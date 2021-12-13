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«Утренний бухгалтер». Готовы правила дистанционного проведения медосмотров

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Медосмотры водителей до и после рейса нужно будет проводить по новым правилам. В том числе это можно будет делать дистанционно: готов законопроект.

Эксперт рассказал, как получить из налоговой устав ООО. Спойлер: можно как в электронном, так и в бумажном виде.

Бизнес на рынках все больше обеляется и устанавливает ККТ, сообщили налоговики. А у вас с этим как? Применяете кассу?

Даже если требование налоговики отправили в последний день камералки, на него нельзя не отвечать. Так сказал Верховный суд.

Народная инициатива: чтобы заставить компании платить людям нормальные зарплаты, тех, кто этого не делает, надо обязать платить налог на бедность.

😱 В расчете страховых взносов - сотни важных нюансов, которые нужно знать, если не хотите платить штрафы. Проблема в том, что это путаница не только для бизнеса, но и для самих налоговиков.

Как обычному бухгалтеру стать гуру в таком сложном вопросе? 

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Цифровизация набирает обороты, число документов в каждой компании растет в геометрической прогрессии. Как с этим справиться и не допустить хаоса?

На вебинаре «Э/ре-волюция работы с документами: от бумаги и рутины до AI и конструкторов» от Doczilla мы найдем ответ на этот вопрос.

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Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/94597 от 23.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Если долго владеть паем ПИФа, это не спасет от НДФЛ при его продаже

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/95485 от 25.11.2021

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Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/95489 от 25.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Материнский капитал учитывается при расчете НДФЛ с продажи квартиры: пример

Минфин РФ: Письмо № 03-12-11/5/93268 от 18.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Если компания добровольно уменьшила уставный капитал, придется платить налог на прибыль

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