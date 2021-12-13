«Утренний бухгалтер». Готовы правила дистанционного проведения медосмотров

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Медосмотры водителей до и после рейса нужно будет проводить по новым правилам. В том числе это можно будет делать дистанционно: готов законопроект.
Эксперт рассказал, как получить из налоговой устав ООО. Спойлер: можно как в электронном, так и в бумажном виде.
Бизнес на рынках все больше обеляется и устанавливает ККТ, сообщили налоговики. А у вас с этим как? Применяете кассу?
Даже если требование налоговики отправили в последний день камералки, на него нельзя не отвечать. Так сказал Верховный суд.
Народная инициатива: чтобы заставить компании платить людям нормальные зарплаты, тех, кто этого не делает, надо обязать платить налог на бедность.
😱 В расчете страховых взносов - сотни важных нюансов, которые нужно знать, если не хотите платить штрафы. Проблема в том, что это путаница не только для бизнеса, но и для самих налоговиков.
Как обычному бухгалтеру стать гуру в таком сложном вопросе?
Проходите наш курс повышения квалификации по страховым взносам. Все расскажет и покажет на практических примерах Надежда Камышева, легендарный эксперт "Клерка" под ником Над.К. Стартуем 1 января.
Цифровизация набирает обороты, число документов в каждой компании растет в геометрической прогрессии. Как с этим справиться и не допустить хаоса?
На вебинаре «Э/ре-волюция работы с документами: от бумаги и рутины до AI и конструкторов» от Doczilla мы найдем ответ на этот вопрос.
Поговорим о том, как:
- хранить документы;
- оптимизировать работу с ними;
- навести порядок в документообороте с клиентами и поставщиками;
- какие цифровые решения использовать.
Встречаемся 14 декабря в 11:00. Вебинар бесплатный!
Новости
- Не пугайтесь ОКДП в форме для ФСС. Просто пишите туда ОКВЭД
- В 2022 году безработным вместо больничного будут давать справку
- Вычет за покупку квартиры не дадут, если у вас нет дохода
- Если компания добровольно уменьшила уставный капитал, придется платить налог на прибыль
- Работодателям приходится удерживать из зарплат сотрудников долги по их личным налогам
- Электронные паспорта: люди их опасаются
- Новые ФСБУ, которые станут обязательными с 2022 года. Разбираем на бесплатном вебинаре
- Расчеты по аренде жилья хотят сделать через приложение
- Чего ждать от налоговиков при проверках в 2022 году? Бесплатный вебинар
- Декларацию по налогу на имущество снова поменяют
- Бухгалтеры посоветовали бесплатные программы для рисования бизнес-процессов
- Бухгалтеры советуют, как использовать бизнес-карту для выдачи подотчетных средств
- В электронную трудовую книжку внесли запись об увольнении за воровство, которого не было. Что делать?
- Выездные проверки в 2022 году будут еще жестче, а в банкротствах будет больше уголовных дел
- Основатель финансовой пирамиды кинул вкладчиков на 50 млн руб., а получил всего 4 года
- Стало известно, как будут проводить удаленные медосмотры работников
- Верховный суд разрешил налоговикам рассылать требования в последние дни срока по камералке
- Бухгалтеры рассказали, чем можно заняться помимо бухгалтерии
- Устав ООО можно получить из налоговой как в электронном виде, так и в бумажном
- Акции мобильных операторов падают из-за закона Яровой. Пора скупать?
- Бизнес послушался налоговиков и на рынках стало больше ИП и ККТ
- У Тинькофф сбой
- Кто пользовался облачным сервисом EnDocs? Хотим ваши отзывы
- Справки о медотводе, которые люди приносят на работу, внесут в специальный реестр
- Компаниям с низкими зарплатами надо платить налог на бедность
- Еще больше беременных женщин получат пособие за учет в ранние сроки
- Стало известно, как заполнять трудовую книжку, если компания по-прежнему оформляет приказы о приеме
- Если долго владеть паем ПИФа, это не спасет от НДФЛ при его продаже
- Материнский капитал учитывается при расчете НДФЛ с продажи квартиры: пример
События
Управление казначейской функцией
Дата проведения: 18 декабря, суббота
Последние новости для бухгалтера про ФСБУ 5/2019 “Запасы”
Дата проведения: 17 декабря, пятница
Страховые взносы в 2022 году: изменения и практика
Дата проведения: 17 декабря, пятница
Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета: проекция на 2022 год
Дата проведения: 17 декабря, пятница
Топ самых частых ошибок бухгалтера: как исправлять
Дата проведения: 16 декабря, четверг
Как подписывать кадровые документы онлайн? Удаленка с комфортом
Дата проведения: 16 декабря, четверг
Проактивные выплаты: как работать бухгалтеру?
Дата проведения: 16 декабря, четверг
Налоговые последствия Нового года
Дата проведения: 16 декабря, четверг
«Изменения в трудовом законодательстве, ЭДО и расчетах с сотрудниками в 2022 году»
Дата проведения: 16 декабря, четверг
Деловой вечер. Глобальные тренды для бизнеса в 2022-23 гг.: налоговые, финансовые и нефинансовые аспекты
Дата проведения: 15 декабря, среда
Статьи
— «Утренний бухгалтер». Росстат грозится штрафами за просроченную отчетность
Пока прецедентов не было, но будьте осторожны.
— Техническое задание на проведение СОУТ: как правильно составить и что учесть
Техническое задание на СОУТ — это документ, в котором описывают порядок организации спецоценки в организации, стоимость и сроки оказания такой услуги, количество мест, подлежащих контролю. Работодатели вправе заполнять предложенный чиновниками шаблон либо разработать собственный.
— Изменения по охране труда с 2022 года
С начала 2021 года в законах по охране труда появилось много нового. В общей сложности, ввели 48 новых правил по охране труда, положение о проведении медицинских осмотров, порядок комплектования аптечек первой помощи и многое другое. Сделали краткий обзор основных изменений, которые надо знать работодателям с 2022 года.
— Что выбрать — открытый паевой фонд или доверительное управление?
Инвесторы часто встают перед выбором: предпочесть открытый паевой инвестиционный фонд или доверительное управление. Расскажем, какие преимущества есть у каждого из этих инструментов и какому инвестору какой механизм подойдет лучше всего.
— Как получить ЭЦП в налоговой в 2022 году
Собрали инструкцию, что важно знать.
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Вынужденная удаленка привела к тому, что банки и IT-компании ввели новые требования к сотрудникам при найме. Но несмотря на то, что они могут сэкономить на офисе и технике, большая часть банков все равно предпочитает выводить в офлайн как можно больше людей. При этом лишь небольшая часть признается в использовании программ слежения и контроля рабочего времени на работе.
— Как перейти на ЕСХН и какие будут преимущества
Переход на ЕСХН — процедура несложная, однако сделать это могут не все коммерсанты и не во всех случаях. Обо всех нюансах перехода на ЕСХН вы узнаете из нашего материала.
— «Ночной бухгалтер». Бизнес обвинил бухгалтеров в том, что они молча терпят абсурд налоговиков
Предприниматели считают, что из-за того, что бухгалтеры терпят, бессмысленных требований становится только больше.
— Пять актуальных ответов ФНС на вопросы по патенту
ФНС опубликовала письмо с ответами на пять вопросов по патентной системе налогообложения. Оно может пригодиться предпринимателям, собирающимся переходить на ПСН с 2022 года.
🔒 Будут новые правила применения ККТ на рынках
Каждый день по утрам администрация рынка будет проверять наличие у арендаторов ККТ. Если все нормально, бизнесмен продолжает работать. Если ККТ нет, сразу идет отстранение от торговли и потом расторжение договора аренды.
Блоги компаний
- Страховые взносы для ИП в 2021 и в 2022 г. (КУБ24 ФинДиректор)
- Ввезли контрабандой товар и получили вычет по НДС (Учебный центр «Грин филд»)
- Как вернуть НДС после 16 месяцев споров с налоговиками (Ольга Пономарева)
- Новшества в электронном документообороте: что ждет бизнес в 2022 году (Платформа ОФД)
- Какие налоги платит ООО: выбираем систему налогообложения (Профдело)
- Какие налоги платят самозанятые (Моё дело)
- Зачем бизнесу платформа для автоматизации расчетов с самозанятыми? (QUGO)
- В 2021 году бизнесмены добровольно уточнились на 125 млрд рублей (Школа бизнеса Турова)
- «Играем за бизнес»: лицами Тинькофф Бизнеса стали известные предприниматели (Тинькофф)
- Финансовая аналитика для бухгалтера: рентабельность и точка безубыточности (МойСклад)
- Бухгалтерские курсы от «Клерка»: прокачайте навыки и получите удостоверение о повышении квалификации (с занесением в ФИС ФРДО) (Блог «Клерка»)
- Как для целей применения налоговых льгот оценивать новизну объектов (Taxology)
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- 17% малых компаний не в курсе, что могут получить поддержку из-за нерабочего ноября (БухСофт)
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- Срочно! Дополнительный набор на курс по управленческому учету. Открыли еще одну группу в декабре (Блог «Клерка»)
Документы
Минфин РФ: письмо № 03-03-06/2/85549 от 22.10.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/94597 от 23.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Если долго владеть паем ПИФа, это не спасет от НДФЛ при его продаже
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/95485 от 25.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Материнский капитал учитывается при расчете НДФЛ с продажи квартиры: пример
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/95489 от 25.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Материнский капитал учитывается при расчете НДФЛ с продажи квартиры: пример
Минфин РФ: Письмо № 03-12-11/5/93268 от 18.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Если компания добровольно уменьшила уставный капитал, придется платить налог на прибыль
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— Уменьшение налога на страховые взносы ПСН+УСН
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Редакция «Клерка» получила информацию от источников в ФНС о том, что в 2022 году налоговики начнут массово снимать расходы компаний.
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