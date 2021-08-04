«Утренний бухгалтер». Работодателям, которые не выполнили норму в 60% вакцинированных, стали напоминать про штрафы

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Организации, которым не удалось достичь показателя в 60% вакцинированных работников, начали звонить и напоминать о штрафах. У некоторых требуют дать сведения устно.
Занимательная статистика. Количество невыездных должников сократилось до 5 миллионов.
Только 30 % россиян при достижении пенсионного возраста намерены уйти на заслуженный отдых и не работать. А вы?
Как подписать счет-фактуру, чтобы налоговики не отказали в вычете по НДС? Разбираемся в важных деталях.
Опять что-то сломалось: у налоговиков, похоже, сбоит сервис «Прозрачный бизнес» — не показывает информацию по ИП.
Не забывайте навещать «Клерк.Разборы»: каждый день там много интересного для бухгалтера.
Рассказываем про наш новый онлайн-курс по ФСБУ 5/2019 и о многом другом — в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».
Бесплатный вебинар «Налоговый мониторинг: цифровизация, прозрачность, партнёрство»
В 2021 году в результате снижения минимальных требований ещё 7 000 компаний смогут стать участниками налогового мониторинга.
16 сентября на вебинаре эксперты из Mail Group, RAMAX и Docsvision поделятся кейсами внедрения и ответят на вопросы:
- с чего начать подобный проект;
- кто должен быть в команде внедрения;
- и какой экспертизой необходимо обладать?
Новости
- Отвечать ли на требование, если оно просрочено? И как отвечать: отписаться или по существу?
- Фирма считает НДФЛ 15 % отдельно по зарплате, отдельно по дивидендам. Суммировать эти доходы нельзя!
- Какими документами подтвердить расходы на покупку квартиры для вычета по НДФЛ: разъяснение ФНС
- Актуальный список регионов с обязательной вакцинацией
- Через Госуслуги станет проще подать заявление на льготы и выплаты
- Налоговики откажут в вычете НДС, если счет-фактура подписан факсимиле. Даже если потом его переподписать
- 11–12 тыс. рублей в расчете на человека — это не так уж много. Кудрин рассказал о борьбе с бедностью
- ИП долго открывала счет, но закрывала его — еще дольше
- Встречаем новый формат фискальных документов ФФД 1.2. Бесплатный вебинар уже завтра!
- Ограничений на профессии для женщин стало меньше
- Cоциальный налоговый вычет по НДФЛ хотят увеличить до 360 тыс. рублей
- Банки хотят от заемщиков бессрочное разрешение на передачу персональных данных
- Работодатель передает в ФСС реестр на больничные. Другие документы не нужны
- Школьную выплату списывать в счет задолженности нельзя. А Сбер списал
- Людям станет проще подписывать электронные договоры — через приложение «Госключ»
- На «Клерке» появились выгодные тарифы на РКО от МТС-банка
- Количество невыездных должников сократилось до 5 млн
- Уведомление об УСН не было подано, но налоговики принимали декларации. Считается ли, что ИП на УСН?
- Сервис налоговиков «Прозрачный бизнес» отказывается выдавать информацию об ИП. Они стали настолько прозрачными?
- Легко ли бухгалтеру оставить офис и начать работать из дома на себя? И как быстро можно это сделать?
- Большинство людей намерены работать на пенсии
- Тем, кто не уложились в 60% вакцинированных, начали звонить и напоминать о штрафах
- Досудебную претензию можно направить по электронке
- Утвердили правила ведения реестра соцориентированных НКО
- Мнение большинства: продуктом труда бухгалтера является сохранность активов компании
События
Вебинар «Командировки и представительские расходы. Подотчетные лица: требования в соответствии с действующими нормативными актами»
Дата проведения: 10 августа, вторник
Новые правила учета Аренды и лизинга: РАЗБИРАЕМСЯ ВМЕСТЕ. Приказ Минфина России от 16.10.2018 N 208н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»
Дата проведения: 10 августа, вторник
Глобальные изменения 2021-2022 гг. за два дня: налог на прибыль, НДС, зарплата, НДФЛ и страховые взносы. Все новые ФСБУ (09-10 августа 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 9 августа, понедельник
Глобальные изменения 2021-2022 гг. за два дня: налог на прибыль, НДС, зарплата, НДФЛ и страховые взносы. Все новые ФСБУ
Дата проведения: 9 августа, понедельник
Транспортное обеспечение ВЭД ( при импорте, экспорте, транзите товара) Грузоперевозки и экспедиторские услуги Система Налогообложения 2021. Документооборот Особенности оказания транспортных услуг в рамках ЕАЭС
Дата проведения: 9 августа, понедельник
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР (CFO): управление денежными средствами, анализ эффективности и контроль финансового состояния предприятия
Дата проведения: 9 августа, понедельник
Анализ финансово-хозяйственной деятельности
Дата проведения: 9 августа, понедельник
Онлайн-курс «Проджект-менеджмент в IT» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 9 августа, понедельник
Дебиторская и кредиторская задолженность: инструкция по применению
Дата проведения: 5 августа, четверг
Онлайн-курс «Excel для бизнеса» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 5 августа, четверг
Статьи
Говорят, и без этого все хорошо.
Выдано в подотчет на командировочные расходы — проводка по такой операции зависит от способа выдачи денежных средств: наличными, безналичным расчетом, перечислением на карту или выдачей денежных документов. Рассмотрим каждый из этих способов подробнее.
Модный тренд — зарабатывать и ничего не делать? «Так не бывает», — скажете вы. Настоящие рантье возразили бы, но и тут поступят энергосберегающе. Выясним, какие стратегии потенциально обеспечивают пассивный доход.
- Как оформить полную материальную ответственность сотрудника, совмещающего должности на время отпуска кассира
Минтруд разъяснил, как оформить полную материальную ответственность сотрудника, совмещающего должности на время отпуска кассира.
Финансовые вложения приносят организации доход в виде дивидендов, процентов, прироста их стоимости. Как правильно оценить такие вложения, в каких случаях нужна их переоценка, какими бухгалтерскими записями отражают движение вложений, рассказывается в нашей статье.
В результате регуляторной гильотины обновились правила по охране труда при проведении работ в легкой промышленности. Прежняя версия правил, утвержденная приказом Минтруда РФ № 466н от 31.05.2017 года, утратила свою силу.
СГС «Биологические активы» устанавливает единые требования к бухучету биологических активов, а также требования к информации о них (или же результатах операций с ними), отражаемой в бухгалтерской и налоговой отчетности. Стандарт подлежит применению с 1 января 2022 г. при составлении бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, начиная с отчетности за 2022 г.
Власти хотят ввести уголовную ответственность за применение поддельных средств идентификации в процессе маркировки товаров.
На практике довольно часто возникает необходимость получить дивиденды не денежными средствами, а имуществом находящемся на балансе предприятия в т.ч. и недвижимостью. Но многих отпугивает необходимость уплаты НДС со всей стоимости полученного имущества, а также неопределенность с налогом на прибыль, если в результате передачи имущества образуется убыток.
Никогда такого не было и вот опять: власти решили поменять форму бумажных трудовых книжек. Действовать она будет с 2023 года.
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Документы
Московское региональное отделение ФСС РФ: Письмо № 12-19/5020-11965л от 06.07.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Работодатель передает в ФСС реестр на больничные. Другие документы не нужны
ФНС РФ: Письмо № БС-19-11/215@ от 20.05.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Какими документами подтвердить расходы на покупку квартиры для вычета по НДФЛ: разъяснение ФНС
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/10619@ от 28.07.2021
Новые темы форума
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