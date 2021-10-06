«Утренний бухгалтер». Налоговики закидывают бухгалтеров требованиями во время отчетности

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Все бухгалтеры сейчас по уши в нагрянувшей отчетности, но налоговиков это никак не останавливает: они закидывают бизнес требованиями, ибо у них, видите ли, выходят сроки по 2018 году.
Кстати, об отчетности. На самую горячую тему осени эксперт проведет на «Клерке» бесплатный вебинар: записаться можно прямо сейчас.
Осторожно, ваши покупатели могут быть замаскированными налоговиками. Инспекторы в качестве тайных покупателей ловят всех неприменяющих ККТ.
Центробанк рекомендовал банкам организовать для клиентов возможность оспорить неверную кредитную историю онлайн.
В счете-фактуре на услуги может не быть единиц измерения: объясняем на основе письма Минфина.
7 октября МойСклад приглашает на вебинар «Как увеличить продажи на маркетплейсах»
На бесплатном вебинаре вместе с Озон, Яндекс.Маркетплейс и действующими продавцами на Wildberries расскажем:
- как торговать сразу на нескольких маркетплейсах,
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- не получать штрафы и управлять товарами, остатками, ценами сразу на всех витринах.
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Дата проведения: 12 октября, вторник
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Дата проведения: 11 октября, понедельник
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Дата проведения: 11 октября, понедельник
Актуальные вопросы налогового и бухгалтерского учёта, гражданского и хозяйственного права
Дата проведения: 11 октября, понедельник
Специалист по управленческому и финансовому учету
Дата проведения: 9 октября, суббота
Повышение квалификации до уровня: финансовый директор; финансовый менеджер; эксперт международной компании
Дата проведения: 8 октября, пятница
Современная бизнес квалификация: Управленческий учет; Финансовый учет(МСФО); Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА
Дата проведения: 8 октября, пятница
Что делать, если к вам в офис нагрянула полиция?
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Как увеличить продажи на маркетплейсах
Дата проведения: 7 октября, четверг
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-09/32579 от 05.06.2015
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/74779 от 15.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости ИП слетел с ПСН из-за превышения лимита. Новый режим применяем с даты получения этого патента
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/71290 от 03.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Когда ИП не сможет учесть расходы на покупку имущества при его продаже?
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/73062 от 09.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Как учесть расходы на вакцинацию сотрудников
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/73598 от 10.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Продать единственную квартиру без НДФЛ можно через 3 года. Но скоро этот срок обнулят
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