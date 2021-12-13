«Утренний бухгалтер». Готовы правила дистанционного проведения медосмотров

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Медосмотры водителей до и после рейса нужно будет проводить по новым правилам. В том числе это можно будет делать дистанционно: готов законопроект.

Эксперт рассказал, как получить из налоговой устав ООО. Спойлер: можно как в электронном, так и в бумажном виде.

Бизнес на рынках все больше обеляется и устанавливает ККТ, сообщили налоговики. А у вас с этим как? Применяете кассу?

Даже если требование налоговики отправили в последний день камералки, на него нельзя не отвечать. Так сказал Верховный суд.

Народная инициатива: чтобы заставить компании платить людям нормальные зарплаты, тех, кто этого не делает, надо обязать платить налог на бедность.

😱 В расчете страховых взносов - сотни важных нюансов, которые нужно знать, если не хотите платить штрафы. Проблема в том, что это путаница не только для бизнеса, но и для самих налоговиков. Как обычному бухгалтеру стать гуру в таком сложном вопросе? Проходите наш курс повышения квалификации по страховым взносам. Все расскажет и покажет на практических примерах Надежда Камышева, легендарный эксперт "Клерка" под ником Над.К. Стартуем 1 января. Пока места есть, присоединяйтесь к потоку.

Цифровизация набирает обороты, число документов в каждой компании растет в геометрической прогрессии. Как с этим справиться и не допустить хаоса? На вебинаре «Э/ре-волюция работы с документами: от бумаги и рутины до AI и конструкторов» от Doczilla мы найдем ответ на этот вопрос. Поговорим о том, как: хранить документы;

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Новости

События

Управление казначейской функцией

Дата проведения: 18 декабря, суббота

Последние новости для бухгалтера про ФСБУ 5/2019 “Запасы”

Дата проведения: 17 декабря, пятница

Страховые взносы в 2022 году: изменения и практика

Дата проведения: 17 декабря, пятница

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета: проекция на 2022 год

Дата проведения: 17 декабря, пятница

Топ самых частых ошибок бухгалтера: как исправлять

Дата проведения: 16 декабря, четверг

Как подписывать кадровые документы онлайн? Удаленка с комфортом

Дата проведения: 16 декабря, четверг

Проактивные выплаты: как работать бухгалтеру?

Дата проведения: 16 декабря, четверг

Налоговые последствия Нового года

Дата проведения: 16 декабря, четверг

«Изменения в трудовом законодательстве, ЭДО и расчетах с сотрудниками в 2022 году»

Дата проведения: 16 декабря, четверг

Деловой вечер. Глобальные тренды для бизнеса в 2022-23 гг.: налоговые, финансовые и нефинансовые аспекты

Дата проведения: 15 декабря, среда

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Росстат грозится штрафами за просроченную отчетность

Пока прецедентов не было, но будьте осторожны.

— Техническое задание на проведение СОУТ: как правильно составить и что учесть

Техническое задание на СОУТ — это документ, в котором описывают порядок организации спецоценки в организации, стоимость и сроки оказания такой услуги, количество мест, подлежащих контролю. Работодатели вправе заполнять предложенный чиновниками шаблон либо разработать собственный.

— Изменения по охране труда с 2022 года

С начала 2021 года в законах по охране труда появилось много нового. В общей сложности, ввели 48 новых правил по охране труда, положение о проведении медицинских осмотров, порядок комплектования аптечек первой помощи и многое другое. Сделали краткий обзор основных изменений, которые надо знать работодателям с 2022 года.

— Что выбрать — открытый паевой фонд или доверительное управление?

Инвесторы часто встают перед выбором: предпочесть открытый паевой инвестиционный фонд или доверительное управление. Расскажем, какие преимущества есть у каждого из этих инструментов и какому инвестору какой механизм подойдет лучше всего.

— Как получить ЭЦП в налоговой в 2022 году

Собрали инструкцию, что важно знать.

— Банки предпочитают дисциплинированных: кого и как берут на работу в банк

Вынужденная удаленка привела к тому, что банки и IT-компании ввели новые требования к сотрудникам при найме. Но несмотря на то, что они могут сэкономить на офисе и технике, большая часть банков все равно предпочитает выводить в офлайн как можно больше людей. При этом лишь небольшая часть признается в использовании программ слежения и контроля рабочего времени на работе.

— Как перейти на ЕСХН и какие будут преимущества

Переход на ЕСХН — процедура несложная, однако сделать это могут не все коммерсанты и не во всех случаях. Обо всех нюансах перехода на ЕСХН вы узнаете из нашего материала.

— «Ночной бухгалтер». Бизнес обвинил бухгалтеров в том, что они молча терпят абсурд налоговиков

Предприниматели считают, что из-за того, что бухгалтеры терпят, бессмысленных требований становится только больше.

— Пять актуальных ответов ФНС на вопросы по патенту

ФНС опубликовала письмо с ответами на пять вопросов по патентной системе налогообложения. Оно может пригодиться предпринимателям, собирающимся переходить на ПСН с 2022 года.

🔒 Будут новые правила применения ККТ на рынках

Каждый день по утрам администрация рынка будет проверять наличие у арендаторов ККТ. Если все нормально, бизнесмен продолжает работать. Если ККТ нет, сразу идет отстранение от торговли и потом расторжение договора аренды.

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: письмо № 03-03-06/2/85549 от 22.10.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/94597 от 23.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Если долго владеть паем ПИФа, это не спасет от НДФЛ при его продаже

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/95485 от 25.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Материнский капитал учитывается при расчете НДФЛ с продажи квартиры: пример

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/95489 от 25.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Материнский капитал учитывается при расчете НДФЛ с продажи квартиры: пример

Минфин РФ: Письмо № 03-12-11/5/93268 от 18.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Если компания добровольно уменьшила уставный капитал, придется платить налог на прибыль

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