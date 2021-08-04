«Утренний бухгалтер». Работодателям, которые не выполнили норму в 60% вакцинированных, стали напоминать про штрафы

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Организации, которым не удалось достичь показателя в 60% вакцинированных работников, начали звонить и напоминать о штрафах. У некоторых требуют дать сведения устно.

Занимательная статистика. Количество невыездных должников сократилось до 5 миллионов.

Только 30 % россиян при достижении пенсионного возраста намерены уйти на заслуженный отдых и не работать. А вы?

Как подписать счет-фактуру, чтобы налоговики не отказали в вычете по НДС? Разбираемся в важных деталях.

Опять что-то сломалось: у налоговиков, похоже, сбоит сервис «Прозрачный бизнес» — не показывает информацию по ИП.

Не забывайте навещать «Клерк.Разборы»: каждый день там много интересного для бухгалтера.

Рассказываем про наш новый онлайн-курс по ФСБУ 5/2019 и о многом другом — в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

Бесплатный вебинар «Налоговый мониторинг: цифровизация, прозрачность, партнёрство» В 2021 году в результате снижения минимальных требований ещё 7 000 компаний смогут стать участниками налогового мониторинга. 16 сентября на вебинаре эксперты из Mail Group, RAMAX и Docsvision поделятся кейсами внедрения и ответят на вопросы: с чего начать подобный проект;

кто должен быть в команде внедрения;

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Новости

События

Вебинар «Командировки и представительские расходы. Подотчетные лица: требования в соответствии с действующими нормативными актами»

Дата проведения: 10 августа, вторник

Новые правила учета Аренды и лизинга: РАЗБИРАЕМСЯ ВМЕСТЕ. Приказ Минфина России от 16.10.2018 N 208н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

Дата проведения: 10 августа, вторник

Глобальные изменения 2021-2022 гг. за два дня: налог на прибыль, НДС, зарплата, НДФЛ и страховые взносы. Все новые ФСБУ (09-10 августа 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 9 августа, понедельник

Глобальные изменения 2021-2022 гг. за два дня: налог на прибыль, НДС, зарплата, НДФЛ и страховые взносы. Все новые ФСБУ

Дата проведения: 9 августа, понедельник

Транспортное обеспечение ВЭД ( при импорте, экспорте, транзите товара) Грузоперевозки и экспедиторские услуги Система Налогообложения 2021. Документооборот Особенности оказания транспортных услуг в рамках ЕАЭС

Дата проведения: 9 августа, понедельник

ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР (CFO): управление денежными средствами, анализ эффективности и контроль финансового состояния предприятия

Дата проведения: 9 августа, понедельник

Анализ финансово-хозяйственной деятельности

Дата проведения: 9 августа, понедельник

Онлайн-курс «Проджект-менеджмент в IT» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 9 августа, понедельник

Дебиторская и кредиторская задолженность: инструкция по применению

Дата проведения: 5 августа, четверг

Онлайн-курс «Excel для бизнеса» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 5 августа, четверг

Статьи

Говорят, и без этого все хорошо.

Выдано в подотчет на командировочные расходы — проводка по такой операции зависит от способа выдачи денежных средств: наличными, безналичным расчетом, перечислением на карту или выдачей денежных документов. Рассмотрим каждый из этих способов подробнее.

Модный тренд — зарабатывать и ничего не делать? «Так не бывает», — скажете вы. Настоящие рантье возразили бы, но и тут поступят энергосберегающе. Выясним, какие стратегии потенциально обеспечивают пассивный доход.

Минтруд разъяснил, как оформить полную материальную ответственность сотрудника, совмещающего должности на время отпуска кассира.

Финансовые вложения приносят организации доход в виде дивидендов, процентов, прироста их стоимости. Как правильно оценить такие вложения, в каких случаях нужна их переоценка, какими бухгалтерскими записями отражают движение вложений, рассказывается в нашей статье.

В результате регуляторной гильотины обновились правила по охране труда при проведении работ в легкой промышленности. Прежняя версия правил, утвержденная приказом Минтруда РФ № 466н от 31.05.2017 года, утратила свою силу.

СГС «Биологические активы» устанавливает единые требования к бухучету биологических активов, а также требования к информации о них (или же результатах операций с ними), отражаемой в бухгалтерской и налоговой отчетности. Стандарт подлежит применению с 1 января 2022 г. при составлении бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, начиная с отчетности за 2022 г.

Власти хотят ввести уголовную ответственность за применение поддельных средств идентификации в процессе маркировки товаров.

На практике довольно часто возникает необходимость получить дивиденды не денежными средствами, а имуществом находящемся на балансе предприятия в т.ч. и недвижимостью. Но многих отпугивает необходимость уплаты НДС со всей стоимости полученного имущества, а также неопределенность с налогом на прибыль, если в результате передачи имущества образуется убыток.

Никогда такого не было и вот опять: власти решили поменять форму бумажных трудовых книжек. Действовать она будет с 2023 года.

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Документы

Московское региональное отделение ФСС РФ: Письмо № 12-19/5020-11965л от 06.07.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Работодатель передает в ФСС реестр на больничные. Другие документы не нужны

ФНС РФ: Письмо № БС-19-11/215@ от 20.05.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Какими документами подтвердить расходы на покупку квартиры для вычета по НДФЛ: разъяснение ФНС

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/10619@ от 28.07.2021

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