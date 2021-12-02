«Утренний бухгалтер». Бухгалтеры больше не смогут за один раз отправить в налоговую много документов

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

С 1 декабря налоговики уменьшили объем документов, которые можно один за раз им отправить. С 72 Мб, как было раньше, до 5 Мб.

Из-за нового штамма коронавируса власти сократили до 48 часов срок действия ПЦР-теста.

Бухгалтеры обсуждают, зачем может быть нужен налоговикам директор компании, если фирма только появилась и еще даже толком не работает.

На сайте ФНС вывесили «черные списки» — списки компаний-должников по налогам и страховым взносам за 2020 год.

Все больше кадровых документов становится электронными. Что учесть бухгалтеру и кадровику в 2022 году? Смотрите бесплатный вебинар уже сегодня.

9 декабря в Москве состоится семинар «Построение белых безналоговых схем и передовая практика защиты активов». Это практический семинар от НАСБ, который проведет директор, эксперт по налоговой безопасности, к.э.н. Сергей Ярославцев. Приглашаем вас на семинар, где мы обсудим: что пришло на смену старым схемам ухода от налогов;

как всё обелить и при этом платить минимум налогов;

как предупредить налоговые риски с точки зрения юриста;

алгоритм действий защиты при ВНП и до проверки;

как сделать активы недоступными для взыскания;

и многое другое. Будет много полезной информации и передовых методов. Узнать подробнее и записаться

Новости

События

Годовой отчет за 2021 год. Практикум по бухгалтерской и налоговой отчетности

Дата проведения: 8 декабря, среда

Маркировка в 2022: дедлайны и как подготовиться небольшому бизнесу

Дата проведения: 7 декабря, вторник

Последние изменения в налоговом учете и отчетности: 2021-2022 и среднесрочная перспектива

Дата проведения: 7 декабря, вторник

Годовая налоговая отчетность: рекомендации эксперта

Дата проведения: 7 декабря, вторник

Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2021-2022 гг. Новый порядок ведения кассовых операций (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 7 декабря, вторник

Презентация очных программ MBA

Дата проведения: 6 декабря, понедельник

Внутренний аудит и управление рисками предприятия

Дата проведения: 6 декабря, понедельник

Всероссийская юридическая онлайн викторина 2021

Дата проведения: 5 декабря, воскресенье

Финансовый (CPA) MВА на практике для руководителей международных компаний, финансовых директоров. (Управленческий учет, Финансовая отчетность, Финансовый менеджмент, Налоги, Право)

Дата проведения: 5 декабря, воскресенье

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Сегодня — последний день для уплаты налогов физлиц

Не забудьте заплатить транспортный и земельный налог — и налог на имущество.

— Налог при продаже коммерческой недвижимости ИП: важные моменты

Понятие коммерческой недвижимости законодательно не определено. К ней относят офисные здания, объекты промышленности, гостиницы, магазины и другие помещения, используемые с целью извлечения прибыли. В статье расскажем, какие налоги платят индивидуальные предприниматели при продаже такой недвижимости.

— Сколько стоит сотрудник для работодателя

При планировании бюджета предприятия важно понимать, в какую сумму будет обходиться каждый сотрудник. Для этого надо знать среднюю величину оплат по должности и рассчитать обязательные платежи, которые начисляются с заработной платы.

— Почему вам нужен кадровый ЭДО и что изменил новый закон

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.2021 № 377-ФЗ положения гл. 2 ТК РФ дополняются новыми статьями, регламентирующими применение электронных документов в сфере трудовых отношений. Посмотрим, что в связи с этим меняется и как организовать кадровый документооборот.

— Отказ от обработки персональных данных: как написать заявление

Отказ от обработки персональных данных — это документ, который составляют, когда человек не разрешает предоставлять кому-либо информацию личного характера. Если согласие уже предоставлено, то вы вправе написать заявление на его отзыв в любое время.

— Как выбирать ОКВЭД и какие риски могут быть

Часто бывает, что компании небрежно относятся к своим ОКВЭД. Случаются ситуации, когда компания занимается ремонтом мебели, а основной вид деятельности при этом...торговля мясом. Такой хаос может привести к неприятным сюрпризам.

— Членство в СРО для строительных компаний: инструкция по применению

Практически каждая компания, которая хочет заниматься строительством, сталкивается с трудностями при реализации своего замысла, так как на этапе изучения информации, критериев к компаниям, а также наличию необходимой документации, возникает больше вопросов, чем ответов.

🔒 Появились новые трудовые гарантии работникам с детьми и инвалидам

30 ноября 2021 года вступили в силу поправки в Трудовой кодекс, дающие больше трудовых гарантий людям, воспитывающим детей и ухаживающим за инвалидами.

— «Ночной бухгалтер». Налоговики сами решили, как платить НДФЛ пострадавшему бизнесу

Власти дали льготу по НДФЛ пострадавшему бизнесу, который получил субсидии за нерабочие дни. Налоговики по-своему решили, как эту льготу применять.

🔒 Как изменится работа с больничными с 2022 года

С 2022 года меняется система работы с больничными листами. Работодатели будут получать информацию о больничных, открытых сотрудниками, автоматически.

Блоги компаний

Документы

ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-26/1011@ от 22.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Бухгалтеры больше не могут отсылать много сканов документов по ТКС

Подробнее о документе мы писали в новости Самозанятый зарегистрировал ИП. Налоговики рассказали, что будет с НПД

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/15389 от 01.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Как подать заявление на субсидию по нерабочим дням через ТКС

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/88622 от 02.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости В каких регионах продать квартиру без НДФЛ можно раньше 5 лет: список

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