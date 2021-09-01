Что такое специальный счет: как открыть, когда нужен, как с ним работать

Путь к победам в закупках извилист и тернист. Приходится вникать в новую информацию и разбираться в непонятных пока терминах. Вот, например, спецсчет. Зачем нужен? Как открыть? Давайте разберемся.

А нужен ли?

Специальный счет — это такой банковский счёт, на котором блокируется обеспечение заявки на участие в закупках, проводимых для субъектов малого и среднего предпринимательства по 223-ФЗ, а также по 44-ФЗ — в основном, для закупок на сумму больше 1 млн рублей. Почему в основном? Потому что законодательством о закупках предусмотрена возможность для заказчика установить обеспечение заявки для закупок с начальной ценой и меньше 1 млн рублей. Однако на практике такие случаи встречаются редко, и, в основном, обеспечения заявки у закупок на сумму меньше 1 млн рублей нет.

Кроме того, обеспечение заявки на участие в закупке по 44-ФЗ можно предоставить не только в виде денег, которые блокируются на специальном счете, но и в виде банковской гарантии.

Поэтому, если вы, например, решили разово поучаствовать в небольшой закупке или готовы оформить БГ, спецсчет можно и не открывать.

Кстати, в Тендерплане можно находить закупки, обеспечение заявки в которых не требуется, просто установив в соответствующей графе формы поиска значение 0.

Открытие специального счета

Вам потребуется:

1. Выяснить, входит ли банк, обслуживающий основной расчетный счет компании, в перечень банков, в которых, в соответствии с Распоряжением Правительства № 1451-Р от 13.07.2018 г. участники могут открывать специальные счета. Полный перечень банков можно посмотреть на официальном сайте ЕИС, мы же отметим наиболее популярные:

Сбербанк России;

Альфа-Банк;

ВТБ;

Финансовая Корпорация Открытие (сюда же входит популярный у предпринимателей банк Точка);

Тинькофф;

Райффайзенбанк;

Россельхозбанк;

Газпромбанк;

Совкомбанк;

Хоум Кредит энд Финанс Банк;

Росбанк.

Удобно, когда специальный счет и основной расчетный находятся в одном банке, особенно, если количество и сумма участий крупные. В этом случае срок перевода денежных средств между счетами минимальный, в отличие от межбанковских переводов. Но можно выбрать для открытия спецсчета и другой банк.

2. Убедитесь, что использование спецсчета не вызовет проблем:

учтите время расчетных операций банка;

срок зачисления денежных средств на счет;

возможность экстренного пополнения;

наличие комиссий за проведенные по счету операции и их размер;

особенности работы со счетом (например, наличие доступа через онлайн-банк).

3. И, наконец, последним шагом является подача заявления об открытии специального счета непосредственно в банк. В некоторых можно сделать это дистанционно, без визита в офис.

Возможный вопрос от сотрудников банка при открытии специального счета — для каких целей он необходим. Обычно достаточно пояснить для какого вида торгов он будет использоваться — для работы в рамках 44-ФЗ или 223-ФЗ.

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Срок открытия и особенность обслуживания

Срок открытия специального счета при условии предоставления полного пакета документов — 1 рабочий день с момента получения заявления банком.

Законодательно закреплена обязанность банка начислять процент на остаток на специальном счете, однако, размер процента законодатель не указал, поэтому в разных банках он сильно отличается. Например, в Сбербанке составляет 0,01%, а в банке Точка от 0,5 до 4,5% на минимальный остаток.

Открытие и сопровождение спецсчета осуществляется бесплатно, однако, закон не запрещает банкам взимать комиссию за операции, проводимые на спецсчете. Например, Сбербанк взимает 50 рублей за каждую блокировку.

В период, когда денежные средства заблокированы оператором электронной площадки для обеспечения заявки на участие в закупке, участник не вправе распоряжаться этими денежными средствами. Кроме того, контролирующие органы, например, ФНС, не вправе обратить взыскание на такие денежные средства.

Что происходит с деньгами на спецсчете?

Они блокируются оператором электронной площадки. Сумма, подлежащая блокировке, равна размеру обеспечения заявки на участие в закупке, указывается в извещении о проведении, и для большинства процедур закупок составляет от 0,5 до 5% от начальной максимальной цены контракта.

Такая блокировка происходит автоматически, в течение двух часов с момента окончания подачи заявок на участие в процедуре закупки.

Иными словами, заявку вы подали, убедились в том, что нужная сумма на спецсчете есть, а дальше все происходит без вашего участия.

После блокировки денежных средств оператор электронной площадки направляет участнику соответствующее уведомление. Формулировки в этом уведомлении могут быть разными, а иногда даже немного пугающими, например: «Средства по счёту 407028...на сумму ХХХ...заблокированы». Похоже на не очень приятные уведомления от налоговой инспекции. Однако на деле это положительное уведомление, подтверждающее успешную блокировку денежных средств на специальном счете.

Разблокировка денежных средств производится также оператором электронной площадки в течение 1 рабочего дня после наступления одного из следующих событий:

участник отозвал заявку;

заказчик отменил процедуру закупки;

заявка участника не допущена до участия по результатам ее рассмотрения заказчиком;

участник не принял участие в электронном аукционе;

участник не выиграл в закупке, но его заявка признана соответствующей по итогам рассмотрения заявок заказчиком;

заключение контракта — для участника, признанного победителем.

Кроме того, со специального счета списывается плата, которая взимается с участника в случае победы в процедуре закупки. Напомним, что размер такой платы составляет 1% от начальной максимальной цены контракта, но не более 5 000 рублей для обычных закупок, и не более 2 000 рублей для процедур, участниками которых могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства. Большинство площадок также добавляют к этой сумме НДС.

Важно

Посмотреть состояние специального счета можно только в интернет-банке, функционал электронных площадок не предусматривает возможность отображения баланса на их лицевых счетах. Поэтому, будьте внимательны, и периодически проверяйте состояние счета, ведь если в нужный момент денег на спецсчете не окажется, поучаствовать в процедуре закупки не получится — заявка будет отклонена оператором ЭП.

Спецсчетов может быть несколько, вы можете их открыть, и в момент подачи заявки в специальной графе просто выбирать нужный.

Некоторые банки взимают комиссию за отсутствие активности на счете, если такое условие было указано в договоре. Поэтому, если планируете пользовать спецсчетом не часто, рекомендуем уточнять перед открытием счета, есть ли такое условие в вашем договоре. И, в случае, если оно есть, срок, в течение которого отсутствие операций на счете позволит банку признать его неактивным, размер комиссии и условия активации.

Что можно почитать, если хотите подробностей