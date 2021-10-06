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«Утренний бухгалтер». Налоговики закидывают бухгалтеров требованиями во время отчетности

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Все бухгалтеры сейчас по уши в нагрянувшей отчетности, но налоговиков это никак не останавливает: они закидывают бизнес требованиями, ибо у них, видите ли, выходят сроки по 2018 году.

Кстати, об отчетности. На самую горячую тему осени эксперт проведет на «Клерке» бесплатный вебинар: записаться можно прямо сейчас.

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Документы

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Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/74779 от 15.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости ИП слетел с ПСН из-за превышения лимита. Новый режим применяем с даты получения этого патента

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/71290 от 03.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Когда ИП не сможет учесть расходы на покупку имущества при его продаже?

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/73062 от 09.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Как учесть расходы на вакцинацию сотрудников

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/73598 от 10.09.2021

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