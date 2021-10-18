Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Что делать, если контрагенты не платят?

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Проверка контрагентов
Версия для печати

Выбор контрагента для развития своего бизнеса — важный шаг еще на стадии подготовки к заключению договора. Рассмотрим действия компании с этого этапа до подачи иска в суд.

Проверка контрагента

Вы, конечно, сто раз это слышали, но при проверке будущего контрагента необходимо проявить должную осмотрительность. Но этот шаг действительно поможет исключить возможные риски, в том числе споры с налоговиками.

Проговорим детали.

Понятие должной осмотрительности зародилось в 2003 году и было сформулировано в Определении Конституционного Суда от 16 октября 2003 года № 329-О. Однако единообразный подход в судебной практике был сформулирован лишь в 2020 году Верховным Судом (Определение ВС РФ № 307-ЭС19_27597 по делу А42-7695/2017).

Исходя из позиции ВС, можно выделить обязательные критерии должной осмотрительности:

  • деловая репутация контрагента;
  • платежеспособность;
  • риск неисполнения обязательств;
  • наличие у контрагента необходимых ресурсов и соответствующего опыта.

Для такой проверки достаточно запросить у контрагента стандартный набор документов:

  • карточка реквизитов (благодаря ей мы собираем основную информацию: ИНН, ОГРН, расчетные счета);
  • учредительные документы (свидетельства о государственной регистрации и постановке на налоговый учет, листы записи ЕГРЮЛ);
  • документы, подтверждающие полномочия и личность подписанта;
  • актуальная выписка ЕГРЮЛ;
  • лицензии (если деятельность контрагента является лицензируемой).

После получения документов необходимо провести проверку контрагента с использованием открытых источников (к примеру, сервис по проверке задолженности Федеральной службы судебных приставов, информационная система «Электронное правосудие», Единый федеральный реестр сведений о банкротстве), либо с использованием программных комплексов, которые на сегодняшний день предлагают различные компании и банки.

После такой проверки, убедившись в надежности и платежеспособности контрагента, можно переходить к согласованию условий договора.

С контрагентами разберемся, а вот что делать с самозанятыми и как избежать проблем с налоговой? Об этом запись классного вебинара на «Клерке» — забирайте прямо сейчас.

Согласовываем договор

Не важно, кем компания выступает по договору, важно то, как предусмотрена ее безопасность.

При согласовании условий договора я всегда рекомендую включать в него следующие условия, которые не должны содержать «размытых» и двусмысленных формулировок:

  • порядок сдачи и приемки выполненных обязательств — необходимо подробно описать момент возникновения и окончания обязательства, с указанием на конкретную дату или событие. Также при согласовании условий договора продление срока исполнения обязательства должно быть согласовано сторонами, то есть не может быть произведено в одностороннем порядке;
  • сроки и порядок оплаты также должны соответствовать дате или событию. Экономически и с точки зрения минимизации рисков эффективно указывать на поэтапную оплату;
  • ответственность — заключается не только в штрафных санкциях, убытках, пени и неустойках, а еще и в ответственности перед контролирующими и государственными органами, третьими лицами за возможные действия, связанные с исполнением договора;
  • с учетом сферы деятельности продумать условие, которое исключает злоупотребление условиями договора, в том числе гарантии и заверения сторон;
  • штрафные санкции за нарушение исполнения обязательства — в данном случае рекомендую предусмотреть не только пени и неустойку, а еще и штраф при наступлении негативных последствий (к примеру, из-за действий контрагента компанию привлекли к административной ответственности, либо компания понесла убытки перед третьими лицами за нарушение авторских прав);
  • возможность уступки права требования (за исключением случаев, когда законодательно установлен запрет) без согласия другой стороны договора в случае просрочки исполнения обязательства;
  • возможность приостановления исполнения обязательств в случае, если другая сторона надлежащим образом их не исполняет;
  • претензионный порядок — срок для ответа на претензию должным быть разумным;
  • возможность направления;
  • территориальная подсудность рассмотрения спора по месту нахождения истца.

Контрагент не платит

Если все-таки случилась такая ситуация, что контрагент не может оплатить исполненное обязательство другой стороны договора, не спешите обращаться в суд. Важно не только совершить действия по досудебному урегулированию спора, но и попытаться найти иные механизмы решения данной проблемы. Перед обращением в суд, всегда нужно помнить, что выигранный судебный спор — это далеко не всегда получение денег.

В любом случае, нужно встретиться с руководителем должника лично и провести переговоры, где узнать причины возникновения задолженности и возможности ее погашения в кратчайшие сроки. В ходе переговоров можно выяснить и разрешить спор о недовольстве вашего контрагента качеством, объемом или иным при исполнении обязательств.

В моей практике, при невозможности исполнения обязательства оговоренным способом в договоре, я стараюсь обсуждать с клиентом и должником возможность новации.

Новация заключается в замене первоначального обязательства новым. Такой подход актуален и эффективен для удовлетворения интересов кредитора и должника, поскольку чаще всего приводит к погашению задолженности перед кредитором и освобождении от обязательств должника. В то же время данный подход позволяет в будущем сохранить нормальные деловые отношения в случае их продолжения или возобновления.

Одновременно с планированием переговоров стоит начать досудебную переписку с контрагентом. Первоочередное действие состоит в сверке взаимных расчетов. Этот документ по своей сути является признанием ненадлежащего исполнения обязательств и долга. Также необходимо еще раз внимательно изучить условия договора, обращая внимание на сроки исполнения обязательств. Проверить имеющиеся документы, которые в последующем будут подтверждать вашу позицию в суде.

Если каких-либо документов не хватает для подтверждения определенных договором событий, в том числе исполнения обязательств, пока не начался судебный спор, необходимо предпринять меры к получению таких документов, поскольку именно на досудебной стадии вы с должником еще не ушли в ту степень конфликта, когда с его стороны будет противодействие.

Если весь комплект документов получен или имеется, то можно подготовить претензию.

Претензия не должна содержать вашу будущую позицию по делу в суде и раскрывать все имеющиеся доказательства, в ней необходимо указать основания ее направления и сумму требований, а также возможные правовые последствия в случае рассмотрения дела в суде. Касаемо последнего стоит указывать на это максимально лаконично, чтобы указание на пени и штрафы не воспринималось как угроза.

Как указывал выше, не спешите обращаться в суд. Если не получение денег от должника становится очевидным, попробуйте продать долг, используя предусмотренное договором право. В этом случае вы сможете получить денежные средства, пусть даже в меньшем размере, но это лучше, чем не получить ничего.

В случае с крупными организациями целесообразно освещение проблемы в средствах массовой информации. Как правило, до публикации статьи или проведения пресс-конференции дело не доходит и недобросовестный конкурент, понимая риски, идет на переговоры, но в ином случае это поможет минимизировать риски коррупционного воздействия.

Судебный спор

Подготовка иска в суд является важным этапом. Для этого рекомендуется привлекать не только юристов, но иных специалистов, особенно в случаях, когда речь идет о проектировании, строительстве и иных сферах.

В первую очередь, рекомендую подготовить исковое заявление со ссылками на законодательство, практику судов по аналогичным вопросам, а также имеющиеся доказательства (договор, акты сверки взаимных расчетов, акты оказанных услуг или выполненных работ и т.д.).

После того, как иск полностью готов, не спешим подавать его в суд, желательно обсудить готовый иск со специалистами в той области бизнеса, в которой возник спор. Зачастую достаточно штатных сотрудников, но иногда имеется целесообразность в привлечении сторонних организаций для дачи заключений по правовым вопросам (к примеру, привлечение аудиторов, кадастровых инженеров).

По окончании подготовительной части к подаче искового заявления вместе со всем имеющимся у нас комплектом документов, в том числе оплаченной государственной пошлиной и доказательствами направления иска с приложениями сторонам спора, передаем его в суд.

Одновременно с подачей иска целесообразно подготовить и направить ходатайство в суд об истребовании в налоговой инспекции сведений об открытых расчетных счетах должника.

При получении такой информации необходимо подготовить и подать в суд ходатайство о наложении ареста на все известные расчетные счета.

После выигранного дела в суде получите исполнительный лист и перелайте его в службу судебных приставов или в банк, при наличии достоверных сведений о нахождении на расчетном счете денежных средств.

Выводы

Перед заключением договора минимизируем свои риски и проверяем будущего контрагента.

Согласовываем договор с безопасными условиями.

В случае, если договор не заключили, но обязательства выполнялись, получаем доказательства, в частности используем переписку, фото и видео материалы, показания свидетелей.

Перед обращением в суд, пишем претензию и проводим переговоры. В случае с крупными компаниями обращаемся в средства массовой информации.

Обращаемся в суд, если претензия и переговоры не помогли.

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ». 

Только до завтра можно забрать запись со скидкой 20%. Программу вебинара смотрите здесь

Подборка полезных мероприятий

Разместить