бизнес-процессах;
  • организовывать команду, чтобы она работала максимально эффективно;
  • оптимизировать процессы и избавляться от бюрократии;

и многому другому.

Зарегистрироваться можно прямо сейчас.

Новости

События

Дебиторская и кредиторская задолженность: инструкция по применению

Дата проведения: 5 августа, четверг

Онлайн-курс «Excel для бизнеса» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 5 августа, четверг

Новый формат фискальных документов: что поменяется в чеках, ФН, кассах

Дата проведения: 4 августа, среда

Бизнес-завтрак: Как теперь должны отчитываться крупные налогоплательщики — физические лица

Дата проведения: 4 августа, среда

Как платить налоги и не переплачивать. Риски налогоплательщика в 2021 году и судебная практика по ст.54.1

Дата проведения: 3 августа, вторник

Новации бухгалтерского учета и налогообложения. Новые ФСБУ и поправки к ПБУ

Дата проведения: 3 августа, вторник

Онлайн-курс «Организационный дизайн» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 2 августа, понедельник

Статьи

Отказ от сдачи деклараций будет добровольным, а не принудительным. По крайней мере, пока заявляется так.

Это значит, что теперь мы сможем выдавать документы об образовании!

Минфин утвердил ФСБУ 27/2021 о документах и документообороте в бухучете. Применять его должны все компании, кроме организаций госсектора, с 1 января 2022 года.

Что относится к незавершенному производству — этот вопрос рано ли поздно встает перед многими бухгалтерами. Как понять, что отнести к незавершенному производству, а что не следует причислять к НЗП? Ответ — в материале далее.

Для совершенствования механизмов предупреждения несчастных случаев на производстве (производственного травматизма) и профессиональных заболеваний Закон от 02.07.2021 № 311-ФЗ ввёл с 1 марта 2022 года важные и масштабные изменения в ТК РФ по охране труда. Обзор нововведений — в этой статье.

Иногда из-за намерения даже доброта может оказаться формой манипуляции. А в рабочей обстановке чистой доброты бывает значительно меньше, чем конкуренции, зависти, сплетен, интриг и попыток завоевать власть или авторитет. Людьми ежедневно манипулируют (или пытаются это делать), прикрываясь благими намерениями или пользой для дела.

Каршеринг в больших городах в последнее время пользуется популярностью у автовладельцев. Это удобно, не нужно задумываться о платной парковке в центре города, о хранении авто, о замене резины, не нужно думать о ремонте и заправке автомобиля, все эти проблемы решают за вас службы каршеринга.

Приказом Минфина РФ от 14.09.2020 № 198н внесены изменения в Инструкцию № 157н. Изменения следует использовать при формировании учетной политики и показателей бухгалтерского учета с 2021 г.

Когда-нибудь права налоговиков, похоже, станут просто безграничными. В этот раз вот замечательная идея — разрешить инспекторам оперативно блокировать имущество бизнеса.

Работать без повышения профессионального уровня в наше время не принято, а у бухгалтера это чревато еще и кучей штрафов и других проблем с законом. Но как понять, где дают действительно качественные знания?

Блоги компаний

Документы

Федеральный закон № 143-ФЗ от 26.05.2021

Федеральный закон № 88-ФЗ от 05.04.2021

Федеральный закон № 305-ФЗ от 02.07.2021

Правительство РФ: Постановление № 1953 от 31.12.2019

Правительство РФ: Постановление № 1957 от 31.12.2019

Новые темы форума

Подборка полезных мероприятий

Разместить