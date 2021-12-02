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«Утренний бухгалтер». Бухгалтеры больше не смогут за один раз отправить в налоговую много документов

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

С 1 декабря налоговики уменьшили объем документов, которые можно один за раз им отправить. С 72 Мб, как было раньше, до 5 Мб.

Из-за нового штамма коронавируса власти сократили до 48 часов срок действия ПЦР-теста.

Бухгалтеры обсуждают, зачем может быть нужен налоговикам директор компании, если фирма только появилась и еще даже толком не работает.

На сайте ФНС вывесили «черные списки» — списки компаний-должников по налогам и страховым взносам за 2020 год.

Все больше кадровых документов становится электронными. Что учесть бухгалтеру и кадровику в 2022 году? Смотрите бесплатный вебинар уже сегодня.

9 декабря в Москве состоится семинар «Построение белых безналоговых схем и передовая практика защиты активов».

Это практический семинар от НАСБ, который проведет директор, эксперт по налоговой безопасности, к.э.н. Сергей Ярославцев. Приглашаем вас на семинар, где мы обсудим:

  • что пришло на смену старым схемам ухода от налогов;
  • как всё обелить и при этом платить минимум налогов;
  • как предупредить налоговые риски с точки зрения юриста;
  • алгоритм действий защиты при ВНП и до проверки;
  • как сделать активы недоступными для взыскания;
  • и многое другое.

Будет много полезной информации и передовых методов.

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