«Утренний бухгалтер». Ставку налога на прибыль хотят удвоить, но не для всех

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Предвыборная лихорадка бьет власти все сильнее: в этот раз лидер справедливороссов Сергей Миронов предложил установить дифференцированные ставки по налогу на прибыль.
Бухгалтеры активно обсуждают, должен ли в компании быть заключен трудовой договор с гендиром. Присоединяйтесь к дискуссии.
Глава Счетной палаты Кудрин высказал идею сократить роль государства в экономике, но в Кремле его идею не оценили.
Занимательная статистика от ФНС: за пять лет экономика потеряла 12 трлн рублей из-за банкротств, считают там.
Рассказываем о нюансах увольнения сотрудника и многом другом — в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».
Перебрали уже несколько вариантов CRM и ни одна не подходит вашему бизнесу? Обзор от «Клерка» поможет исправить положение. Мы рассказываем о самых топовых CRM, встречайте: Простой бизнес!
Это облачный сервис с простым управлением, подойдёт для организации удалённой работы офиса.
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В общем, переходите по ссылке, читайте и размышляйте: вдруг это именно та CRM, которая нужна именно вам?
Новости
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События
Полный курс изменений 2021-2022 гг. для главбуха! Все новые ФСБУ (стандарты бухучета) и МСФО. Практические занятия (13-17 сентября 2021 г.)
Дата проведения: 13 сентября, понедельник
Дата проведения: 13 сентября, понедельник
Что ИФНС считает проявлением должной осмотрительности при выборе контрагента?
Дата проведения: 10 сентября, пятница
Бесплатный вебинар «Бухгалтер. С чего начать?»
Дата проведения: 10 сентября, пятница
Иностранные работники в 2021 г.: экспертный анализ кадровых, правовых и налоговых сторон вопроса
Дата проведения: 10 сентября, пятница
Бесплатный мастер класс «Цифровизация бизнеса-решения от экспертов PwC»
Дата проведения: 9 сентября, четверг
Круглый стол по самозанятости «На пороге трёх миллионов. Цифры, тенденции, практики.»
Дата проведения: 9 сентября, четверг
Увольнение сотрудника: актуальные вопросы для бухгалтера и кадровика
Дата проведения: 9 сентября, четверг
Авторский Семинар Знакомьтесь, два новых ФСБУ: «Основные средства» и «Капитальные вложения»
Дата проведения: 9 сентября, четверг
Повышение квалификации до уровня: финансовый директор; финансовый менеджер; эксперт международной компании
Дата проведения: 9 сентября, четверг
Статьи
Пока это проект приказа Минтруда.
У Минфина и ФНС, которые так ратовали на отмену ЕНВД, особое мнение про ПСН. Ведь ИП ринулись переходить на этот спецрежим. Налоговикам не терпится накропать побольше писем, чтобы люди не расслаблялись и «главное, плотили»! Собрали пару последних разъяснений. И еще целый курс сделали.
О новом подходе к вопросу уплаты налогов в банкротстве читайте в этой статье.
И достаточно ли одного приказа о его назначении?
Разбираемся с заявлением о льготе по налогу на имущество организаций
ФНС выпустила рекомендации по типовым вопросам заявительного порядка предоставления налоговых льгот по налогу на имущество организаций. Что это значит?
Правомерна ли блокировка счета за несдачу деклараций по НДС и налогу на прибыль, если вновь созданная организация не подала уведомление о переходе на УСН?
В жизни бывают случаи, когда квартиру с ипотекой нужно продать. Проблема в том, что она — квартира, не жизнь — находится в залоге у банка. Однако способы избавиться от квартиры (и от ипотеки) все же есть.
За последний год в СМИ все чаще фигурируют новости об усилении контроля за иностранными активами российских резидентов, а также за операциями, осуществляемыми через зарубежные банки. Так ли это и чего стоит ожидать, если вы храните средства или имеете бизнес за рубежом?
Проверки ККТ налоговиками набирают обороты: своих усилий им не хватает и они призывают покупателей им помочь.
Блоги компаний
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Документы
ФНС РФ: Письмо № 03-03-06/1/66832 от 19.08.2021
Подробнее о документе мы писали в новости В какой момент можно списать дебиторку как безнадежный долг? Разъяснения Минфина
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/67771 от 23.08.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Наследник ипотечного жилья может также получить вычет по НДФЛ
ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-15/645@ от 08.07.2021
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