«Утренний бухгалтер». Новые мошенники представляются налоговиками и вымогают у людей деньги

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Людям и компаниям звонят якобы от налоговой и просят перевести деньги на проведение досуга сотрудников ФНС. Это мошенники, предупреждают региональные налоговики.

Из свежих решений Верховного суда. Если фирма переезжает, то пока не будет записи о смене адреса, налоговики вполне могут прийти, считает суд.

Власти рассказали, что добавят на Госуслуги еще целых три сервиса. Делаем ставки, когда ляжет сайт?

Очередная драма про цены. В их росте виновата плохая погода, считает Центробанк.

Новости про валютный контроль самозанятых: возьмите на заметку. Еще больше про работу с СМЗ, кстати, рассказывает эксперт в записи вебинара «Клерка».

Стандарты бухучета — зачастую темный лес даже для профессионалов. С какими и как работать? На большом курсе от Учебного центра «Что делать Квалификация» со 2 по 10 декабря разберем все основные стандарты и научимся работе с ними на практике. График обучения: 2, 3, 7, 9 и 10 декабря (10.00-17.00). Формат: очно или онлайн. Документ об образовании: удостоверение о повышении квалификации в объеме 44 ак. ч., сертификат ИПБ России на 40 часов (для аттестованных профбухгалтеров). Интересно? Жмите узнать подробнее и записывайтесь прямо сейчас! Узнать подробнее

Новости

События

Бухгалтер хочет в аутсорсеры: что надо знать?

Дата проведения: 20 октября, среда

Налоговая документация по трансфертному ценообразованию: формула защиты внутригруппового ценообразования

Дата проведения: 20 октября, среда

Как исключить кассовый разрыв и получить деньги сразу после поставки? Все, что нужно знать про факторинг

Дата проведения: 19 октября, вторник

Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками

Дата проведения: 18 октября, понедельник

Налоговая оптимизация: от экономии до потери бизнеса

Дата проведения: 18 октября, понедельник

Специалист по управленческому и финансовому учету

Дата проведения: 16 октября, суббота

Статьи

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Первый, мол, слишком запутанный, а второй — устаревший.

🔒 Что изменится в НДФЛ и УСН из-за новых коэффициентов-дефляторов

Увеличен предел дохода, после превышения которого можно слететь с упрощенки. Есть и другие изменения.

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Руководство многих организаций нередко задумывается над тем, как начать работать в другом регионе. Что собой представляет обособленное подразделение, как его правильно открыть, каковы правила уплаты налогов при наличии подразделения, расскажем далее в нашей статье.

🔒 Почему у вас не примут декларацию по НДС? Проверьте контрольные соотношения

С 1 июля действует новое правило по сдаче декларации по НДС — если при проведении камеральной проверки выяснится, что показатели декларации не соответствуют контрольным соотношениям, то она считается не представленной.

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С 2022 года можно будет выдавать электронные доверенности. Главное, чтобы не случилось восстание машин, конечно.

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При подготовке годовой отчетности важно применить изменения, которые вступили в силу в течение года и дают возможность не завысить доходы и не занизить расходы.

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Могут ли работника уволить без его ведома — да, но только при наличии основания, предусмотренного ТК РФ, и соблюдении установленной процедуры.

— Когда подаренную квартиру с легкостью отберут у одаряемого. Пять основных случаев

Квартира, полученная в подарок, — мечта почти любого человека. При этом многие россияне, имевшие счастье получить жилье в дар, убеждены, что такой щедрый подарок останется с ними навсегда и никто не сможет его отобрать. Однако это заблуждение. Есть как минимум три небанальных случая, при которых у одаряемых с легкостью могут отобрать подарок.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/77947 от 26.12.2016

Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/74331 от 14.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости IT-компании не платят 10-процентные взносы с превышения предельной базы

Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/4855 от 27.01.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/74799 от 15.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Доходы IT-компаний от рекламного ПО с 2021 года не учитываются для льготных взносов

ФНС РФ: Письмо № ШЮ-3-17/6558@ от 30.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Самозанятые не освобождены от валютного контроля при импорте

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