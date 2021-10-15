«Утренний бухгалтер». Новые мошенники представляются налоговиками и вымогают у людей деньги

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Людям и компаниям звонят якобы от налоговой и просят перевести деньги на проведение досуга сотрудников ФНС. Это мошенники, предупреждают региональные налоговики.
Из свежих решений Верховного суда. Если фирма переезжает, то пока не будет записи о смене адреса, налоговики вполне могут прийти, считает суд.
Власти рассказали, что добавят на Госуслуги еще целых три сервиса. Делаем ставки, когда ляжет сайт?
Очередная драма про цены. В их росте виновата плохая погода, считает Центробанк.
Новости про валютный контроль самозанятых: возьмите на заметку. Еще больше про работу с СМЗ, кстати, рассказывает эксперт в записи вебинара «Клерка».
Стандарты бухучета — зачастую темный лес даже для профессионалов. С какими и как работать?
На большом курсе от Учебного центра «Что делать Квалификация» со 2 по 10 декабря разберем все основные стандарты и научимся работе с ними на практике.
График обучения: 2, 3, 7, 9 и 10 декабря (10.00-17.00).
Формат: очно или онлайн.
Документ об образовании: удостоверение о повышении квалификации в объеме 44 ак. ч., сертификат ИПБ России на 40 часов (для аттестованных профбухгалтеров).
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Новости
- Фирма из пострадавшей отрасли не может добиться положенного списания налогов
- В росте цен на овощи обвинили плохую погоду
- Актуальный список регионов с обязательной вакцинацией
- Мошенники звонят от имени налоговиков и просят денег на отдых
- По каким исполнителям нужно платить взносы и НДФЛ с оплаты проезда?
- Актуальный список регионов, где ввели QR-коды о вакцинации
- Самозанятые не освобождены от валютного контроля при импорте
- Доходы IT-компаний от рекламного ПО с 2021 года не учитываются для льготных взносов
- Онлайн-магазин и читалка для книг в смартфонах не обязательны, считает ФАС
- Майнеров заставят платить за электричество по повышенным тарифам
- Может ли работодатель установить получасовой обед при 8-часовом рабочем дне?
- Налоговики хотят штатки с ФИО. Кто-нибудь уже скажите им, что в штатке ФИО не пишут
- На Госуслугах появятся еще три сервиса. Выдержит ли портал?
- За какое дробление бизнеса точно прилетит от налоговиков? Смотрите запись вебинара
- IT-компании не платят 10-процентные взносы с превышения предельной базы
- ИП кинул контрагентов на 44,5 млн. Они почему-то не проверили его судимость за мошенничество
- В Думе призвали вернуть людям на руки их пенсионные накопления
- Работник принудительно лежал в психбольнице - это не прогул. Но и платить ему тут не за что
- У бухгалтера пропали 2 миллиона на 51 счете. Где искать ошибку?
- Налоговая придет с проверкой, даже если компания начала менять адрес
- «Инфо-Предприятие» сравнили с иномаркой в «Рейтинге компаний»
- Бумажные документы можно будет перевести в электронный вид и через год выкинуть
- Теневой бизнес начнет процветать из-за QR-кодов, предупредили рестораторы
- Хотите получать зарплату наличкой? Сначала надо договориться с начальством
- Кто должен заниматься возвратом денег по таможенным платежам? Главбух или юрист?
- Можно ли учесть штрафы ГИБДД в налоговом учете?
События
Бухгалтер хочет в аутсорсеры: что надо знать?
Дата проведения: 20 октября, среда
Налоговая документация по трансфертному ценообразованию: формула защиты внутригруппового ценообразования
Дата проведения: 20 октября, среда
Как исключить кассовый разрыв и получить деньги сразу после поставки? Все, что нужно знать про факторинг
Дата проведения: 19 октября, вторник
Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками
Дата проведения: 18 октября, понедельник
Налоговая оптимизация: от экономии до потери бизнеса
Дата проведения: 18 октября, понедельник
Специалист по управленческому и финансовому учету
Дата проведения: 16 октября, суббота
Статьи
— «Утренний бухгалтер». Власти опять хотят поменять Налоговый кодекс и закон о бухучете
Первый, мол, слишком запутанный, а второй — устаревший.
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Руководство многих организаций нередко задумывается над тем, как начать работать в другом регионе. Что собой представляет обособленное подразделение, как его правильно открыть, каковы правила уплаты налогов при наличии подразделения, расскажем далее в нашей статье.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/77947 от 26.12.2016
Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/74331 от 14.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости IT-компании не платят 10-процентные взносы с превышения предельной базы
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/4855 от 27.01.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/74799 от 15.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Доходы IT-компаний от рекламного ПО с 2021 года не учитываются для льготных взносов
ФНС РФ: Письмо № ШЮ-3-17/6558@ от 30.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Самозанятые не освобождены от валютного контроля при импорте
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