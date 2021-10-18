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«Утренний бухгалтер». Компаниям раздадут льготы по налогу на прибыль за трудоустройство инвалидов

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

В Госдуме предложили уменьшить ставку по налогу на прибыль компаниям, которые принимают на работу инвалидов.

Если компания отстранила работника из-за отсутствия у него прививки от ковида, вместо этого работника по срочному ТД можно принять другого, заявил Роструд.

Один из судов кассации, похоже, изобрел новый термин — уголовную ответственность компаний. Вообще-то в России такого нет, но суд это не смутило.

Налоговики требуют у компании оборотно-сальдовую ведомость и карточки счетов. Клерки обсуждают, давать ли.

Больше, кстати, о требованиях налоговиков в 2021 году рассказывает эксперт в записи нашего вебинара: забирайте хоть сейчас.

Рассказываем много нового про факторинг и не только в новом выпуске «Утренннего бухгалтера». Хорошей вам недели!

Как производителю, поставщику и дистрибьютору подготовиться к обязательной маркировке воды?

На партнерском вебинаре Docrobot и ЦРПТ обсудим:

  • как начать работу с маркировкой;
  • что учесть;
  • как не нарваться на штрафы.

Уже завтра, 19 октября, в 10:00 мск.

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