«Утренний бухгалтер». При приеме на работу у людей смотрят кредитные истории

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Закредитованность потенциальных работников интересует каждого пятого работодателя: такие данные следуют из опроса SuperJob. А у вас в компании с этим как?
Цитаты великих людей: сенатор предложил пенсионерам подрабатывать, если не хватает денег на еду. З — забота!
Свежее разъяснение от Роструда. Работодатель не может потребовать от работника неустойку за то, что он решил уволиться.
В столице анонсировали очередную пандемийную помощь бизнесу на 500 миллионов.
Вы пользуетесь услугами налоговых юристов? Рассказываем, на что надо обратить внимание в таком случае.
Слышали странное слово «факторинг»? Держите классный бесплатный вебинар, который поможет разобраться, что это такое и зачем надо вашему бизнесу.
Новости
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- Работодатели лезут в кредитные истории сотрудников
- Инфляции из-за резкого роста доходов населения не будет. Потому что зарплаты растут медленно
- Налоговики планируют собрать еще больше налогов с бизнеса
- О болезни сотрудников работодатели будут узнавать от ФСС в режиме онлайн
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- Можно ли в трудовом договоре установить минимальный срок работы?
- Расходы по перевозке можно подтвердить не только транспортной накладной, но и другими документами
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События
Деловой вечер: Спорные вопросы по контролю за доходами/расходами физических лиц. Информация из первых уст от представителя ФНС
Дата проведения: 13 октября, среда
Выемки, которые проводят налоговики: что законно и что нет
Дата проведения: 13 октября, среда
Новые федеральные стандарты по бухгалтерскому учету. Аренда, основные средства, капитальные вложения: правила учета в 2022 г.
Дата проведения: 13 октября, среда
Новый состав отчётности за 9 месяцев. Как избежать претензий налоговиков Смирнова Татьяна Степановна
Дата проведения: 13 октября, среда
Полицейские проверки: что делать, если изымают документы и предметы
Дата проведения: 12 октября, вторник
Лицензия на образовательную детальность — нужна?!
Дата проведения: 12 октября, вторник
Заработная плата. Новое в расчётах с персоналом в 2021 г.: оплата труда, средний заработок, социальные пособия в 2021г., НДФЛ, страховые взносы
Дата проведения: 12 октября, вторник
Отчетность за 9 мес. 2021: избегаем ошибок в декларациях и расчетах
Дата проведения: 11 октября, понедельник
Неналоговые проверки бизнеса 2021: к кому нагрянут и как защищаться
Дата проведения: 11 октября, понедельник
Актуальные вопросы налогового и бухгалтерского учёта, гражданского и хозяйственного права
Дата проведения: 11 октября, понедельник
Статьи
— «Утренний бухгалтер». Налоговики закидывают бухгалтеров требованиями во время отчетности
Никогда такого не было и вот опять.
— Перевод во время перевода: как не запутаться кадровику
Ситуация в компании может меняться очень быстро. И нередко на практике нужно провести перевод во время временного перевода, совершенного ранее. Из этой статьи узнаете о порядке перевода во время временного перевода.
🔒 Проверяем заполнение РСВ по контрольным соотношениям
Перед сдачей отчетности надо проверить, правильно ли она заполнена. Расскажем, как проверить расчет по страховым взносам (РСВ).
— Как отразить перечисление заработной платы сотрудника третьему лицу в программах 1С?
Работники получают заработную плату через кассу организации или безналичным путем на банковскую карту. Но законодательство не исключает случаев, когда сотрудник просит перечислять его заработок на счет другого человека.
— Спецодежда в бухгалтерском и налоговом учете в 2021 году
Новые правила учета спецодежды ввел ФСБУ 5/2019 «Запасы», они отличаются от прежнего порядка. Теперь бухгалтеру важно знать, в каких случаях спецодежда относится на счета учета в состав запасов, а в каких — в состав основных средств. Как правильно отражать приобретение и списание спецодежды в бухгалтерском и налоговом учете в 2021 году по новым правилам, расскажем в статье.
— Как отражать в бухучете безвозмездное поступление ОС
Вы можете купить основное средство, а также получить его безвозмездно или, что по сути близко к безвозмездному поступлению, приобрести за счет госпомощи. Бухучет ОС в этих случаях имеет свои особенности.
🔒 Оформляем в системе прослеживаемости возврат товара в рознице
Начиная с отчетности за 3 квартал 2021 года, надо сдавать отчет о прослеживаемых товарах в некоторых случаях. Разбираемся, надо ли это делать при возврате товара в рознице.
— «Ночной бухгалтер». ФСС сольет работодателям данные о болезнях сотрудников
Не маниакально будут, конечно, следить. Но ФСС в любой момент сможет рассказать работодателю все о вашей болезни в режиме онлайн.
Блоги компаний
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- «Крипто »: встроенную лицензию КриптоПро CSP 5.0 можно приобрести по сниженной цене (Калуга Астрал)
- Блокировка счетов ИП, НДС по поиску космонавтов в практике Верховного Суда (Юзвак Максим)
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/74365 от 14.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Оплатили сотрудникам питание? Удерживаем НДФЛ на дату фактической оплаты
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/75585 от 17.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости При продаже апартаментов не надо платить НДФЛ, только если прошло пять лет
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/73114 от 09.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Как платить НДФЛ с однодневных командировок? Разъясняет Минфин
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