«Утренний бухгалтер». Готов список организаций для вычета по НДФЛ за спорт

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Стало известно, за занятия спортом в каких организациях дадут налоговый вычет. Скорее ищите свой спортзал или студию в списке.
Изменились правила заполнения формы СЗВ-СТАЖ: это связано с изменениями в правилах подсчета пенсионного стажа.
Приставы взялись за родителей, которые забыли выделить детям доли в жилье, купленном за счет маткапитала. Уже есть прецеденты.
😱 Директора стали требовать от бухгалтеров управленческий учет: знаний бухучета и налогов теперь недостаточно, чтобы остаться в профессии.
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Первый поток уже стартовал, но у нас просят еще: в группе не хватило мест. Поэтому сразу объявляем второй поток, он стартанет 15 декабря.
Новости
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- С 1 февраля 2022 года получить медотвод будет проще
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- Средняя зарплата по стране выросла больше 54 тыс. рублей. А вы получаете такую же?
- С 2023 года ОКВЭД не нужно будет подтверждать в ФСС
- В 2022 году ФСС будет автоматически удерживать алименты с больничных
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События
Основные изменения в трудовом законодательстве. Закон об электронном документообороте. Принят новый закон от 22.11.2021!
Дата проведения: 9 декабря, четверг
Как сэкономить на налогах без рисков в 2022 году
Дата проведения: 8 декабря, среда
Годовой отчет за 2021 год. Практикум по бухгалтерской и налоговой отчетности
Дата проведения: 8 декабря, среда
Маркировка в 2022: дедлайны и как подготовиться небольшому бизнесу
Дата проведения: 7 декабря, вторник
Последние изменения в налоговом учете и отчетности: 2021-2022 и среднесрочная перспектива
Дата проведения: 7 декабря, вторник
Годовая налоговая отчетность: рекомендации эксперта
Дата проведения: 7 декабря, вторник
Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2021-2022 гг. Новый порядок ведения кассовых операций (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 7 декабря, вторник
Презентация очных программ MBA
Дата проведения: 6 декабря, понедельник
Внутренний аудит и управление рисками предприятия
Дата проведения: 6 декабря, понедельник
Всероссийская юридическая онлайн викторина 2021
Дата проведения: 5 декабря, воскресенье
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Документы
Минтруд РФ: Письмо № 14-1/ООГ-327 от 21.01.2020
Минтруд РФ: Письмо № 14-1/ООГ-1110 от 21.02.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/91445 от 12.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости НДФЛ с зарплаты сотрудника надо считать без учета его доходов от других налоговых агентов
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/16722@ от 30.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости При совмещении УСН и ПСН надо делить взносы в пропорции для уменьшения патента
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/16553@ от 26.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики разъяснили, что делать ИП, если по его виду деятельности отменили патент
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