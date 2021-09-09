«Утренний бухгалтер». СЗВ-ТД надо сдавать даже на совместителей. Новая статистика про самозанятых

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Кадровики обсуждают вопрос: как сдавать СЗВ-ТД? Так вот, форма заполняется в отношении всех сотрудников, с которыми в компании или у ИП заключены договоры: на совместителей это правило тоже распространяется.

В России зарегистрировано уже 3 миллиона самозанятых, посчитали в ФНС. Кстати, о том, как с ними правильно работать, на «Клерке» есть запись крутого вебинара.

Новые соцвыплаты пенсионерам и военным не окажут значимого влияния на уровень инфляции, считают в Минфине. Ну-ну, как говорится.

Рассказываем, за какие ошибки с чеками могут оштрафовать вашу компанию — берите на заметку.

Загрузить 25 тысяч документов в 1С за день? Легко! «Клерк» недавно обозревал стартапы для бухгалтера и выяснил, чтосервис ввода первички от Entera работает именно с такой скоростью. Механизм такой: Вы кладете документы в лоток сканера. Сервис распознает и формирует документы в системе. Передает в вашу учетную систему. Все документы остаются в архиве и могут быть скачаны при необходимости. Мы уже знаем, что вам интересно — так что держите подробный гайд о программе.

Новости

События

Бухгалтерская отчетность и налоги на ОСНО — курс удаленного обучения

Дата проведения: 15 сентября, среда

Бухгалтер с нуля — курс удаленного обучения

Дата проведения: 15 сентября, среда

Все о вахтовом методе работ: Новые правила оформления на работу, бухгалтерский учет и налоговый учет«

Дата проведения: 15 сентября, среда

Образование АССА и карьера в финансах

Дата проведения: 14 сентября, вторник

Бухучет и налоги при экспорте и импорте

Дата проведения: 14 сентября, вторник

Полный курс изменений 2021-2022 гг. для главбуха! Все новые ФСБУ (стандарты бухучета) и МСФО. Практические занятия (13-17 сентября 2021 г.)

Дата проведения: 13 сентября, понедельник

Основы МСФО

Дата проведения: 13 сентября, понедельник

Что ИФНС считает проявлением должной осмотрительности при выборе контрагента?

Дата проведения: 10 сентября, пятница

Бесплатный вебинар «Бухгалтер. С чего начать?»

Дата проведения: 10 сентября, пятница

Для прохождения тестирования при трудоустройстве на практике: МСФО; Трансформация; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА

Дата проведения: 10 сентября, пятница

Статьи

Пока это очередное предывыборное предложение.

Если компания выдала сотрудникам в течение месяца больничные или отпускные, то в последний день месяца необходимо перечислить в бюджет НДФЛ, удержанный с этих выплат. Если эта дата выпадает на выходной и праздник, то срок переносится на ближайший рабочий день.

ОНФ предложил передать внесудебное банкротство приставам, эксперты неоднозначно оценивают инициативу.

Давайте разберемся, кто и зачем дает россиянам всевозможные «плюшки», которые можно назвать нетрудовыми доходами. Понятно, что просто так никто ничего не дает. Но это не значит, что возможностями нельзя пользоваться себе во благо.

Исходя из общения с бухгалтерами видно, что многие из них еще не осознали, а некоторые даже не знают о введении в 2022 году новых стандартов. А ведь осталось менее четырех месяцев до времени, когда станут обязательными к применению ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». Одновременно с этим утратят силу ПБУ 6/01 «Учет основных средств», а также методические указания по бухгалтерскому учету основных средств.

Есть исключительные случаи, когда возможно одновременно работать с покупателями, которым нужен НДС в выставляемых документах, и которым НДС не нужен. Как это грамотно сделать — расскажем в видео.

Поле 101 в платежном поручении отведено для кода, соответствующего статусу плательщика. Оно не вызывает нареканий со стороны получателей платежа при оформлении этого документа с соблюдением всех правил. При верно указанном статусе плательщика налоги и взносы зачисляются вовремя, и оснований для начисления штрафных санкций не возникает.

Если вы сначала упразднили какую-то должность, а потом опять ее ввели — СОУТ придется проводить заново, говорит Роструд.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/7850 от 24.04.2019

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/56767 от 16.07.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Может ли компания начислять амортизацию ОС, купленного в рассрочку? Ответ Минфина

ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/11987 от 25.08.2021

Подробнее о документе мы писали в новости За отсутствие адреса электронной почты в чеке компанию могут оштрафовать на 10 тыс. рублей

Минфин РФ: Письмо № 03-04-09/71349 от 02.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости С выплат по 15 тыс. рублей военным не уплачивается НДФЛ

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