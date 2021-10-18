«Утренний бухгалтер». Компаниям раздадут льготы по налогу на прибыль за трудоустройство инвалидов

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

В Госдуме предложили уменьшить ставку по налогу на прибыль компаниям, которые принимают на работу инвалидов.

Если компания отстранила работника из-за отсутствия у него прививки от ковида, вместо этого работника по срочному ТД можно принять другого, заявил Роструд.

Один из судов кассации, похоже, изобрел новый термин — уголовную ответственность компаний. Вообще-то в России такого нет, но суд это не смутило.

Налоговики требуют у компании оборотно-сальдовую ведомость и карточки счетов. Клерки обсуждают, давать ли.

Больше, кстати, о требованиях налоговиков в 2021 году рассказывает эксперт в записи нашего вебинара: забирайте хоть сейчас.

Рассказываем много нового про факторинг и не только в новом выпуске «Утренннего бухгалтера». Хорошей вам недели!

Как производителю, поставщику и дистрибьютору подготовиться к обязательной маркировке воды? На партнерском вебинаре Docrobot и ЦРПТ обсудим: как начать работу с маркировкой;

что учесть;

как не нарваться на штрафы. Уже завтра, 19 октября, в 10:00 мск. Записаться

Новости

События

Как вести расчеты с сотрудниками и учредителями без ошибок?

Дата проведения: 21 октября, четверг

Бухгалтер хочет в аутсорсеры: что надо знать?

Дата проведения: 20 октября, среда

Налоговая документация по трансфертному ценообразованию: формула защиты внутригруппового ценообразования

Дата проведения: 20 октября, среда

Как исключить кассовый разрыв и получить деньги сразу после поставки? Все, что нужно знать про факторинг

Дата проведения: 19 октября, вторник

Docrobot.Talks Обязательная маркировка воды – как начать работу

Дата проведения: 19 октября, вторник

Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками

Дата проведения: 18 октября, понедельник

Налоговая оптимизация: от экономии до потери бизнеса

Дата проведения: 18 октября, понедельник

Набор для прохождения тестирования при трудоустройстве на практике: МСФО; Трансформация; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА

Дата проведения: 18 октября, понедельник

Современная бизнес квалификация: Управленческий учет; Финансовый учет(МСФО); Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА

Дата проведения: 17 октября, воскресенье

Повышение квалификации до уровня: финансовый директор; финансовый менеджер; эксперт международной компании

Дата проведения: 16 октября, суббота

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Новые мошенники представляются налоговиками и вымогают у людей деньги

Очередная схема надувания людей: будьте внимательны. Звонят и людям, и компаниям.

— Электронные трудовые книжки: проверьте, все ли знаете. Тест для бухгалтеров

Электронные трудовые книжки — главная тема для кадровиков прошлого, 2020 года, но вопросы до сих пор остаются.

— Как добиться единой версии правды по разным видам учета

Разбираемся, почему компаниям так важна «единая версия правды» и как должна выглядеть схема учета после сближения.

— Материнский капитал в 2022 году: что, кому, когда

Рассказываем, сколько составит маткапитал в 2022 году, как получить сертификат на выплату и как ее использовать.

— Горячие вопросы октябрьской отчетности

Лайфхаки, чтобы сделать непростой период для бухгалтера проще.

— «Безопасное» банкротство: что может пойти не так?

С конца 2015 года у любого россиянина появилась возможность стать банкротом. Это стало возможным в связи с внесением поправок в Федеральный закон № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» в виде новой главы «Банкротство гражданина».

— За что ответит директор, если компания не платит налоги

Налоговые проверки сами по себе могут доставить массу неприятностей руководителям. Но иногда дело может принять и более серьезный оборот, когда речь удет уже об уголовной ответственности. О чем нужно знать директору?

— «Ночной бухгалтер». Поставщики шлют испорченные документы. Объявляем флешмоб замученных бухгалтеров

Поставщикам и клиентам пофигу, что там у бухгалтера болит: документы шлют грязные, мятые, а порой настолько испорченные, что оттуда вообще нельзя вытащить информацию.

🔒 Сдаем декларацию по НДС по новой форме

Важные моменты изменившейся отчетности: разбираемся, в чем не ошибиться.

🔒 Как сдать отчетность по 6-НДФЛ: важные нюансы

Одна из сложных по заполнению форм отчетности — 6-НДФЛ .Расскажем о том, в какие строки нужно вписать разные выплаты в отчете за 9 месяцев.

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № БС-3-11/6755@ от 11.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости После смерти ИП бухгалтер уже не может сдать РСВ и 2-НДФЛ

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/71974 от 06.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Перечисляете бывшим работникам-пенсионерам пожизненные выплаты? Минфин разъясняет про НДФЛ и взносы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-07/81767 от 08.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости ИП на ОСНО платит НДФЛ по ставке 15 %, если доход больше 5 миллионов

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/15259 от 02.03.2020

Верховный Суд РФ: Определение № 307-ЭС20-12414 от 18.09.2020

Обсуждаемые темы форума

— Переход на НПД

— Расчет по страховым взносам.Удержания с уволенного

— SOS! Как необходимо перевыставлять полученную электроэнергию?

— Суточные в 4-ФСС и РСВ

— Удаленная работа за границей

— НДС из стран таможенного союза (ЕАЭС)

— Ответ на требование фнс

— Заполнение декларации по НДС

— Уточненка по НДС (1С) - признак актуальности

— Раздельный учет при реализации маркированного товара

— Строительные работы и патент

— Учет аренды по ФСБУ 25/2018

— Всё об уровнях доверия на форуме

— Инвестиционный налоговый вычет

— Аренда у департамента имущества

— Регистрация торговой марки и составление договора коммерческой концессии

— 6-НДФЛ при разных процентных ставках

— Самозанятые и ККМ

— ИП покупка автомобиля