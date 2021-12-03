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«Утренний бухгалтер». Готов список организаций для вычета по НДФЛ за спорт

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Стало известно, за занятия спортом в каких организациях дадут налоговый вычет. Скорее ищите свой спортзал или студию в списке.

Изменились правила заполнения формы СЗВ-СТАЖ: это связано с изменениями в правилах подсчета пенсионного стажа.

Приставы взялись за родителей, которые забыли выделить детям доли в жилье, купленном за счет маткапитала. Уже есть прецеденты.

😱 Директора стали требовать от бухгалтеров управленческий учет: знаний бухучета и налогов теперь недостаточно, чтобы остаться в профессии.

Проходите наш курс повышения квалификации по управленческому учету. Обучение онлайн: видео-лекции, тесты, письменные задания, онлайн-встречи с преподавателями, закрытый телеграм-чат. Слушатели получат удостоверение о повышении квалификации по управленческому учету на 120 часов, которое попадет в госреестр.

Первый поток уже стартовал, но у нас просят еще: в группе не хватило мест. Поэтому сразу объявляем второй поток, он стартанет 15 декабря.

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События

Основные изменения в трудовом законодательстве. Закон об электронном документообороте. Принят новый закон от 22.11.2021!

Дата проведения: 9 декабря, четверг

Как сэкономить на налогах без рисков в 2022 году

Дата проведения: 8 декабря, среда

Годовой отчет за 2021 год. Практикум по бухгалтерской и налоговой отчетности

Дата проведения: 8 декабря, среда

Маркировка в 2022: дедлайны и как подготовиться небольшому бизнесу

Дата проведения: 7 декабря, вторник

Последние изменения в налоговом учете и отчетности: 2021-2022 и среднесрочная перспектива

Дата проведения: 7 декабря, вторник

Годовая налоговая отчетность: рекомендации эксперта

Дата проведения: 7 декабря, вторник

Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2021-2022 гг. Новый порядок ведения кассовых операций (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 7 декабря, вторник

Презентация очных программ MBA

Дата проведения: 6 декабря, понедельник

Внутренний аудит и управление рисками предприятия

Дата проведения: 6 декабря, понедельник

Всероссийская юридическая онлайн викторина 2021

Дата проведения: 5 декабря, воскресенье

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Блоги компаний

Документы

Минтруд РФ: Письмо № 14-1/ООГ-327 от 21.01.2020

Минтруд РФ: Письмо № 14-1/ООГ-1110 от 21.02.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/91445 от 12.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости НДФЛ с зарплаты сотрудника надо считать без учета его доходов от других налоговых агентов

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/16722@ от 30.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости При совмещении УСН и ПСН надо делить взносы в пропорции для уменьшения патента

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/16553@ от 26.11.2021

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ВНИМАНИЕ!

15 декабря на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.

  • Длительность 120 часов за 1 месяц
  • Ваше удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)
  • Выдаем Удостоверение о повышении квалификации
  • Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»

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