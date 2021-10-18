«Утренний бухгалтер». Компаниям раздадут льготы по налогу на прибыль за трудоустройство инвалидов

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
В Госдуме предложили уменьшить ставку по налогу на прибыль компаниям, которые принимают на работу инвалидов.
Если компания отстранила работника из-за отсутствия у него прививки от ковида, вместо этого работника по срочному ТД можно принять другого, заявил Роструд.
Один из судов кассации, похоже, изобрел новый термин — уголовную ответственность компаний. Вообще-то в России такого нет, но суд это не смутило.
Налоговики требуют у компании оборотно-сальдовую ведомость и карточки счетов. Клерки обсуждают, давать ли.
Больше, кстати, о требованиях налоговиков в 2021 году рассказывает эксперт в записи нашего вебинара: забирайте хоть сейчас.
Рассказываем много нового про факторинг и не только в новом выпуске «Утренннего бухгалтера». Хорошей вам недели!
Как производителю, поставщику и дистрибьютору подготовиться к обязательной маркировке воды?
На партнерском вебинаре Docrobot и ЦРПТ обсудим:
- как начать работу с маркировкой;
- что учесть;
- как не нарваться на штрафы.
Уже завтра, 19 октября, в 10:00 мск.
Новости
- Уголовная ответственность компаний, по мнению судов, существует. Они живут в другой реальности?
- Вместо аккуратных документов бухгалтерам приносят мятые бумажные комки
- Нестабильный интернет не спасет от штрафов по онлайн-кассам
- Налоговики объявили номиналом реального директора компании
- Работающим пенсионерам опять обещают вернуть индексацию
- Невакцинированного сотрудника можно отстранить, а на его место принять человека с прививкой
- За трудоустройство инвалидов дадут льготу по налогу на прибыль
- Бизнес и адвокаты — враги налоговиков?
- Сотрудника вызвали в военкомат? Оплачивайте только дни, когда он должен был работать
- ИП на ОСНО платит НДФЛ по ставке 15 %, если доход больше 5 миллионов
- В каком случае ИП не слетит с патента при 16 сотрудниках?
- За какие схемы налоговики не придут с проверкой?
- Оборотно-сальдовая ведомость и карточки счетов. Нужно ли давать их налоговикам по требованию?
- Новые размеры маткапитала на 2022 год озвучат только в декабре
- Перечисляете бывшим работникам-пенсионерам пожизненные выплаты? Минфин разъясняет про НДФЛ и взносы
- Не забудьте сдать СЗВ-М. Сегодня последний день, но время еще есть
- После смерти ИП бухгалтер уже не может сдать РСВ и 2-НДФЛ
- Подписываете трудовой договор только на последнем листе? Суд с вредным сотрудником гарантирован
- Налоговики будут выдавать справки о состоянии расчетов по новой форме
- Кто пользовался кассами или сервисами «АТОЛ», нужно ваше мнение
- Стоит ли работа главбуха 50 тысяч? Не удаленка
- С 28 октября столичный общепит сможет вернуть расходы по коммуналке
- ИП и ООО массово закрываются, и вы можете стать следующими
События
Как вести расчеты с сотрудниками и учредителями без ошибок?
Дата проведения: 21 октября, четверг
Бухгалтер хочет в аутсорсеры: что надо знать?
Дата проведения: 20 октября, среда
Налоговая документация по трансфертному ценообразованию: формула защиты внутригруппового ценообразования
Дата проведения: 20 октября, среда
Как исключить кассовый разрыв и получить деньги сразу после поставки? Все, что нужно знать про факторинг
Дата проведения: 19 октября, вторник
Docrobot.Talks Обязательная маркировка воды – как начать работу
Дата проведения: 19 октября, вторник
Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками
Дата проведения: 18 октября, понедельник
Налоговая оптимизация: от экономии до потери бизнеса
Дата проведения: 18 октября, понедельник
Набор для прохождения тестирования при трудоустройстве на практике: МСФО; Трансформация; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА
Дата проведения: 18 октября, понедельник
Современная бизнес квалификация: Управленческий учет; Финансовый учет(МСФО); Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА
Дата проведения: 17 октября, воскресенье
Повышение квалификации до уровня: финансовый директор; финансовый менеджер; эксперт международной компании
Дата проведения: 16 октября, суббота
Статьи
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Очередная схема надувания людей: будьте внимательны. Звонят и людям, и компаниям.
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Электронные трудовые книжки — главная тема для кадровиков прошлого, 2020 года, но вопросы до сих пор остаются.
— Как добиться единой версии правды по разным видам учета
Разбираемся, почему компаниям так важна «единая версия правды» и как должна выглядеть схема учета после сближения.
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Налоговые проверки сами по себе могут доставить массу неприятностей руководителям. Но иногда дело может принять и более серьезный оборот, когда речь удет уже об уголовной ответственности. О чем нужно знать директору?
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Документы
Минфин РФ: Письмо № БС-3-11/6755@ от 11.10.2021
Подробнее о документе мы писали в новости После смерти ИП бухгалтер уже не может сдать РСВ и 2-НДФЛ
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/71974 от 06.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Перечисляете бывшим работникам-пенсионерам пожизненные выплаты? Минфин разъясняет про НДФЛ и взносы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-07/81767 от 08.10.2021
Подробнее о документе мы писали в новости ИП на ОСНО платит НДФЛ по ставке 15 %, если доход больше 5 миллионов
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/15259 от 02.03.2020
Верховный Суд РФ: Определение № 307-ЭС20-12414 от 18.09.2020
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