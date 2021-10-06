«Утренний бухгалтер». Налоговики закидывают бухгалтеров требованиями во время отчетности

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Все бухгалтеры сейчас по уши в нагрянувшей отчетности, но налоговиков это никак не останавливает: они закидывают бизнес требованиями, ибо у них, видите ли, выходят сроки по 2018 году.

Кстати, об отчетности. На самую горячую тему осени эксперт проведет на «Клерке» бесплатный вебинар: записаться можно прямо сейчас.

Осторожно, ваши покупатели могут быть замаскированными налоговиками. Инспекторы в качестве тайных покупателей ловят всех неприменяющих ККТ.

Центробанк рекомендовал банкам организовать для клиентов возможность оспорить неверную кредитную историю онлайн.

В счете-фактуре на услуги может не быть единиц измерения: объясняем на основе письма Минфина.

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Новости

События

Заработная плата. Новое в расчётах с персоналом в 2021 г.: оплата труда, средний заработок, социальные пособия в 2021г., НДФЛ, страховые взносы

Дата проведения: 12 октября, вторник

Отчетность за 9 мес. 2021: избегаем ошибок в декларациях и расчетах

Дата проведения: 11 октября, понедельник

Неналоговые проверки бизнеса 2021: к кому нагрянут и как защищаться

Дата проведения: 11 октября, понедельник

Актуальные вопросы налогового и бухгалтерского учёта, гражданского и хозяйственного права

Дата проведения: 11 октября, понедельник

Специалист по управленческому и финансовому учету

Дата проведения: 9 октября, суббота

Повышение квалификации до уровня: финансовый директор; финансовый менеджер; эксперт международной компании

Дата проведения: 8 октября, пятница

Современная бизнес квалификация: Управленческий учет; Финансовый учет(МСФО); Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА

Дата проведения: 8 октября, пятница

Что делать, если к вам в офис нагрянула полиция?

Дата проведения: 7 октября, четверг

Как увеличить продажи на маркетплейсах

Дата проведения: 7 октября, четверг

Набор для прохождения тестирования при трудоустройстве на практике: МСФО; Трансформация; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА

Дата проведения: 7 октября, четверг

Статьи

— «Утренний бухгалтер». СЗВ-М надо отменить, считают люди

Многие считают, что этот отчет дублирует СЗВ-ТД.

🔒 Какой срок владения квартирой дает право не платить НДФЛ при ее продаже

Какова продолжительность минимального срока владения и как его считать — разберем в этой статье.

— Переход на ФСБУ 6/2020: важные детали для бухгалтера

Все компании должны начать применять ФСБУ 6/2020. С какого года и в каком порядке нужно осуществить переход на новый стандарт, расскажем в статье.

🔒 С 2022 года надо использовать электронные транспортные накладные

С 1 января 2022 года все транспортные перевозки будут сопровождаться новым форматом документов — электронными перевозочными документами. ФНС уже разработала их формат.

— Пять процентов на ошибки: правила эффективного делегирования

Как работает по-настоящему эффективная система передачи функционала?

— Кэшбэк в замочную скважину. Почему банки хотят знать, что мы покупаем?

Банки хотят знать, что именно мы покупаем. Взамен обещают точнее рассчитывать кэшбэк. Пойдет ли это нам на пользу?

— Оценочный лист для стимулирующих выплат: как выглядит и что важно знать кадровику

Оценочный лист для стимулирующих выплат — документ, позволяющий определить уровень достижения работником определенных результатов в работе. В дальнейшем его используют при назначении премиальных.

— Что нужно для открытия филиалов иностранных компаний в других странах?

Провели небольшое сравнение процедур открытия в Германии, Франции и Великобритании.

— Какое вознаграждение должно быть у финансового управляющего?

Адекватность вознаграждения финансового управляющего? Давайте посчитаем. Посмотрим, сколько стоит даже не средняя стоимость работ, выполняемая финансовым управляющим, а минимум, то есть простой должник с минимумом имущества и минимум действий по нему. Реальная стоимость должна быть в разы больше с учетом профессионализма и ответственности, объема работ и резко увеличенных рисков.

— «Ночной бухгалтер». Продавцы бумажного НДС приходят к компаниям как кредиторы

Проблемы из-за бумажного НДС могут быть даже во время банкротства: такие компании стали включать в реестр требований кредиторов.

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-09/32579 от 05.06.2015

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/74779 от 15.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости ИП слетел с ПСН из-за превышения лимита. Новый режим применяем с даты получения этого патента

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/71290 от 03.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Когда ИП не сможет учесть расходы на покупку имущества при его продаже?

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/73062 от 09.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Как учесть расходы на вакцинацию сотрудников

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/73598 от 10.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Продать единственную квартиру без НДФЛ можно через 3 года. Но скоро этот срок обнулят

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