Что делать, если контрагенты не платят?

Выбор контрагента для развития своего бизнеса — важный шаг еще на стадии подготовки к заключению договора. Рассмотрим действия компании с этого этапа до подачи иска в суд.

Проверка контрагента

Вы, конечно, сто раз это слышали, но при проверке будущего контрагента необходимо проявить должную осмотрительность. Но этот шаг действительно поможет исключить возможные риски, в том числе споры с налоговиками.

Проговорим детали.

Понятие должной осмотрительности зародилось в 2003 году и было сформулировано в Определении Конституционного Суда от 16 октября 2003 года № 329-О. Однако единообразный подход в судебной практике был сформулирован лишь в 2020 году Верховным Судом (Определение ВС РФ № 307-ЭС19_27597 по делу А42-7695/2017).

Исходя из позиции ВС, можно выделить обязательные критерии должной осмотрительности:

деловая репутация контрагента;

платежеспособность;

риск неисполнения обязательств;

наличие у контрагента необходимых ресурсов и соответствующего опыта.

Для такой проверки достаточно запросить у контрагента стандартный набор документов:

карточка реквизитов (благодаря ей мы собираем основную информацию: ИНН, ОГРН, расчетные счета);

учредительные документы (свидетельства о государственной регистрации и постановке на налоговый учет, листы записи ЕГРЮЛ);

документы, подтверждающие полномочия и личность подписанта;

актуальная выписка ЕГРЮЛ;

лицензии (если деятельность контрагента является лицензируемой).

После получения документов необходимо провести проверку контрагента с использованием открытых источников (к примеру, сервис по проверке задолженности Федеральной службы судебных приставов, информационная система «Электронное правосудие», Единый федеральный реестр сведений о банкротстве), либо с использованием программных комплексов, которые на сегодняшний день предлагают различные компании и банки.

После такой проверки, убедившись в надежности и платежеспособности контрагента, можно переходить к согласованию условий договора.

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Согласовываем договор

Не важно, кем компания выступает по договору, важно то, как предусмотрена ее безопасность.

При согласовании условий договора я всегда рекомендую включать в него следующие условия, которые не должны содержать «размытых» и двусмысленных формулировок:

порядок сдачи и приемки выполненных обязательств — необходимо подробно описать момент возникновения и окончания обязательства, с указанием на конкретную дату или событие. Также при согласовании условий договора продление срока исполнения обязательства должно быть согласовано сторонами, то есть не может быть произведено в одностороннем порядке;

сроки и порядок оплаты также должны соответствовать дате или событию. Экономически и с точки зрения минимизации рисков эффективно указывать на поэтапную оплату;

ответственность — заключается не только в штрафных санкциях, убытках, пени и неустойках, а еще и в ответственности перед контролирующими и государственными органами, третьими лицами за возможные действия, связанные с исполнением договора;

с учетом сферы деятельности продумать условие, которое исключает злоупотребление условиями договора, в том числе гарантии и заверения сторон;

штрафные санкции за нарушение исполнения обязательства — в данном случае рекомендую предусмотреть не только пени и неустойку, а еще и штраф при наступлении негативных последствий (к примеру, из-за действий контрагента компанию привлекли к административной ответственности, либо компания понесла убытки перед третьими лицами за нарушение авторских прав);

возможность уступки права требования (за исключением случаев, когда законодательно установлен запрет) без согласия другой стороны договора в случае просрочки исполнения обязательства;

возможность приостановления исполнения обязательств в случае, если другая сторона надлежащим образом их не исполняет;

претензионный порядок — срок для ответа на претензию должным быть разумным;

возможность направления;

территориальная подсудность рассмотрения спора по месту нахождения истца.

Контрагент не платит

Если все-таки случилась такая ситуация, что контрагент не может оплатить исполненное обязательство другой стороны договора, не спешите обращаться в суд. Важно не только совершить действия по досудебному урегулированию спора, но и попытаться найти иные механизмы решения данной проблемы. Перед обращением в суд, всегда нужно помнить, что выигранный судебный спор — это далеко не всегда получение денег.

В любом случае, нужно встретиться с руководителем должника лично и провести переговоры, где узнать причины возникновения задолженности и возможности ее погашения в кратчайшие сроки. В ходе переговоров можно выяснить и разрешить спор о недовольстве вашего контрагента качеством, объемом или иным при исполнении обязательств.

В моей практике, при невозможности исполнения обязательства оговоренным способом в договоре, я стараюсь обсуждать с клиентом и должником возможность новации.

Новация заключается в замене первоначального обязательства новым. Такой подход актуален и эффективен для удовлетворения интересов кредитора и должника, поскольку чаще всего приводит к погашению задолженности перед кредитором и освобождении от обязательств должника. В то же время данный подход позволяет в будущем сохранить нормальные деловые отношения в случае их продолжения или возобновления.

Одновременно с планированием переговоров стоит начать досудебную переписку с контрагентом. Первоочередное действие состоит в сверке взаимных расчетов. Этот документ по своей сути является признанием ненадлежащего исполнения обязательств и долга. Также необходимо еще раз внимательно изучить условия договора, обращая внимание на сроки исполнения обязательств. Проверить имеющиеся документы, которые в последующем будут подтверждать вашу позицию в суде.

Если каких-либо документов не хватает для подтверждения определенных договором событий, в том числе исполнения обязательств, пока не начался судебный спор, необходимо предпринять меры к получению таких документов, поскольку именно на досудебной стадии вы с должником еще не ушли в ту степень конфликта, когда с его стороны будет противодействие.

Если весь комплект документов получен или имеется, то можно подготовить претензию.

Претензия не должна содержать вашу будущую позицию по делу в суде и раскрывать все имеющиеся доказательства, в ней необходимо указать основания ее направления и сумму требований, а также возможные правовые последствия в случае рассмотрения дела в суде. Касаемо последнего стоит указывать на это максимально лаконично, чтобы указание на пени и штрафы не воспринималось как угроза.

Как указывал выше, не спешите обращаться в суд. Если не получение денег от должника становится очевидным, попробуйте продать долг, используя предусмотренное договором право. В этом случае вы сможете получить денежные средства, пусть даже в меньшем размере, но это лучше, чем не получить ничего.

В случае с крупными организациями целесообразно освещение проблемы в средствах массовой информации. Как правило, до публикации статьи или проведения пресс-конференции дело не доходит и недобросовестный конкурент, понимая риски, идет на переговоры, но в ином случае это поможет минимизировать риски коррупционного воздействия.

Судебный спор

Подготовка иска в суд является важным этапом. Для этого рекомендуется привлекать не только юристов, но иных специалистов, особенно в случаях, когда речь идет о проектировании, строительстве и иных сферах.

В первую очередь, рекомендую подготовить исковое заявление со ссылками на законодательство, практику судов по аналогичным вопросам, а также имеющиеся доказательства (договор, акты сверки взаимных расчетов, акты оказанных услуг или выполненных работ и т.д.).

После того, как иск полностью готов, не спешим подавать его в суд, желательно обсудить готовый иск со специалистами в той области бизнеса, в которой возник спор. Зачастую достаточно штатных сотрудников, но иногда имеется целесообразность в привлечении сторонних организаций для дачи заключений по правовым вопросам (к примеру, привлечение аудиторов, кадастровых инженеров).

По окончании подготовительной части к подаче искового заявления вместе со всем имеющимся у нас комплектом документов, в том числе оплаченной государственной пошлиной и доказательствами направления иска с приложениями сторонам спора, передаем его в суд.

Одновременно с подачей иска целесообразно подготовить и направить ходатайство в суд об истребовании в налоговой инспекции сведений об открытых расчетных счетах должника.

При получении такой информации необходимо подготовить и подать в суд ходатайство о наложении ареста на все известные расчетные счета.

После выигранного дела в суде получите исполнительный лист и перелайте его в службу судебных приставов или в банк, при наличии достоверных сведений о нахождении на расчетном счете денежных средств.

Выводы

Перед заключением договора минимизируем свои риски и проверяем будущего контрагента.

Согласовываем договор с безопасными условиями.

В случае, если договор не заключили, но обязательства выполнялись, получаем доказательства, в частности используем переписку, фото и видео материалы, показания свидетелей.

Перед обращением в суд, пишем претензию и проводим переговоры. В случае с крупными компаниями обращаемся в средства массовой информации.

Обращаемся в суд, если претензия и переговоры не помогли.