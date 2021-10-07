«Утренний бухгалтер». При приеме на работу у людей смотрят кредитные истории

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Закредитованность потенциальных работников интересует каждого пятого работодателя: такие данные следуют из опроса SuperJob. А у вас в компании с этим как?

Цитаты великих людей: сенатор предложил пенсионерам подрабатывать, если не хватает денег на еду. З — забота!

Свежее разъяснение от Роструда. Работодатель не может потребовать от работника неустойку за то, что он решил уволиться.

В столице анонсировали очередную пандемийную помощь бизнесу на 500 миллионов.

Вы пользуетесь услугами налоговых юристов? Рассказываем, на что надо обратить внимание в таком случае.

Слышали странное слово «факторинг»? Держите классный бесплатный вебинар, который поможет разобраться, что это такое и зачем надо вашему бизнесу.

Новости

События

Деловой вечер: Спорные вопросы по контролю за доходами/расходами физических лиц. Информация из первых уст от представителя ФНС

Дата проведения: 13 октября, среда

Выемки, которые проводят налоговики: что законно и что нет

Дата проведения: 13 октября, среда

Новые федеральные стандарты по бухгалтерскому учету. Аренда, основные средства, капитальные вложения: правила учета в 2022 г.

Дата проведения: 13 октября, среда

Новый состав отчётности за 9 месяцев. Как избежать претензий налоговиков Смирнова Татьяна Степановна

Дата проведения: 13 октября, среда

Полицейские проверки: что делать, если изымают документы и предметы

Дата проведения: 12 октября, вторник

Лицензия на образовательную детальность — нужна?!

Дата проведения: 12 октября, вторник

Заработная плата. Новое в расчётах с персоналом в 2021 г.: оплата труда, средний заработок, социальные пособия в 2021г., НДФЛ, страховые взносы

Дата проведения: 12 октября, вторник

Отчетность за 9 мес. 2021: избегаем ошибок в декларациях и расчетах

Дата проведения: 11 октября, понедельник

Неналоговые проверки бизнеса 2021: к кому нагрянут и как защищаться

Дата проведения: 11 октября, понедельник

Актуальные вопросы налогового и бухгалтерского учёта, гражданского и хозяйственного права

Дата проведения: 11 октября, понедельник

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Налоговики закидывают бухгалтеров требованиями во время отчетности

Никогда такого не было и вот опять.

— Перевод во время перевода: как не запутаться кадровику

Ситуация в компании может меняться очень быстро. И нередко на практике нужно провести перевод во время временного перевода, совершенного ранее. Из этой статьи узнаете о порядке перевода во время временного перевода.

🔒 Проверяем заполнение РСВ по контрольным соотношениям

Перед сдачей отчетности надо проверить, правильно ли она заполнена. Расскажем, как проверить расчет по страховым взносам (РСВ).

— Как отразить перечисление заработной платы сотрудника третьему лицу в программах 1С?

Работники получают заработную плату через кассу организации или безналичным путем на банковскую карту. Но законодательство не исключает случаев, когда сотрудник просит перечислять его заработок на счет другого человека.

— Спецодежда в бухгалтерском и налоговом учете в 2021 году

Новые правила учета спецодежды ввел ФСБУ 5/2019 «Запасы», они отличаются от прежнего порядка. Теперь бухгалтеру важно знать, в каких случаях спецодежда относится на счета учета в состав запасов, а в каких — в состав основных средств. Как правильно отражать приобретение и списание спецодежды в бухгалтерском и налоговом учете в 2021 году по новым правилам, расскажем в статье.

— Как отражать в бухучете безвозмездное поступление ОС

Вы можете купить основное средство, а также получить его безвозмездно или, что по сути близко к безвозмездному поступлению, приобрести за счет госпомощи. Бухучет ОС в этих случаях имеет свои особенности.

🔒 Оформляем в системе прослеживаемости возврат товара в рознице

Начиная с отчетности за 3 квартал 2021 года, надо сдавать отчет о прослеживаемых товарах в некоторых случаях. Разбираемся, надо ли это делать при возврате товара в рознице.

— «Ночной бухгалтер». ФСС сольет работодателям данные о болезнях сотрудников

Не маниакально будут, конечно, следить. Но ФСС в любой момент сможет рассказать работодателю все о вашей болезни в режиме онлайн.

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/74365 от 14.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Оплатили сотрудникам питание? Удерживаем НДФЛ на дату фактической оплаты

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/75585 от 17.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости При продаже апартаментов не надо платить НДФЛ, только если прошло пять лет

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/73114 от 09.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Как платить НДФЛ с однодневных командировок? Разъясняет Минфин

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