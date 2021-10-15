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«Утренний бухгалтер». Новые мошенники представляются налоговиками и вымогают у людей деньги

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Людям и компаниям звонят якобы от налоговой и просят перевести деньги на проведение досуга сотрудников ФНС. Это мошенники, предупреждают региональные налоговики.

Из свежих решений Верховного суда. Если фирма переезжает, то пока не будет записи о смене адреса, налоговики вполне могут прийти, считает суд.

Власти рассказали, что добавят на Госуслуги еще целых три сервиса. Делаем ставки, когда ляжет сайт?

Очередная драма про цены. В их росте виновата плохая погода, считает Центробанк.

Новости про валютный контроль самозанятых: возьмите на заметку. Еще больше про работу с СМЗ, кстати, рассказывает эксперт в записи вебинара «Клерка».

Стандарты бухучета — зачастую темный лес даже для профессионалов. С какими и как работать?

На большом курсе от Учебного центра «Что делать Квалификация» со 2 по 10 декабря разберем все основные стандарты и научимся работе с ними на практике.

График обучения: 2, 3, 7, 9 и 10 декабря (10.00-17.00).

Формат: очно или онлайн.

Документ об образовании: удостоверение о повышении квалификации в объеме 44 ак. ч., сертификат ИПБ России на 40 часов (для аттестованных профбухгалтеров).

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/77947 от 26.12.2016

Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/74331 от 14.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости IT-компании не платят 10-процентные взносы с превышения предельной базы

Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/4855 от 27.01.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/74799 от 15.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Доходы IT-компаний от рекламного ПО с 2021 года не учитываются для льготных взносов

ФНС РФ: Письмо № ШЮ-3-17/6558@ от 30.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Самозанятые не освобождены от валютного контроля при импорте

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