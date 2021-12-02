«Утренний бухгалтер». Бухгалтеры больше не смогут за один раз отправить в налоговую много документов

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
С 1 декабря налоговики уменьшили объем документов, которые можно один за раз им отправить. С 72 Мб, как было раньше, до 5 Мб.
Из-за нового штамма коронавируса власти сократили до 48 часов срок действия ПЦР-теста.
Бухгалтеры обсуждают, зачем может быть нужен налоговикам директор компании, если фирма только появилась и еще даже толком не работает.
На сайте ФНС вывесили «черные списки» — списки компаний-должников по налогам и страховым взносам за 2020 год.
Все больше кадровых документов становится электронными. Что учесть бухгалтеру и кадровику в 2022 году? Смотрите бесплатный вебинар уже сегодня.
9 декабря в Москве состоится семинар «Построение белых безналоговых схем и передовая практика защиты активов».
Это практический семинар от НАСБ, который проведет директор, эксперт по налоговой безопасности, к.э.н. Сергей Ярославцев. Приглашаем вас на семинар, где мы обсудим:
- что пришло на смену старым схемам ухода от налогов;
- как всё обелить и при этом платить минимум налогов;
- как предупредить налоговые риски с точки зрения юриста;
- алгоритм действий защиты при ВНП и до проверки;
- как сделать активы недоступными для взыскания;
- и многое другое.
Будет много полезной информации и передовых методов.
Новости
- Бухгалтеры рассказали, зачем налоговики вызывают директора новой компании
- После перехода на единый налоговый платеж бизнес будет постоянно сдавать в ИФНС уведомления о налогах
- ФНС озвучила лишнее условие для освобождения зарплат в пострадавшем бизнесе от НДФЛ
- С 1 декабря трафик за Госуслуги будет бесплатным
- В каких регионах продать квартиру без НДФЛ можно раньше 5 лет: список
- Бизнесу на Курилах дадут много налоговых льгот
- Может ли дистанционщик подписать бумажный трудовой договор в офисе? Ответил Роструд
- ПЦР-тесты теперь действуют 48 часов вместо 72
- Хотят возродить потребительскую корзину. Там будет еда, лекарства и много нужных вещей
- Поможем кадровикам перестроить свою работу из-за ЭДО. Бесплатный вебинар уже завтра
- Как подать заявление на субсидию по нерабочим дням через ТКС
- Стало известно, как должнику сохранить минималку от списаний
- Крупный бизнес поделился страхами за свое финансы
- Каждый второй против отмены налички. А вы?
- В 2022 году на пояснения по имущественным налогам у бизнеса будет больше времени
- Сколько бухгалтер выдержит, если условия работы меняются не в его пользу?
- ГИТ может требовать документы даже по работникам из филиалов
- Самозанятый зарегистрировал ИП. Налоговики рассказали, что будет с НПД
- Бухгалтеры жалуются, что у них упали зарплаты
- С 2022 года налоги можно будет зачитывать в счет взносов
- Актуальный список регионов с обязательной вакцинацией 60+
- Налоговики запутали бизнес кривыми разъяснениями о субсидиях
- Путин распорядился поддержать долгосрочных инвесторов в российские компании
- Налоговики вывесили списки должников
- Бухгалтеры больше не могут отсылать много сканов документов по ТКС
- Кто пользуется услугами Банка «Развитие Столица»? Расскажите «Клерку»
События
Годовой отчет за 2021 год. Практикум по бухгалтерской и налоговой отчетности
Дата проведения: 8 декабря, среда
Маркировка в 2022: дедлайны и как подготовиться небольшому бизнесу
Дата проведения: 7 декабря, вторник
Последние изменения в налоговом учете и отчетности: 2021-2022 и среднесрочная перспектива
Дата проведения: 7 декабря, вторник
Годовая налоговая отчетность: рекомендации эксперта
Дата проведения: 7 декабря, вторник
Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2021-2022 гг. Новый порядок ведения кассовых операций (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 7 декабря, вторник
Презентация очных программ MBA
Дата проведения: 6 декабря, понедельник
Внутренний аудит и управление рисками предприятия
Дата проведения: 6 декабря, понедельник
Всероссийская юридическая онлайн викторина 2021
Дата проведения: 5 декабря, воскресенье
Финансовый (CPA) MВА на практике для руководителей международных компаний, финансовых директоров. (Управленческий учет, Финансовая отчетность, Финансовый менеджмент, Налоги, Право)
Дата проведения: 5 декабря, воскресенье
Статьи
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— Сколько стоит сотрудник для работодателя
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30 ноября 2021 года вступили в силу поправки в Трудовой кодекс, дающие больше трудовых гарантий людям, воспитывающим детей и ухаживающим за инвалидами.
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Документы
ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-26/1011@ от 22.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Бухгалтеры больше не могут отсылать много сканов документов по ТКС
Подробнее о документе мы писали в новости Самозанятый зарегистрировал ИП. Налоговики рассказали, что будет с НПД
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/15389 от 01.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Как подать заявление на субсидию по нерабочим дням через ТКС
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/88622 от 02.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости В каких регионах продать квартиру без НДФЛ можно раньше 5 лет: список
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